10 игроков, загубивших свою карьеру в «Реале»

Продолжаем цикл про игроков, загубивших свою карьеру в европейских суперклубах. Ниже – ссылки на три предыдущие части.

10 игроков, загубивших свою карьеру в «Барселоне» Двое из них ещё могут всё исправить.

10 игроков, загубивших свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» Один из них даже оказался в РПЛ.

10 игроков, которые загубили свою карьеру в «Челси» Некоторые скитались по арендам, так и не сыграв в основе лондонского клуба.

Теперь на очереди – мадридский «Реал». Клуб, в котором многие игроки по-настоящему прославились. Но были и откровенные провалы.

45 матчей, 16 голов, 4 ассиста

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

В 22 года англичанин стал обладателем «Золотого мяча» — это второй показатель за всю историю награды. Моложе – только Роналдо (21 год). Амбиции Майкла опережали возможности «Ливерпуля», который с трудом выступал в еврокубках. В одном из интервью Оуэн заявил: «Я должен играть в Лиге чемпионов. «Ливерпулю» нужно это исправить».



Когда на Оуэна вышли представители «Реала», форвард без раздумий согласился на переход. В Мадриде собирали «галактикос», и Майклу пришлось биться за место в основе с Раулем, Роналдо и Морьентесом. Англичанин играл регулярно, правда, часто выходил на замену. Через год «сливочные» снова вышли на трансферный рынок, купив Робиньо, Кассано и Жулио Баптисту. Конкуренция обострилась донельзя, и Оуэн вернулся в Англию, так и не став своим в «Реале».

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33 матча, 7 голов, 6 ассистов

Фото: Gary M Prior/Allsport

Анелька громко заявил о себе в «Арсенале». Уже в 20 лет он попал в символическую сборную АПЛ: 35 матчей, 19 голов, 5 ассистов. «Реал», падкий на молодые таланты, выложил за трансфер Николя 22 млн фунтов (примерно 35 млн евро) – огромные по тем временам деньги.



Висенте Дель Боске, возглавлявший тогда «Реал», вспоминал строптивый нрав француза: «Мы покупали его как состоявшуюся звезду. Однажды он пришел в раздевалку и сказал, что товарищи по команде не празднуют его голы. После этого он не приходил на тренировки в течение нескольких дней». Сам же Анелька заявил, что его никто не понимал в «Реале». Это касалось как игровых моментов, так и простого общения в коллективе. Тем не менее, карьера француза получилась насыщенной: 12 клубов, множество титулов и ранний успех в сборной.

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Элвир Балич, 1999-2002

19 матчей, 1 гол, 1 ассист

Фото: Stu Forster /Allsport

Вместе с Анелька в «Реал» пришёл и Элвир Балич. Инициатором покупки стал Джон Тошак, руководивший командой в начале сезона-1999/2000. Валлийский специалист отлично знал Балича по его выступлениям в Турции: ранее Тошак возглавлял «Бешикташ», а босниец отжигал в «Бурсаспоре» и «Фенербахче». Трансфер обошёлся «Реалу» в 21 млн евро.



Едва оказавшись в «Королевском клубе», Балич получил травму колена. К тому же, Тошака уволили, а Дель Боске предпочитал выпускать Савио или Гути на левый фланг полузащиты. Дважды Элвира отдавали в аренду, в том числе и обратно в «Фенербахче». В 2002 году Балич окончательно покинул «Реал», причём бесплатно.

120 матчей, 29 голов, 39 ассистов

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Кака был последним обладателем «Золотого мяча» до эпохи доминирования Роналду и Месси. Бразилец приходил в «Реал» как потенциальный лидер команды и часть нового «галактикос». Поначалу Кака оправдывал возложенные на него надежды: 33 матча, 9 голов, 12 ассистов в сезоне-2009/2010.



Всё изменилось с приходом Жозе Моуриньо. Кака получил травму, а «Особенный» уже наигрывал в основе Ди Марию и Озила. Постепенно бразилец превратился из звезды во «второго Оуэна», как его называли в Испании. Кака признался, что заиграть в «Реале» ему помешали травмы и Моуриньо: «Я был потерян, меня беспокоили травмы. Три года я пытался убедить Моуриньо, чтобы он дал мне шанс, но он принимал другие решения».

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71 матч, 12 голов

Фото: Shaun Botterill/Allsport

Просинечки был частью «Црвены Звезды», которая выиграла Кубок европейских чемпионов в 1991 году. Тогда в Югославии начинались беспорядки, приведшие позднее к развалу страны. Роберт, как и многие другие игроки (Михайлович, Савичевич), покинул команду. Новым клубом для Просинечки стал «Реал».



Первый сезон Роберта в «Королевском клубе» – настоящий провал (всего 5 матчей). Хорват столкнулся с рядом мышечных повреждений, разделивших карьеру на «до» и «после». Просинечки за три года в «Реале» принял участие лишь в 71 матче. «Конечно, травмы повлияли на меня. Полтора года вне футбола – слишком большой срок. После травм я уже не играл так, как прежде», – сожалел Роберт. Кстати, хорват является одним из немногих, кто играл и в «Реале», и в «Барселоне».

Робиньо, 2005 – 2008

137 матча, 35 голов, 27 ассистов

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Ещё до появления Неймара «Сантос» взрастил суперталант. Робиньо в 18 лет стал лучшим игроком чемпионата Бразилии, а через год попал в первую сборную. «Реал» не мог пройти мимо такого игрока – трансфер обошёлся «сливочным» в 24 млн евро. В Мадриде юный бразилец получил «десятку», под которой раньше играл Луиш Фигу.



Первый сезон Робиньо в Мадриде получился неплохим – 51 матч, 12 голов, 9 ассистов. Фабио Капелло, возглавив «Реал», усадил Робиньо в запас. В итоге итальянца уволили за ранний вылет из Лиги чемпионов, а Робиньо выдал свой лучший сезон при новом главном тренере – Бернде Шустере (47 матчей, 15 голов, 12 ассистов). Может быть, футболист и мог выйти на новый уровень в «Реале», но летом 2008 года перешёл в «Манчестер Сити».

10 матчей, 1 гол, 1 ассист

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Пожалуй, никто не пострадал от «Реала» так, как Шахин. Турок являлся ключевым игроком у Юргена Клоппа в «Боруссии», а в 2011 году стал лучшим игроком Бундеслиги. Незадолго до перехода в «Реал» Шахин получил травму колена. Тем не менее он оказался в Мадриде. Нури форсировал своё восстановление, чтобы как можно раньше дебютировать за «Реал». Пока Нури залечивал правое колено, пострадало левое, а позже случился рецидив. Три травмы за четыре месяца!

По мнению Marca, проблема заключалась в недостатке мышечной массы. Похожие травмы получал и Уэсли Снейдер, но голландец вовремя «закачал» больное колено. Никто не застрахован от травм, но «Реал» также причастен к этому – Моуриньо хотел видеть Шахина в составе как можно раньше. Нури дважды уходил в аренду, покинул Мадрид и вернулся в «Боруссию», но играть на том уровне, что был до травм, уже не смог.

90 матчей, 3 гола, 1 ассист

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Испанская молодёжка в 2013 году выиграла чемпионат Европы. Почти все игроки из того состава доросли до первой сборной – Де Хеа, Бартра, Коке, Тьяго, Иско, Мората, Родриго. Ключевым игроком той команды был и Асьер Ильяраменди. В сезоне-2012/2013 он стал одним из открытий чемпионата Испании, выступая за «Реал Сосьедад». В Мадриде готовили замену Хаби Алонсо, и лучше кандидатуры, чем Ильяраменди, «сливочные» найти не смогли. Сумма трансфера удивила многих – 32 млн евро.



Ильяраменди не справился с бешеной конкуренцией в «Реале». 32-летний Алонсо был в игровом плане на голову выше Асьера, в опорной зоне могли сыграть также Хедира и Модрич. Чуть позже в «Реал» пришёл Тони Кроос. Спустя два года Ильяраменди вернулся в «Реал Сосьедад», где и играет до сих пор. Асьер не считает свой переход в «Реал» ошибкой: «Мне не хватило храбрости, но я не жалею о времени, проведённом в Мадриде».

Гарет Бэйл, 2013 – по н.в.

249 матча, 105 голов, 67 ассистов

Фото: Michael Regan/Getty Images

Играя в «Тоттенхэме», Бэйл обратил на себя внимание ведущих клубов Европы. В начале 2010-х годов Гарет был лучшим левым вингером АПЛ, а сезон-2012/2013 получился и вовсе феноменальным. Валлиец провёл 44 матча, забил 26 мячей и отдал 15 голевых передач. Перформанс в матче с «Интером» (3:4) стал визитной карточкой для Бэйла.



«Реал» заплатил за Гарета 100 млн евро, что стало рекордной суммой трансфера на тот момент. Долгое время Бэйл находился в тени Роналду, что не радовало валлийца. «После ухода Роналду мы стали работать как единый механизм», – заявил Гарет в 2018 году, когда Криштиану перешёл в «Ювентус». Карьера Бэйла в «Реале» точно не пошла в гору: хорошие периоды сменяются провальными выступлениями, мешают травмы и различные скандалы.

Бэйла покупали за рекордные деньги. Сейчас он никому не нужен Но в Мадриде знают, как избавиться от футболиста.

23 матча, 3 ассиста

Фото: Rob Foldy/Getty Images

Каждый переход из «Атлетико» в «Реал» бурно обсуждается. Так было и в 2017 году, когда Тео Эрнандес, будучи воспитанником «Атлетико», перешёл в «Королевский клуб». За 19-летнего защитника «сливочные» заплатили 24 млн евро. Эрнандеса брали на перспективу: предполагалось, что он будет подменять Марсело, а со временем и дорастёт до основы.



Но карьера Тео затормозилась в «Реале». Почти сразу он отправился в «Алавес» на правах аренды, где выглядел неплохо (38 матчей, 2 гола, 4 ассиста). Вернувшись в Мадрид, Эрнандес провёл всего 23 встречи, большинство из которых – против соперников заведомо ниже уровнем. Сезон-2018/2019 Тео провёл в «Реал Сосьедаде», после чего уехал в «Милан». «Меня оскорбили в «Реале». Да, я ошибался, но мне так и не дали шанса себя проявить».