В чём величие Вагнера Лава? Объясняем, если вдруг забыли

В 2017 году «Чемпионат» опубликовал цикл материалов «100 лучших легионеров чемпионата России». Мы тогда замучились выбирать футболистов и спорить об их последовательности. Да, наверное, в чём-то получилось субъективно, но чуть ли не единственной позицией, которая у нас была бесспорной, стала первая. Лучшим легионером мы признали Вагнера Лава, а уже потом шли Халк, Данни и все остальные (полный список тут).

Для меня Вагнер Лав всегда был особенным. Тот игрок, которого уважают даже фанаты других клубов. Уважают, потому что боятся. Если вы в чемпионате России болеете не за ЦСКА, то, скорее всего, Вагнер забивал вашей команде.



Помню, как Вагнер Лав приехал в Россию 2004 году. Фотография из московского аэропорта была на первых полосах спортивных газет. В первом же интервью бразильца спросили, откуда у него прозвище Лав. Тогда он скромно ответил, что за любовь к детям, хотя на самом деле – за то, что он уже в 18 лет привёл девушку на базу «Палмейрас».

В том числе из-за Вагнера я начал учить португальский язык. В результате нам удалось несколько раз пообщаться, и он признавался, что первые полгода в России ему дались крайне тяжело и хотелось скорее вернуться домой. Со временем Вагнер освоился, чему способствовала его роль в команде. Он забивал настолько исправно, что получил особый статус в команде. Это и при Газзаеве, и при Слуцком, и при других тренерах чувствовалось.



Слуцкий даже говорил, что боялся возвращения Вагнера, потому что он мог как выиграть матч в одиночку, так и стать большой проблемой для тренера. Особенно если он скучал по Бразилии. По словам Слуцкого, Вагнеру важно чувствовать, что он особенный футболист в команде, что ему позволены какие-то вещи, даже если ему на самом деле ничего особенного не позволяется. Хотя на самом деле позволялось. Об этом рассказывали многие игроки ЦСКА. Да и сам Вагнер признавался мне, что мог отпрашиваться от тренировки и посидеть дома. Особенно грустно ему было в тот период, когда он оставался единственным бразильцем в команде. Вагнер мог быть худшим на тренировке, но лучшим в матче.

Вагнер Лав с наградой от «Чемпионата» «Лучшему футболисту марта» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Его роль в команде была настолько большой, что он направлял ЦСКА и на поле, и за его пределами. Из футболистов только Вагнер Лав мог себе позволить высказывания о том, что ЦСКА требуется ещё несколько сильных футболистов для выступления в ЛЧ. А ещё по его наводке Газзаев обратил внимание на Дзагоева. По крайней мере, мне так говорил сам Вагнер. Кстати, и Дзагоев в интервью рассказывал, что бразилец ему помогал в первой команде.

Раз уж вспомнили Газзаева, то вот один красноречивый эпизод. Игнашевич рассказывал, как тренер в последний раз обратился к команде в раздевалке ЦСКА. Это случилось в конце 2008 года во Франции, после победы ЦСКА над «Нанси». Газзаев пожал руку только Вагнеру Лаву, назвал его настоящим мужчиной, а остальным просто сказал спасибо за годы совместной работы. И это учитывая, что Газзаев отправлял Вагнера в дубль и вообще бразилец был при нём лидером по количеству штрафов.

У Вагнера было много своих фишек. Кадры с ним постоянно получались яркими. Помню, как однажды фотограф «Чемпионата» Денис Тырин (сейчас работает в ЦСКА) мне рассказывал: «На фотографиях у него косички просто взлетают. Иногда даже перекрывают лицо. Плюс у него свои празднования голов, пальцы-пистолеты, а иногда пальцы даже в рот засовывал».



Порой Вагнер был на кураже. Даже чаще всего он был на кураже. В этом плане показательно, как он общался с российскими политиками. После победы в Кубке УЕФА Вагнер и Карвальо проспали визит к Владимиру Путину. Приехав туда, футболисты казались достаточно сдержанными, и именно Вагнер Лав устроил шоу. Хотя он там оказался без переводчика, ничего не понимал и другой бы на его месте тихо сидел бы в сторонке. Карвальо рассказывал:

– Мы проспали и понятия не имели, что значит Путин для россиян. У нас в Бразилии нет такого восхищения президентом. Когда мы всё-таки пришли, нашего переводчика не пустили. В результате мы не особо понимали происходящее и просто сидели. Все подписали мяч и вручили его Путину. А затем Вагнер забрал мяч из рук Путина и начал чеканить так, чтобы президент жонглировал тоже. Россияне испуганно посмотрели, а Вагнеру это показалось забавным. Путин хорошо воспринял, и у нашей делегации ушло напряжение.

Валерий Газзаев (крайний слева), Вагнер Лав и Владимир Путин (на переднем плане) Фото: РИА Новости

А вообще, в плане куража есть фото, которое исчерпывающе говорит о характере Вагнера. Просто присмотритесь к этому кадру. В нём весь Вагнер Лав, который жмёт руку министру обороны Сергею Иванову. Ну да, с обороной бразилец всегда находил общий язык.

Сергей Иванов и Вагнер Лав Фото: РИА Новости

В 2012-м Вагнер в «Лужниках» прощался с фанатами ЦСКА. Под это дело даже выписали пять бразильских танцовщиц, чтобы была атмосфера карнавала. А уже в 2013-м нападающий вернулся и пообещал Гинеру выиграть РПЛ. Когда титул был добыт, Вагнер взял кубок и прибежал с ним к президенту клуба, мол, вот, как и обещал.

Роман Бабаев, Вагнер Лав и Евгений Гинер Фото: РИА Новости

Малоизвестный факт: у Вагнера фантастическая память на местность. Мне об этом говорили, но я не обращал внимания. И однажды Вагнер подбросил меня на своей машине от базы ЦСКА в Ватутинках до Москвы. В той ситуации 99% людей поехали бы прямо по Калужскому шоссе, а он свернул налево на какие-то проселочные дороги. Сильно сомневаюсь, что в ЦСКА был ещё хотя бы один легионер, который знает этот маршрут.



В Москве нападающий ходил в ресторан «Бразильеро» на Арбате. Там даже изобрели красно-синий коктейль, который назвали Вагнер Лав. И не просто бармен один раз сделал и забыл, а прямо внесли в меню. Вагнер сказал, что так и не попробовал тот коктейль. И уже не попробует, потому что тот ресторан закрыли в 2015-м.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

И было бы по своему жаль, если бы Вагнер ни разу не сыграл на новом стадионе ЦСКА. В подтрибунном помещении «ВЭБ Арены» висят фотографии с его изображением. На фасаде стадиона – рисунок с его фирменным жестом.



Кажется, вот-вот он и сам появится на поле.