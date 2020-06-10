Ушёл от семерых, прежде чем забил. Сказочный гол Роналдо «Компостеле» — наслаждение

За свою карьеру блистательный Роналдо по прозвищу Феномен наколотил более 400 мячей, большинство из которых были забиты в футболке мадридского «Реала» (104 гола). Тем не менее свой самый красивый гол бразилец положил, выступая за «Барселону».



В выездном матче с «Компостелой» 20-летний Роналдо совершил выдающийся проход, которым до сих пор восхищается весь мир. Вспоминаем, как это было.

Перед тем, как забить, Роналду ушёл от семерых (!) соперников. Его пытались завалить, но не удалось

В октябре 1996 года «Барселона» гостила у скромной «Компостелы». 13 тысяч зрителей, собравшихся на крохотном стадионе «Сан Лазаро», наблюдали за тем, как фаворит уничтожает аутсайдера. Пропустив всего один гол, каталонцы отправили в ворота голкипера Фернандо Перальты аж 5 мячей. В той встрече вундеркинд Роналдо оформил дубль, а один из его голов получился настоящим шедевром.

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На 36-й минуте бразилец буквально выгрыз мяч в центре поля и устремился к чужим воротам. По пути он ушёл от семи соперников – Пасси, Чибы, Беллидо, Фабиано, Рамона, Мауро и Уильяма. Некоторые из них придерживали форварда за майку и откровенно пытались завалить, но арбитр игнорировал их тщетные попытки остановить Роналдо.



«Я очень доволен своей ролью в этом голе. Я мог бы свистнуть за фолы на нём несколько раз, но позволил ему продолжить атаку. Боже мой», — вспоминал главный арбитр той встречи Виктор Торрес.



Не обращал на безнадёжные потуги футболистов «Компостелы» и сам Роналдо. В считаные секунды он добрался до ворот Перальты и поразил ближний угол. В тот момент буквально весь стадион замер от удивления. Особенно сильно был поражён главный тренер «Барселоны» Бобби Робсон. Когда камеры поймали его лицо, оно одновременно выражало непонимание того, как это произошло, и уверенность в том, что такое больше никогда не повторится. Англичанин хватался за голову и поднимал руки вверх.

Видео.

«Роналдо похож на Пеле в молодости. Вы не найдёте игрока, который сможет забивать такие голы, как сегодня. Может мне кто-нибудь показать футболиста лучше, чем Роналдо?» — спрашивал журналистов на послематчевой пресс-конференции английский тренер.

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Комплиментами в адрес бразильца рассыпался и его одноклубник Серхи Бархуан.



«Туман и положение на поле помешали мне хорошенько разглядеть гол Роналдо, но я всё равно в изумлении схватился за голову, когда он забил. Потому что это казалось невозможным. Этот гол сочетает в себе лучшие качества Роналдо: сила, скорость, дриблинг и удар. Он очень быстро бежал и был неудержим», — утверждал защитник «Барселоны».

Не оставил равнодушным гол бразильца и вице-президента каталонского клуба Николау Касауса.



«Это самый красивый гол, который я когда-либо видел. Роналдо – волшебник», — говорил Касаус.



Более того, от великого прохода форварда были в восторге даже его соперники.

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Центральный защитник «Компостелы» Уильям признавался, что аплодировал бы голу Роналду, если бы находился на трибуне. А голкипер Фернандо Перальта даже не думал, что бразилец сможет добраться до его ворот.



«Он притормозил, а затем вновь ускорился. Когда я увидел, как он приближается, то подумал: боже мой, этот парень невероятный. Я даже не предполагал, что он доберется до меня. Ему предстояло преодолеть большое расстояние. У него на пути было много моих товарищей. Но он сделал всё, что должен был сделать, и ему это удалось. Я пытался отразить его удар, но не успел среагировать», — рассказывал Перальта.



Тем не менее феноменальный гол бразильца тогда впечатлил не всех.



«Гол Роналду был дерьмовым. Спотыкаясь, он всё-таки прорвался к воротам. Если бы я был там, то наверняка толкнул бы его. И мы бы ещё посмотрели, забил бы он или нет», — говорил президент «Компостелы» Хосе Канеда.

Сам Роналдо в тот вечер очень скромно высказался о своём шедевре.



«Эмоции были те же, что я испытываю всякий раз, когда забиваю гол. Мне нравятся все мои голы. Сегодня я просто получил мяч в центре поля и побежал в свободную зону. Думаю, в Бразилии я забивал похожий гол. Тем не менее я очень рад», — отмечал Роналдо.

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Газета AS назвала Роналдо новым Пеле. А Nike сделал пафосную рекламу с его голом

В отличие от игрока мир совсем не пытался сдерживать эмоции от такого гола. На следующий день после матча испанская газета AS вышла с заголовком «Пеле вернулся», а на первой полосе Marca красовалась надпись «Гений». Гол Роналдо «поселился» на телевидении и стал неотъемлемой частью разных видеонарезок с лучшими забитыми мячами. Вскоре FIFA признала Роналдо лучшим игроком 1996 года, а компания Nike сняла очень пафосную рекламу про него.



«Что, если ты попросишь Бога сделать тебя лучшим футболистом в мире? И он на самом деле тебя послушает?» — задавались вопросы в ролике. Далее под звуки раската грома демонстрировался гол бразильца «Компостеле».

Видео.

Сезон-1996/1997 для Зубастика получился невероятным. Лучший игрок мира забил 47 голов в 49 матчах, стал лучшим бомбардиром Примеры с 34 забитыми мячами, получил «Золотую бутсы», а также помог «Барселоне» выиграть Кубок обладателей кубков и Кубок Испании.

«Он был суперталантливым, спокойным и приятным парнем, который заслужил наше уважение сезоном, который он провёл на высочайшем уровне. В футбольный дневник того сезона Примеры однозначно вошёл его всемирно известный гол «Компостеле». Не в обиду Криштиану, но все, кто видел бразильца тогда или играл против него, говорят иногда в шутку, иногда всерьёз, что он — это настоящий Роналдо, потому что был первым», — рассказывал бывший полузащитник «Тенерифе» Славиша Йоканович.



Тем обиднее для фанатов каталонцев, что в Барселоне Феномен провёл всего лишь год. Позже он признался, что покинул клуб из-за недопонимания с его руководством.



«Я провёл в каталонском клубе замечательный период и ушёл не по своей вине. Я согласовал с руководством «Барселоны» новый контракт всего за месяц до конца сезона, однако через неделю адвокаты и президент команды решили, что условия этого соглашения являются абсурдными. Они были готовы продать меня в любой клуб, который выплатит сумму отступных в 29 миллионов евро. Затем на горизонте появился «Интер», и это был очень интересный вызов. В те времена Серия A была лучшей лигой в мире, самой тяжёлой. Думаю, это был лучший выбор из всех, какие я мог сделать», — говорил Роналдо.

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Чуть раньше, вспоминая свой легендарный гол, бразилец сделал ещё одно признание. Наверняка для поклонников каталонцев оно звучало гораздо обиднее.



«Для того чтобы забивать такие голы, нужно обладать периферическим зрением. Кроме того, у тебя почти нет времени на раздумья. Это был отличный гол, но, по правде говоря, я бы предпочёл забить его в футболке «Реала», а не «Барселоны». Жаль, что этого не произошло».