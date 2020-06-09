«Осталось только Вилкова поставить на судейство». Федун раскритиковал решение РФС

РФС объявил, что полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге.

«РФС признаёт, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка.



При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/2020. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе. По этому принципу была проведена игра «Химки» – «Торпедо». Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

«Что касается голосования, исполком в целом поддержал это решение. Несколько человек воздержалось, включая меня, один человек был против. Мы должны признать, что при составлении регламента Кубка на этот сезон была допущена техническая ошибка. На протяжении 10 лет хозяином поля с 1/8 был клуб, который провёл меньше матчей на своём поле до этого. Исполком считает, что в этом случае должен быть соблюден этот принцип, такой же был применён к матчу „Химки“ — »Торпедо". Это решение позволяет сохранить целостность турнира, плюс, на наш взгляд, это более справедливое решение. Так как мы, скорее всего, останемся в формате одного матча в Кубке России, а не двух, то жеребьёвка не самый хороший вариант. Если это будет, то мы придём к тому, что какой-то клуб вообще не будет играть дома. Поэтому мы выбрали другой вариант" — прокомментировал решение исполкома РФС президент организации Александр Дюков.

История вопроса

Сразу после окончания четвертьфинальных матчей в «твиттере» «Зенита» сообщили, что матч 1/2 финала со «Спартаком» пройдёт 23 апреля на «Газпром Арене».

Но уже на следующий день выяснилось, что из-за изменения регламента турнира совершенно неочевидно, кто должен быть хозяином этого матча.

Дело в том, что в прошлом сезоне Кубка России полуфиналы состояли из двух матчей, поэтому из регламента исключили правило определения хозяина поля. С этого сезона полуфинальная стадия вновь включает в себя один матч, а значит в регламенте должно было снова появиться правило определения хозяина поля. Но его там нет.



До прошлогодних реформ домашний матч в полуфинале получала та команда, которая провела больше игр на выезде, а в случае равенства этого показателя должна была проводиться жеребьёвка. То есть хозяином полуфинального матча (по старым правилам) должен был стать «Зенит», который провёл две игры из трёх на выезде, а не «Спартак», сыгравший два матча из трёх дома (1/8 и 1/4 финала).

Затем наступила пандемия, футбол был приостановлен, и решение по этому вопросу так и не было принято.

Реакция

Тогда, по горячим следам, владелец «Спартака» Леонид Федун сказал следующее: «Раз в регламенте этот пункт не прописан, я бы хотел, чтобы хозяев полуфинального матча определила жеребьёвка».

Спортивный юрист Михаил Прокопец тогда же высказал мнение, что правильнее будет провести матч в Питере.

«Если вы пошли по пути определения хозяина матча по количеству домашних игр до этого, то надо ему следовать. Здесь работает принцип аналогии. Если в 1/8 и даже в 1/4 финала определяли хозяев этим способом, хотя регламент был прописан только до 1/8, то скажи, что действуешь по этому же принципу. Сейчас больше аргументов, чтобы сделать матч в Питере, чем провести жеребьёвку».

РФС оказался в тупике с матчем «Зенит» — «Спартак». Как ему поступить? Широков, например, предлагает провести полуфинал в «Лужниках».

Сейчас, когда решение принято, Федун высказался более резко.

«Зенит» — тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда всё у них будет хорошо», — приводит слова владельца «Спартака» «Спорт-экспресс».