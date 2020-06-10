Йович – сказочный. Попал в розыск, сломал ногу, теперь нарушает карантин

С самого начала сезона на Зинедина Зидана обрушились неприятности с форвардами. Тяжело травмировался Асенсио, несколько травм подряд получил Азар, как обычно мало играл Бэйл, и даже Васкес в ноябре выбыл на два месяца. «Реал» надолго остался с усечённой обоймой. Ценность каждого игрока под основой сразу выросла. И кое-кто своим шансом воспользовался.

Родриго и Винисиус получили прилично игрового времени, Вальверде провёл несколько матчей на правом крыле атаки, Иско выходил почти на каждой позиции, кроме центрфорварда. И только Лука Йович не извлёк пользы из проблем конкурентов за место в основе: он ничего не смог поделать с Бензема. Француз проводит отличный сезон, много забивает и раздаёт голевые, поэтому место Йовича оказалось неизменным практически по ходу всего сезона: на лавке.

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Серб ждал выходов на замену, но ему долго не везло: то упускал моменты, то его голы отменяли. Первый гол он забил только 31 октября. В период, когда «Реал» страдал от травм, Йович не закрепился в основе. А сейчас эпидемия травм позади, и претендентов на место в старте стало больше. С восстановлением Азара и Асенсио атака «Реала» становится именно такой, какую Зидан задумывал ещё летом.



На поле Луке не везло, но за пределами поля он сам ведёт себя, скажем, так, не как образцовый профессионал. Попадает из одной неприятной истории в другую.

Как Йович провёл карантин

Сначала он был объявлен в розыск в родной Сербии. В середине марта Йович прилетел из Мадрида и подписал в аэропорту документ с обязательством пройти двухнедельный карантин – обязательная норма для всех приезжающих. Но уже через несколько дней Лука с девушкой и друзьями беззаботно тусовался в центре Белграда. За это нарушение в Сербии предусмотрено наказание от трёх месяцев до трёх лет тюрьмы. А после повторного нарушения выступил даже президент Сербии Александр Вучич. «Если Йович ещё раз покинет квартиру – его арестуют. Жаль, что футбольные звёзды подают негативный пример. Они зарабатывают миллионы, но игнорируют правила, обязательные для всех».



Нарушать правила так, чтобы возмутился даже президент, – это действительно нужно иметь талант. Но Йович только разгонялся. В итоге он каким-то образом отделался штрафом, хотя ему грозил реальный арест. Но уже через несколько дней в Мадриде на медобследовании у него обнаружился перелом. Перелом пяточной кости стопы – не самая распространённая в футболе травма, хотя отец футболиста тут же сказал, что игрок получил её, когда тренировался по плану, предоставленному докторами «Реала». Звучит странно. Но есть и альтернативная версия: перелом был получен в Белграде, когда Йович перелезал через стену и упал. Об этом сообщило сербское издание Kurir.



Теперь Лука пропустит три месяца. Абсурд, если учесть, что игры в чемпионате Испании будут проходить каждые три дня, а значит, он точно получил бы постоянную игровую практику. Но сезон для него закончен, и футболист, видимо, решил расслабиться. Он устроил вечеринку с друзьями и барбекю.

Ничего плохого в барбекю нет – если не считать пандемии коронавируса, из-за которой все обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. В Испании более 10% случаев заболевания завершились летальным исходом и имели место несколько жутких случаев массовых смертей в домах престарелых, а всего умерло более 27 тыс. человек, поэтому к нарушениям регламента в обществе относятся довольно остро. Йович нарушает всё сразу: на фото скопление людей, не соблюдающих социальную дистанцию, и все без масок.



Даже если Йович не может жить без друзей и барбекю, а маска мешает ему дышать, всё равно остаётся ключевой вопрос: зачем выкладывать фотографии в «Инстаграм»? На Луку подписаны два миллиона человек, в большинстве – болельщики «Реала» и сборной Сербии, которые вынуждены следовать тем самым правилам, которые футболист нарушает. Демонстрация нарушений вызывает только раздражение.



Как будто этого мало, мадридское издание Deportes Cuatro подбросило дров. Оно опубликовало информацию, что на вечеринке были и другие футболисты мадридских команд: Иван Шапоньич из «Атлетико» и Неманья Максимович из «Хетафе». То есть Лука путешествует, встречается с людьми без норм безопасности в условиях пандемии – а потом подвергает риску заражения других футболистов, у которых через неделю возобновляется чемпионат.



Можно упражняться в остроумии насчёт его ответственности, но меня в этой ситуации больше интересует позиция «Реала».

Что должен изменить Йович

Йович обошёлся клубу в 60 млн евро. За год он забил два гола и четыре раза стал героем скандала. Линия атаки «Реала», когда выздоровели все травмированные, переполнена, что объективно затрудняет перспективы на следующий сезон. Процитирую классика: ну и?



Если отвлечься от нефутбольных историй, перспективы Йовича очевидны: Бензема уже 32 года, а чистых девяток, кроме него и Луки, в команде нет. Сербу 22 года, в таком возрасте уничтожить свою карьеру физически невозможно: ещё будет время на второй и на третий шанс. Но чтобы не упустить и их тоже, Йович должен многое изменить.



Основной форвард суперклуба должен не только много забивать. В идеале он должен быть образцовым профессионалом, стабильным в завершении моментов, решать в больших матчах, а ещё – быть скучным, когда речь идёт о том, что может навредить карьере. Левандовски, Фирмино, Роналду, Суарес, Обамеянг – у каждого из главных бомбардиров сезона есть хейтеры и есть противоречия в характере. Но ни с одним из них не ассоциируется поведение, которое может поставить под угрозу карьеру. Роналду даже шёл на конфликт с «Ювентусом», чтобы дольше оставаться на Мадейре, – но там он соблюдал все меры предосторожности и тренировался как ненормальный. К человеческим качествам того же Бензема масса вопросов, но вы не можете себе представить, чтобы он куда-то полез через забор, рискуя сломать ногу.



Если Йович хочет закрепиться в основе «Реале» или любого другого большого клуба, ему предстоит овладеть умением не вредить своей карьере. Пока он этого не умеет, количество голов ничего не меняет – оно зависит от слишком многих обстоятельств, а поведение Йовича только увеличивает риски. В ближайший месяц, учитывая календарь, он мог получить главный шанс в карьере: регулярно играть в «Реале». Пусть не начать следующий сезон в основе, но хотя бы попасть в категорию надёжных игроков на будущее – как Родриго, например. Но для этого нужно не искать приключений, а тихо тренироваться.

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