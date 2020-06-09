Жизнь после изоляции. Время героев

Ловили себя на мысли, что мир уже не будет прежним? Какой-то месяц назад этот штамп, казалось, проставили на всех нас и окружающие предметы.



Маска и перчатки везде. Из дома – только по важным делам, а лучше вообще не выходи. Дезинфицируй это, дезинфицируй то. Видишь человека – отойди на 1,5 метра. Первые лица пугали статистикой и изоляцией до первого боя курантов 2021 года. «Привыкайте, пандемия может затянуться».



Наступил июнь. Западные страны захлестнуло протестное движение. Россия как-то внезапно расшнуровала все меры борьбы с ковидом. Вот у нас прогулки по пропускам и официальный запрет работать любому бизнесу. А вот мы идём голосовать и смотреть футбол. Но явка не больше 10%.



Всем, в общем, стало как-то не до коронавируса. Как и прогнозировалось, он просто стал частью жизни. Пока что. Потому что аргументированные и не очень намёки на вторую волну тоже есть.

Люди, которые радуются ослаблению вируса наиболее осторожно, – врачи. Всё то время, пока мы страдаем в изоляции, ругаемся на правительство или людей на улице, медики и волонтёры просто делают свою работу.

За короткий срок профессия «медицинский работник» обрела статус, которого она всегда заслуживала. Врачи стали героями нашего времени. Ирония в том, что им самим не очень-то хочется мелькать в новостях. Если врачи главные герои, значит, с миром творится что-то неладное.



У медиков особый статус, суперсила – они ничего не боятся. Одна из наших героинь, Маргарита, сразу сказала: «Все врачи прекрасно понимали, что коронавируса им не миновать». И это вызывает уважение, как люди шли на очередную смену и осознавали, что риск заболеть для них возрастает многократно.



Хуже всего, что вместе с костюмом супергероя и «большой силой» медики получили тройную дозу «большой ответственности». Ты ежеминутно должен спасать если не планету, то хотя бы смертельно больного в «красной» зоне. А если хочешь в «зелёную», то ты точно врач?! Особенно противная смесь выходит, когда с завышенными требованиями смешивается банальная зависть про денежные премии и надбавки.



Мы запустили этот проект специально в момент, когда всем нам показалось, что эпидемия прошла. Коронакризис так достал, что мы уже не обращаем внимания на статистику по заболевшим. И это тоже нормальная реакция организма на длительный стресс.

В « Высшей лиге » мы собираем истории врачей, медсестёр и медбратьев, волонтёров, которые сражались и продолжают бороться с коронавирусом. Это очень разные профессионалы, которые объединены простыми желаниями: им хочется нормальной жизни и вернуться к любимому спорту.

Бегать без маски. Кататься на велике только в велосипедных перчатках. Тренироваться в зале без антисептика. Фанатеть и обниматься на трибунах стадионов. И чтобы главными героями заголовков снова были спортсмены.



Врач «Локомотива» Никита Карлицкий, который ушёл работать в обычную больницу, объяснит, почему меры борьбы с вирусом должны были быть жёстче. Предприниматель и триатлонист Сергей Ночовный расскажет, зачем пошёл работать сначала курьером, а затем волонтёром в двух больницах. И как заболел сам. Детский эндокринолог Маргарита Озерова – о том, как врачи относились к работе с коронавирусными больными. Василиса Молева объяснит, почему в такие кризисы важны благотворительность и волонтёрство.

Давайте благодарить людей, которые служат миру и заняты таким важным трудом не только в период тотального разгрома человечества.

Все истории вы можете найти по ссылке на проект «Высшая лига: Герои нашего времени». И главное, если вы хотите прислать нам историю своего героя – медика или волонтёра, который помогает миру бороться с коронавирусом, есть специальная форма.