«Вопрос не стоит выеденного яйца». Реакция на шум вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

Решение РФС о проведении полуфинала Кубка России «Зенит» – «Спартак» в Петербурге вызвало большой резонанс. Но по-другому и быть не могло. Что бы ни придумали наши футбольные власти в этой ситуации (жеребьёвку, игру на нейтральном поле), им было бы не избежать критики от одной из команд и её болельщиков. Слишком большую, вопиющую ошибку допустили составители регламента турнира, чтобы по-тихому замять дело. Высказывания на эту тему владельца «Спартака» Леонида Федуна и президента РФС Александра Дюкова можно прочитать здесь:
Промежуточные опросы нашего голосования говорят о том, что РФС принял наиболее логичное решение в данной ситуации. Большая часть участников опроса (40% респондентов) поддержала решение играть в Петербурге. Очевидно, голосуя, вы исходили из того, что «Зенит» в Кубке России провёл дома на один матч меньше, нежели «Спартак».
Действительно, если уж продолжили играть по правилу прежних лет, когда хозяева определялись в соответствии с количеством матчей, проведённых на своём поле, то стоит так и продолжать. Иначе нужно переигрывать сыгранный в марте четвертьфинал «Химки» – «Торпедо».
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
В регламенте нигде не написано, что хозяин поля на стадии полуфинала может быть определён с помощью жеребьёвки. По этому поводу просто ничего не сказано, как ни сказано и об определении хозяина поля по принципу чередования домашних и выездных встреч. Все процессы, упомянутые в тексте, касаются только матчей до стадии 1/8 финала. Вот что написано в регламенте на актуальную тему:
4.10. В матчах 1/256 финала Команды Клубов ПФЛ проводят матчи на выезде, если на этой стадии встречаются с Командами ЛФК. Такое же правило действует и в 1/128 финала, если команды ЛФК не играли в 1/256 финала. В остальных случаях в 1/128 и 1/64 финала «хозяева полей» определяются по наибольшей разности выездов и приёмов, а в случае равенства этого показателя – жребием…
4.11.3. В случае, если в парах между собой в 1/32 финала встречаются Команды Клубов ФНЛ, то «хозяева полей» определяются жребием.
4.12. Определение участников первого этапа Соревнования, сроков проведения Матчей за Кубок России в 1/256, 1/128 и 1/64 финала, жеребьёвку и определение «хозяев полей» согласно Сетке Кубка в соответствии с настоящим Регламентом осуществляют ДПФ и ПФЛ.
4.13. Определение участников второго этапа Соревнования, сроков проведения Матчей за Кубок России в 1/32 финала, жерёбьевку и определение «хозяев полей» согласно Сетке Кубка в соответствии с настоящим Регламентом осуществляют ДПФ, ФНЛ и ПФЛ…
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
4.15. На стадии 1/16 финала Команды Клубов ПЛ проводят Матчи в гостях, а на стадии 1/8 финала на «своём» поле, если встречаются с клубами ФНЛ, ПФЛ или ЛФК. Если на стадии 1/8 финала между собой встречаются Клубы ПЛ, то между ними проводится жеребьёвка по определению «хозяев полей».
4.16. Если на стадии 1/8 финала между собой встречаются Клубы ФНЛ и/или ПФЛ, и/или ЛФК, то между ними проводится жеребьёвка по определению «хозяев полей»…
Есть пункт о том, что совместная комиссия РФС «проводит совместно с ДПФ жеребьёвку по определению «хозяев полей» в Матчах 1/8, 1/4, 1/2 финала, а также в финальном Матче Соревнования», однако в регламенте не указано, в каких случае должна проводиться жеребьёвка в четвертьфинале и полуфинале.
Так что, если бы в данной ситуации жеребьёвка проводилась, то РФС пришлось бы нарушать регламент во второй раз.
В общем, РФС «благодаря» кому-то из своих нерадивых сотрудников попал в безвыходную ситуацию, юридический тупик. Когда отказывались от двухматчевой серии плей-офф в Кубке России, просто вычеркнули пункты, касающиеся двух стадий турнира. Случившееся можно охарактеризовать словом «бардак». Хотя известный журналист и блогер Василий Уткин выбрал другое слово – «обалдели», написав в своём телеграм-канале:
«Решение РФС о том, где играть полуфинал Кубка «Спартак» – «Зенит», очень показательно. Сам вопрос, в общем-то, не стоит выеденного яйца. Кубок есть Кубок, раз играется из одного матча, рано или поздно важный матч играть на выезде, а там на круг выйдет поровну так или иначе. В пользу чего этот аргумент? Правильно, в пользу того, чтоб монетку кинуть.
Но это ладно. К этому вернёмся, может, если будет интересно. Существенно другое: РФС признал ошибку, регламент оказался с дырой, причём прямо на месте полуфинала двух самых популярных команд России. При этом оказалось, что ошибку заметили уже раньше, перед матчем «Торпедо» с «Химками». И как-то сыграли. Хотя, в общем-то, ясно, что уже тогда надо было признавать ошибку и решать её каким-то образом. Но теперь почему-то, говоря об ошибке, на решение в связи с игрой «Химок» с «Торпедо» практически опираются как на прецедент. Мне кажется, вы обалдели, друзья мои».
Нельзя не согласиться с Василием Уткиным, что главный вопрос в этой ситуации даже не в том, где играть, а в том, как такое вообще могло случиться с регламентом.
- 9 июня 2020
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