«Вопрос не стоит выеденного яйца». Реакция на шум вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

Решение РФС о проведении полуфинала Кубка России «Зенит» – «Спартак» в Петербурге вызвало большой резонанс. Но по-другому и быть не могло. Что бы ни придумали наши футбольные власти в этой ситуации (жеребьёвку, игру на нейтральном поле), им было бы не избежать критики от одной из команд и её болельщиков. Слишком большую, вопиющую ошибку допустили составители регламента турнира, чтобы по-тихому замять дело. Высказывания на эту тему владельца «Спартака» Леонида Федуна и президента РФС Александра Дюкова можно прочитать здесь:

«Осталось только Вилкова поставить на судейство». Федун раскритиковал решение РФС Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге.

Промежуточные опросы нашего голосования говорят о том, что РФС принял наиболее логичное решение в данной ситуации. Большая часть участников опроса (40% респондентов) поддержала решение играть в Петербурге. Очевидно, голосуя, вы исходили из того, что «Зенит» в Кубке России провёл дома на один матч меньше, нежели «Спартак».

Действительно, если уж продолжили играть по правилу прежних лет, когда хозяева определялись в соответствии с количеством матчей, проведённых на своём поле, то стоит так и продолжать. Иначе нужно переигрывать сыгранный в марте четвертьфинал «Химки» – «Торпедо».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В регламенте нигде не написано, что хозяин поля на стадии полуфинала может быть определён с помощью жеребьёвки. По этому поводу просто ничего не сказано, как ни сказано и об определении хозяина поля по принципу чередования домашних и выездных встреч. Все процессы, упомянутые в тексте, касаются только матчей до стадии 1/8 финала. Вот что написано в регламенте на актуальную тему:

4.10. В матчах 1/256 финала Команды Клубов ПФЛ проводят матчи на выезде, если на этой стадии встречаются с Командами ЛФК. Такое же правило действует и в 1/128 финала, если команды ЛФК не играли в 1/256 финала. В остальных случаях в 1/128 и 1/64 финала «хозяева полей» определяются по наибольшей разности выездов и приёмов, а в случае равенства этого показателя – жребием…

4.11.3. В случае, если в парах между собой в 1/32 финала встречаются Команды Клубов ФНЛ, то «хозяева полей» определяются жребием.

4.12. Определение участников первого этапа Соревнования, сроков проведения Матчей за Кубок России в 1/256, 1/128 и 1/64 финала, жеребьёвку и определение «хозяев полей» согласно Сетке Кубка в соответствии с настоящим Регламентом осуществляют ДПФ и ПФЛ.

4.13. Определение участников второго этапа Соревнования, сроков проведения Матчей за Кубок России в 1/32 финала, жерёбьевку и определение «хозяев полей» согласно Сетке Кубка в соответствии с настоящим Регламентом осуществляют ДПФ, ФНЛ и ПФЛ…

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

4.15. На стадии 1/16 финала Команды Клубов ПЛ проводят Матчи в гостях, а на стадии 1/8 финала на «своём» поле, если встречаются с клубами ФНЛ, ПФЛ или ЛФК. Если на стадии 1/8 финала между собой встречаются Клубы ПЛ, то между ними проводится жеребьёвка по определению «хозяев полей».

4.16. Если на стадии 1/8 финала между собой встречаются Клубы ФНЛ и/или ПФЛ, и/или ЛФК, то между ними проводится жеребьёвка по определению «хозяев полей»…

Есть пункт о том, что совместная комиссия РФС «проводит совместно с ДПФ жеребьёвку по определению «хозяев полей» в Матчах 1/8, 1/4, 1/2 финала, а также в финальном Матче Соревнования», однако в регламенте не указано, в каких случае должна проводиться жеребьёвка в четвертьфинале и полуфинале.

Так что, если бы в данной ситуации жеребьёвка проводилась, то РФС пришлось бы нарушать регламент во второй раз.

Где сыграют полуфинал Кубка «Зенит» и «Спартак»? Никто не знает, назревает скандал Может сложиться так, что один из четвертьфиналов придётся переигрывать.

В общем, РФС «благодаря» кому-то из своих нерадивых сотрудников попал в безвыходную ситуацию, юридический тупик. Когда отказывались от двухматчевой серии плей-офф в Кубке России, просто вычеркнули пункты, касающиеся двух стадий турнира. Случившееся можно охарактеризовать словом «бардак». Хотя известный журналист и блогер Василий Уткин выбрал другое слово – «обалдели», написав в своём телеграм-канале:

«Решение РФС о том, где играть полуфинал Кубка «Спартак» – «Зенит», очень показательно. Сам вопрос, в общем-то, не стоит выеденного яйца. Кубок есть Кубок, раз играется из одного матча, рано или поздно важный матч играть на выезде, а там на круг выйдет поровну так или иначе. В пользу чего этот аргумент? Правильно, в пользу того, чтоб монетку кинуть.

Но это ладно. К этому вернёмся, может, если будет интересно. Существенно другое: РФС признал ошибку, регламент оказался с дырой, причём прямо на месте полуфинала двух самых популярных команд России. При этом оказалось, что ошибку заметили уже раньше, перед матчем «Торпедо» с «Химками». И как-то сыграли. Хотя, в общем-то, ясно, что уже тогда надо было признавать ошибку и решать её каким-то образом. Но теперь почему-то, говоря об ошибке, на решение в связи с игрой «Химок» с «Торпедо» практически опираются как на прецедент. Мне кажется, вы обалдели, друзья мои».

Как будут показывать концовку РПЛ на ТВ. Возможно, увидим все игры бесплатно Клубы РПЛ единогласно выступили за такой вариант, но с оговорками.

Нельзя не согласиться с Василием Уткиным, что главный вопрос в этой ситуации даже не в том, где играть, а в том, как такое вообще могло случиться с регламентом.