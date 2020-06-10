Веллитон, Муса и другие постаревшие, но всё ещё классные иностранцы.

Кого ещё вслед за Вагнером можно вернуть в РПЛ. Легионеры, которые по-прежнему в порядке

Вагнер Лав вот-вот может вернуться в ЦСКА официально. Это будет красивый сюжет для российского чемпионата, который подогреет всеобщий интерес и подарит нам классного игрока, пусть и на закате карьеры. А ведь можно задуматься о возвращении некоторых других постаревших героев прошлого, которые всё ещё демонстрируют достойный футбол и могут рассмотреть предложение, если их позовут.

Вагнер близок к возвращению в ЦСКА. Рассказываем, в каком он состоянии Трансфер бразильца – пиар-акция или реальное спортивное усиление?!

Веллитон, 33 года («Аль-Васл Дубай»)

В сезоне: 14 матчей (9 голов и 2 передачи).

Фото: РИА Новости

Бразильский форвард разрывал наш чемпионат на одних лишь скоростных данных, дважды он становился лучшим снайпером и помогал «Спартаку» завоёвывать серебряные медали. Затем у него случился кризис, зато сейчас он показывает очень достойные личные результаты: в прошлом сезоне «20+7» в 26 матчах в чемпионате ОАЭ, в текущем – «9+2» в 14. Скорость Веллитон по сравнению с лучшими годами чуть растерял, зато голевое чутьё и нацеленность на удар на месте, 2,6 удара и 0,47 xG за 90 минут заслуживают внимания.

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Сейду Думбия, 32 года (без клуба)

В сезоне: 17 матчей (6 голов и 2 передачи) за «Базель».

Фото: РИА Новости

«Дедушке» из Кот-д’Ивуара мы недавно посвящали отдельный текст – тогда он только-только разорвал контракт с «Базелем» и заявил, что не против возвращения в ЦСКА.

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Если бы Думбия вернулся, точно бы не затерялся в ЦСКА. Хотя ему всё же пришлось бы сложнее, чем 36-летнему Вагнеру. У бразильца стабильнее здоровье и больше козырей.

Кристиан Ансальди, 33 года («Торино»)

В сезоне: 21 матч (5 голов и 6 передач).

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Когда-то Ансальди пришлось уехать из «Зенита», поскольку он не выдержал конкуренцию с Кришито, а держать двух легионеров на одной позиции не было никакого смысла. Сейчас аргентинец в полнейшем порядке, является важной частью «Торино», работаем по всему флангу в схеме 3-X-X. У него всё отлично с дриблингом (8,94 обводки за 90 минут, 64,4% удачных) и поддержкой атаки (1,44 передачи под удар, 6 передач в штрафную, 0,22 ожидаемых голевых передачи xA). Если бы Ансальди вернулся в РПЛ, стал бы одним из лучших на своей позиции.

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Жулиано, 30 лет («Аль-Наср Эр-Рияд»)

В сезоне: 26 матчей (10 голов и 7 передач).



Бразилец провёл в «Зените» всего один сезон, зато успел своей игрой произвести впечатление на многих. Особенно – Артёма Дзюбу. Сейчас Жулиано зарабатывает деньги в Саудовской Аравии, показывает там очень приличный футбол, но есть подозрение, что скучает по игре в более сильных лигах.

Фото: instagram.com/giulianoficial

Маркос Рохо, 30 лет («Манчестер Юнайтед», до 30 июня – в аренде в «Эстудиантесе»)

В сезоне: 9 матчей за «Манчестер Юнайтед», 1 матч за «Эстудиантес» (1 голевая передача).

Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

Рохо – уникальный футболист хотя бы потому, что получал вызовы в сборную Аргентины, будучи в «Спартаке» игроком даже не основы, а дублирующего состава. Так уж сложилось, что в «Манчестер Юнайтед» Маркос показал более стабильный футбол, чем в России, но сейчас защитник «красным дьяволом» не нужен. Его сплавили в аренду в «Эстудиантес», а летом Рохо будет открыт для новых предложений. Кому-нибудь в России нужен исполнитель с богатым опытом выступлений в АПЛ?

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Фернандо, 28 лет («Бэйцзин Синобо Гоань»)

В сезоне: 3 матча за «Спартак» (2 голевые передачи), 7 матчей за «Бэйцзин» (1 голевая передача).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стоит признать, что «Спартак» прошлым летом провёл отличный трансфер, когда выручил за находящегося на спаде бразильца почти 15 млн евро. Особенно это ощущается теперь, когда Фернандо в чемпионате Китая затерялся (лишь 7 матчей и попадание в запас после первых двух), а «Бэйцзин» даже попытался спихнуть игрока обратно всеми правдами и неправдами.

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Кстати, если вдруг китайский клуб уступит в цене, то многим клубам РПЛ стоит задуматься о приобретении бразильца. При всех игровых недостатках у него есть уникальные для нашей лиги качества: ведение игры из глубины и волшебные стандарты. Любую команду-претендента на Лигу Европы Фернандо однозначно усилит.

Ахмед Муса, 27 лет, «Аль-Наср Эр-Рияд»)

В сезоне: 21 матч (2 гола и 5 передач).

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Муса однажды уже возвращался в ЦСКА и помог команде дошагать до Лиги чемпионов. Жаль, что выкупить его обратно за бесценок не было ни единого шанса: в «Лестере» работают не простачки, они оперативно нашли вариант и продали игрока в Саудовскую Аравию с минимальными потерями (16,5 млн евро против 19,5, уплаченных англичанами ЦСКА в 2016-м).



У нигерийского форварда всё ещё отличная скорость, но конкретики в нынешнем сезоне стало поменьше. Год назад было «7+7» в 24 матчах, теперь – «0+5» в 17. Хотя глупо спорить, что любую команду из РПЛ Ахмед бы сейчас украсил.

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Эсекьель Гарай, 33 года («Валенсия»)

В сезоне: 23 матча.

Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

У аргентинского центрального защитника чёрная полоса в карьере: в феврале он порвал крестообразную связку, а весной стало известно о его сложных взаимоотношениях с «Валенсией». Игрок и клуб обменялись громкими репликами и обвинили друг друга в нежелании продолжать сотрудничество.



Действующий контракт Гарая истекает 30 июня. Вряд ли на него будет огромный спрос, всё-таки возраст и характер повреждения служат смущающими фактором. Но ещё пару лет аргентинец точно способен выдержать – и уж точно он будет в полном порядке на фоне РПЛ.

Понтус Вернблум, 33 года (ПАОК)

В сезоне: не играл.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Мы обещали включать в этот список только тех игроков, которые по-прежнему сохраняют высокий спортивный уровень, но в данном случае сделаем исключение. Вернблум не играет уже целую вечность из-за проблем с ахилловым сухожилием, последний его матч датируется аж декабрём 2018-го. Говорят, ПАОК рад бы расторгнуть контракт, действующий до следующего лета.



В этом и есть шанс российских клубов. Мало кто решится взять ветерана после тяжелейшей травмы, но в нашей стране лучше, чем где-либо ещё, знакомы с качествами шведа. Он не просто классный опорник с объёмом, но и ещё и настоящий боец, чемпион по тренировкам (видели бы вы, как он рубится в каждом упражнении) и эмоциональный лидер, который передаст свой дух многочисленным молодым игрокам. ЦСКА нуждается в таком футболисте.