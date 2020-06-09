Дело Кокорина и Мамаева — показательное. Ефремова — обычное для России

Сначала о том, почему мы пишем об аварии Михаила Ефремова на спортивном сайте.

Да, это кликбэйт. Да, трагедия не имеет прямого отношения к спорту. Да, на «Чемпионате» логичнее было бы проанализировать игру «Саарбрюккена» с «Байером».

Футболисты, чью карьеру сломала пьяная езда Пострадали как сами игроки, так и другие люди.

Но, знаете, во-первых, сам Ефремов — он ведь давно часть футбольной культуры. Болельщик, критик и где-то даже, получается, эксперт. Наш он, в общем. А как в таких случаях молчать о своих?

Во-вторых, без разницы, спортивная направленность, киношная ли, театральная — любая аудитория должна изучать самые ядовитые для страны темы. А пьянство и езда за рулём для России — ведь точно губительнее коронавируса.

Ну, а, в-третьих, довольно гнусно звучит, когда приключения Кокорина и Мамаева какая-нибудь Ксения Собчак сравнивает с аварией Ефремова.

Разные это темы. Нет в них общего.

Дело футболистов — действительно показательное. В том смысле, никто так толком и не объяснил, почему парни сели в тюрьму.

Откровения семьи Мамаевых: когда его арестовали, я подумала: «Наконец-то» Павел и Алана Мамаевы — о Кокорине, религии, критике и Карпине.

Нет, если по понятиям, то все ясно: вызывающие себя вели, выпячивали богатство, а потом, наконец-то, попались на пьяных драках — и были наказаны на радость народу.

Но фактически, за удары стулом — и это беда для нашего законодательства — ни до, ни после Кокорина с Мамаевым толком никто не садился, потому что в России подобное преступление рассматривается как обычное нанесение побоев из-за личной неприязни с вредом для здоровья средней степени тяжести и административный штраф.

Но для миллионеров-футболистов натянули уголовное хулиганство. Показали стране, как могут и как и должно быть. Показали — и успокоились.

«Путина на моей аватарке не будет». Кокорин про тюрьму, которая открыла ему глаза Важные слова про судебную систему России.

История же артиста Ефремова и убитого им работяги Сергея Захарова — куда ужаснее (читая историю и отзывы о работе русского мужчины, сложно сдерживать эмоции). Но она настолько очевидна и обыденна для нашей страны.

Конечно, Ефремов сядет. Ведь в деле есть и алкоголь, и попавший на камеру выезд на встречку, и видеопортрет невменяемого народного артиста. Здесь не нужно ничего натягивать — многодетному отцу дадут 5 лет, половину он отсидит и выйдет через 2,5 года по амнистии за примерное поведение.

Вот так: сядет-выйдет — а проблемы останутся. На Кутузовском и Садовом так и не будет разделительной. За 154 штрафа по накопительной системе не будут лишать водительского удостоверения. За иную пьяную езду всё также можно будет откупиться — деньгами, корочкой, известной рожей. И убийство — не исключение. Даже схема есть для особо смышлёных: находишь трезвого человека, он берёт вину на себя — и получает либо минимальный, либо условный.

Да-да. Ефремов сядет, а народ всё также продолжит безбожно бухать и куролесить, пока водка культивируется в народном фольклоре, считается напитком настоящих мужчин, находится на видных местах магазинов и продаётся дешевле, чем килограмм груш.

У нас ведь у каждого каждого есть друг, родственник или знакомый, который погиб за рулем пьяный или был убит пьяным. Такой добрый, хороший, весёлый, прекрасный. Как и все мы. Как Я/Мы Михаил Ефремов.