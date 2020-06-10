Романцев и Садырин сильно не любили друг друга. Помирились лишь перед смертью последнего

Павел Садырин и Олег Романцев – два первых тренера в истории сборной России, принципиальные соперники на поле и недруги за его пределами. Олег Иванович менял Павла Фёдоровича в национальной команде, а Садырин возвращался в Высшую лигу с мечтой обыграть конкретно Романцева. История взаимоотношений двух успешных и популярных футбольных специалистов заслуживает отдельного рассказа.

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Романцев считал, что его команда заслужила золото в сезоне-1991, который выиграл ЦСКА. Садырин был недоволен тем, что тренер «Спартака» не отпускает игроков в сборную

Садырин был старше Романцева более чем на 11 лет. Естественно, он и тренировать начал раньше. Через год после того, как капитан «Спартака» повесил бутсы на гвоздь, легенда «Зенита» выиграл с ленинградской командой своё первое золото в тренерской карьере. Когда же Олег Иванович, пройдя через «Красную Пресню» и «Спартак» из Орджоникидзе, возглавил перед сезоном-1989 в Высшей лиге московский «Спартак», Павел Фёдорович принимал в первой лиге ЦСКА.

Первая встреча двух наставников в чемпионатах СССР состоялась год спустя, когда «армейцы» вернулись под руководством Садырина в элиту. И получилась она сказочной! «Спартак» и ЦСКА выдали 16 марта 1990 года в третьем туре на «ковре» спорткомплекса «Олимпийский» едва ли не самое яркое дерби в истории. По ходу матча команда Романцева проигрывала 0:1, потом выигрывала 3:1, следом пропустила три гола от Игоря Корнеева и снова уступала в счёте, но в концовке забила дважды. Чемпион победил – 5:4.

«И мы, и «Спартак» играли в открытый футбол, – сказал Садырин после того матча. – Нам повезло в нём чуть меньше. Хотя упрекнуть своих ребят мне не в чем. О выбранной на матч тактике нисколько не жалею. Сегодня мы в состоянии вести игру в таком ключе. И если бы не отдельные ошибки вратаря и защитников, план удалось бы осуществить. Недавно в Голландии мы смотрели матч «Аякса» и «Эйндховена». В нём тоже было забито немало мячей. Но уровень игры был высокий. В футболе без промахов не обходится».

«Судя по всему вас, как и Садырина, тревожит проблема обороны?» – спросили журналисты Романцева. «Я и не скрываю этого, – ответил тренер «Спартака». – Вопрос о центральном защитнике сейчас стоит остро. Что касается четырёх голов, пропущенных Черчесовым, то он сделал всё, что мог. Единственное пожелание Станиславу – более решительная игра на выходах».

Павел Садырин (крайний слева) и Олег Романцев (крайний справа) Фото: из личного архива

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В октябре в заключительном туре команды Садырина и Романцева встретились ещё раз. Тогда принципиальные соперники делили второе место, отстав на пять очков от нового чемпиона киевского «Динамо». ЦСКА взял реванш: выиграл с более привычным для футбола счётом 2:1. «Армейцы» остались вторыми, а спартаковцы опустились на пятое место.

На следующий год, в последнем чемпионате СССР команды Садырина и Романцева вели борьбу за чемпионство до финиша. ЦСКА опередил «Спартак» на два очка и завоевал золотые медали. При этом «армейцы» дважды уступили красно-белым – 0:2 в апреле и 0:1 в июле. По мнению Романцева, нефутбольные причины повлияли на то, что его команда не стала первой:

«О последнем чемпионате СССР у меня осталась не самые положительные воспоминания, – признавался Романцев в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке». – Откровенно говоря, у «Спартака» в том сезоне были большие проблемы с судейством. Ещё за несколько туров до конца мы лидировали, но потом нас «придушили». Мы с судьями никогда не работали, но вот некоторые команды этим занимались… В общем, не могу сказать, что тот чемпионат был чистым. К «Спартаку» нечасто были благосклонны судьи. Хотя кто-то из журналистов однажды предъявил нам: позвольте, но в ворота соперников было назначено 12 пенальти! А я ответил: «А что поделаешь, если мы все 90 минут проводим в штрафной площади соперников? И это ещё мало дали – штук 20 пенальти точно не назначили!».

В первых чемпионатах России противостояние Садырина и Романцева не получило продолжения. Павёл Федорович возглавил летом 1992-го сборную страны, так что переключился на другую цель – завоевание путёвки на ЧМ-1994. Тем временем Олег Иванович начал заявлять о себе как о лучшем клубном тренере России, завоёвывая со «Спартаком» одно чемпионство за другим.

Впрочем, тренерское противостояние перешло в иную плоскость. Главный тренер «Спартака» без энтузиазма относился к отъезду большой группы своих игроков на товарищеские матчи сборной России. Так, в середине февраля 1993-го команда Садырина отправилась в США, где и пройдёт ЧМ-1994, на три спарринга – два с американцами и встречу с Сальвадором. Красно-белые в свою очередь готовились к мартовским играм в четвертьфинале Кубка Кубков с «Фейеноордом».

Павел Садырин Фото: из личного архива

Тогдашний ассистент Романцева в столичном клубе Александр Тарханов вспоминал:

«Из «Спартака» в сборную России Садырин перед нашими матчами с «Фейеноордом» вызвал 11 человек. Романцев поначалу не хотел отпускать игроков. Мол, с кем он тогда в Москве работать будет? Но в итоге Романцев сказал: «Я отпущу, но тогда вместе со сборной должен полететь Тарханов». В РФС согласились, и я полетел.

Там я следил за ребятами, старался держать их в тонусе. После матчей были банкеты. Гляжу как-то: Ледяхов несёт пять бутылок пива. Я ему: «Ну-ка: ты это куда?» – «Так, это «Динамо», это ЦСКА. Пусть выпивают. Вы же знаете, Фёдорыч, мы не пьём!»

Прямо из Америки мы прилетели в Голландию. Им ведь предстояло пройти обратную акклиматизацию. Дней за пять до игры с «Фейеноордом» мы провели товарищеский матч с какой-то местной любительской командой. Уступили 0:2. Иваныч подошёл ко мне после игры: «Знаешь, мне кажется, нам конец». Но худшие опасения не оправдались. Было видно: ребятам тяжело, но они все вышли на встречу с «Фейеноордом» предельно собранными. Бились, сражались, как могли. Как-то заковыряли голландцам в конце несчастный гол, а после матча все чуть ли не замертво рухнули. Вот это и был спартаковский характер».

Ситуация повторилась и год спустя. В январе 1994-го сборная России, уже в статусе участника финального турнира, полетела в США на товарищеские матчи с хозяевами и Мексикой. Юрий Сёмин, который помогал Садырину, в национальной команде рассказывал о конфликте двух главных тренеров:

«Хорошо помню, что руководство «Спартака» не очень корректно себя повело, когда в конце января мы вылетали в США на две товарищеские игры. У нас были разговоры с игроками, и выяснилось, что их не отпускают. Никого. Мы не настаивали, поскольку спартаковцы находились в сложной ситуации: им ещё не выплатили всех денег за Лигу чемпионов, и если бы они пошли поперек воли начальства, последствия для них могли оказаться плачевными. От сборной отказывались даже те люди, которых туда никто не приглашал, например, Писарев. То есть было видно, что ведётся соответствующая работа. Когда «Спартак» прибыл в Москву со сборов, Никита Симонян проявил инициативу и, взяв с собой Садырина, поехал в Сокольники на переговоры с Романцевым. Я ехать отказался – видел, что люди настроены против сборной. И, несмотря на весь свой авторитет, ничего Никита Павлович тогда не добился».

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К тому моменту уже случился знаменитый скандал с «Письмом четырнадцати». В ноябре 1993-го, после заключительного матча отборочного цикла ЧМ-1994 в Греции, группа игроков сборной России выступила с заявлением об отказе от выступлений за национальную команду под руководством Садырина. Среди прочих это письмо подписали и некоторые спартаковские «сборники» – Юрий Никифоров, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Андрей Иванов, а также Валерий Карпин.

Впоследствии футболисты «Спартака» отозвали свои подписи, но вернулись в сборную России лишь в апреле 1994-го, а Карпин, который, по его словам, надеялся, что национальную команду возглавит Романцев, и вовсе в конце мая. Полузащитник Игорь Ледяхов рассказывал в интервью для «Чемпионата»:

«Я не присутствовал на той самой игре в Греции. Но нам уже потом говорили, что надо бы поддержать коллег. Кто говорил? Один человек. Оставим это для следующего интервью, лет через 30. Но меня предупреждали: у тебя будут проблемы. Передо мной же вопроса, ехать или не ехать, даже не стояло. Чемпионат мира раз в жизни бывает. Мы поехали и нисколько об этом не жалеем. Другое дело, что непосредственно в сборной было море проблем – с формой, премиальными. Но при всём при этом могли выйти из группы, если бы румыны с американцами договорняк не скатали. Очень некрасиво получилось».

На кого намекал Ледяхов, остаётся только догадываться. Сам же Садырин был уверен в том, что игроками управляет Романцев. По его словам, одной из причин неудачного выступления сборной России на ЧМ-1994 стало позднее появление в команде спартаковцев. Хотя в «Письме четырнадцати» отказники потребовали назначить на пост главного тренера Анатолия Бышовца, кандидатура Романцева, как сменщика Садырина, тоже обсуждалась. Очевидно, поэтому и Карпин ждал до последнего.

«Вопрос не стоял так, что мы готовы ехать на чемпионат мира только с Бышовцем, – утверждал один из «бунтарей», полузащитник Игорь Добровольский. – Пусть вам спартачи сами расскажут, как было. Они же предлагали: «Пусть нас тренирует Олег Иваныч». По Романцеву вопрос тоже стоял. Мы готовы были и с ним лететь на турнир… Предлагалась кандидатура Романцева. Но тот отказался. Спартачи поэтому тоже сначала не желали ехать в США. Потом говорят нам – вроде как Олег Иваныч согласился. Ну хорошо, мы готовы были тогда вернуться в национальную команду. Затем Романцев опять вроде бы не захотел» (в интервью для «Спорт-экспресса»).

Если слова Добровольского правда, то и Садырин наверняка об этом знал. Но руководство РФС твёрдо заявило: на чемпионат мира команду повезёт тот тренер, который и добился этого права. Судя по тому, что спартаковцы вернулись в сборную России, Романцев не пытался отговорить их от примирения с Садыриным. Вот подробности от нападающего Сергея Юрана:

«Мне спартаковцы рассказали, что в какой-то момент Романцев поговорил с ребятами, подписавшими письмо. И сказал: те, кто уже выступает в Европе и имеет хорошие контракты, от отказа ехать на чемпионат мира не так много потеряют. А вам, помимо того, что такой турнир бывает у футболиста раз в жизни, надо ещё и семьи кормить. В общем, трезво и рассудительно дал им понять, что они должны ехать в Америку».

По мнению ещё одного «отказника», полузащитника Игоря Шалимова, за этим стоял трезвый расчёт: «В какой-то момент Романцев стал рассуждать как президент «Спартака» и понял, что поездка его игроков на чемпионат мира – в интересах клуба. Потому что способна поднять цены на игроков на мировом рынке».

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После ЧМ-1994, на котором сборная России не вышла из группы с Бразилией, Швецией и Камеруном, Садырин покинул национальную команду. Главным тренером стал Романцев, совмещавший эту работу с работой в «Спартаке». Павел Фёдорович перед сезоном-1995 вернулся в «Зенит», чтобы вытащить ставший родным клуб из трясины первой лиги. Тогда-то он и произнёс в телеинтервью свою знаменитую фразу:

«А знаете, я вам могу сказать, даже не стесняясь: я и пошёл в «Зенит», чтобы выйти в Высшую лигу и обыграть там Романцева… или не знаю, кто там будет в «Спартаке».

Видео со словами Садырина

Его желание сбылось через полтора года. Правда, Олег Иванович был на тот момент уже не главным тренером «Спартака» (эту роль исполнял Георгий Ярцев), а только президентом клуба. Тем не менее для Садырина это была команда Романцева. В июле 1996-го «Зенит» выиграл в Москве со счётом 2:0 благодаря голам Константина Лепёхина и Дениса Зубко.

Фото: РИА Новости

Ещё крепче Садырин мог насолить Романцеву и его «Спартаку» в ноябре, когда красно-белые боролись за чемпионство со «Спартаком-Аланией» и прилетели на матч 34-го тура в Петербург. Если бы москвичи не победили на «Петровском», остались бы на втором месте. Но спартаковцы выиграли со счётом 2:1, воспользовавшись грубейшими ошибками голкипера «Зенита» Романа Березовского. Потом пошли разговоры, что ошибки не были случайными.

В январе 1998-го и сам Садырин намекнул в интервью на то, что кто-то из «Спартака» мог «простимулировать» Березовского. Это была ещё одна шпилька в адрес коллег-соперников:

«Сразу после того матча со «Спартаком», видя слёзы Березовского, я не верил, что он мог сдать игру, – признавался Садырин. – Хотя какие-то подозрения всё-таки были. Ведь даже мальчишка не допустил бы таких ошибок, которые, допустил тогда Березовский. В течение прошлого года мне не раз напоминали об этой истории, но каждый раз я отказывался верить в виновность вратаря. Но когда недавно на израильском сборе всё это подтвердили игроки ЦСКА, выступавшие в свое время за «Зенит», я понял, что это не слухи. Не хочу бросать тень на «Спартак», на его руководство, но не исключаю, что на нечестный поступок могли пойти какие-то люди, заинтересованные в победе «Спартака». Им было не обязательно выходить на Березовского, они могли выйти на президента «Зенита» Мутко. Скорее всего, именно так и было. Ведь Мутко, как это ни странно звучит, был больше других заинтересован в поражении своего клуба. В случае проигрыша с него снимался ряд условий, которые он должен был выполнить перед игроками. Прежде всего, это касалось премиальных» (в интервью для «Спорт-Экспресса»).

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Садырин и Романцев помирились в 2001 году. Это случилось, когда они встретились в Германии

В 1997 году Романцев вернулся на пост главного тренера «Спартака». Садырин, уйдя из «Зенита», принял ЦСКА. Два тренера спустя шесть лет снова смогли встретиться в крупнейшем российском дерби. Павел Фёдорович не скрывал своего отношения к Олегу Ивановичу. Тем не менее в том сезоне «Спартак» и ЦСКА дважды сыграли 0:0. Ничего общего с огненными 5:4, когда два тренера впервые противостояли друг другу! Но в целом дела у Романцева шли лучше. Он выиграл очередное золото со своей командой, тогда как «армейцы» вынуждены были думать о борьбе за выживание. В июне 1998-го, в первом круге нового сезона ЦСКА уступил «Спартаку» – 1:2. Вскоре после этого Садырин попрощался с командой, застрявшей в нижней части таблицы.

В июне 2000-го, чуть более чем за год до своей кончины, Павел Фёдорович в третий раз возглавит ЦСКА. Ещё месяц спустя он обыграет лидирующий в чемпионате «Спартак» Романцева в дерби на стадионе «Динамо» – 2:1. Горячий матч «украсят» четыре удаления! По словам Садырина, глядя на эту игру, он вспоминал тот самый матч 10-летней давности в «Олимпийском».

Наконец, в последний для Садырина сезон-2001 ЦСКА в марте уступил «Спартаку» со счётом 0:1, а в июле дерби завершилось вничью – 1:1. Тогда «армейцы» занимали после 16-го тура седьмое место и отставали на пять очков от лидирующей команды Романцева. В тот раз Садырин признал, что его устроила ничья.

Павел Фёдорович был уже серьёзно болен и прежние обиды, очевидно, отошли для него на дальний план. Перед уходом из жизни Садырин помирился с Романцевым. Как же это произошло? Бывший пресс-атташе «Спартака» Александр Львов писал в книге «От «Спартака» до сборной: судьбы, трагедии, скандалы»:

«В «Олимпийском», во время Кубка Содружества (в 2001 году. – Прим. ред), Романцев вдруг поинтересовался: могу ли я каким-то образом связаться с Садыриным, который, как он слышал, находится в госпитале Бурденко. «Мне самому не очень удобно, – объяснил Олег Иванович, – а вот ты свяжись с ним, передай от меня привет, узнай, чем необходимо помочь, и пожелай скорейшего выздоровления».

Выполнить поручение помог старейший армейский эскулап Олег Маркович Белаковский, раздобывший номер телефона, установленного прямо в больничной палате. И при этом с грустью сообщивший, что дела у Павла Федоровича очень неважны и его будущее выглядит весьма мрачно. Сказать, что мой звонок оказался для армейского тренера большой неожиданностью, значит, не сказать ничего. Мне даже показалось, что поначалу он потерял дар речи. Но, выслушав, пришёл в себя.

«Большое спасибо Олегу за внимание, у меня всё есть, – ответил Павел Федорович. – Удачи ему в Лиге чемпионов. Буду обязательно болеть за него».

Павел Садырин в последний год жизни Фото: из личного архива Павла Садырина

Месяц спустя мы прилетели в Мюнхен на встречу с «Баварией». Первой, кого я увидел, когда наш автобус затормозил у гостиницы «Арабелла – Шератон», неожиданно оказалась Татьяна Садырина. «Вы не могли бы передать Олегу Ивановичу, что с ним очень хочет поговорить Павел Фёдорович. Он здесь на обследовании», – сказала она, кивнув в сторону чёрного с тонированными стеклами «мерседеса». Романцев отреагировал мгновенно. О чём говорили они с Садыриным, который даже не вышел из машины, неизвестно.

«Неважно выглядит Пашка», – сообщил мне заметно расстроенный Олег Иванович. – Но на игру нашу прийти собирается. Очень просил выиграть. Ты уж позаботься о двух билетах – он за ними завтра обещал кого-нибудь прислать».

На следующий день почти все оставшееся до отъезда на стадион время я провёл в холле отеля. Но за конвертом с приглашениями так никто и не пришёл. То была последняя встреча двух больших тренеров. В декабре 2001-го Садырина не стало. А «Спартак» тогда «Баварии» уступил. Вот и получилось, что выполнить последнюю просьбу Павла Фёдоровича Романцев так и не сумел».

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А вот как вспоминала эту встречу жена Садырина Татьяна:

«Когда он заболел, мы ездили в немецкую клинику, пытались что-то сделать. И как раз в это время в Мюнхен на матч Лиги чемпионов прилетел «Спартак». Мы жили в одном отеле. Вызвали машину, чтобы везти Пал Фёдорыча в клинику. Он прошёл и сразу сел, а меня заметил пресс-атташе «Спартака» Александр Львов. Подбежал. Увидел, что в машине сидит Пал Фёдорыч. Поздоровался. Отошёл, а потом смотрю: Романцев подходит к машине. Открыли дверь. Романцев наклонился, что-то говорил Фёдорычу, потом они пожали руки. Олег Иванович пошёл к своей команде, а мы поехали в клинику» (в интервью изданию «Спорт день за днём»).

Наконец, слово самому Романцеву. Темы своих отношений с Садыриным бывший главный тренер красно-белых коснулся в книге «Правда обо мне и «Спартаке»:

«С Павлом Садыриным у нас были не самые лучшие отношения. Возникали недопонимания, он порой делал резкие высказывания в мой адрес. Но незадолго до его смерти мы встретились и убрали былые обиды. Причём это произошло не в Москве, а в Мюнхене, куда «Спартак» прилетел играть матч Лиги чемпионов с «Баварией». У гостиницы ко мне подошла невысокая женщина: «Здравствуйте, Олег Иванович, я супруга Павла Фёдоровича Садырина. Вы не могли бы подойти к машине? Мой супруг хочет с вами поговорить». Я подошёл, дверь в машине была открыта. Садырин сказал: «Олег, я хотел бы извиниться за те некорректные высказывания, которые допускал в твой адрес. В запаре тренеры часто реагируют эмоционально и неправильно». В итоге мы с ним проговорили с полчаса. Конечно, после этого мы забыли все наши прошлые истории. Я рад, что хотя бы перед его смертью наше сближение произошло».