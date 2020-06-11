Дошло до поножовщины. Cамое лютое севильское дерби в истории

Сегодня футболисты Ла Лиги наконец-то вернутся на поле после пандемии, чтобы провести первую официальную встречу и направить текущий сезон к его естественному футбольному завершению. Сезон возобновится знаменитым севильским дерби – матчем «Севильи» и «Бетиса». Чтобы сделать ожидание этого действа менее томным, вспоминаем самую необычную сшибку коллективов в истории более чем векового противостояния, в которой красно-белые буквально уничтожили зелёно-белых – 22:0. А также не оставим без внимания интереснейшие события, которые позволили состояться этому голевому фейерверку.

"Севилья" - "Бетис"

На матчи «Севильи» могли попасть не все, поэтому и появился «Бетис». И получил прозвище «огурцы»

Противостояние между представителями Севильи началось, по сути, ещё до того, как был создан «Реал Бетис Баломпи». Изначально в городе существовала только одна команда – «Севилья», до игры за которую допускались исключительно лица, представляющие высшие слои общества и проживавшие близ исторического центра. Рабочий люд с окраин, военнослужащие и некоторые члены клуба не желали мириться с подобной политикой и организовали сперва «Севилью Баломпи», а затем и ФК «Бетис». В результате слияния этих двух коллективов в 1914-м и появился современный клуб. Поэтому противоборство между обоими лагерями, основанное на социальных различиях (которые сейчас уже практически размыты), и носит весьма ожесточённый характер.

Первые серьёзные проблемы проявились на игре, состоявшейся 8 февраля 1915-го. С красно-белых трибун весь матч доносилось: «Пепиньос, пепиньос…» / «Огурцы, огурцы…». Так болельщики «Севильи» дразнили представителей «Бетиса» за их зелёную форму. А в конечном счёте толпа и вовсе высыпала на поле – арбитру пришлось досрочно закончить представление и зафиксировать победу старших товарищей – 4:3. А через несколько лет заполыхало уже по-взрослому.

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Долгожданную победу «Бетиса» обеспечило буйство болельщиков. Один из них выбежал на поле с ножом

До появления в 1929-м в испанском футболе Примеры роль главного соревнования страны исполнял Кубок Короля. В борьбе за трофей сходились чемпионы каждого из региональных турниров, «Севилья» и «Бетис» боролись меж собой за право представлять Андалусию. Легендарный матч, указанный в заголовке, как раз и произошёл в ходе такого отбора.

«Севилья» Фото: canalsur.es

На момент наступления 1918-го «огурцы» не побеждали своего ненавистного соседа уже более трёх лет и непоколебимо желали прервать эту серию. В начале февраля состоялся первый матч – «Бетис» на поле «Севильи» хоть и выглядел конкурентоспособно, но всё-таки минимально уступил – 2:3. Никаких происшествий на мероприятии зафиксировано не было. Ответная игра, намеченная на 24-е число того же месяца, оказалась более интересной. Один из испанских источников гласит, что в день матча в городе параллельно проходили местные выборы. Сил, наблюдавших за правопорядком и способных контролировать трёхтысячную зелёно-белую толпу на стадионе не оказалось. Естественно, пролетарские фанаты «Бетиса» не упустили такую отличную возможность, чтобы похулиганить. В Crónica de Corane и Crónica de Triquitraque затем можно было прочесть о двух вопиющих инцидентах. Сначала несколько из домашних враждебно настроенных зрителей подкрались к футболисту «Севильи» на бровке во время ввода мяча и трусливо ударили его в спину, а затем особенно буйный индивид, вооружённый палкой и ножом, просто вышел на поле и бросился в атаку на команду гостей и напал на одного из её игроков — Переса. Матч закончился не только скандалом, но и долгожданной викторией «Бетиса» – 3:1. Разницу мячей тогда ещё не считали, поэтому командам пришлось сойтись ещё раз в решающей встрече на «Кампо дель Меркантиль» (домашнем стадионе «Севильи» в те годы).

Фото: colgadosporelfutbol.com

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В решающем матче не дали сыграть трём игрокам «Бетиса». В ответ те прислали детей и получили счёт 0:22

Всё, что произошло в двух первых попытках выявить сильнейшего, считается установленным и неоспоримым фактом, а дальше начинаются уже исторические дебри. В составе «огурцов» в то время находились футболисты Канда, Артола и Бальбино, проходившие в Севилье военную службу и представлявшие Галисию и Басконию, Генерал-капитан Андалусии Хосе Хименес де Сандовал не позволил им принять участие в тай-брейке, то ли отправив их патрулировать улицы во время игры, то ли просто приказав оставаться в казармах. Что заставило героя войны за независимость Кубы принять такое решение? Возможно, он просто прочёл о неподобающем поведении поклонников «Бетиса» в газетах, был до крайности возмущен и запретил своим солдатам иметь с этим что-либо общее. Есть версия и о заговоре – руководство «Севильи» воспользовалось своими связями и положением в верхах и попросило принять это решение. Применительно к нашей эпохе – включило админресурс. Споры продолжаются. Главные «огуречные» лица восторга от подобных вмешательств извне не испытали и довели ситуацию ещё до более абсурдной, отправив 10 марта в гости к «рохибланкос» «детскую команду». Неизвестно, что подразумевала пресса тех лет под этим понятием. Но, взглянув на газетную вырезку с фотографией, становится понятно, что выставленный состав был смешанным. Там действительно находились школьники, но и зрелых игроков из резерва было достаточно.

Состав «Бетиса» на третий матч Фото: canalsur.es

Удивлённые подопечные Хосе Бранда никого жалеть не стали и отнеслись к дерби со всей серьёзностью. В ворота «Бетиса» мяч был отправлен аж 22 раза. К такой бессердечности «Севилью», вероятно, подтолкнула ещё и неприкрытая грубость оппонентов, которые со стартового свистка были нацелены не на игровой снаряд, а на ноги «буржуазии». В полном составе зелёно-белые матч закончить не смогли. После столь фееричного представления местная пресса не унималась ещё много дней, обвиняя обе стороны в различных грехах. «Бетис» ожидаемо был наказан за свою выходку, а президент Роберто Висенте де Мата лишился должности.



Хочется верить, что сегодняшняя игра окажется не менее яркой и запоминающейся, пусть и пройдёт без обязательного атрибута любого дерби – болельщиков.