10 игроков, загубивших карьеру в «Спартаке»

Продолжаем цикл статей о футболистах, испортивших себе карьеру переходом в тот или иной клуб. Мы уже разбирали «Челси», «Барселону», «МЮ» и «Реал». На очереди – топ-клубы РПЛ. Начнём с московского «Спартака».

10 игроков, которые загубили свою карьеру в «Челси» Некоторые скитались по арендам, так и не сыграв в основе лондонского клуба.

10 игроков, загубивших свою карьеру в «Барселоне» Двое из них ещё могут всё исправить.

10 игроков, загубивших свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» Один из них даже оказался в РПЛ.

10 игроков, загубивших свою карьеру в «Реале» В списке – два обладателя «Золотого мяча».

115 матчей, 5 голов

Сальваторе Боккетти Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В период своей рубиновской карьеры Сальваторе был одним из лучших защитников в РПЛ. Дважды Боккетти попадал в «Список тридцати трёх» (сезоны 2011/2012 и 2012/2013). В лице итальянца «Спартак» рассчитывал получить лидера обороны на долгие годы. Поначалу Боккетти играл так, как от него ждали, но случилась травма колена, из-за которой он пропустил полгода. В сезоне-2014/2015 итальянец выпал из основного состава и отправился в «Милан» на правах аренды.



Последние три года в «Спартаке» Боккетти всё чаще оказывался в запасе. Травма колена выбила его из колеи, к тому же были и другие повреждения, мешавшие заиграть на прежнем уровне. По окончании сезона-2018/2019 с Сальваторе разорвали контракт. За 10 лет в России он успел стать своим – выучил язык, женился на русской девушке. Сейчас Боккетти представляет «Верону», но выходит на поле редко (всего 5 матчей в этом сезоне).

69 матчей, 4 гола, 6 ассистов

Ромуло Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

История бразильского опорника похожа на ту, что случилась с Боккетти. «Спартак» купил Ромуло, когда тот получил вызов в национальную сборную. 22-летний хавбек уверенно начал в новом клубе, дважды забил («Рубину» в РПЛ, «Барселоне» в ЛЧ), но уже в пятом матче за красно-белых порвал «кресты». Защитник «Ростова» Окоронкво приземлился бразильцу прямо на ногу.

Видео

Ромуло сделали операцию, но потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Почти полтора года он находился вне футбола. Со временем бразилец заскучал по родине, то и дело появлялись слухи о его уходе из «Спартака». От того опорника, что ещё недавно играл за сборную Бразилии, не осталось и следа. В январе 2017 года Ромуло всё-таки вернулся на родину, где выступал за «Фламенго» и «Гремио». Сейчас он играет в китайском клубе «Шицзячжуан».

93 матча, 13 голов, 28 ассистов

Эйден Макгиди (слева) Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Долгое время трансфер Макгиди оставался рекордным для «Спартака» (12 млн евро). Эйден высоко котировался в Британии, к нему проявляли интерес клубы АПЛ – «Бирмингем», «Астон Вилла». Тем не менее ирландец выбрал Россию. Оказавшись в «Спартаке» в разгар сезона, Эйден провёл 11 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи.



Главной проблемой Макгиди стал его характер. За то время, что ирландец провёл в «Спартаке», он получил три красные карточки. «Макгиди — один из самых одарённых игроков, с которым я работал. Но он психологически неуравновешенный человек. Он мог получить красную карточку только потому, что обиделся сам на себя. У него даже психолог был, но, видимо, не помог», – рассказывал Валерий Карпин в 2019 году. Эйден всё-таки оказался в АПЛ, но заиграть в «Эвертоне» ему не удалось, футболиста дважды отправляли в аренды в низшие лиги. Сейчас Макгиди представляет «Сандерленд», который выступает в третьем дивизионе Англии.

63 матча, 17 голов, 4 ассиста

В 19 лет Кавенаги стал лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины, котируясь весьма талантливым игроком. На молодёжном чемпионате Южной Америки он также забил больше всех (8 мячей), а сборная Аргентины стала победителем турнира. Вместе с Фернандо в той команде играли Маскерано, Тевес и Сабалета. «Спартак» купил Кавенаги за 8,6 млн евро – рекордная сумма для российского футбола в начале 2000-х.



Роман Павлюченко вспоминал, как ждал прихода Кавенаги в команду: «Я нашёл в интернете голы, которые забивал Кавенаги в Аргентине, и думал: «Ничего себе чувак к нам едет! Он в порядке, начнёт у нас голы пачками класть». Через пару дней увидел его на базе и сильно удивился – толстенький, маленький. Подумал: у тебя же килограмм 15 лишнего веса, как ты вообще играть собрался?»



За полтора сезона в «Спартаке» аргентинец провёл 34 матча и забил 7 голов. Чуть лучше сложился сезон-2006: 25 матчей, 10 голов и 4 ассиста. Покинув Россию в 2007 году, Кавенаги с ужасом вспоминал местную культуру и условия жизни: «Мне жаль москвичей. Везде толпы людей, дикие пробки на дорогах и мерзкая погода». Переход в «Спартак» точно не пошёл на пользу Кавенаги. Да, он неплохо выглядел в «Бордо» и «Ривер Плейт», смог даже дебютировать за сборную Аргентины, но вряд ли это был предел его возможностей.

39 матчей, 2 гола, 4 ассиста

Иван Саенко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё в раннем возрасте Саенко переехал в Германию, где выступал за «Карлсруэ» и «Нюрнберг». В сезоне-2005/2006 Иван провёл 25 матчей в первой Бундеслиге, забил 8 мячей и оформил 8 голевых передач. Тогда же Гус Хиддинк вызвал игрока в сборную России. Голландский специалист ценил Ивана за его универсальность – он мог закрыть любую позицию на фланге.



После бронзового для нас Евро-2008 Саенко перешёл в «Спартак». В 2009 году он получил тяжёлую травму колена: «Играли в Ростове. Кажется, Гацкан тогда сделал подкат. Нога хрустнула очень сильно. Меня за поле вынесли, доктор что-то там сделал, и хрустнуло опять. Я пошёл играть дальше, потом почувствовал, что во время бега колено туда-сюда ходит. Я ещё 10 минут бегал, угловые подавал, все стандарты исполнял и добил колено. Началось кровоизлияние».



Ивану сделали операцию, но искусственное поле «Лужников» лишь ухудшило ситуацию. Именно из-за травмы колена Саенко завершил карьеру в 27 лет. «Ни о чём не жалею. Разве что младший сын не видел, как я играю», — сетовал он.

30 матчей, 4 гола, 1 ассист

Динияр Билялетдинов (на переднем плане) Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Карьера Билялетдинова в Англии получилась не слишком удачной. В преддверии чемпионата Европы 2012 года Динияр потерял в место основе «Эвертона». Возвращение в Россию выглядело спорным решением, но ради поездки на Евро-2012 хавбек согласился на переход в «Спартак».

Трансфер Смолова в «Вест Хэм» сорвался из-за Билялетдинова? Странная версия агента Фёдора Динияр нашёл, что ему ответить. Вспоминаем карьеру футболиста в «Эвертоне» и разбираемся в запутанной истории.

За полгода до турнира Динияр провёл всего 8 матчей за красно-белых, отметившись одним забитым мячом. На чемпионат Европы сборная России поехала без него. «Я ведь из Англии уезжал, как думал, ради сборной. Теперь остаётся играть за «Спартак». Может, серебряные медали и место в Лиге чемпионов поднимут настроение», — говорил он. Со временем Динияр потерял место в основе и дважды уходил в аренду. К тому же он не поладил с Карпиным. «Карпин мне неприятен как человек. То, как он себя ведёт, позиционирует, разговаривает с людьми. С первого дня это почувствовал» — объяснял футболист. Сейчас Динияру 35 лет, с февраля 2020 года он находится без клуба.

33 матча, 3 гола, 4 ассиста

Деми де Зеув и Валерий Карпин на презентации голландского новичка Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Будучи игроком «Аякса», де Зеув регулярно играл за сборную Нидерландов. Деми участвовал в Евро-2008 и ЧМ-2010, где голландцы заняли второе место. Покупка такого игрока считалась успехом для «Спартака».



Деми пришлось тяжело в новой стране, совершенно не похожей на его родину – другой язык, менталитет, климат, культура. «В первый же день меня спросили: «Ты гей»? Я сказал, что у меня есть девушка, но всё равно ходили какие-то слухи вокруг меня», – рассказывал де Зеув. Голландец так и не убедил Карпина в своей необходимости для команды: «Де Зеув – самый неудачный трансфер «Спартака» за последние годы. Когда покупаешь того или иного игрока, всегда испытываешь какие-то сомнения. Так вот, в де Зеуве как раз было меньше всего сомнений. Европейский человек, игрок сборной Нидерландов, который хотел ехать в Россию».



Де Зеув сначала ушёл в аренду, а затем и покинул «Спартак» свободным агентом. О российском этапе карьеры Деми не жалеет, хотя и признаёт, что играл ниже своего уровня: «Всё шло от головы, дома я был более расслаблен. К тому же футбол в России отличался от того, что был в Голландии. Было сложно играть так же, как и раньше».

После «Спартака» де Зеув отыграл сезон за «Андерлехт», немного поиграл за «Бреду», затем долго не мог найти клуб и в 2016 году завершил карьеру.

35 матчей, 3 гола, 8 ассистов

Тино Коста Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Летом 2013 года «Спартак» серьёзно усилился: Озбилиз, Глушаков, Таски, Хурадо, Жоао Карлос, Тино Коста. Особые надежды возлагались именно на Косту. Аргентинец был важным игроком в «Валенсии», и ожидалось, что он станет системообразующим футболистом и в карпинском «Спартаке».

Сам Карпин охарактеризовал Косту как «опорного полузащитника атакующего плана». Этим всё сказано. Тино хорошо помогал атаке, контролировал ритм и раздавал разрезающие передачи, но в защите играл неважно: часто ошибался, терял позицию. Аргентинец собрал 8 жёлтых карточек в сезоне-2013/2014 – «лучший» показатель в команде.



В следующем году Тино выпал из основы. Средняя линия «Спартака» насчитывала сразу шесть игроков, способных сыграть в центре поля. Сначала «Дженоа», а затем и «Фиорентина» брали Косту в аренду. Летом 2016 года аргентинец покинул «Спартак» и вернулся на родину. Последним клубом Косты является колумбийский «Атлетико Насьональ». На данный момент Тино без клуба.

40 матчей, 5 голов, 5 ассистов

Араз Озбилиз Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Вингер «Аякса» неожиданно для многих оказался в скромной «Кубани», где показывал отличный футбол: 26 матчей, 11 мячей, 4 ассиста. Два гола Озбилиза пришлись на матчи против «Спартака». По окончании сезона-2012/2013 красно-белые купили Араза (сумма трансфера – 8 млн евро).



В «Спартаке» Озбилиз играл нестабильно, а в мае 2014 года он получил тяжёлую травму колена в матче за сборную Армении. Это были уже вторые «кресты» для Араза. Восстановление заняло почти год. Пока Озбилиз набирал форму, в команде появился Квинси Промес, и армянскому вингеру не нашлось места в составе. Зимой 2016 года Озбилиз покинул «Спартак» и перешёл в «Бешикташ», но почти сразу отправился в «Райо Вальекано» на правах аренды. Сейчас Араз выступает на родине за «Пюник», но уже без прежнего энтузиазма: «Последний раз я получал удовольствие от футбола ещё в «Спартаке». Всё испортила травма колена».

85 матчей, 3 гола, 2 ассиста

Сердар Таски Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Роман Асхабадзе, экс-гендиректор «Спартака», однажды заявил: «Таски – один из лучших защитников Европы». Может быть, так оно и было, но точно не в последние сезоны Сердара в «Штуттгарте». Уже тогда Таски получал много травм, но «Спартак» рискнул его купить.



На момент перехода Сердар восстанавливался от разрыва мениска и вышел на поле только весной 2014 года. В первом же матче Таски грубо ошибся, причём дважды: сначала не уследил за своим игроком при навесе, а затем потерял мяч перед своими воротами. «Спартак» упустил победу над «Анжи» (2:2), а в руководстве приняли решение уволить Карпина.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Анжи»

Подобные ошибки часто случались с Сердаром, как и травмы. За всё время в «Спартаке» Таски получил 20 различных повреждений. По окончании контракта Таски покинул «Спартак». После этого он немного поиграл в «Башакшехире», но и там не смог прижиться. Больше года Сердар находится без клуба.