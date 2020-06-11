Уедет ли в Европу Алексей Миранчук? Рассказываем

В последнее время появляется всё больше слухов о возможном отъезде полузащитника «Локо» Алексея Миранчука в Европу. Действительно, многое указывает на скорый трансфер. Рассказываем, что точно известно о возможном отъезде игрока.

Готов ли «Локомотив» отпустить Миранчука

Да. Хоть Марко Николич и рассчитывает на то, что в его команде братья Миранчуки возьмут на себя главные креативные обязанности, исполняя атакующих полузащитников. Но в клубе понимают и, более того, заинтересованы в том, чтобы игроки уезжали в Европу. Это часть новой стратегии, о которой не так давно заявил Василий Кикнадзе.

Анатолий Мещеряков тоже недавно заявил об этом: «Мы всегда говорили, что настроены, чтобы наши российские игроки уезжали в Европу. Мы никоим образом не будем их искусственно тормозить в желании развиться при адекватных предложениях.



Это касается не только Феди Смолова, мы неоднократно говорили об этом, это касается Алексея, Антона и других наших игроков. Мы будем только счастливы, если наши игроки заиграют в ведущих чемпионатах".

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Сам Алексей тоже настроен на переезд в Европу. Он считает, что уже готов попробовать свои силы в европейских чемпионатах.



Осталось только дождаться конкретного предложения, которое устроит и клуб, и игрока.

Куда может уехать Миранчук

За последнее время о Миранчуке было очень много слухов. Зарубежные СМИ отправляли Алексея то в «Ювентус», то в «Барселону». Но реальности это не соответствует. У полузащитника было конкретное предложение зимой от «Милана», но Сёмин заблокировал аренду с правом выкупа.

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Сейчас Миранчук на радаре у «Фиорентины», которая прорабатывает возможность приобретения 59-го номера «Локомотива», но пока это не больше чем обсуждения. А вот информация об интересе «Аталанты» и «Ромы», о котором писалось в СМИ, по нашим данным, действительности не соответствует. Но можно с уверенностью говорить, что интерес к игроку в Италии есть. Впрочем, Миранчук больше настроен на переезд в Испанию. Конечно, о «Барселоне» можно только мечтать, а вот «Валенсия» и «Севилья» — вполне реальные варианты. Оба клуба, как и «Фиорентина», изучают возможность покупки полузащитника, но всё зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.



Пандемия обрушила много планов, изменила экономическую реальность клубов. Всё это может повлиять на европейский трансфер россиянина. Но всё-таки есть основания полагать, что этот переход состоится.