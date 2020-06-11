Как сложилась судьба талантов из чемпионского «Спартака»-1996

К сожалению, не все из них дожили до наших дней.

Сезон-1996 – уникальный для «Спартака». В тот год московский клуб серьёзно омолодился – вчерашние дублёры стали основными игроками в команде Георгия Ярцева, а самым возрастным футболистом в составе оказался 34-летний защитник Сергей Горлукович. Неудивительно, что вскоре к тому «Спартаку» привязались прозвища «пионеротряд с вожатым Горлуковичем» и «детсад Ярцева».

Впрочем, кто бы что ни говорил, «Спартак» в 1996 году сумел взять чемпионство, обыграв в золотом матче «Аланию». А некоторые «дети» из команды Ярцева, например, Вадим Евсеев и Егор Титов, стали звёздами российского футбола.

Тем не менее не всем молодым игрокам удалось до конца раскрыть свой потенциал. Тот чемпионский сезон для многих так и остался лучшим в карьере. Рассказываем, как сложились судьбы тех футболистов.

Важно: в наш текст попали только игроки, которые на момент победы в золотом матче были не старше 21 года, сыграли не менее 10 матчей за клуб и внесли реальный вклад в чемпионство «Спартака» в 1996 году. При этом их дальнейшая карьера не задалась, а тот сезон так и остался одним из лучших.

Романцев и Садырин сильно не любили друг друга. Помирились лишь перед смертью последнего Садырин прямо говорил, что вернулся в «Зенит» с целью обыграть Романцева и его «Спартак».

Тогда: защитник «Спартака», 21 год

Сейчас: учится на категорию PRO, 44 года

Фото: fcnn.ru

Александр Липко в сезоне-1996 провёл за «Спартак» 24 игры в чемпионате России. Как правило, он начинал матчи на скамейке запасных и выходил на замену. Несмотря на возраст, на поле Липко действовал довольно уверенно и на удивление чисто – за 1473 игровые минуты центральный защитник получил лишь два «горчичника». Свой единственный мяч за «Спартак» игрок забил «Локомотиву» в финале Кубка России, но для победы его не хватило.

После чемпионского сезона Александр перебрался в «Локомотив» НН и с тех пор за большие клубы не играл. Выступал за «Шинник», помогал «Рубину» и «Тереку» выходить в Премьер-Лигу и уже доигрывал в «Салюте-Энергии» и «Нижнем Новгороде». После завершения карьеры Липко прошёл путь от функционера до спортивного директора в нижегородской «Волге», затем вошёл в тренерский штаб Дмитрия Черышева в нижегородском клубе, вместе с которым позже работал с молодёжкой «Зенита». Вернувшись в Нижний Новгород, Липко вновь стал спортивным директором «Волги», а вскоре занял ту же должность в «Нижнем Новгороде». Минувшей зимой Липко покинул свой пост и решил повысить квалификацию. «У меня есть лицензия А, и я планирую продолжить обучение в академии тренерского мастерства, чтобы получить категорию PRO», — признавался Александр.

Владислав Дуюн

Тогда: полузащитник «Спартака», 19 лет

Сейчас: воспитывает троих детей, 43 года

Фото: premierliga.ru

Владислав Дуюн провёл в «Спартаке» всего полтора года. После перехода из харьковского «Металлиста» он даже не попадал в заявку московского клуба, но в ходу сезона сумел пробиться в основу, вышел на поле в 18 матчах чемпионата и даже забил один гол – «Текстильщику».

В элите российского футбола Владислав задержался ещё на пять лет – выступал за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш» и «Сокол», с которым и вылетел из Премьер-лиги. После Дуюн играл лишь за команды из низших лиг – «Витязь», «Балтику» и «Авангард». А последним клубом полузащитника стал «Петротрест». В 2012 году Владислав завершил карьеру. Отложив бутсы, Дуюн устроился в футбольное агентство Павла Андреева, которое покинул несколько лет назад из-за ужасной трагедии в семье – супруга Владислава скончалась от онкологического заболевания. С тех пор Дуюн решил всего себя посвятить близким и сосредоточиться на воспитании троих несовершеннолетних детей.

Загадочная фигура «Спартака» 90-х. Есауленко даже подозревали в причастности к убийству Человек, который помогал Олегу Романцеву создавать чемпионский «Спартак».

Владимир Джубанов

Тогда: нападающий «Спартака», 20 лет

Сейчас: тренер в академии «Спартака», 44 года

Фото: spartak.com

В чемпионском сезоне за 26 матчей Джубанов забил 4 мяча, самым памятным из которых стал, конечно же, победный гол в невероятном матче с «Торпедо». В той встрече Владимир вышел на поле при счёте 2:3. Вскоре забил Тихонов, а ещё через пару минут отличился сам Джубанов. В концовке он замкнул прострел Аленичева и принёс клубу важнейшую победу.

На этом серьёзные достижения Джубанова закончились. Больше в Премьер-Лиге форвард никогда не забивал. Закрепиться в основе «Спартака» он так и не смог, а аренды в нижегородский «Локо» и махачкалинский «Анжи» совсем не способствовали развитию молодого нападающего, поэтому вскоре он покинул московский клуб. Следующий год Владимир провёл в Латвии, выступая за «Динабург», а затем вернулся в Россию, где ещё несколько лет довольно неплохо играл в низших лигах за «КАМАЗ» и «Реутов». Завершил карьеру форвард в 2012 году в подмосковном «Олимпе-СКОПА». После он работал администратором в «Реутове» и тренером в любительском «Приалите Реутов», пока его не пригласили в академию «Спартака». В 2015 году Владимир стал помощником Дмитрия Гунько в молодёжке московского клуба, а спустя два года вошёл в его тренерский штаб в «Спартаке-2». Сейчас Джубанов опять тренирует юных футболистов. В академии им. Фёдора Черенкова Владимир специализируется на работе с нападающими.

Мостовой не хотел переходить в «Спартак». Но стал легендой клуба и лучшим игроком России 33 года назад Александр дебютировал в составе красно-белых.

Тогда: полузащитник «Спартака», 17 лет

Умер 13 сентября 2016 года в возрасте 37 лет

Артём Безродный в среднем ряду второй справа Фото: РИА Новости

К сожалению, карьера Безродного так же стремительно оборвалась, как и началась. Уже в 17 лет его начали подключать к основе «Спартака» — в чемпионский сезон он появлялся на поле 10 раз, включая выход на замену в «золотом матче» с «Аланией». Болельщики и специалисты были в восторге от игры Малого, как прозвали футболиста в «Спартаке». В свои юные годы он уже такое творил на поле, что трибуны охотно аплодировали ему. Даже несмотря на то что результативными действиями на заре карьеры Безродный не отмечался.



Тем не менее развить успех ни в «Спартаке», ни в «Байере», ни в азербайджанском «МКТ-Аразе» хавбек не смог из-за травм, хотя многие винили в этом образ жизни игрока и его друзей. Всего лишь в 26 лет он завершил карьеру, а потом и вовсе пропал. Объявился в России только спустя пять лет, договорился было о возобновлении карьеры в оренбургском «Газовике», но в последний момент клуб и игрок передумали, и сотрудничество не состоялось. В итоге футболист вернулся в родные Сумы. Там он жил с женой Витой и сыном Артёмом и играл за любительские команды, пока не случилась ужасная трагедия. Осенью 2016 года Безродный отправился на пробежку и не вернулся. Не выдержало сердце.

Русских звёзд футбола 1990-х нагло обманывали в Испании. Два агента недавно сели в тюрьму Они открыли нашим игрокам Примеру, но и бессовестно на них наживались.

Тогда: полузащитник «Спартака», 20 лет

Сейчас: тренер молодёжной команды «Спартака», 44 года

Фото: spartak.com

Первый профессиональный сезон в карьере Мелёшина получился на редкость удачным. За 26 матчей во всех турнирах 20-летний вингер забил 2 гола, отдал 7 результативных передач и помог добыть чемпионство. После Алексей ещё три раза становился чемпионом России в составе «Спартака», но так успешно уже не играл. А в конце 90-х вообще засиживался на скамейке запасных московского клуба.



Покинув «Спартак», Мелёшин ещё несколько лет отыграл на достойном уровне в Премьер-лиге – за «Сатурн» и «Москву», однако вновь испытать силы в большом клубе ему не довелось. В 2010 году после одного сезона в «Торпедо-ЗИЛ» Алексей завершил карьеру. Чуть позже Мелёшин устроился тренером в академию «Спартака». Затем получил повышение и начал работать с молодёжкой красно-белых. После Алексей вернулся в академию, а в 2017 году вновь взялся за молодёжную команду, став помощником главного тренера Алексея Лунина.