Настоящий футбол с полными стадионами вернулся! Похоже, Сербии нет дела до коронавируса

Пока практически весь мир продолжает опасаться злосчастного коронавируса и лишь постепенно снимает ограничения, связанные с посещением футбольных матчей, Сербия плюет на все запреты. 10 июня в Белграде состоялось знаменитое «вечное дерби» (матч между «Партизаном» и «Црвеной Звездой»), которое посетили более 15 тысяч зрителей.

Да, вам не показалось! Стадион «Партизан» во время полуфинала Кубка Сербии был забит практически полностью. Из 20 тысяч билетов, поступивших в продажу, болельщики выкупили 15 803 (эта арена может вместить до 32 тысяч зрителей, но из-за пандемии вместимость решили сократить).



Если вы думаете, что это не внушительная цифра, тогда посмотрите на фото.

Фото: Getty Images

«Вечное дерби» даже в условиях эпидемии умудрилось сохранить свою знаменитую атмосферу. Ожесточённая схватка на поле, интрига и, конечно же, сумасшедшая поддержка с трибун. Болельщики «Црвены Звезды» по ходу матча устроили грандиозное пирошоу. Десятки фанатов зажигали файеры и распевали чанты, поддерживая свою команду.

Фото: Getty Images

Не отставали и болельщики «Партизана». После того, как в середине второго тайма наш старый знакомый Бибрас Натхо получил мяч в районе чужой вратарской и затем забил единственный гол в матче, фанаты хозяев по-хорошему «обезумили». Они начали взрывать петарды и закидывать беговые дорожки и поле файерами. Чуть позже они снова повторили подобный трюк, благо повод нашёлся – «Партизан» сохранил счёт и вышел в финал Кубка Сербии.



Наверняка сейчас вы хотите задать простой вопрос: как же столько людей пустили на трибуны? Отвечаем.

Фото: Getty Images

Чемпионат Сербии возобновился 30 мая, а с 1 июня болельщикам разрешили посещать матчи. Запрет на посещение стадионов сняли даже несмотря на то, что ещё пару месяцев назад президент страны Александр Вучич жаловался на то, как быстро заполняются больницы и называл 27 марта тяжелейшим днём для Европы после Второй мировой войны из-за количества жертв коронавируса.

Более того, сейчас в Сербии нет запрета на посещение выездных матчей для болельщиков гостей. Поэтому сектор «Црвены Звезды» был забит до отказа.



При посещении матчей в Сербии фанаты должны мириться лишь с одним ограничением. Болельщиками необходимо держаться друг от друга на расстоянии метра. Однако, судя по фотографиям со стадиона «Партизан», на это правило и фанатам, и организаторам плевать. Поддерживая свою команду, болельщики стоят и сидят так же плотно, как и раньше.

Фото: Getty Images

Если вы думаете, что такой ажиотаж был только вокруг «вечного дерби», то ошибаетесь. Ранее домашний матч «Црвены Звезды» в чемпионате против «Радника» посетил 14 481 зритель и едва ли на стадионе «Райко Митич» болельщики соблюдали необходимую дистанцию.



Похоже, в Сербии футбол победил осторожность.