Что за травма у Месси? Как со здоровьем у Черышева? Будет ли играть Смолов?

Чемпионат Испании возвращается севильским дерби. На следующий день играют ещё две команды из топ-6, а потом и «Реал» с «Барселоной». Пока мы тихо (или громко) радуемся этому событию, не мешает вспомнить главные интриги оставшейся части сезона. Поехали.

Как часто будут идти матчи?

Туры с 28-го по 31-й будут играться по два раза в неделю, причём каждый тур разбит на четыре дня. Это значит, что матчи будут каждый день с 11 по 25 июня. Потом – трёхдневная пауза и матчи 32-го тура, которые пройдут в один день, воскресенье 28 июня. С 32-го тура и до конца чемпионата каждый тур будет проходить в один день, интервалы между матчами – три-четыре дня. 19 июля сезон заканчивается.

У кого проще календарь?

У обоих лидеров чемпионата несложный, но у «Барселоны» немного проще. Команде Кике Сетьена предстоит провести всего два матча с соперниками из топ-6 («Севилья» в гостях и «Атлетико» дома) и семь матчей с командами из второй десятки. У «Реала» тоже два соперника из топ-6 («Сосьедад» в гостях», «Хетафе» дома), но ещё и матч с «Валенсией», которая в первом круге отобрала очки, и только пять матчей с командами из нижней половины турнирной таблицы. Ещё один аргумент в пользу «Барселоны»: в этом сезона «Реал» чаще теряет очки с аутсайдерами. Взял только одно очко в двух матчах с «Бетисом», проиграл «Мальорке» и «Леванте», не выиграл у «Вальядолида» и «Сельты». При этом взял по четыре очка у «Атлетико» и «Барселоны». У каталонцев ситуация более логичная: они в большинстве случаев хуже играют с соперниками из топа турнирной таблицы и лучше с аутсайдерами.

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В борьбе за ЛЧ удивляет настойчивость «Хетафе». Самая андеграундная команда Испании не развалилась, играя на два фронта, а набирает очки строго по графику прошлого сенсационного сезона. У «Хетафе» трудный календарь (предстоит сыграть с «Реалом», «Атлетико» и «Сосьедадом»), но может это и к лучшему. Команда Пепе Бордаласа неплохо проводит матчи с главными конкурентами за четвёртое место: в первом круге обыграла «Сосьедад» в гостях, а незадолго до локдауна разгромила «Валенсию». Победа над «Сосьедадом» 28 июня может стать решающей в борьбе за четвёртое место.

На третьем месте в Испании не «Атлетико» и даже не «Валенсия». Тогда кто? В ближайшую неделю им играть с «Барселоной» и «Аяксом».

У «Реала Сосьедад» самый трудный календарь среди команд, претендующих на Лигу чемпионов. В оставшихся 11 турах их ждут четыре соперника из топ-6. «Реал», «Хетафе», «Севилья» и «Атлетико». С другой стороны, если говорить именно о качестве игры, то до паузы третье место «Севильи» было явным комплиментом. При Хулене Лопетеги команда, естественно, наладила владение мячом, но испытывала серьёзные трудности с подходами к чужой штрафной и созданием моментов. 14 голов из своих 39 команда забила со стандартов, по соотношению к голам с игры «Севилья» даже не в десятке. В такой зависимости от стандартов ничего плохого нет – если только речь не о команде, которая пытается доминировать в каждом матче, как «Севилья».

Почему «Атлетико» так низко?

Шестое место «Атлетико» — аномалия. Оно связано с неудачным стартом, когда «Атлетико» отдал очки «Алавесу», «Вальядолиду», «Сельте» и «Гранаде» при подавляющем преимуществе и множестве голевых моментов. Из-за ужасной реализации Мораты и Косты мадридцы упустили «Реал» и «Барселону» и быстро вылетели из чемпионской гонки. Это не единственная проблема: Фелиш не заменил Гризманна в ключевой функции продвижения мяча, поэтому у «Атлетико» стало больше примитивных фланговых атак и меньше вертикальных атак через центр. Но и то немногое, что получается создавать, форварды реализуют ужасно: по xG команда с начала сезона недобрала уже больше 11 голов – это худший показатель в топ-5 лигах Европы (по 10 недобрали «Уотфорд», «Милан» и «Эвертон»).

У Симеоне проблема с атакующими игроками. Они становятся хуже в «Атлетико» За три года клуб потратил на центрфорвардов и вингеров больше 320 млн евро.

На объективный спад наполовину обновлённой команды наслоилось систематическое невезение в начале сезона, текущее количество очков – следствие этого сочетания.



Несколько туров подряд после возобновления сезона «Атлетико» будет играть с аутсайдерами. Если даже этого не хватит, чтобы вернуться на привычное третье место, то в последних двух турах будет последняя прекрасная возможность всё исправить: чемпионат для Диего Симеоне заканчивается матчами с «Сосьедадом» и «Хетафе».

Что за травма у Месси?

В последние дни противоречивых новостей было очень много. 3 июня каталонская Mundo Deportivo написала, что Месси не присоединился к команде, когда все остальные приступили к групповым тренировкам, а продолжил заниматься в индивидуальном режиме. 4 июня во время телепередачи на канале El Chiringuito сообщили инсайдерскую новость о том, что у Месси небольшая травма приводящей мышцы, из-за которой он может пропустить матч с «Мальоркой» 13 июня. 5 июня ещё одна каталонская газета, Diario Sport, сообщила, что Месси здоров и может играть. Через несколько часов на официальном сайте «Барселоны» появилась информация, что у Месси небольшая травма квадрицепса, из-за которой он тренируется отдельно и по облегчённой программе. 7 июня Кике Сетьен сказал, что Месси в отличной форме. Легко запутаться.

Это явно тот самый случай, когда СМИ, даже ошибаясь с инсайдами, всё-таки имели какой-то повод для публикации, а не выдумывали их. Если бы со здоровьем Месси всё было идеально, не было б фотографий с индивидуальных тренировок. Но если бы у него были серьёзные проблемы, то тренировок бы не было в принципе. Очевидно, речь идёт о мышечном переутомлении – нормальная реакция на нагрузки после трёх месяцев простоя. Ещё возможно, что клубные врачи просто перестраховываются – у них есть для этого серьёзные причины.



Для «Барселоны» критически важно, чтобы Лео не получил травму, а риск сейчас выше, чем когда-либо. Матчи, которые имеют турнирное значение, начинаются с минимальной подготовкой, почти без тренировочного процесса, хотя пауза длилась намного дольше, чем обычная пауза между сезонами. В этой ситуации получить травму может каждый, но, при всём уважении к остальным, здоровье Месси для команды важнее. Поэтому не исключаю, что Сетьен будет при малейшей возможности снимать Месси с игры и как можно реже давать ему играть все 90 минут.

Кажется, расклад за «Барселону». У «Реала» есть какие-то козыри?

У «Барселоны» отрыв в два очка и немного более простой календарь. Шансы каталонцев выглядят лучше, но у Мадрида тоже есть одно преимущество.

Игры в Испании будут идти в безумном темпе. 11 туров сыграют за 5 недель, матчи каждые три дня. Клубам разрешено делать по пять замен. В таких условиях решающим фактором может стать глубина состава и умение проводить ротацию. В этом «Реал» очень сильно впереди. За время локдауна природа в Мадриде настолько очистилась, что даже Бэйл снова может играть в футбол. У Зинедина Зидана даже несмотря на идиотскую травму Йовича фантастически глубокий состав.

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На три места в атаке претендуют девять футболистов: Азар, Винисиус, Асенсио, Родриго, Бэйл, Васкес, Бензема, Мариано, Браим. И есть ещё Хамес и Иско. В остальных позициях похуже, но глубина всё равно есть. Универсал Васкес может закрыть даже позицию защитника, у других игроков обороны есть дублёры, а в полузащите по-настоящему незаменимым видится только Каземиро.



Сравните с «Барселоной». Сетьен говорит, что Суарес сразу после возобновления не будет готов играть все 90 минут. Дембеле, вероятно, не сыграет до конца сезона. Гризманн, Месси и Суарес имеют в качестве альтернативы только Фати и Брейтвейта. В обороне тоже есть незаменимый игрок – Пике, единственный центральный защитник-правша. Уязвимость к травмам – только одна из проблем короткой скамейки. Вторая проблема – меньше возможностей влиять на игру. Зидан любит и умеет трансформировать команду по ходу матчей, превращая 4-3-3 в 4-4-2-ромб, 4-3-2-1 (ёлку с Вальверде на краю атаки) и 4-2-4 с широкими крыльями атаки. Сейчас его любовь к ротации может особенно пригодиться.

Что ждёт «Сельту» и Смолова?

Семнадцатое место и очков меньше, чем игр – позиция «Сельты» выглядит пугающе, но только если вы забыли предысторию. «Сельта» ужасно начала сезон под руководством Франа Эскрибы. Семь поражений и три ничьих в 12 матчах старта стоили ему работы, но и времени было потеряно много. С приходом Оскара Гарсии «Сельта» стала медленно выкарабкиваться. Он ушёл от расстановки 4-2-3-1 с Аспасом на острие и начал подстраивать схему под соперников. При этом стиль «Сельты», основанный на владении и коротких пасах, никуда не делся и даже усилился. В 15 матчах под его руководством команда набрала 17 очков, но важна динамика: в последних шести матчах – девять очков.

Фото: Getty Images

Гарсия часто играет с двумя форвардами, один из которых – точно Аспас, а другим может стать Смолов. Тренеру нужен игрок, который будет постоянно находится перед створом ворот, чтобы иметь возможность для удара после атаки в один-два паса. В общем, всё хорошо – за исключением того, что Смолову желательно начать забивать. Пока что он бьёт в три раза реже, чем Аспас, и в два раза реже, чем Мина и Систо, другие форварды.



Тренер регулярно повторяет, что Фёдор – качественный игрок, а состав «Сельты» явно лучше 17-го места. Если не случится чего-то непредвиденного (вроде травмы Аспаса), можно ждать, что команда спасётся, сохранит тренера Гарсию и попытается сохранить Смолова.

А что там у Черышева и «Валенсии»?

Хорошая новость: Черышев не травмирован и готов играть. Плохая новость в том, что сезон сложился не совсем так, как он рассчитывал. Ну и большинство игроков «Валенсии» тоже.



Напомню, Марселино был уволен не из-за результатов, а из-за конфликта с агентом с владельцем, Питером Лимом. Также был уволен спортивный директор Матеу Алемани. «Валенсия» вообще превратилась в территорию скандалов: игроки бойкотировали предматчевые пресс-конференции, а сейчас Эсекьель Гарай обвиняет руководство клуба в клевете из-за расторжения контракта. Надо отдать должное Альберту Селадесу: он не стал устраивать революций в отлаженной тактике.



«Валенсия» сохранила контратакующий стиль, жёсткие 4-4-2 с дополняющими друг друга Парехо и Кондогбиа в центре полузащиты. А вот фланги претерпели изменения. Изначально казалось, что с уходом Марселино Черышев попадёт в глубокий запас, а играть будет Гедеш. В итоге, они оба пропустили кучу матчей из-за травм. Чаще всего Селадес выпускал на левый фланг Солера. Когда Гедеш вернулся на поле, тренер попробовал его в линии атаки – оказалось, что совмещать их с Черышевым всё-таки можно. Но и назвать Дениса игроком основы, даже когда он здоров, нельзя. Скорее, он выходит под конкретные тактические задачи (при переходе на 3-4-3, когда нужно отыгрываться) плюс игрок ротации.

Как же обидно! «Валенсия» и «Аталанта» забили 7 голов, но их никто не увидел Черышев в этом тоже поучаствовал, но его выпустили слишком поздно.

«Валенсия» не провалилась в чемпионате и вышла из группы в Лиге чемпионов, но всё же кажется, что эта команда способна на большее. Отставание от четвёртого места – четыре очка, зато календарь довольно простой. Всего два соперника из топ-6, «Реал» и «Севилья». Главное, чтобы пошёл на пользу перерыв: до паузы «Валенсия» провалилась в последних матчах, за месяц потерпев разгромные поражения от «Хетафе», «Сосьедада» и «Аталанты».

«Реал Сосьедад» действительно так хорош?

Если коротко – да. Большая заслуга в этом принадлежит спортивному директору Роберто Олабе, который набрал отличный состав за копейки: Эдегор пришёл в аренду, Монреаль практически бесплатно, вратарь Ремиро, который вытеснил Мойю – тоже бесплатно. Александер Исак стоил 6,5 млн евро, а весной заинтересовал «Барселону». Ещё один источник кадров – академия. Тренер Иманоль Альгуасиль мощно подключает воспитанников, с начала сезона защитник Робин Ле Норман, которого перевели из дубля, сыграл в 16 матчах в старте, а опорник Андер Гевара – в 11.



Тренер здорово подстроил стиль игры под состав. В «Сосьедаде» хватает техничных игроков с хорошим пасом, поэтому ставка делается на владение. Без мяча игроки не тратят силы на интенсивный отбор. По попыткам отбора «Сосьедад» 16-й, по успешным попыткам 17-й, а по перехватам – 20-й. Высокий прессинг Альгуасиля работает по-другому: за счёт перекрывания линии передач. Даже в матчах с «Реалом» и «Барселоной» «Сосьедад» пытался мешать разыгрывать мяч от вратаря. С «Барселоной» это почти сработало: баски держали 0:0 до 82-й минуты.

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Лидеры – вингер Порту, который поздно раскрылся в «Жироне», и молодые Мерино, Оярсабаль и Эдегор. Последний летом должен вернуться в Мадрид, но в последнее время и Альгуасиль и президент «Сосьедада» Хоакин Апирребай заговорили о продлении аренды. Оба считают, что этого хочет сам игрок. Пожалуй, сохранить Эдегора ещё на год для команды не менее важно, чем поучаствовать в Лиге чемпионов.

А что с вылетом?

«Эспаньол» — главный неудачник Лиги и вообще среди всех подвалов топ чемпионатов. Команда тотально недобирает свои очки. По качеству паса и прессинга и по разнице допущенных и созданных моментов каталонцы должны быть не в зоне вылета – месте на 14-м или 15-м. Команда сильнее других протестовала против плана возвращения футбола, требуя больше времени на подготовку к рестарту. То есть намерения у команды серьёзные. Учитывая это и качественную игру «Сельты», можно ждать настоящей зарубы за выживание.



Ещё в зоне риска «Эйбар» и «Вальядолид», и если выбирать кого-то из них, то лучше болеть за «Эйбар». «Вальядолид» — антипод «Эспаньола», абсолютно непонятная команда, которая по игре должна быть в самом низу таблицы. «Леванте», видимо, вне опасности, хотя по сути обязан своим положением двум нелогичным победам: над «Леганесом» и «Реалом».



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