Зарплаты судей в РПЛ, Вилков на матче «Спартака» и новые правила. Интервью с Кашшаи

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи работает с января – в его планах построить определенный стандарт судейства в России и найти новое поколение арбитров. Перемен ждут все и давно, поэтому даже во время коронавируса его работа не прекращается:



— С наступлением карантина почти ничего не изменилось. Единственная проблема – никак не могу найти рейс до Москвы. Надеюсь, что ситуация с коронавирусом в России улучшится, потому что, как я вижу, цифры по заражённым всё ещё довольно высокие.

— Что будете делать, если так и не сможете вернуться до возобновления чемпионата?

— Самые важные в матчах судьи, а не их босс (улыбается). Мы обязательно организуем семинар, я смогу присутствовать онлайн. Назначения могу делать и дистанционно (на первый тур уже всё готово), а с судьями мы и так постоянно на связи: переписываемся по почте и в групповом чате WhatsApp и созваниваемся в Zoom. Сейчас многие так и работают из дома, 20-30 лет назад таких возможностей не было.

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Мы поговорили с Кашшаи про возможные изменения в работе с судей из-за нового регламента по мерам безопасности, использованию VAR на матчах РПЛ, выплатах арбитрам во время карантина, назначениях и обучении.

Обниматься при праздновании голов можно. Во время пятой замены будут следить, чтобы команды не тянули время

— Новый медицинский регламент повлияет на работу судей?

— В течение 90 минут работа игроков и судей будет той же, что и обычно. Не думаю, что в судействе будут какие-то глобальные изменения. Уверен, что на поле все забудут о существовании в мире коронавируса, поскольку там все твои мысли заняты только одним – игрой.



— Никаких рекомендаций не будет? Условно – жёлтая за объятия.

— О, нет-нет. Такого точно не будет. Есть рекомендация, чтобы игроки меньше соприкасались, но от IFAB нет строгих указаний наказывать игроков за празднование голов в нынешних условиях. А мы делаем всё, как предписывает закон игры, так что всё будет, как обычно. Надо ещё учитывать, что все участники матча допускаются на стадион лишь при отрицательном тесте на коронавирус, поэтому не думаю, что вероятность заразиться во время игры так высока.



— Дистанцию, насколько это возможно, тоже держать не будут?

— Конечно, мы рекомендуем судьям соблюдать безопасные 1,5 метра, но надо понимать, что футбол – это не видеоигра, тут настоящие эмоции. Так что, если рефери подойдёт к игроку на метр, то ничего в этом такого нет.



— Есть ли какие-то рекомендации по поводу пятой замены?

— Как я слышал, многие тренеры и игроки очень довольны введением пятой замены. Единственный момент – мы дали указание судьям следовать правилам IFAB и не позволять командам тянуть время при её использовании.

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VAR будет почти на всех матчах. Примерно шесть-семь игр в общей сложности пройдут без использования системы

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Будет ли использован VAR на оставшихся играх чемпионата?

— Мы очень довольны тем, как работал VAR в РПЛ, поэтому после возобновления чемпионата продолжим использовать систему. Сложный календарь, к сожалению, не позволяет задействовать её на всех матчах тура – расписание довольно плотное, порой будет по пять-шесть игр в день, а максимальная вместимость VAR-центра – четыре игры в день. Таким образом, с VAR пройдут 95-98% матчей. Мы обсуждали ситуацию с клубами и РПЛ, но из-за необходимости провести большое количество игр составить календарь с четырьмя матчами в день не получается.

— По какому принципу будут выбираться игры, которые пройдут без использования VAR?

— Пока ещё не решено, будем делать это постепенно – сейчас невозможно сказать, что будет в июле. Но, повторюсь, это всего 2-5% от общего количества игр, то есть примерно шесть-семь матчей за все восемь туров.



— Проблем с количеством судей не возникнет?

— Нет. На данный момент у нас есть 16 судей с лицензией VAR, на один игровой день требуется 8 человек, так что никаких проблем с назначением на работу с системой не будет.



— В следующем сезоне VAR будет задействован уже на всех матчах?

— У нас есть мотивация, чтобы так было. Но нужно понимать, что сейчас мы работаем в экстраординарных условиях. Когда будет нормальное расписание, при котором два матча играются в пятницу, четыре – в субботу, два – в воскресенье, тогда мы сможем использовать VAR на всех играх.

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Судьям выплатили аванс за три месяца, потому что без матчей их базовая зарплата составляет 30 тыс рублей, а в ФНЛ и ПФЛ — еще меньше

— Среди российских судей есть переболевшие коронавирусом?

— Насколько мне известно, нет. Мы просили уведомлять нас в случае положительных тестов.



— Клубы присылали игрокам программу тренировок. А как поддерживали форму судьи?

— УЕФА прислал нам хорошую программу, но это не то же самое, что заниматься на поле или хотя бы в парке. Те, у кого есть дача, уехали туда и провели самоизоляцию там – Казарцев, Карасёв, Вилков. Пустовойтова постоянно бегала в лесу. Когда мы получили информацию, что сезон возобновится 19 июня, попросили судей постепенно увеличивать нагрузки и количество тренировок. Сейчас, к счастью, ситуация уже позволяет проводить нормальные занятия.



– Во время карантина в различных сферах людям урезали зарплату, на понижение пошли и футболисты. Как было у судей?

– Они не получали гонорары за обслуживание матчей – при том, что базовая зарплата судьи РПЛ составляет 30 тысяч рублей в месяц. Это маленькие деньги. Ситуация очень тяжёлая, поэтому я попросил РФС выплатить всем судьям – и РПЛ, и ФНЛ, и ПФЛ – аванс, и мне пошли навстречу. Это отличный шаг со стороны футбольного союза.



– В каком размере была сделана выплата?

– В марте, апреле и мае арбитры получили не только 30 тысяч рублей, но и деньги за матчи. В РПЛ это 100 050 рублей за работу на одной игре, в ФНЛ – 30 450 рублей, в ПФЛ – 10 440 рублей, мы заплатили гонорар за два матча. Аванс будет удерживаться частями, судьи не будут работать без гонорара, просто сумма за последующие месяцы будет немного меньше.



– Получается, зарплата и аванс для всех судей одинаковые?

— Да. Нет разницы, работает человек на матче «Спартака» и «Зенита» или «Арсенала» и «Оренбурга» – обе игры оплачиваются одинаково. У нас в этом плане демократия. Но вот количество матчей в месяц может быть разным – оно зависит от качества работы арбитра. Будешь хорошо работать – будешь много зарабатывать.

Отказ от назначения по географическому принципу — лишь опция. В 95% случаев будут назначать судей, исходя из правил нейтралитета

— Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что на полуфинальный матч Кубка России «осталось только Вилкова назначить». Что можете ему ответить?

– Департамент судей решит, кто будет работать на матче «Зенит» — «Спартак». Пока я не знаю, кто это будет, потому что все решения принимаются шаг за шагом.

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– Как судьи получают назначения на тот или иной матч?

– Это человеческое решение. В судейском департаменте есть несколько экспертов, которые изучают и анализируют матчи. Мы оцениваем сложность работы на каждой игре, смотрим, на каком стадионе будут играть команды. Делаем выводы о том, что, возможно, нужен судья поопытней. Мы знаем, что кто-то уже давно работает, кто-то — совсем молодой. Стараемся выбрать лучший вариант на каждую игру.



— Это только ваше или коллективное решение?

— Я советуюсь с коллегами, но финальное решение за мной.

— Когда болельщики видят одни и те же фамилии судей на матчах определённых команд, они начинают строить догадки о предвзятости.

— Я не хочу говорить, что на дерби, например, может работать только один определённый арбитр. Стараюсь чередовать судей. Не хочу, чтобы у кого-то было 20 матчей, а у кого-то — пять за весь сезон. Если арбитр совершил ошибку, это не причина его увольнять. Конечно, если судья в течение сезона часто ошибался, то он получит меньше назначений, чем другие.



— Была новость, что РФС планирует отказаться от назначения судей по географическому принципу. Это временное решение?

— Это не обязательство, а лишь опция. Вероятно, что запасные судьи будут из того же региона, где проходит матч, но рефери в 95% случаев будут назначаться, исходя из всех правил нейтралитета. Мы будем проводить назначения осторожно. Для меня географический вопрос не стоит так остро, как он представлен в российских СМИ: мне неважно, из какого города судья, куда важнее качество его работы.



— Также говорилось о том, что безопаснее всего судьям будет перемещаться на автомобиле. А если у кого-то нет машины или расстояние слишком большое?

— Не думаю, что у судей Премьер-Лиги нет машины (смеется). Что касается дистанции, мы не будем назначать запасного судью из Хабаровска на матч в Краснодаре – мы выберем кого-то из того региона, где будет игра.



– В некоторых регионах России до сих пор действует карантин для приезжающих. Как быть в этом случае?

– У меня нет информации, что есть какие-то проблемы с карантином. Думаю, РФС сообщил бы мне, если бы нам стоило ждать трудностей в Казани, Уфе или где бы то ни было ещё. Сейчас всё хорошо, там нет карантина и можно играть. Да, клубы могут использовать чартерные рейсы, а судьи только регулярные — к сожалению, им приходится контактировать и с другими людьми. Это не лучшее решение, но нам надо как-то перемещаться.

Арбитры проходят обучение на онлайн-платформе, норма – 80% правильных ответов. Нет ни одного судьи, который не набрал бы нужного количества баллов

— Вы следите за тем, что люди пишут по поводу работы судей в социальных сетях?

— Для меня приоритет — это профессиональное мнение моих коллег. Мы читаем прессу, но для меня это не самое важное. На чтение и анализ российской прессы я могу потратить всё время, потому что её очень много. Хорошо быть проинформированным, знать, что происходит, но моя работа заключается не в постоянном мониторинге прессы.



– Когда случается какой-то негативный эпизод с условным Вилковым, то это просто взрыв в СМИ и соцсетях. Неужели это проходит мимо вас?

– Нет. В январе мы начали новую жизнь: все судьи для меня начали работу с чистого листа. Будем привлекать новых арбитров, в том числе из ФНЛ. Между судьями РПЛ и ФНЛ должно быть настоящее соревнование. Но самое главное – качество работы. Если судья молод, но судит плохо – работать в РПЛ он не будет. Но если судья и молод, и талантлив, то шанс показать свои качества в Премьер-Лиге ему представится.



— Разговоров о качестве работы российских судей всегда много. За какое время вы планируете изменить мнение людей в лучшую сторону?

— Я не буду оптимистичным в этом вопросе, потому что знаю менталитет людей. Вокруг судей всегда будет негатив. Например, если у нас будет 10% ошибок, как в прошлом сезоне, люди никогда не скажут, что это развитие. Они скажут: «Всё ещё 10% ошибок». Мне кажется, журналисты, клубы и болельщики никогда не будут довольны судьями. Поэтому у департамента судейства сложная работа — менять менталитет людей достаточно непросто.



— А что делается, чтобы ошибок становилось меньше?

— Мы пытаемся воплотить в жизнь что-то особенное. Сейчас 2020 год, стараемся использовать онлайн-образование. У РФС есть образовательная платформа, которую используют тренеры, игроки и судьи. В марте и апреле мы её использовали, постараемся делать это и в дальнейшем. Но, конечно, самое главное — их работа в поле.



— Что входит в обучение на этой платформе?

— Мы загружаем видеоролики, анализируем их вместе с арбитрами, обсуждаем, что нужно делать в похожих ситуациях. Иногда отправляем судьям тесты. У нас нет возможности работать вместе с судьями, как в футбольной команде — мы все находимся в разных городах. Нет возможности приглашать их каждую неделю в Москву, чтобы проанализировать игры.



— У вас есть какая-то статистика ответов судей в тестах?

— Норма — это 80% верных ответов. На данный момент нет ни одного судьи, который не набрал бы нужного количества баллов. У каждого из арбитров хороший уровень. В будущем, думаю, мы поднимем эту планку, добавим больше сложных вопросов.



— Когда вы только приехали, какое впечатление получили от устройства судейского департамента?

— Достаточно позитивное. Во-первых, судьи в отличном возрасте. Во-вторых, их физические кондиции были достаточно хорошими. Конечно, некоторые вещи надо улучшать. Хотелось бы, чтобы у арбитров был профессиональный тренер. Также мы хотим внедрить использование пульсометров и спортивных часов с GPS-датчиками, потому что нам важно видеть их ежедневную подготовку и оценивать физическое состояние. Также нам хочется избавиться от негатива, который связан с тем, что судьи не говорят по-английски. Это большая проблема, которую мы планируем решать в будущем. Именно поэтому РФС заключил контракт с одной из школ по изучению английского языка, и 150 судей уже начали обучение. В РПЛ играет много иностранных футболистов, и я считаю, что судьи должны говорить по-английски. Не так, как в Оксфорде, но хотя бы на базовом уровне.



— Что стоит сделать для того, чтобы больше наших судей работали на еврокубковых матчах?

— Конкуренция за то, чтобы работать в Лиге чемпионов, очень высокая. На данный момент есть 25 топ-судей, которые могут там работать. И мы очень счастливы, что Сергей Карасёв входит в их число. Я был в этой группе больше 13 лет и знаю, насколько тяжело достичь этого уровня. Не так просто заявить второго российского арбитра в эту категорию, потому что каждый в Европе хочет назначить кого-то своего. Но мы работаем в этом направлении. Надо понимать, что это долгосрочная история. Надеемся, что через пару лет мы преуспеем в этом.



— Что ещё входит в ваш план развития?

— Мы бы хотели развивать женское судейство, именно поэтому Анастасия Пустовойтова начала работать в нашем департаменте с марта. В её задачи входит поиск женщин-арбитров в регионах России. Уверен, есть много молодых девушек, любящих футбол и находящихся в хорошей физической форме. Возможно, кто-то из них уже занимался футболом, волейболом или другим видом спорта. 20 июня для 29 женщин-судей будет проведён онлайн-семинар, организованный ФИФА и РФС.



— Их карьерный путь будет таким же, как и у мужчин?

— Да, женщины, как и мужчины, будут начинать с низших лиг. Если уровень будет достаточно хорош, то через пару лет смогут работать и в профессиональных лигах.



— Сложно представить, что женщина будет судить матч РПЛ.

— Да, это непросто. Но, если девушка будет действительно хорошо работать, она обязательно получит шанс. Даже в ПФЛ и ФНЛ очень сложно достигнуть высокого уровня. Если же у женщины будет хорошее понимание футбола, физические кондиции, то почему нет?



— В обществе существует стереотип, что женщина не может быть хороша в мужском футболе.

— Это можно изменить. На Украине есть топ-арбитр Екатерина Монзуль — она судит матчи в Премьер-Лиге, пару недель назад обслуживала матч «Шахтёр» — «Динамо» Киев. Есть женщины-судьи, работающие в первых лигах Германии, Франции. Я не говорю, что на следующей неделе мы увидим женщину-рефери в РПЛ, но в будущем у каждой девушки будет шанс работать в Премьер-Лиге. Я буду очень рад, если это произойдёт.