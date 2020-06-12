Сегодня должен был стартовать Евро-2020. Как это могло бы произойти

Коронавирус лишил нас главного футбольного события 2020 года – чемпионата Европы. Из-за эпидемии турнир, конечно, не отменили, но перенесли на лето 2021 года. Теперь футбольного праздника придётся ждать ещё долго.



Однако, если бы злосчастный вирус не захватил планету, то чемпионат Европы стартовал бы уже сегодня, 12 июня. Представляем, как это могло бы произойти и пытаемся прочувствовать праздничную атмосферу, которой нас лишили.

Полный гид по Евро-2020. Где и когда играет сборная Россия, билеты, прогнозы Собрали для вас важную информацию о предстоящем ЧЕ в одном месте.

ЧЕ-2020 начался бы в Риме. Матч открытия мог бы посетить Путин

Вечером 12 июня римский 70-тысячный стадион «Олимпико» должен был стать центром всего футбольного мира. Там в 22.00 по московскому времени стартовал бы матч открытия между Италией и Турцией. Ажиотаж вокруг встречи наверняка был бы достойным. Всё-таки боевитая Турция под руководством Шенола Гюнеша успела навести шороху в квалификации. Турки обыграли действующих чемпионов мира французов и лишь на два очка отстали от них в турнирной таблице, расположившись на второй строчке группы. А Италия – это всегда интересно. Тем более, ЧМ-2018 итальянцы пропустили. Так что итальянские болельщики уже наверняка успели соскучиться по матчам своей сборной на крупных турнирах.



Стартовому свистку предшествовала бы красочная церемония открытия турнира. Подробностей этого мероприятия не раскрыли, однако известно, что во время шоу-программы мы бы услышали гимн Евро-2020 в исполнении его автора — нидерландского диджея Мартина Гаррикса и одного известного певца, имя которого пока держат в тайне.



Матч открытия мог бы посетить президент России Владимир Путин. Президент УЕФА Александер Чеферин приглашал всех глав государств. Путин ответил, что «постарается».

В Санкт-Петербурге состоялись бы 4 матча. В эти дни в городе болельщикам предоставили бы бесплатный проезд

Формат проведения турнира остался неизменным. В отличие от формата Лиги Наций, всё предельно просто: 6 групп по 4 команды. В плей-офф вышли бы сборные, которые заняли первое и второе место в каждом квартете, а также четыре лучших участника, расположившихся на третьих местах. Далее бы прошли 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.



Главная фишка перенесённого Евро-2020 – матчи в 12 городах. Мы бы наблюдали за встречами в Санкт-Петербурге, Дублине, Мюнхене, Амстердаме, Бухаресте, Баку, Риме, Копенгагене, Будапеште, Бильбао, Лондоне и Глазго.



Изначально чемпионат Европы планировали провести также и в Брюсселе. Однако бельгийский город сорвал сроки строительства стадиона, за что был лишён права провести матчи турнира. Четыре встречи, которые должны были состояться в Брюсселе, перенесли в Лондон.



Матчи группового этапа и 1/8 финала прошли бы на стадионах:

«Авива» (Дублин), «Йохан Круифф Арена» (Амстердам), «Националь» (Бухарест), «Паркен» (Копенгаген), «Пушкаш Арена» (Будапешт), «Сан-Мамес» (Бильбао), Хэмпден Парк (Глазго) и «Уэмбли» (Лондон).



Матчи группового этапа и четвертьфинал прошли бы на стадионах:

«Газпром Арена» (Санкт-Петербург), «Олимпийский» (Баку), «Альянц-Арена» (Мюнхен) и «Олимпико» (Рим).



Полуфиналы и финал состоялись бы на «Уэмбли» (Лондон).



Санкт-Петербург бы принял 4 встречи: 3 матча группового этапа — Бельгия – Россия (13 июня), Финляндия – Россия (17 июня) и Бельгия – Финляндия (22 июня), а также один четвертьфинал (3 июля). Наверняка в эти дни на улицах Санкт-Петербурга атмосфера была бы не хуже, чем двумя годами ранее на Никольской в Москве. А приятным бонусом для болельщиков с FAN ID был бы обещанный бесплатный проезд на общественном транспорте.

Первое большое интервью с Черчесовым после переноса Евро О Кокорине, Бакаеве, отмене Евро и Максименко с Сафоновым.

На Евро мы бы могли увидеть Исландию и Норвегию. Даже у Белоруссии есть шанс попасть на турнир

Эпидемия захлестнула мир, когда ещё даже не определились все участники Евро-2020. Последние четыре путёвки на ЧЕ в марте должны были в стыковых матчах разыграть 16 сборных, которые не смогли выйти в финальную часть турнира напрямую. Формат простой: четыре пути (A, B, C, D). В каждом из путей по четыре команды. Сначала проводятся полуфиналы внутри всех групп, а затем четыре финала. Четыре победителя отправляются на Евро-2020.

Полуфиналы стыковых матчей

Путь A: Исландия — Румыния, Болгария — Венгрия



Путь B: Босния и Герцеговина — Северная Ирландия, Словакия — Ирландия



Путь C: Шотландия — Израиль, Норвегия — Сербия



Путь D: Грузия — Белоруссия, Северная Македония – Косово



Судя по результатам отбора, фаворитами квартетов кажутся Исландия (19 очков), Босния и Герцеговина (13 очков и лучшая разница забитых и пропущенных мячей среди будущих соперников), Норвегия (17 очков) и Северная Македония (14 очков). Однако реальные шансы пройти «стыки» имеет даже Белоруссия, набравшая в квалификации всего лишь 4 очка. Так что теоретически нынешним летом на Евро-2020 мы бы могли увидеть белорусскую команду.



Когда же действительно состоятся стыковые матчи, мы узнаем не раньше 17 июня. В этот день пройдёт заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором могут объявить новые даты проведения «стыков».

Как будет выглядеть сборная России на Евро-2021. Стартовый состав наверняка изменится И обязательно появятся новые имена.

За Россию могли бы играть Кокорин и Мамаев. А Миранчук точно бы пропустил Евро

Наша сборная начала бы активно готовиться к турниру 20 мая. В этот день российская команда собралась бы на базе в Новогорске.

На Евро-2020 Россия, как участница группы B, стартовала бы на следующий день после матча открытия. 13 июня на стадионе «Газпром Арена» команда Станислава Черчесова приняла бы Бельгию. Спустя четыре дня Россия там же схлестнулась бы с Финляндией, а 22 июня россиян бы ждал выездной матч с другой хозяйкой турнира Данией. Ту игру панировали провести на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Бельгию мы знаем. Что представляют собой другие соперники России на Евро-2020 Рассказываем про Данию и Финляндию. В матчах с обеими командами россиянам придётся непросто.

В составе сборной России наверняка бы оказались ветераны Маринато Гильерме и Юрий Жирков. Теперь же неясно, позволят ли физические кондиции вратарю, которому следующим летом будет 35 лет, и защитнику, которому исполнится 37 лет, попасть в заявку нашей команды на предстоящий чемпионат Европы.



Не исключено, что к Евро-2020 в сборную России вернулись бы Александр Кокорин и Павел Мамаев. Форвард «Сочи» настрелял три гола в 4 матчах в РПЛ и наверняка бы продолжил забивать, если бы не коронавирус. А полузащитник «Ростова» доказал, что находится в отличной форме, забив победный матч в дебютной игре – с ЦСКА. Оба футболиста уже знакомы со сборной, поэтому времени на адаптацию им бы не потребовалось.



При этом, Антон Миранчук наверняка бы пропустил чемпионат Европы из-за восстановления после травмы стопы. По словам врача «Локомотива» Никиты Карлицкого, полузащитник должен вернуться в общую группу лишь на этой неделе.



Кроме того, мог пропустить Евро-2020 и Ильзат Ахметов. Сейчас хавбек ЦСКА восстанавливается после плановой операции на плече. Конечно, перед столь важным турниром полузащитник мог обойтись и без хирургического вмешательства. Однако неизвестно, получилось ли бы у Ильзата играть через боль.

«К сожалению, почти полтора года травма плеча не давала играть на сто процентов. Из-за неё я пропустил первый вызов в сборную. А во время нескольких матчей РПЛ плечо вылетало в самый разгар игры. В последнее время проблема беспокоила всё сильнее. Упражнения на закачку уже мало помогали», — недавно признавался Ахметов.

Евро-2020 пропустили бы Дембеле, Ройс, Гнабри и Депай

Впрочем, от потери футболистов из-за травм страдала бы не только Россия. Если бы турнир начался сегодня, то мы бы не увидели на Евро много крутых игроков. Франции бы не помогли Усман Дембеле (травма подколенного сухожилия) и Корентин Толиссо (повреждение лодыжки). Германии бы пришлось играть без Марко Ройса (мышечное повреждение), Кая Хаверца (мышечная травма) и Сержа Гнабри (ушиб спины). Португалия лишилась бы Рикарду Перейры («кресты») и Виллиама Карвалью (мышечное повреждение), а Испания – Начо (мышечная травма). Турция осталась бы без помощи Дженка Тосуна («кресты») и Мериха Демираля («кресты»), Италия – без помощи Николо Дзаньоло («кресты»), Дания – Юссуфа Поульсена (травма лодыжки), а Нидерланды – Мемфиса Депая («кресты»).

«Почему столько ждали!?» Что европейские СМИ пишут о переносе Евро на 2021 год В основном поддерживают. Но есть и те, кто удивляется.

Россия сыграла бы на Евро-2020 в новой форме

Наша команда представила новую форму 7 ноября 2019 года в Москве. Форма осталась в красном цвете, а на рукавах добавились белые и синие полосы, которые в перевёрнутом виде воссоздают триколор, а в неперевёрнутом — флаг Сербии.



Такой «оригинальный» дизайн не одобрили ни болельщики, ни сборная России. Так что отборочный турнир к Евро-2020 наша команда доигрывала в старой форме.

Почему сборной России сшили странную форму. И что с этим можно сделать Интересные детали того, как устроен этот процесс.

Возможно, до начала чемпионата Европы форму бы немного изменили. Или сборная бы свыклась с обновлённым комплектом. В любом случае вряд ли бы Россия стартовала на Евро-2020 в форме, подготовленной для ЧМ-2018.