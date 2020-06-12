5 самых невероятных камбэков в истории РПЛ

Камбэки в футболе — особая и горячо любимая болельщиками (по крайней мере – спасшейся команды) история. Подобные сюжеты гарантированно вызывают у зрителя бурные эмоции. В истории нашего чемпионата тоже случались чудесные спасения на поле. Вспомним самые невероятные из них.

«Ростсельмаш» — «Спартак» — 3:3, сезон-1998, 10-й тур

Красно-белые приехали в в Ростов-на-Дону в боевом составе, но уже к 25-й минуте «горели» — 0:3. Гол Юрия Дядюка и дубль Игоря Ханкеева деморализовали москвичей, но появление на поле Мелёшина изменило игру гостей. Спустя две минуты после выхода на газон Алексей ассистировал Бузникину. Под конец первого тайма гости отправили ещё один мяч в ворота хозяев и сократили разницу в счёте до одного гола.

Во второй 45-минутке обе команды имели опасные моменты, но отличились только гости и в самой концовке. Всё того же Мелёшина сбили в штрафной площади «Ростсельмаша», и Мирослав Ромащенко с «точки» хладнокровно переиграл вратаря. Этот был первый случай отыгрыша с 0:3 в истории чемпионатов России. Но не последний.

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«Амкар» — «Локомотив» — 3:4, сезон-2005, 21-й тур

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Железнодорожники» приехали в Пермь лидерами чемпионата и явно не ожидали получить три мяча за тайм. Выправлять положение у «Локомотива» взялся Динияр Билялетдинов. Полузащитник за шесть минут реализовал два пенальти, назначенных за игру рукой. Третий гол красно-зелёных забил Марат Измайлов. Ну а победу «железнодорожникам» на 92-й минуте принёс Игорь Лебеденко. Стоит отметить, что на 75-й минуте вторую жёлтую карточку получил Сергей Волков, оставив пермяков вдесятером при счёте 3:3.

«Спартак» — «Москва» — 3:3, сезон-2006, 6-й тур

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё один яркий камбэк состоялся с участием «Спартака». На этот раз красно-белые дома принимали «Москву». Команда Александра Старкова бодро начала игру и уже на 39-й минуте вела 3:0. Могла и 4:0, если бы на 15-й минуте Моцарт реализовал пенальти.

Выправлять положение чёрно-гранатовых начал Дмитрий Кириченко. На 61-й минуте нападающий успешно исполнил пенальти, а через две минуты отдал голевую передачу на Сергея Семака. Сравнять счёт «Москве» удалось за семь минут до конца встречи — Томаш Чижек дальним ударом установил окончательный результат на табло.

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«Мордовия» — ЦСКА — 4:6, сезон-2015/16, 9-й тур

Фото: Олег Ерёмин, «Чемпионат»

Этот матч, скорее всего, помнит каждый, кто следит за чемпионатом России. Уже на первой минуте матча Луценко после ошибки Акинфеева вывел хозяев вперёд. Не прошло и трети первого тайма, как «армейцы» остались в меньшинстве: красную карточку за фол последней надежды получил Марио Фернандес, а опасный штрафной успешно реализовал Владимир Рыков, отправив мяч в девятку. Хозяева кинулись забивать третий, и Мухаметшин замкнул передачу Джало.

Красно-синие начали отыгрываться только во втором тайме. Сначала Панченко забил головой с углового, а затем Янник Джало получил вторую жёлтую карточку, уравняв составы команд. Удаление сыграло «армейцам» на руку: Тошич и Думбия за две минуты сделали счёт 3:3. Всего девять минут потребовалось ЦСКА, чтобы превратить 3:0 в 3:3. Так быстро отыграть «минус 3» в истории чемпионатов России не удавалось никому.

На 68-й минуте Луценко сделал дубль, но красно-синие гнули свою линию до конца и ответили на это сразу тремя голами. Ахмед Муса сравнял и вывел гостей вперёд, а Думбия установил окончательный счёт на табло.

Бонус: «Уфа» — «Краснодар» — 2:3, сезон-2019/20, 2-й тур

В истории Премьер-Лиги только четыре раза команды отыгрывали разницу в три гола. Камбэков с «минус 2» было множество, один из них – в нынешнем сезоне.

Во втором туре в Уфе «Краснодар» проигрывал к перерыву — 0:2. Первый гол у «быков» отквитал Намли, который выбежал из-за спины защитника и в одно касание направил мяч в ворота. Сравнять счёт гостям удалось только через 21 минуту после своего первого гола: Тонни Вильена с дальнего расстояния по невероятной траектории отправил мяч в левый угол от вратаря. Три очка «Краснодару» принёс (разумеется, нечаянно) защитник «Уфы» Табидзе, от головы которого мяч влетел в ворота хозяев.