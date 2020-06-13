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Красота дня: сексуальная подруга Хамеса Родригеса — Шеннон де Лима, фото

Подруга Хамеса Родригеса
София Михайлова
Хамес развёлся ради топ-модели. Но она замуж не собирается
Девушка променяла известного певца на футболиста.
Футбол 0

Колумбийскому футболисту Хамесу Родригесу в последнее время приходится преодолевать трудности не только на работе, но и в личной жизни. С первого захода полузащитник не сумел закрепиться в мадридском «Реале» и был вынужден два года отыграть по аренде в «Баварии». А в 2017 году Хамес развёлся со своей женой и матерью маленькой дочери Саломе — Даниэлой Оспиной. В спортивном мире девушка известна не только как сестра вратаря Давида Оспины, но и как довольно видная волейболистка. Впрочем, один Родригес был недолго. Сейчас он живёт в гражданском браке с топ-моделью Шеннон де Лима.

Эта девушка славится не только внешностью, но и романами. Самый громкий — с певцом Марком Энтони (бывший муж Дженнифер Лопес). С ним Шеннон прожила в браке два года. Теперь девушка встречается с колумбийским футболистом, но о свадьбе даже не думает. Памятуй не очень удачный опыт с Энтони, де Лима решила, что в этом нет никакой необходимости.

Слухи о романе Шенном с Хамесом подтвердились на поле «Альянц-Арены», когда пара вместе праздновала чемпионство «Баварии». Сейчас их связывают не только любовные отношения, но и воспитание сына. При этом Родригес отказывается раскрыть важную деталь: кто же биоголическая мать ребенка? По информации колумбийских СМИ, пара прибегла к услугам суррогатной матери.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/shadelima

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