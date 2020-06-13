«Только на третий раз Паша вытащил парня». Как Садырин спас утопающего ребёнка

То ли в 1984 году, когда «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом страны, то ли позже родилась известная кричалка: «Самый лучший тренер в мире – Павел Фёдорыч Садырин!» Каким тренером был Садырин, мы прекрасно знаем. Болельщики «Зенита» и ЦСКА до сих пор с благодарностью вспоминают этого наставника, создавшего две «золотые» команды. Но ведь от многих коллег по цеху он отличался не только тренерским талантом, а ещё и складом характера. Павел Фёдорович называл вещи своими именами, был открытым и решительным человеком. За это его любили, от этого он и страдал. Вот несколько историй про Садырина:

Романцев и Садырин сильно не любили друг друга. Помирились лишь перед смертью последнего Садырин прямо говорил, что вернулся в «Зенит» с целью обыграть Романцева и его «Спартак».

Садырин спас ребёнка, когда давал интервью для телевидения. После этого он продолжил интервью

В 1995 году, когда Садырин вернулся в Петербург спасать застрявший в первой лиге «Зенит», ему удалось спасти нечто большее, чем футбольный клуб – жизнь человека! Это случилось при необычных обстоятельствах. Давая интервью для петербургского телевидения, Садырин услышал крики «Брат, брат утонул!». Оказалось, мальчишки купались в пруду рядом с базой «Зенита» в Удельном парке и одного из них затянуло на дно. Пока остальные свидетели происшествия оценивали обстановку, Садырин нырнул в воду и вытащил 12-летнего ребёнка.



«Я приехала на базу, поскольку после тренировки мы с Пашей собирались ехать на дачу, которая у нас под Выборгом, – вспоминала события того дня жена Садырина Татьяна. – Взяли и пса нашего, красавца-ризеншнауцера Лорда. Во время занятий я никогда не маячила на глазах у команды, и мы с Лордом пошли гулять к пруду, за территорию базы. Потом, смотрю, вроде всё заканчивается, и направляюсь обратно к базе. Вижу, что часть игроков со вторым тренером ещё работает, а Павел Федорович стоит вместе с известным тележурналистом Эрнестом Серебренниковым, и на него уже камера направлена. Мы остановились поодаль – подождать, пока он даст интервью. И вдруг я слышу, что Лорд забеспокоился, а со стороны пруда – крики. Говорят, дно там противное, илистое, и в пруду много холодных ключей. Смотрю, рыбаки что-то показывают, а ребёнок бегает по берегу и кричит: «Брат, брат утонул!» И тут прямо на моих глазах Паша, продолжая давать интервью, сначала головой крутит, пытаясь понять, что произошло. Потом отходит от камеры, мигом скидывает тренировочные брюки, ныряет в пруд и плывёт. Люди бегают, кричат, рыбаки сидят и смотрят – а Павел Федорович плывёт. А вслед за ним – Лорд, который бросился в воду за хозяином.

Фото: Из личного архива Садырина

Муж нырнул раз – вынырнул. Второй – опять вынырнул. И только на третий раз Паша вытащил парня. Я за это время успела поволноваться – особенно когда он два раза нырнул, никого не вытащил, и я видела, что у него сбилось дыхание. Он сам потом признавался, что было жутко, но что делать – надо спасать парня. Рассказывал: когда нырнул, ничего не видно – ил сплошной. Глаза в воде открыл, а никого найти не может. И лишь с третьей попытки нащупал, наткнулся на него. Вылез весь чёрный от ила. В этом пруду уже много раз тонули – видно, судороги у людей начинались из-за холодных ключей» (из книги «Правда о «Зените»).



Ещё один свидетель героического поступка Садырина журналист Серебренников рассказывал о том, как он видел случившееся, и добавил удивительную подробность – Павел Фёдорович продолжил оборванное на полуслове интервью после спасения мальчишки:



«Там, где сейчас на зенитовской базе стоянка для машин, тогда была баскетбольная площадка. Тренировка заканчивалась игрой в баскетбол. Я говорю: «Паша, давай запишем интервью». Он переоделся, и мы начали работать. Прямо передо мной пруд, Садырин стоит к нему спиной. Он начал что-то рассказывать, и вдруг его жена Таня, стоявшая за мной, стала что-то ему говорить. Раздались крики с той стороны пруда. Оказалось, что кто-то тонет. Павел, скинув с себя одежду, бросился в воду. А я камеру выключать не стал – есть такая привычка – и продолжал снимать. Но сам потихоньку сбрасываю ботинки, вдруг помощь понадобится. Паша нырял дважды – безрезультатно, с третьего раза ему удалось вытащить тонущего мальчика – он уже не дышал. Сразу сбежались футболисты, врачи. Подбежал и я. Камеру, правда, выключил. Мальчику стали делать искусственное дыхание, привели его в чувство. Когда всё закончилось, Садырин вытерся и говорит мне: «На чём мы там остановились?» И продолжил давать интервью. Я был так потрясён произошедшим, что сказал: «Паша, не знаю, как тебя наградят за это, но позволь пока мне наградить тебя». У меня в машине лежала какая-то книга, я её вытащил, написал на титульном листе: «За спасение утопающих», – и вручил Садырину.

В тот же вечер этот сюжет пошёл в эфир в передаче «Спорт. Спорт. Спорт». После этого плёнку у меня сто раз брали, показывали везде, где только можно. Знакомый американец предложил отправить её на международный конкурс сенсационных сюжетов, но я отказался. Конечно, всех восхитило, что Садырин ни на минуту не задумался, как ему поступить. Раз я могу помочь – помогу. Такой характер был у этого человека. Его любили за простоту, прямоту и честное отношение к окружающим…» (из книги «Зенит». Новейшая история»).



ВИДЕО



Садырина указом президента наградили медалью «За спасение погибавших». Семья мальчика тоже сказала «спасибо» тренеру «Зенита». Любопытно, что нашлись люди, посчитавшие это видео постановочным. Об этом рассказывал сын Садырина Денис:



«Некоторые говорили: так не бывает, чтобы человек давал интервью и вдруг прыгнул в пруд мальчика спасать. Мол, на базу в Удельную специально подтянули телебригаду и всё срежиссировали. Могу гарантировать: отец никогда не занимался тем, что сейчас называют пиаром или поддержанием рейтинга. Тогда спасённый мальчик и его родители нас, конечно, благодарили. Но на этом – всё. Даже не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба».

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Садырин ещё дважды участвовал в спасении людей. Другого ребёнка он вытащил из загоревшейся машины, которая могла взорваться

Действительно, кого-кого а Садырина невозможно было заподозрить в дешёвых трюках ради саморекламы. Павел Фёдорович был в хорошем смысле простым человеком. Кто-то из коллег сказал про него: «Пашка – душа нараспашку».



Это не первый случай в жизни Садырина, когда он приходил на помощь людям в критической ситуации. В 1968 году, находясь с командой на выезде в Баку, 25-летний полузащитник «Зенита» поучаствовал вместе с голкипером Львом Белкиным и защитником Василием Даниловым в спасении девушки-телефонистки. Подвал гостиницы «Азербайджан», в котором жили зенитовцы, затопило из-за сильнейшего дождя, так что женщине было не выбраться из помещения.



Правда, у Данилова собственная версия того, что было в Баку. Бронзовый призёр ЧМ-1966 в составе сборной СССР вспоминал:



«Накануне матча в Баку непогода. Оползень с горы. Ужин в гостинице «Азербайджан», до ресторана надо улицей пройти. Наши толпятся под дождем. Кто-то говорит – в подвале девочка-телефонистка, дверь заклинило. Я снимаю брюки – и туда. Кричу: «Свет не включать!» Там бочки с карбидом. Ремонт шел. Где был Садырин – понятия не имею. Повезло, что заклинившая дверь внутрь открывалась. Протолкнул бревном с третьего удара. Вижу девчонку в углу, сидит на столе перепуганная. Мне воды уже по пояс. Прыгай, говорю, на руки. Во-первых, боялся, что кто-то врубит свет – и замыкание. Во-вторых, я в тапочках на босу ногу. Кто знает, что там под водой? Несу девчонку на руках – навстречу Белкин. Вся команда ждала, любовалась. Только Белкин пошёл за мной. Минут пятнадцать заняло. На следующий день примчался её отец, старый азербайджанец, обнял меня: «Спасибо!» Отвечаю: «Я не холостой, замуж не предлагай!» Он смеётся: «Мы тебя и так уважать будем». Полагалась ли медаль? Не было. Садырину, наверное, отдали». (в интервью для «Спорт-Экспресса»).



А вот, как говорил о нашем герое защитник того «Зенита» Алексей Стрепетов: «О человеческих качествах Садырина могу сказать только хорошее. Мы с ним дружили, у нас был отличный коллектив в «Зените»… Я присутствовал, когда он спас телефонистку в подвале в затопленной гостинице в Баку. Известна история, когда Садырин спас мальчика, тонущего в пруду, а другого мальчика он спас, когда машина загорелась на автомобильной заправке. Садырин никогда не думал о своей жизни, всегда шёл впереди всех» («Спорт День за Днём»).



Третья история, точнее, вторая по порядку случилась по дороге тренера на дачу. Садырин решил заправить автомобиль и свернул на заправку. Тогда он тоже спас ребёнка.



«Когда Паша первый раз тренировал «Зенит», он спас семью – мать с ребенком, – рассказывала жена тренера. – На бензоколонке стояла машина – и вдруг загорелась. А Садырин как раз подъехал туда заправиться. И увидел, что машина вспыхнула, женщина мечется – ясно, что внутри ребенок. Он вытащил ребенка, чем-то погасил огонь, и тут же отогнал машину – потому что это бензоколонка, и всё могло взорваться.



Приехал тогда на дачу весь в копоти. Видно, судьба у него была такая – спасать людей. А сам всего 59 лет прожил…».

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Павел Фёдорович выручал и своих игроков. Например, юного Олега Саленко, который дебютировал в чемпионате СССР ещё в 16 лет, забив в дебютном матче победный гол в ворота московского «Динамо», и мог пойти неправильной дорогой. Об этом поведал сам Саленко:

«В гостинице «Ленинград» был лучший клуб. Что-то парень не то сказал – ну и отозвал его в туалет… Сотрясение, в больницу забрали. А он оказался сыном полковника КГБ. Из-за этого заварушка и приключилась. После драки с ним в клубе даже статья вышла в «Ленинградской правде», которая называлась «Я – звезда. А ты кто?» Мне хотели запретить играть в футбол, но Садырин замял и тем самым спас мою карьеру. Пал Фёдорыч, добрая ему память, вызвал: «Это мы замнём. Но ты на поле отработаешь». В Советском Союзе было чётко: если приносишь пользу стране и городу, ничего с тобой не сделают. Откупаться не пришлось… Другие люди объяснили этим, что нужно успокоиться. И всё. Меня не прятали, продолжал играть за «Зенит», а полковника пригласили на наш матч. Пал Фёдорыч сказал: «Так надо» («Евроспорт»).



Между тем, что в 1993 году Саленко оказался одним из тех, кто подписал направленное против Садырина «Письмо четырнадцати». Впрочем, быстро одумался и отозвал свою подпись. В результате забил на ЧМ-1994 свои легендарные пять голов в ворота сборной Камеруна.

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Садырин жёстко шутил над своими футболистами. В его лексиконе были слова «козёл» и «урод»

Отношения с футболистами в разные годы складывались у Садырина по-разному. Были и неприятные истории, которые укоротили тренеру жизнь – в «Зените», когда он впервые покидал ленинградский клуб, в сборной России. Тем не менее Павел Фёдорович искренне любил своих игроков. Они и сами это признавали. Хотя шутил над ними сурово и мог использовать в их адрес не самые лестные слова.



«Садырин нагружал хорошо, – рассказывал полузащитник ЦСКА Александр Гришин. – Помню, на сборах как-то пять дней пашем без перерыва, сил никаких уже нет. Спрашиваем Садырина: «Пал Фёдорович, ну сегодня-то лёгкая, наверное?» Он отвечает: «Да, ребят, лёгкая… атлетика!» (еженедельник «Футбол»).

Фото: РИА Новости

Юмор Садырина запомнился и экс-защитнику «армейцев» Максиму Бокову:



«Он смешной человек был, с юмором. И даже когда злился, это выходило весело. Мы как-то поехали на сборы, кажется, в Финляндию. И первая тренировка – 25 км кросса по снегу. Мы решили, что всё бежать нет смысла, если можно срезать. А он это смекнул: «Чего-то вы быстро прибежали». Мы переглядываемся: «Да нет, Фёдорыч, нормально». «А сюрприз на горке видели? Не видели? Всё понятно – вечером ещё один кросс». В итоге вечером, под фонарями мы побежали нормальный круг, поднялись на горку. И видим, что там уложен небольшой холмик, на котором ветками выложено: «Ну что, тяжело, уроды?» («БИЗНЕС Online»).



Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов тоже делился забавной историй, связанной с работой под руководством Садырина, в интервью для «Чемпионата»:



«В «Лужниках» раздевалки были старые. Тесная душевая. А за дверью – здоровенная запущенная комната. В перерыве «агент» – чей-нибудь знакомый – втихаря заносил туда сумку: шампанское, пиво, сигареты, шоколадки, зажигалочки… Мы приходили — и туда, обсуждать игру. Садырин – доктор потом рассказывал – как-то заинтересовался: а где все? Раздевалка пустая. Аркадьич, Копейкин, отвечает: «В душ пошли, мыться». Фёдорыч в недоумении: «15 человек в душ пошли? Там же четыре соска всего». Заглянул — пусто. Потайную дверь заметил, распахивает – а там разлив идет! Садырин говорит: «Вы чё, козлы, одурели, что ли?!..» Он нас часто «козлами» звал. Любимое было: «Ну что, козлы, когда играть будете?». Мы не обижались. Понимали, что это по-доброму. Садырин любил нас как детей. Чем история кончилась? Мы ему в ответ: «Федорыч, садись. Всё равно выиграли…». Присел. Но лавочку эту прикрыл. Мы в раздевалке и дни рождения отмечали. Что ни матч, кто-то шампанское приносит. Садырин однажды не выдержал: «Я не понял, календарь чемпионата СССР по вашим дням рождения составляли?».



Татьяна Садырина тоже подтверждала, что «козлы» её мужа было беззлобным. С помощью этого слова, на которое по идее может последовать любая реакция, Павел Фёдорович не обязательно выражал своё недовольство. Поэтому игроки относились к лексике тренера с юмором.



«Такое выражение похоже на Пал Федорыча, – признавалась жена тренера. – Но он говорил это с такой любовью, что «козлы» звучали как «детишки». Как ещё называл? Ужасно. Уродами. Я ему говорила: «Паш, ну разве так можно?» – «А ты видела, что этот урод сделал?!» Правда, игроки не обижались. Они видели, что Садырин их очень любил».

«Зенит» должен был вылететь, но его спасли. Тогда команда играла в красно-белом История о том, как власти не дали выбыть «Зениту», занявшему последнее место в чемпионате.

О жёстком подколе партнёра по команде со стороны Садырина вспоминал голкипер Евгений Корнюхин. Он выступал за «Зенит», когда петербуржцы возвращались в высшую лигу в 1995 году. Корнюхин и вовсе назвал Павла Фёдоровича «хохмачём»:

«Пал Фёдорыча Садырина вспоминал – он хохмач настоящий! И команда как на подбор – мастера поржать. Играл у нас в «Зените» крайний хав. В игре прошёл по флангу, но забыл подать. Потом смотрим в Удельной запись, Садырин: «Игорёк, всё здорово, обыграл двоих! Ну передачу-то сделай качественную, что ты…» Тот оправдывается: «Фёдорыч, да бутсы у нас дерьмо. Вот в Европе из кожи кенгуру делают. Это да!» Садырин головой качает: «Тебе бутсы из другого органа кенгуру надо!» («Спорт-Экспресс»).



Шутка, конечно, специфическая, но Садырин, будучи умным человеком, несомненно, понимал, что футболисты, в большинстве своём не обезображенные избыточным интеллектом, воспринимают только такой юмор. Подобные «остроты» – необходимая составляющая работы тренера с командой. А Игорьком, про которого шла речь, по всей видимости, был полузащитник Зазулин.



Татьяна Садырина: «Помню забавный случай со сборов: как-то, сидя в номере, услышала шум с улицы и посмотрела в окно. Там под руководством Садырина по-армейски маршировал «Рубин», а Павел Фёдорович подгонял: «Шагом марш! Песню запевай! Я к вам не просто так из ЦСКА пришёл!»

История в фотографиях. Павел Садырин 1 декабря 2001 года не стало легендарного тренера Павла Садырина, который выигрывал чемпионат СССР с двумя командами — «Зенитом» и ЦСКА.

Садырин понимал, что нужно игрокам, потому что сам был приличным футболистом – капитаном «Зенита». Лидером коллектива. К слову, бывали и в его игровой карьере эпизоды, о которых взрывной Павел Фёдорович мог потом пожалеть. Из интервью Стрепетова узнаём о конфликте Садырина с болельщиком в 1970-х годах:



«За ребят Садырин всегда был горой. Никого не боялся! Я помню, мы играли в Одессе, с «Черноморцем», проигрывали 0:1 и весь матч атаковали. Не везло. И вот на последних минутах из-за несогласованности и усталости защитников пропускаем второй гол. С трибун вдруг выбегает болельщик в очках. В руках – букет цветов. Бежит на поле, вручает их нашему защитнику, от ноги которого мяч залетел в ворота. Тут же к нему подбегает Садырин и хуком укладывает на газон. Начинается массовая драка...».



Наконец, ещё одна история из карьеры Садырина-тренера. Наверное, самая известная. Она тоже случилась в Одессе, но в этот раз Павел Фёдорович не поддался эмоциям, а отреагировал самым неожиданным образом для своих игроков:



«Мы играли в Одессе, обыграли «Черноморец» и вышли в полуфинал Кубка СССР, – вспоминал экс-полузащитник «Зенита» Аркадий Афанасьев. – Собрались в номере Владимира Казачёнка. Когда закончилось шампанское, я, как вновь прибывший в команду, пошёл за ним ещё раз. Когда возвращался, не заметил, что за мной идёт сзади Садырин. Я пришёл в номер – сидят 15 человек. Заходит и Садырин. Люди на меня смотрят с удивлением, а я его не вижу, ничего не понимаю и спрашиваю: «Чего вы на меня уставились?» Садырин меня отодвигает и говорит: «Кого тут нет? Вот кого нет, тот… будет наказан!».



Время летит с сумасшедшей скоростью. Первому чемпионству «Зенита» 36 лет, а последнему советскому золоту ЦСКА – 29. Блестящего тренера из 1980-х и 1990-х годов нет с нами уже почти 20 лет, но память болельщика «Зенита» или ЦСКА по-прежнему хранит эту простую, душевную рифму: «Самый лучший тренер в мире – Павел Фёдорыч Садырин!».