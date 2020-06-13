Где были нынешние игроки ЦСКА, когда Вагнер Лав прошлый раз уезжал из России

Новостей относительно перехода Вагнер Лава в ЦСКА в последние дни стало заметно меньше, но вероятность возвращения бразильца в Россию по-прежнему высока. Последний матч в футболке ЦСКА Вагнер провёл 22 июля 2013 года против «Крыльев», с тех пор прошло почти 7 лет. За это время ЦСКА пережил смену поколений, и сейчас состав красно-синих является самым молодым в РПЛ. Мы заинтересовались, где были нынешние «армейцы», когда Вагнер Лав в прошлый раз уезжал из России.

Игорь Дивеев

Возраст летом 2013 года: 13 лет.

Выступал за: академия «Уфы».

Фото: fcufa.pro

Дивеев родом из спортивной семьи: дед был звездой башкирского волейбола, а отец играл за «Урал». Старшие хотели отдать Игоря в волейбол, но мальчик настоял — только футбол. Карьеру Дивеев начинал в местной СДЮСШОР, затем вместе с тренером ушёл в созданную «Уфу». Игорь до 11 лет выступал в роли голкипера, затем тренеры пару лет искали подходящую позицию для футболиста и в итоге определили в защиту. Дивеев неоднократно становился лучшим игроком башкирских турниров, а в 14 лет даже побывал на просмотре в ЦСКА.



«Мне было лет 13-14, опорного играл тогда, — рассказывал Дивеев в интервью «Чемпионату». — Недели две тренировался в Москве, в «товарняке» сыграл (11:1, что ли, выиграли), на дерби с «Локомотивом» ходил – на дубль и основу. На прощание мне сказали: «Мы тебе наберём в 18-19 лет». Долго я потом возле трубки сидел, ждал звонка (улыбается)».



Звонить не стали: сначала взяли в аренду, а потом выкупили футболиста у «Уфы».

Был вратарём, приезжал в ЦСКА в 13 лет, злил Дзюбу. История Игоря Дивеева Откровенное интервью с 19-летним лидером ЦСКА.

Хёрдур Магнуссон

Возраст летом 2013 года: 20 лет.

Выступал за: молодёжка «Ювентуса».

Фото: instagram.com/hordurmagnusson

В детстве Хёрдур выбирал между футболом и гандболом — до 15 лет занимался и тем, и тем. Сложно поверить, но главным доводом в пользу футбола стал тот факт, что в него играют на улице и на свежем воздухе. Вскоре Магнуссона начали подтягивать к дублю исландского «Фрама», а потом и к первой команде. Полузащитник вызывался в юношескую сборную страны, где привлёк внимание итальянских клубов. В 2011 году в возрасте 18 лет Магнуссон оказался в туринском «Ювентусе». Исландец забивал Буффону на тренировках и учился исполнять штрафные у Пирло и Дель Пьеро. Кстати, тренировал Магнуссона на тот момент Конте вместе с Каррерой.

“Ювентус” сделал из меня того футболиста, каким меня знают теперь, — рассказывал Хёрдур в интервью официальному сайту ЦСКА. — В Исландии, совсем молодым, я играл полузащитника. В «Юве» меня научили обороняться, я только этим и занимался. Тренером был Антонио Конте, он дал мне шанс почти каждодневно работать с такими игроками, как Кьеллини, Бонуччи, Бардзальи. Теперь я центральный защитник и могу играть слева. Мне кажется, я сумел перенять у этих мастеров много полезного”.



Магнуссон выступал за молодёжку «Ювентуса», но дебютировать в первой команде ему так и не удалось. До продажи в английский “Бристоль” Магнуссон три года пробыл в аренде.

Седрик Гогуа

Возраст летом 2013 года: 19 лет.

Выступал за: «Иссиа Вази».

Фото: wikipedia.org

Седрик Гогуа родом из столицы Кот-д'Ивуара города Абиджан. В 16 лет попал в сильнейший клуб континента «Африка Спорт». В марте 2012 года, накануне африканской Лиги чемпионов, Гогуа исчез исчез из расположения команды. Ивуарийский защитник улетел в Таиланд на просмотр в местные команды. Не вышло, Седрик вернулся на родину ни с чем. Футболист на долгое время остался без клуба, затем выступал за откровенно слабую команду «Иссиа Вази».



В 2014 году защитника подписал финский «СИК» и Гогуа удалось реанимировать карьеру. В 2014-м Седрик стал лучшим защитником финской лиги, а через год помог команде впервые в истории стать чемпионом страны. Затем ушёл на повышение в «Партизан». В Сербии Гогуа снова начал чудить: садился за руль в нетрезвом виде и самовольно сбегал из расположения клуба.



Боссы ЦСКА знали о прошлом футболиста, поэтому в контракте Гогуа прописали жёсткие санкции за нарушение дисциплины.

Ильзат Ахметов

Возраст летом 2013 года: 15 лет.

Выступал за: академия имени Юрия Коноплёва.

Фото: fc-zenit.ru

Любовь к футболу маленькому Ильзату привил отец. Тоглок Ахметов выступал во второй лиге Казахстана, но после армии завершил профессиональную карьеру. Футбольный путь Ильзата начался в местной школе «Алга». В возрасте 11 лет Ахметов приехал вместе с командой на турнир в Тольятти, где привлёк внимание скаутов футбольной академии имени Юрия Коноплёва. Вскоре Ильзат переехал в Тольятти и начал заниматься в местной футбольной школе. На тот момент академия имени Коноплёва считалась чуть ли не лучшей в стране. Но спустя несколько лет после подписания Ахметова школу перестали финансировать, и она оказалась никому не нужна. В том числе из-за финансовых проблем в 2014 году Ахметов оказался в «Рубине».

«Был турнир в Сочи, первенство России, — рассказывал Ахметов в интервью официальному сайту казанцев. — Они вместе в тренером Айдаром Мансуровичем Яруллиным заметили меня. Адхам Анварович, как главный селекционер академии «Рубина», позвонил моему отцу, предложил переехать в Казань. Академия Коноплёва, где я выступал, на тот момент уже переживала кризис, многие игроки разбежались. У меня была пара других предложений, но мы с отцом решили, что «Рубин» будет лучшим вариантом для развития карьеры. Мы приехали и ни разу не пожалели".



Карьеру Ильзата в Казани можно разделить на два этапа: сначала футболиста считали будущим клуба, а затем показательно воспитывали, обязав ходить на работу… в отдел кадров. В июле 2018 года полузащитник стал футболистом ЦСКА.

Яка Бийол

Возраст летом 2013 года: 14 лет.

Выступал за: «Браво».

Фото: instagram.com/jakabijol

Словенский полузащитник «армейцев» в детстве был разносторонним ребёнком. Маленький Яка катался на лыжах, играл в футбол и теннис. В одном из интервью словенец признавался, что вполне мог выбрать лыжный спорт вместо футбола. Сходить на первую футбольную тренировку Бийола убедил отец друга. В крошечном городке Вузеница (около 3 тысяч жителей), откуда родом Яка, футбольной команды не было, поэтому родители возили сына в соседний Дравоград. Там Бийол выступал до 15 лет, пока не уехал в Любляну выступать за местный «Браво». Бийол вызывался в юношескую сборную страны, а в 2017 году даже приезжал в Россию на Мемориал Гранаткина. Летом 2018-го стал игроком «Рудара», а уже через год словенского полузащитника подписал ЦСКА.



Уже став «армейцев», Бийол дебютировал в первой сборной и стал лучшим молодым игроком Словении.

«Матерюсь по-словенски, чтобы судья ничего не понял». В ЦСКА неожиданный бомбардир Гончаренко высоко ценит универсальность Бийола.

Кристиян Бистрович

Возраст летом 2013 года: 15 лет.

Выступал за: «Славен Белупо».

Фото: nk-slaven-belupo.hr

Бистрович родом из маленького хорватского городка Копривница. Любовь к футболу ему привил отец, который до 25 лет выступал на любительском уровне. Первые футбольные шаги Кристиян делал в местной команде «Славен Белупо». В Хорватии утверждают, что поколение Бистровича можно считать одним из лучших в истории клуба. Долгие годы клуб из Копривницы не побеждал по юношам, но команда 1997 года переломила тенденцию. В основе родного клуба Кристиян дебютировал 30 мая 2015 года в матче против «Осиека». Зимой 2018 года, имея всего 15 игр за «Славен Белупо», хорват перешёл в ЦСКА.



«Почему я выбрал ЦСКА? Это большой клуб — лучший в России, — говорил Бистрович в интервью официальному сайту «армейцев». — Когда на меня вышли с предложением, то сразу понял, что от таких предложений не отказываются. Что мне понравилось в ЦСКА? Всё. Это большой клуб с богатыми традициями. Как он мог мне не понравиться!».

Иван Обляков

Возраст летом 2013 года: 15 лет.

Выступал за: СДЮСШОР «Зенит».

Фото: instagram.com/obliakov1998

Обляков рассказывал в интервью «Чемпионату», что в детстве перед ним не стояло выбора между футболом и чем-то другим.



«В футбол в деревне можно играть круглый год: зимой в спортзале, летом на улице, — говорил Обляков. — У меня окна выходили на поле. Всё время там проводил. Постоянно на улице, с друзьями, пока родители не загонят домой».



Иван родом из деревни Вындин Остров, что в Ленинградской области. До 10 лет занимался в любительской команде, затем прошёл просмотр в СДЮСШОР «Зенит». Футбольная школа находилась в 140 км от дома: первое время Облякова на тренировки возили три раза в неделю, затем парня взяли в летний лагерь, и семья переехала Санкт-Петербург. За питерскую СДЮСШОР Ваня выступал до 2016 года, когда заставил говорить о себе на Мемориале Гранаткина. В составе сборной Санкт-Петербурга Обляков стал лучшим игроком турнира. Наверное, в глубине души Иван ждал предложения от «Зенита». Не дождался и уехал в «Уфу».

Обляков перешёл в ЦСКА в последний день летнего трансферного окна в 2018-м. Сейчас Иван является игроком стартового состава «армейцев».

Арнор Сигурдссон

Возраст летом 2013 года: 14 лет.

Выступал за: молодёжка «Акранеса».

Фото: из личного архива Сигурдура Сигурстейнссона

Сигурдссон родился в футбольной семье: Сигурдур выступал за юношеские сборные, а Маргарэт входила в национальную команду. Глава семейства рассказывал в интервью «Чемпионату», что Арнор ещё в раннем детстве твёрдо решил стать профессиональным футболистом. Мальчишку отдали в местный «Акранес», за который играли и его родители. Арнор удачно выступал за родную команду и довольно быстро прогрессировал. В 15 лет отправился на стажировку в «Брюгге». А ещё через год дебютировал за первую команду в высшем дивизионе Исландии. За несколько месяцев до совершеннолетия переехал в шведский «Норрчёпинг». Там уже выступали три исландца, поэтому молодой парнишка быстро стал своим.

Как и Обляков, Сигурдссон стал игроком ЦСКА в последний день летнего трансферного окна в 2018 году. Ещё пару лет назад никто в Исландии и поверить не мог, что Арнор будет выступать в Лиге чемпионов и забивать «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Теперь это реальность.

Никола Влашич

Возраст летом 2013 года: 15 лет.

Выступал за: молодёжка «Хайдука».

Фото: Nigel French/PA Images via Getty Images

Кажется, спортивное будущее Николы было предопределено заранее. Никола родился в семье спортсменов: Йошко был десятиборцом, а Венера занималсь лыжными гонками и баскетболом.Йошко построил дома небольшую коробку с искусственной травой и стал первым тренером Николы.

«Он смастерил настоящий спортивный зал в кузове небольшого грузовика – туда приходили все мои друзья, — рассказывал Никола в интервью «Чемпионату». — Папа придумывал много разных штук для занятий. Однажды он построил полосу препятствий: сначала надо пробежать, потом проползти, запрыгнуть куда-то. Мы с друзьями очень любили бегать по этому полигону. Тогда я не придавал этому особого значения – думал, просто игра. А потом папа говорил, как это было важно для развития координации на будущее



Для меня тогда наши занятия были чем-то забавным, я им не придавал большого значения. Изменилось всё в семь лет, когда понял, что хочу всерьёз заниматься футболом».



В 12 лет Никола перешёл в «Хайдук». Дебютировал за первую команду Влашич в 2016 году в матче Лиги Европы против «Дандолка». В том матче хорвату удалось забить. С тех пор Никола был на карандаше европейских клубов. В 2017 году Влашича подписал «Эвертон» почти за 11 млн евро. В Англии у атакующего полузащитника карьера не задалась, и летом 2018-го Никола сначала перешёл в ЦСКА на правах аренды, а затем был выкуплен у «ирисок».

Влашич: Пашалич говорил мне: «Мой друг, никогда не езжай в Россию!» Лидер ЦСКА – про депрессивную Махачкалу, сравнения со Спанч Бобом и том, как Каррера разочаровал Пашалича.

*Бонус. Виктор Гончаренко

Возраст летом 2013 года: 36 лет.

Тренировал: БАТЭ.

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Виктор Михайлович был рулевым БАТЭ с 2007-го по 2013 год. В 2008-м Гончаренко вывел борисовский клуб в групповой раунд Лиги чемпионов и стал самым молодым главным тренером в истории еврокубкового турнира. В ЛЧ под руководством Гончаренко БАТЭ на равных играл с «Ювентусом» и «Миланом», а один раз даже обыграл «Баварию». Гончаренко оставил след в истории клуба, став шестикратным чемпионом страны (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), обладателем Кубка (2009/2010) и Суперкубка (2010, 2011, 2013).

6 матчей-сенсаций БАТЭ в ЛЧ: от «Ювентуса» до «Ромы» Феерическая победа над «Ромой» — не первый подвиг БАТЭ в Лиге чемпионов, со времён Гончаренко клуб из Борисова умеет удивлять.

Осенью 2013-го он принял «Кубань». Новый сезон краснодарская команда начала с места в карьер. После 13-ти туров клуб занимал пятое место в таблице. Молодой тренер пострадал от неадекватного руководства команды, отправившего специалиста в отставку со странной формулировкой — отсутствия жёсткости в общении с футболистами. После этого Гончаренко работал главным в «Урале» и «Уфе», а в 2015-м приходил в ЦСКА помощником Леонида Слуцкого. Главным тренером «армейцев» Виктор Михайлович стал в декабре 2016-го. За 3,5 года Гончаренко завоевал с ЦСКА Суперкубок России, а недавно продлил соглашение с клубом до конца сезона-2020/2021.