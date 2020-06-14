«Барса» похорошела на карантине. У Месси гол и два голевых паса!

Спустя три месяца «Барселона» и «Мальорка» вышли на поле, чтобы продолжить игру в чемпионате Испании. Каталонцы в статусе лидера, с отрывом в два очка от «Реала», а команда Висенте Морено в роли борца за выживание, находящегося в зоне вылета в одном очке от «Сельты» Фёдора Смолова. Пустые трибуны стадиона «Иберостар», конечно же, резали глаз Лео Месси и остальным участникам встречи, но такова сегодняшняя футбольная атмосфера почти во всех странах мира – нужно привыкать.

Кстати, участие в матче самого Месси было под вопросом. Испанские СМИ сообщали, что аргентинец испытывает дискомфорт в приводящей мышце, поэтому несколько тренировок провёл по индивидуальной программе, а не в общей группе. Тем не менее ещё накануне главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен пообещал: лучший бомбардир Примеры сыграет. И не обманул.

«Невозможность играть заставила меня задуматься. Я чувствую себя как любой другой футболист. Я просто хочу играть. Играть в футбол – это дар, а то, что тебя поддерживает так много людей, – даже нечто большее. Футбол – это возможность вдохновлять других и быть вдохновлённым. И, возможно, величайший дар из всех – создание радости для других. Футбол возвращается, и я снова готов», — сказал Месси в видеоролике на своей странице в «Инстаграме».

Видаль открыл счёт в первой же атаке

«Барселона» забила в первой же атаке уже на второй минуте! Артуро Видаль совершил впечатляющий рывок из глубины под мягкий кросс Жорди Альбы с левого фланга и здорово сыграл на опережение – точно пробил головой. Чилиец признался на днях, что хочет чувствовать себя более значимой фигурой в команде или искать что-то новое для своей карьеры. В матче с «Мальокой» он точно был значимой фигурой.

Лидер Примеры уверенно контролировал игру. «Барселона» не только хорошо вскрывала оборону в разных зонах поля, но и эффективно отбирала мяч после потери. «Мальорка», которая, как правило, достаточно солидно выглядит на своём стадионе, сильно страдала от отсутствия болельщиков. Хозяевам недоставало огня. Первый фол в матче был совершён лишь на исходе получаса игры, да и тот гостями! В составе «Мальорки» острота в основном исходила от Такефуси Кубо, учившегося четыре года в академии «Барселоны» (его даже прозвали «Японский Месси») и принадлежащего «Реалу». После удара правого вингера Марк-Андре тер Штеген сделал пару сейвов.

Безбородый Месси играл в эконом-режиме, но когда получил мяч, взрывался. Волшебные передачи аргентинца находили партнёров в хороших позициях, тем не менее до поры до времени «Мальорке» удавалось избежать второго гола. Однако на 37-й минуте Лео всё-таки стал автором голевой передачи, правда, отчасти случайной. Не имея возможности нанести удар по воротам, Месси прокинул мяч головой в сторону Мартина Брайтвайта и датчанин забил. Это его первый гол за сине-гранатовых.

Месси здорово ассистировал и сам забил с правой

В перерыве два тренера произвели три замены. Самым неожиданным было то, что на второй тайм не вышел здорово сыгравший 45 минут Видаль. Неужели травма у чилийца? Впрочем, автор первого гола «висел» на карточке и рисковал со своей агрессивной манерой игры заработать удаление. Как бы то ни было, его заменил по позиции Иван Ракитич.

Начало второго тайма «Барса» провела так, словно Видаль унёс с собой в раздевалку все игровые идеи команды. «Мальорка» вспомнила о высоком отборе, стала атаковать быстрее и агрессивнее, напрягая новую связку центральных защитников гостей Пике – Араухо. Молодой уругваец впервые попал в основу сине-гранатовых. До этого он сыграл за каталонцев лишь однажды: в октябре 2019-го вышел на замену в матче с «Севильей» и спустя 14 минут был удалён с поля. Но Сетьену нравится Араухо, раз он предпочёл его, а не Самуэля Юмтити.

«Барселону» разбудил внезапно появившийся откуда-то болельщик. И как только он проник на стадион, чтобы выбежать на поле! В протоколе игры нужно написать, что на матче присутствовал один зритель.

Сине-гранатовые снова начали создавать моменты. Добавил энергии нападению чемпионов Испании Луис Суарес: залечивший травму уругваец вышел на замену на 57-й минуте. В центре атак гостей находился, разумеется, Месси, даже несмотря на то, что он получил небольшое повреждение. Лео сжал зубы и остался на поле. С его передачи должен был оформить дубль Брайтвайт, а Араухо вообще пробил в штангу. Месси отдал второй голевой пас – фирменный, тонкий – на 80-й минуте. Альба открылся на грани офсайда и реализовал выход один на один.

Казалось, что сам Лео покинет поля без гола. До 90-й минуты он нанёс всего пару ударов по воротам «Мальорки», выдав пять ключевых передач. Но в компенсированное время Месси всё-таки забил четвёртый гол «Барселоны» – ударом с правой ноги. Блестящая игра аргентинского гения!