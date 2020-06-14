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«Спартак» перед возобновлением РПЛ, проблемы команды Тедеско, уход Мельгарехо

«Спартак» перед возобновлением РПЛ
Михаил Гончаров
Кадровое решение, которое может дорого обойтись «Спартаку» летом. Об уходе Мельгарехо
Почему одно незначимое на первый взгляд событие на самом деле может оказаться очень важным.
Футбол / РПЛ 0

Возобновление сезона – счастье для «Спартака». Молодая команда Доменико Тедеско, которую болтало в разные стороны осенью и весной и которая на сегодня располагается на восьмом месте и находится ближе к зоне вылета, чем к пятому месту, получает шанс ударно провести концовку чемпионата, доказать своё право на еврокубки и попытаться взять Кубок России.

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Но по сравнению с весной «Спартак» подходит к рестарту сезона в ослабленном (во всяком случае – количественно) кадровом состоянии. Теперь с красно-белыми нет Шюррле, Гулиева и Мельгарехо. Первый не вернулся в Москву после пандемии, второй отчислен из-за конфликта с тренерским штабом, у третьего просто истёк контракт – и он отправился на родину Парагвай дожидаться новых предложений.

Отказ от услуг немца абсолютно логичен – в атакующей линии и без Шюррле достаточно разносторонних исполнителей (Соболев, Понсе, Ларссон, плюс поднимающийся выше в модуле 3-Х-Х Мирзов и способный сыграть ближе к нападению Бакаев) на две позиции. Тем более польза, которую приносил чемпион мира «Спартаку», очень сомнительна.

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Без Гулиева тоже можно выжить: репортажи с официального сайта радостно сообщают, что к работе в основной группе вернулся Умяров, а кроме него в центральной зоне есть Зобнин, Крал, Тил и Бакаев. Пятерых игроков на три места должно хватить, хотя мы помним, что в Оренбурге «Спартаку» пришлось экстренно опускать в центральный треугольник Ларссона – и по игре получилось так себе.

А вот с уходом Мельгарехо не получается согласиться даже при огромном желании. Стратегически непродление контракта с парагвайцем логично: Лоренсо превратился в запасного, ему почти 30, он вряд ли будет расти, тогда как зарплата у него солидная (свыше 1,2 млн евро), подписывать долгосрочное соглашение – неоправданный риск, учитывая финансовые реалии и приближающийся лимит на легионеров с формулой «8+17».

Но разве нельзя было сделать всё возможное, чтобы Мельгарехо остался хотя бы на ближайшие два месяца? И разве отказ от его услуг – не риск, способный усложнить жизнь команде в важнейшем летнем отрезке?

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Почему Мельгарехо был важен для «Спартака»

Парагвайский универсал в последние сезоны мало играл – да и вообще вся его карьера в «Спартаке» превратилась в сплошные испытания, полноценным игроком стартового состава он на дистанции никогда считался, был хорошим, ответственным, надёжным, но всего лишь джокером.

В тактических реалиях Тедеско с доминирующей схемой 3-5-2 Мельгарехо – пусть и не выдающийся, но качественный для РПЛ левый вингер. Ему сложнее играть чистого крайнего защитника при 4-Х-Х, поскольку не хватает оборонительных характеристик, но в схеме с дополнительным центральным защитником парагваец получает подстраховку и способен приносить пользу в атаке.

Если сравнивать вклад в атакующие действия за последние два сезона (рассматривались только игры на левом фланге), то Мельгарехо абсолютно сопоставим с Айртоном по xGChain/90 (участие в атаках, завершившихся опасными ударами), xGBuildup/90 (непрямой вклад в опасные атаки) и KP/90 (передачи под удар), а ударные характеристики у него качественнее: меньше попыток, но столько же ожидаемых голов и больше реальных голов.

С точки зрения обороны у Мельгарехо есть сложности в ведении единоборств, хотя они не критические. А вверху Лоренсо вообще выглядит лучше, чем среднестатистический фланговый защитник – и это касается как оборонительной фазы, так и атакующей. Чтение эпизодов в обороне и образование у Мельгарехо никак не хуже, чем у Айртона. Уступает однозначно он в скоростно-силовых возможностях, а также в дриблинге.

Главные вопросы об уходе парагвайца

Вопросов появляется несколько.

1) Кто будет играть слева в обороне, если что-то случится с Айртоном?

А случиться может, поскольку график у клубов крайне тяжёлый – минимум девять (возможно, 10) матчей за шесть ближайших недель. Даже если обойдётся без травм, передышка в любой момент может оказаться кстати. Фланговые игроки – традиционно самые объёмистые и нагружаемые.

Из основной группы в «Спартаке» слева теоретически могут сыграть: Зобнин (но это не его позиция, в центре он полезнее), Джикия (давно не играл, имеет атакующие ограничения), Маркитесов (молодой универсал, но неопытный, плюс имеет правую рабочую ногу), Ещенко (когда-то играл слева успешно, но это было очень давно – навыки растерялись). Можно также поднять из «Спартака-2» прогрессирующего Воропаева – но ни этот, ни другие варианты не выглядят более надёжными, чем Мельгарехо.

2) Тедеско жалуется на молодость «Спартака». Разве Мельгарехо – не опытный игрок?

В последних интервью немецкий тренер снова обмолвился, что его команда невероятна молода по сравнению с лигой. Это действительно факт, и в стрессовой ситуации вряд ли молодость станет плюсом. Отпустив одновременно Шюррле, Гулиева и Мельгарехо, «Спартак» лишь понизил среднюю возрастную планку, суммарного опыта в команде стало меньше.

3) Неужели нельзя было продлить Мельгарехо ровно до конца чемпионата?

Соответствующие рекомендации были даны ФИФА, но «Спартак» не воспользовался опцией, стороны не договорились. А если вчитаться в старые слова Томаса Цорна, то руководство, похоже, даже не планировало пробовать.

Стратегически «Спартак» принял абсолютно правильное решение – Мельгарехо не стоило предлагать новый долгосрочный контракт. Но ситуативно отказ от парагвайца может больно ударить по команде. Лучше бы всё-таки клуб перестраховался, заплатил бы игроку достойные деньги за пару дополнительных месяцев – и вступил бы в доигровку сезона в максимально комфортных условиях и с максимально глубокой обоймой.

Тем более проблем от Мельгарехо, находящегося в запасе, не было бы никаких – за годы в «Спартаке» он мирился с любой ролью и тихо выполнял свою работу в любой ситуации.

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