Кадровое решение, которое может дорого обойтись «Спартаку» летом. Об уходе Мельгарехо

Почему одно незначимое на первый взгляд событие на самом деле может оказаться очень важным.

Возобновление сезона – счастье для «Спартака». Молодая команда Доменико Тедеско, которую болтало в разные стороны осенью и весной и которая на сегодня располагается на восьмом месте и находится ближе к зоне вылета, чем к пятому месту, получает шанс ударно провести концовку чемпионата, доказать своё право на еврокубки и попытаться взять Кубок России.

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Но по сравнению с весной «Спартак» подходит к рестарту сезона в ослабленном (во всяком случае – количественно) кадровом состоянии. Теперь с красно-белыми нет Шюррле, Гулиева и Мельгарехо. Первый не вернулся в Москву после пандемии, второй отчислен из-за конфликта с тренерским штабом, у третьего просто истёк контракт – и он отправился на родину Парагвай дожидаться новых предложений.

Отказ от услуг немца абсолютно логичен – в атакующей линии и без Шюррле достаточно разносторонних исполнителей (Соболев, Понсе, Ларссон, плюс поднимающийся выше в модуле 3-Х-Х Мирзов и способный сыграть ближе к нападению Бакаев) на две позиции. Тем более польза, которую приносил чемпион мира «Спартаку», очень сомнительна.

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Без Гулиева тоже можно выжить: репортажи с официального сайта радостно сообщают, что к работе в основной группе вернулся Умяров, а кроме него в центральной зоне есть Зобнин, Крал, Тил и Бакаев. Пятерых игроков на три места должно хватить, хотя мы помним, что в Оренбурге «Спартаку» пришлось экстренно опускать в центральный треугольник Ларссона – и по игре получилось так себе.



А вот с уходом Мельгарехо не получается согласиться даже при огромном желании. Стратегически непродление контракта с парагвайцем логично: Лоренсо превратился в запасного, ему почти 30, он вряд ли будет расти, тогда как зарплата у него солидная (свыше 1,2 млн евро), подписывать долгосрочное соглашение – неоправданный риск, учитывая финансовые реалии и приближающийся лимит на легионеров с формулой «8+17».



Но разве нельзя было сделать всё возможное, чтобы Мельгарехо остался хотя бы на ближайшие два месяца? И разве отказ от его услуг – не риск, способный усложнить жизнь команде в важнейшем летнем отрезке?

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Почему Мельгарехо был важен для «Спартака»

Парагвайский универсал в последние сезоны мало играл – да и вообще вся его карьера в «Спартаке» превратилась в сплошные испытания, полноценным игроком стартового состава он на дистанции никогда считался, был хорошим, ответственным, надёжным, но всего лишь джокером.



В тактических реалиях Тедеско с доминирующей схемой 3-5-2 Мельгарехо – пусть и не выдающийся, но качественный для РПЛ левый вингер. Ему сложнее играть чистого крайнего защитника при 4-Х-Х, поскольку не хватает оборонительных характеристик, но в схеме с дополнительным центральным защитником парагваец получает подстраховку и способен приносить пользу в атаке.



Если сравнивать вклад в атакующие действия за последние два сезона (рассматривались только игры на левом фланге), то Мельгарехо абсолютно сопоставим с Айртоном по xGChain/90 (участие в атаках, завершившихся опасными ударами), xGBuildup/90 (непрямой вклад в опасные атаки) и KP/90 (передачи под удар), а ударные характеристики у него качественнее: меньше попыток, но столько же ожидаемых голов и больше реальных голов.

С точки зрения обороны у Мельгарехо есть сложности в ведении единоборств, хотя они не критические. А вверху Лоренсо вообще выглядит лучше, чем среднестатистический фланговый защитник – и это касается как оборонительной фазы, так и атакующей. Чтение эпизодов в обороне и образование у Мельгарехо никак не хуже, чем у Айртона. Уступает однозначно он в скоростно-силовых возможностях, а также в дриблинге.

Главные вопросы об уходе парагвайца

Вопросов появляется несколько.



1) Кто будет играть слева в обороне, если что-то случится с Айртоном?

А случиться может, поскольку график у клубов крайне тяжёлый – минимум девять (возможно, 10) матчей за шесть ближайших недель. Даже если обойдётся без травм, передышка в любой момент может оказаться кстати. Фланговые игроки – традиционно самые объёмистые и нагружаемые.



Из основной группы в «Спартаке» слева теоретически могут сыграть: Зобнин (но это не его позиция, в центре он полезнее), Джикия (давно не играл, имеет атакующие ограничения), Маркитесов (молодой универсал, но неопытный, плюс имеет правую рабочую ногу), Ещенко (когда-то играл слева успешно, но это было очень давно – навыки растерялись). Можно также поднять из «Спартака-2» прогрессирующего Воропаева – но ни этот, ни другие варианты не выглядят более надёжными, чем Мельгарехо.



2) Тедеско жалуется на молодость «Спартака». Разве Мельгарехо – не опытный игрок?

В последних интервью немецкий тренер снова обмолвился, что его команда невероятна молода по сравнению с лигой. Это действительно факт, и в стрессовой ситуации вряд ли молодость станет плюсом. Отпустив одновременно Шюррле, Гулиева и Мельгарехо, «Спартак» лишь понизил среднюю возрастную планку, суммарного опыта в команде стало меньше.



3) Неужели нельзя было продлить Мельгарехо ровно до конца чемпионата?

Соответствующие рекомендации были даны ФИФА, но «Спартак» не воспользовался опцией, стороны не договорились. А если вчитаться в старые слова Томаса Цорна, то руководство, похоже, даже не планировало пробовать.



Стратегически «Спартак» принял абсолютно правильное решение – Мельгарехо не стоило предлагать новый долгосрочный контракт. Но ситуативно отказ от парагвайца может больно ударить по команде. Лучше бы всё-таки клуб перестраховался, заплатил бы игроку достойные деньги за пару дополнительных месяцев – и вступил бы в доигровку сезона в максимально комфортных условиях и с максимально глубокой обоймой.



Тем более проблем от Мельгарехо, находящегося в запасе, не было бы никаких – за годы в «Спартаке» он мирился с любой ролью и тихо выполнял свою работу в любой ситуации.