20 главных трансферных слухов в Европе

Несмотря на коронавирус, начало июня по обыкновению сопровождалось трансферными слухами и новостями. Трансферное окно ещё не открыто, но в зарубежной прессе уже предостаточно инсайдов и домыслов о сделках между клубами. Рассказываем о самых интересных из них за последние две недели.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Барселона» не оставляет попыток подписать полузащитника «Ювентуса». Как сообщает Goal, каталонцы по-прежнему заинтересованы в боснийце. Тем не менее туринский клуб не намерен так просто отпускать игрока. В сделку по Пьяничу «Ювентус» планируют включить Ансу Фати. Впрочем, вряд ли эта затея придётся по душе «Барселоне». Ранее член правления испанского клуба Хавьер Вилайолана утверждал, что о продаже молодого таланта не может быть и речи.

Фото: Getty Images

Не утихают слухи и вокруг возможного ухода Погба из «МЮ». Le10sport сообщает, что приоритетным вариантом для француза остаётся переход в «Реал». Однако он готов рассмотреть варианты с трансфером «ПСЖ» и даже возвращением в «Ювентус». Не исключено, что с переходом Полю ещё придётся повременить. Всё-таки в кризис вряд ли кто-то захочет отдавать огромные деньги (стоимость Погба оценивается в 80 млн евро) за капризного футболиста, который почти год не играл.

Тимо Вернер, «РБ Лейпциг» — «Челси»

Переход Вернера, пожалуй, главная трансферная новость июня. Ожидалось, что летом Тимо присоединится к «Ливерпулю». Однако Фрэнк Лэмпард и Петр Чех во время беседы с игроком убедили его подписать контракт с «Челси». Как утверждает The Telegraph, Чех общался с форвардом на немецком языке, что произвело на него неизгладимое впечатление. Теперь ожидаем официального подтверждения трансфера.

«Ливерпуль» подставил Клоппа, когда отказался выкупать Вернера. Это ошибка Клопп отлично разрулил ситуацию, но он вряд ли доволен своими боссами.

Похоже, летом аргентинский форвард всё-таки перейдёт в «Барселону». По крайней мере, так считает итальянский журналист Николо Скира.



«Достигнуто полное соглашение между Лаутаро Мартинесом и «Барселоной». Его заработная плата в каталонском клубе составит € 12 млн + бонусы. В ближайшие недели «Барселона» должна достичь соглашения с «Интером», который планирует получить за игрока € 111 млн, прописанные в пункте отступных игрока, но предложение в виде € 90 млн + игрок может тоже убедить миланский клуб», — утверждал Скира.



Сведения испанской газеты AS немного отличаются от информации итальянского инсайдера. Издание утверждает, что «Интер» не располагает 111 млн евро, но от трансфера итальянский клуб отказываться не собирается.

Донни ван де Бек, «Аякс» — «Манчестер Юнайтед»

Кажется, этим летом полузащитник «Аякса» переедет в Англию. Главный претендент на хавбека мадридский «Реал» «свернул удочки», а конкурент «сливочных» в борьбе за голландца «МЮ», по информации Николо Скиры уже готовит официальное предложение по игроку. За ван де Бека манкунианцы готовы отдать 40 млн евро.

Фото: Getty Images

Да-да, опять слухи про возвращение Неймара в «Барсу». Mundo Deportivo утверждает, что бразилец уже сказал своим одноклубникам о желании уйти. «Я хочу вернуться в «Барселону», —передаёт слова Неймара издание. Что ж, продолжаем следить за этой мыльной оперой.

Артур, «Барселона» — «Ювентус»

«Ювентус» всерьёз загорелся идеей приобрести Артура. Ранее итальянская пресса сообщала о желании туринцев обменять бразильского полузащитника на Пянича. Теперь же «Юве» хочет заинтересовать самого игрока. По сведениям журналиста RAC1 Жерара Ромеро, «бьянконери» готовы платить хавбеку в три раза больше, чем он получает в каталонском клубе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Практически всю весну аргентинского форварда «Ювентуса» «отправляли» в разные клубы. Журналисты утверждали, что Игуаин может вернуться в «Ривер Плейт», испытать свои силы в МЛС и даже перейти в «Атлетик». Теперь же, по информации французской газеты L'Equipe, Игуаином заинтересовался «Марсель». Сообщается, что экс-футболист Фабрицио Раванелли, который в ближайшем будущем может стать спортивным директором французского клуба, намерен усилить команду аргентинским нападающим.

Кай Хаверц, «Байер» — «Реал» / «Челси»

Неудивительно, что за Хаверца развернулась настоящая борьба на трансферном рынке – после возвращения Бундеслиги молодой полузащитник отгрузил аж 5 мячей за 4 матча. Сейчас главные претенденты на немецкого хавбека – «Реал» и «Челси». Как утверждает Bild, мадридцы предлагали за Кая 80 млн евро, но немецкий клуб отказался. Лондонцы, по сведениям Николо Скиры, тоже сделали предложение по трансферу игрока. «Челси» намерен заключить с Хаверцом пятилетний контракт с зарплатой 8 млн евро в год.

Калиду Кулибали, «Наполи» — «Манчестер Юнайтед»

По сведениям Sky Sport Italia, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис затеял перестройку в клубе. Он уверен, что эпоха нынешней команды подошла к концу, поэтому хочет побольше заработать с продажи лидеров. Главный актив неаполитанцев – сенегальский защитник Кулибали. «Манчестер Юнайтед» предложил за него 80 млн евро. Однако «Наполи» планирует выручить с продажи Калиду не меньше 100 млн евро.

Раджа Найнгголан, «Интер» — «Рома»

После неудачи в «Интере» Раджа Найнгголан отправился в аренду в «Кальяри» и не прогадал. В клубе из Сардинии он перезапустил свою карьеру и вновь стал результативным и полезным. На фоне успехов бельгийца появились слухи о его возвращении в «Рому», которая вопреки желанию полузащитника продала его в «Интер». Как утверждает Calciomercato, Раджа готов предпринять всё возможное ради возвращения в любимый клуб.

Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Фото: Getty Images

Как сообщает The Independent, на Рахима Стерлинга положил глаз «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы понимают, насколько тяжело будет провернуть такой трансфер, однако надеются, что игрок будет сговорчивее, если дисквалификация «Манчестер Сити» за нарушение финансового фэйр-плей будет утверждена по итогам судебных разбирательств.

Бенджамин Чилвел, «Лестер» — «Челси» / «Манчестер Сити»

У «Челси» появился серьёзный конкурент в борьбе за молодого таланта «Лестера». По сведениям The Telegraph, Пеп Гвардиола желает укрепить левый фланг обороны своей команды, поэтому не поскупится на покупку англичанина. При этом «Лестер» не собирается отпускать защитника менее чем за 85 млн евро.

Гвардиоле снова нужен крайний защитник. В «Сити» он уже потратил на них 200 млн Что-то не так.

Альваро Мората, «Атлетико» — «Интер»

Если вы забыли, то напоминаем – формально Мората ещё игрок «Челси». Нынешним летом «Атлетико» должен выкупить испанского форварда у лондонцев за 56 млн евро. Впрочем, оставлять испанского нападающего в команде «матрасники» всё равно не намерены. Тем более сейчас, когда, по информации Tuttosport, им заинтересован «Интер», желающий заменить уходящего Лаутаро Мартинеса. Так что вскоре Альваро может вернуться в Италию, где ещё несколько лет назад блистал в форме «Ювентуса».

Мемфис Депай, «Лион» — «Милан» / «Эвертон»

Несмотря на то, что Депай ещё залечивается после разрыва «крестов», на него уже претендуют два клуба – «Милан» и «Эвертон». Как сообщает портал Calciomercato.com, повышенный интерес к себе голландец вызвал после отказа подписать новый контракт с «Лионом», который истекает в конце следующего сезона.

Крах великого «Милана». Как вышло, что легендарный клуб превратился в посредственность Объясняем, что привело клуб на дно.

Сандро Тонали, «Брешия» — «Интер» / «Барселона»

Летом за молодым талантом «Брешии», которого уже сравнивают с Андреа Пирло, выстроилась очередь из больших клубов. Заполучить Тонали хотят «ПСЖ», «Ювентус», «Наполи», «Фиорентина» и «Барселона». Тем не менее ближе всех к успешной сделке миланский «Интер».



«На сегодняшний день Сандро Тонали отдаёт предпочтение «Интеру». Скоро он примет участие в переговорах с «Брешией», чтобы прийти к соглашению о формуле трансфера. Сам игрок выразил желание перейти именно в «Интер». Переговоры между клубами ещё продолжаются», — утверждает журналист Sky Sport Italy Фабрицио Романо.

10 крутых футболистов из Европы, которые летом могут уйти из своих клубов Роналду, Неймар, Дембеле и другие герои трансферных слухов.

Чиро Иммобиле, «Лацио» — «Манчестер Юнайтед» / «Эвертон»

Кажется, блестящий Иммобиле, засидевшийся в «Лацио», летом, наконец, получит возможность снова оказаться в топ-клубе. По информации Calcio Mercato, особенно остро в итальянском форварде нуждается «МЮ», отпустивший Ромелу Лукаку. Однако есть у британского клуба и конкурент. В удовольствии подписать нападающего, забившего в 26 матчах итальянской Серии А 27 мячей, не может «Эвертон». Издание утверждает, что на трансфере Чиро настаивает главный тренер ливерпульского клуба Карло Анчелотти.

Фото: Getty Images

Вопреки словам Жоржиньо о том, что он не «любимчик» Сарри, «Ювентус» под руководством итальянца не оставляет попыток подписать игрока. Как сообщает Sport Mediaset, туринцы заявили о желании обменять Дугласа Косту на полузащитника. Кроме того, на игрока претендуют «Бавария» и «ПСЖ». Чтобы заполучить Жоржиньо, им нужно заплатить не менее 50 млн евро.

Лука Йович превратился для «Реала» в настоящую обузу. Форвард за 60 млн евро очень мало забивает, да ещё и чудит. В июне нападающий нарушил карантин в Сербии так, что его отругал президент страны, а затем сломал ногу, когда перелезал через стену. Позже Йович собрался на барбекю с друзьями, вновь проигнорировав самоизоляцию. К счастью для мадридцев, вскоре от мучений с игроком их может избавить «Милан». По информации Le Bombe di Vlad, сербский футболист уже согласился на трансфер в миланский клуб – сторонам осталось лишь согласовать детали.

Йович – сказочный. Попал в розыск, сломал ногу, теперь нарушает карантин Его отругал президент Сербии. А чего добился ты на карантине?

В нынешнем сезоне Толиссо перестал попадать в основу «Баварии» из-за высокой конкуренции и многочисленных травм. Поэтому сейчас мюнхенцы не прочь распрощаться с футболистом. Как сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в «Твиттере», «Бавария» готова отдать французского полузащитника минимум за 35 млн евро. Главным претендентом на игрока считается «МЮ» — манкунианцы уже ведут переговоры с окружением Толиссо. Но не исключено, что Корентина может перехватить «Интер».