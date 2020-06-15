Футболисты из РПЛ, для которых оставшаяся часть сезона особенно важна. Решаются их судьбы

В качестве превью доигровки РПЛ выделим футболистов, которым особенно важно проявить себя в оставшихся восьми турах с лучшей стороны. Наступает тот самый момент, когда каждый из них может сделать мощный шаг вперёд.

Алексей Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что может решиться: уедет ли в большой европейский клуб



По окончании сезона «Локомотив» обязательно постарается выгодно расстаться с самым дорогостоящим кадровым активом клуба, препятствий теперь нет никаких: Юрий Сёмин, всегда тяжело расстающийся с лидерами, больше не главный тренер, финансовая ситуация прижимает, а сам футболист настроен уехать в Европу.

Уедет ли в Европу Алексей Миранчук? Рассказываем Всё, что известно о будущем Алексея на данный момент.

Предложения наверняка последуют, но от летней части сезона-2019/2020 зависит в том числе, насколько солидными они окажутся – и насколько статусные команды их сделают. На Миранчука давно поглядывают клубы самого высокого калибра, но для принятия положительного решения необходимо, чтобы Алексей стал ещё ярче и ещё стабильнее. Оставшиеся туры РПЛ – отличная возможность для этого.

Александр Кокорин Фото: РИА Новости

Что может решиться: уедет ли в достойный европейский клуб



На коротком весеннем отрезке Кокорин был сильнейшим российским футболистом в чемпионате – круче него в марте не играл никто. Высочайший уровень игры форварда даже немного удивлял, и сейчас очень хочется убедиться в том, что это был не краткосрочный всплеск на эмоциях, что феерия продолжится – и Александр всегда будет в таком порядке.

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Если летние матчи Кокорин проведёт так же, как весенние, то – нет никаких сомнений! – он спокойно уедет в Европу. В «Зенит» нападающий уже не хочет (сам говорит об этом в каждом интервью), «Сочи» не соответствуют его амбициям, да и вообще, отъезд за рубеж стал бы классной историей.

Георгий Мелкадзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что может решиться: получит ли второй шанс в родном «Спартаке»



Из всех игроков, отданных «Спартаком» в аренду, Мелкадзе – единственный, кто демонстрировал стабильный высокий уровень на протяжении почти всего сезона. Но «Спартак» пока не принял окончательное решение по возвращению Георгия на следующий футбольный год. Соответственно, Георгию ни в коем случае нельзя понижать планку. Отыграть оставшиеся туры нужно хотя бы так же качественно, как предыдущие.

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Андрей Мостовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что может решиться: уйдёт ли в топ-клуб



Мостовой и Зиньковский – два игрока, на которых на рынке РПЛ особенный спрос. Их очень внимательно изучают все топ-клубы. У Мостового действующий контракт с «Зенитом», но, как поговаривают в футбольных кругах, «Зенит» оценивает перспективы Андрея сдержанно – и того же Зиньковского сине-бело-голубые котируют выше! То есть не исключен вариант с покупкой игрока «Крыльев Советов» на ту же позицию, где у команды уже есть более молодой и не менее яркий исполнитель.

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Задача Мостового на весеннем отрезке – доказать, что в следующем сезоне он в любом случае достоин повышения в классе. Пусть он даже не вернётся в «Зенит», а перейдёт в другой топ-клуб. Все данные у молодого полузащитника для этого есть.

Андрей Лунёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что может решиться: останется ли номером один в «Зените»



Лунёва сильно потряхивало в надёжности на протяжении последних полутора лет, а вдобавок неприятности усугубились травмами, из-за которых Андрей потерял место в сборной и чуть было не лишился первого номера в клубе. В весенних матчах Семак доверял Лунёву, но есть предчувствие, что новых ошибок ему уже не простят. В спину дышит Васютин, также есть Кержаков-младший.

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Гус Тиль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что может решиться: насколько будет востребован в клубе в следующем сезоне



От трансфера голландского полузащитника было много ожиданий, но при Тедеско Тиль глухой запасной – и пока просвета не видно. Адаптационный период затянулся, но впереди насыщенный отрезок: игрового времени должно хватить на всех. Тиль однозначно получит несколько новых возможностей, и очень важно, чтобы он за них зацепился мёртвой хваткой. И доказал, что достоин 18 млн евро, уплаченных за него, что умеет находить новые козыри и перестраиваться.

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Николай Рассказов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что может решиться: останется ли основным правым защитником «Спартака»



Весной молодой правый защитник был самым уязвимым звеном в команде Доменико Тедеско. Беда «Спартака» и счастье Николая заключается в том, что на флангах толком некому играть: Ещенко уже 36, Зобнин на правой бровке ограничен в атакующих действиях.

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Летом клуб будет искать как минимум одного нового флангового защитника. Оставшиеся восемь матчей – последний шанс Рассказова доказать, что он всё же обучаемый игрок, способен прибавить и стать более надёжным.

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что может решиться: вернётся ли интерес со стороны европейских клубов



В нынешнем сезоне Чалов чаще расстраивает, чем радует – он сильно просел в результативности, да и в подыгрыше действует не так ярко, как год назад. Скорее всего всё это связано с психологическими трудностями. Главное, чтобы регресс форварда не затянулся и не перенёсся на следующий сезон. Иначе ЦСКА точно придётся купить нового стабильного нападающего, а Чалов будет лишь мечтать о новых предложениях из Англии. Неплохо было бы забить в восьми турах хотя бы четыре-пять мячей.

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Денис Глушаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что может решиться: получит ли новое предложение из РПЛ



Глушаков уезжал в Грозный, чтобы снова показывать стабильный уровень и, быть может, даже вернуться в сборную России, но пока он играет ничем не лучше, чем в позднем «Спартаке». «Ахмат» идёт на последнем месте, а сам Глушаков ничуть не прибавил ни в движении, ни в интенсивности, ни в оборонительных качествах, да и волшебные дальние удары давным-давно исчезли. Если Глушаков смажет концовку сезона, то вряд ли он останется в «Ахмате» — и новое предложение из РПЛ, вероятно, более не поступит, поскольку былыми заслугами в профессиональном футболе никто не живёт. На кону – продолжение карьеры.

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Дмитрий Тарасов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Что может решиться: продолжит ли игровую карьеру на высоком уровне



Та же ситуация, что и с Глушаковым, только ещё сложнее. Тарасов был полгода вне игры из-за повреждения и ухода из «Локомотива», потом подписал контракт с «Рубином», но сразу же выбыл из-за очередной тяжёлой травмы. Просто катастрофа! Сейчас Дмитрий восстановился (вот уж кому пауза в чемпионате пришлась кстати) и тренируется без ограничений. Он должен помочь молодой казанской команде избежать вылета – и тогда наверняка в качестве благодарности получит дополнительный контракт на год. Если же Тарасов не сможет проявить себя – неизвестно, получит ли вообще когда-либо и от кого-либо новый контракт в свои 33.