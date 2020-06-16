В 2000-х «Спартак» был трижды близок к чемпионству. Что помешало его завоевать?

В сезоне-2016/2017 «Спартак» впервые за долгие 16 лет стал чемпионом России. Предыдущий титул красно-белых случился в далёком 2001 году. Между двумя чемпионствами – огромная пропасть, в которой уместились страдания, переживания фанатов и пять серебряных медалей. «Спартак» трижды был близок к чемпионству в нулевые, и каждый раз ему чего-то не хватало. Вспоминаем сезоны, когда красно-белые имели реальные шансы на титул.

РФПЛ-2006. Демарш Аленичева, потери очков на последних минутах

В сезоне-2006 красно-белые стартовали крайне неудачно – всего 4 победы в первых 11 играх. «Спартак» отдал очки командам, которые были заведомо ниже уровнем: «Лучу», нальчикскому «Спартаку», «Томи». Александр Старков, возглавлявший команду, подал в отставку после матча с «Сатурном» в 12-м туре (1:1). «Если у команды что-то не получается, всегда легче поменять главного тренера, чем всю команду», – сказал Старков незадолго до своего ухода.



Латвийский специалист однажды заявил, что на него оказывается «большое психологическое давление». Одним из тех, кто его оказывал, был Дмитрий Аленичев, вернувшийся в «Спартак» из «Порту». «Старков – тупик для «Спартака». Он не признаёт свою вину, ссылается на травмы, проблемы в обороне, судейство. Он не отвечает за свои слова и поступки!» – выдал капитан красно-белых в своём знаменитом интервью.



Проблема заключалась в том, что Аленичев почти не играл при Старкове. Правда, мало что изменилось при Федотове, который пришёл ему на смену: Аленичева отстранили от тренировок и лишили капитанской повязки, и летом 2006 года, прямо по ходу сезона, он завершил карьеру.

Владимир Федотов преобразил игру «Спартака». Красно-белые одержали три победы в первых трёх матчах под его руководством. Начиная с 15-го тура «Спартак» и ЦСКА шли вровень, чуть позже к ним присоединился «Локомотив». К концу чемпионата «армейцы» выбились в лидеры, но «Спартак» держался поблизости. В 27-м туре ЦСКА потерял очки, уступив на выезде «Крыльям Советов» (0:2), и красно-белые имели шанс подобраться вплотную к лидеру.

Радослав Ковач (слева) ведёт единоборство с Даниэлем Карвальо Фото: РИА Новости

«Спартак» поехал в гости к «Сатурну». Уже в дебюте встречи красно-белые потеряли Ковалевски из-за травмы. Счёт в матче открыл Калиниченко, точно пробив со штрафного, но «Спартак», как это часто с ним бывало, пропустил в конце игры. Лебеденко сравнял счёт на 92-й минуте, а красно-белые потеряли возможность догнать ЦСКА.



«Армейцы» стали чемпионами лишь по дополнительным показателям (обе команды набрали по 58 очков). На вопрос, чего не хватило «Спартаку» для чемпионства, Федотов ответил: «Наверное, везения не хватило. Два раза очки потеряли, пропустили в добавленное время». За два тура до матча с «Сатурном» красно-белые также упустили победу – 1:1 с «Шинником».

РФПЛ-2007. Замена Федотова на Черчесова и отстранение Торбинского

Следующий сезон для «Спартака» начался неудачно. Красно-белые уступили ЦСКА в матче за Суперкубок России (2:4), проиграли «Локомотиву» в полуфинале Кубка России (0:3, 1:2). В еврокубках дела шли не лучше: заняв третье место в группе ЛЧ, «Спартак» попал в Кубок УЕФА и вылетел на первой же стадии плей-офф – от «Сельты» (1:1, 1:2). В чемпионате России «Спартак» лидировал лишь до девятого тура, а потом начал терять очки. После серии из пяти матчей без побед Федотов был отправлен в отставку.



Сам Владимир Григорьевич, по словам Егора Титова, был уверен, что его кто-то «подсиживает»: «Федотов не называл фамилий, но всем и так понятно, откуда дует ветер – из Австрии. Там Шавло и Черчесов познакомились, сдружились. Лучше спросить у них, почему уволили Федотова. Они знают всё получше нас с вами». Станислав Черчесов пришёл в «Спартак» в 2006 году как спортивный директор. Сергей Шавло, занимавший тогда пост генерального директора красно-белых, заявил: «Никого, кроме Черчесова, в качестве тренера не рассматривали. Нам было важно, чтобы пришёл свой, спартаковский человек. Он знает всю систему изнутри. Ему по силам исправить ситуацию в чемпионате».

Станислав Черчесов так и не смог привести «Спартак» к чемпионскому титулу Фото: «Чемпионат»

В первых восьми матчах под руководством Черчесова красно-белые выиграли семь раз. С 17-го по 27-й туры «Спартак» занимал первое место в РФПЛ. Главным соперником в борьбе за чемпионство являлся «Зенит». Однако в самый неподходящий момент внутри «Спартака» разгорелся конфликт: Дмитрий Торбинский, который проводил хороший сезон (24 матча, 3 гола, 7 ассистов в РФПЛ), опоздал на предматчевую установку. «Димка тогда проспал, опоздал всего на 30 секунд, – вспоминал Роман Павлюченко. – Мы как раз сели, Черчесов начал фишки двигать. Он зашёл, извинился за опоздание. Станислав Саламович назвал состав, а Торбинского в нём нет. Понятно, что опоздал, но, блин, до конца сезона два тура! Димка тогда играл хорошо, форму такую набрал. И отдавал, и забивал сам, проявлял себя как лидер. Без него вся цепочка сломалась».

Злым гением для «Спартака» второй год подряд стал «Сатурн». Без Торбинского атака красно-белых поблекла: моментов было не так много, как могло бы быть, а реализация оставляла желать лучшего. Матч закончился вничью 0:0, тогда как «Зенит» выиграл на выезде у нальчикского «Спартака» (3:0). До конца чемпионата питерцы сохраняли отрыв в два очка. Тот же «Сатурн» мог помочь красно-белым, но «Зенит» удержал победу в Раменском и стал чемпионом России – впервые в своей истории.

Через полгода Торбинский перешёл в «Локомотив», чуть позже клуб покинул и Черчесов. Бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко вспоминал то упущенное чемпионство: «Решение по Торбинскому – боль души. Да гаркни ты на него, оштрафуй, кастрируй, но возьми с собой на главный матч сезона! Лучшего игрока команды на тот момент!.. Это самое глупое решение, которое я когда-либо видел в футболе. Так выстрелить себе в ногу – это нужно уметь. Ужасно то, что Черчесов выстрелил из гранатомёта, и осколками ранил миллионы болельщиков красно-белых».

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РФПЛ-2009. Уход Быстрова и ошибки Джанаева

Как и в 2006-2007 годах, «Спартак» начинал год с одним тренером, а заканчивал с другим. После провального старта сезона-2009 (3 поражения в 5 матчах) был уволен Микаэль Лаудруп. Команду возглавил Валерий Карпин, занимавший пост генерального директора. «Приглашение Лаудрупа – моя ошибка, – признал он. – Да, я его позвал в «Спартак» и сожалею, что всё так закончилось. Микаэль не верил в игроков, мы плохо начали сезон. Теперь у нас много работы, нужно многое исправить». Леонид Федун, комментируя назначение Карпина, заявил: «Он будет руководить командой до тех пор, пока мы будем выигрывать».

Сослан Джанаев и Владимир Быстров Фото: «Чемпионат»

Приход Карпина оживил «Спартак». Красно-белые обыграли «Рубин», действующего чемпиона России (2:0), и к концу первого круга подобрались вплотную к казанцам, лидировавшим в чемпионате – 28 и 27 очков соответственно. Отрыв «Рубина» однажды вырос до 7 очков, при этом казанцы почти не ошибались. Если «Рубин» и терял очки, то «Спартак» осечками конкурента не всегда мог воспользоваться. Так, например, в 22-м туре «Рубин» сыграл вничью с «Томью» (0:0). В случае победы «Спартак» мог сократить отставание от лидера до 4 очков. Но красно-белые вновь, уже традиционно, оступились в матче с «Сатурном» – поражение 1:2.



За 11 туров до конца чемпионата «Спартак» покинул Владимир Быстров – один из лидеров команды (18 матчей, 4 гола, 5 ассистов). Обратный трансфер полузащитника в «Зенит» наделал много шума. «Ушёл Быстров в «Зенит» не из-за денег, – поведал Карпин в 2012 году. – Позвонили сверху. Не мне, Леониду Арнольдовичу (Федуну. – Прим. «Чемпионата»). Звонили из администрации президента. Сказали, что нужно продавать».

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Но даже без Быстрова к 28-му туру «Спартак» снова подобрался к «Рубину» на расстояние одного балла (56 и 55 очков). Красно-белые играли на выезде против «Крыльев Советов». В самом начале матча «Спартак» дважды «привёз» себе голы: сначала Штранцль срезал мяч в свои ворота, а затем Джанаев допустил грубую ошибку. После такого вернуться в игру гостям было крайне тяжело. «Спартак» создавал моменты, но забить смог лишь однажды (1:2).



В следующей игре Джанаев снова ошибся, пропустив нелепый гол от Нецида в дерби с ЦСКА (2:3). «Рубин», в свою очередь, обыграл «армейцев» и сыграл вничью с «Зенитом». Казанцы стали чемпионами за тур до окончания чемпионата, а «Спартак» в очередной раз оказался на втором месте.

В 2009 году болельщики «Зенита» посвятили особенный баннер Владимиру Быстрову Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Спустя много лет Леонид Федун заявил: «В 2009 году на «Спартак» произвели внешнюю атаку, когда мы шли к чемпионству. Я знаю заказчика. Он потом ушёл, но кампания продолжилась». Посетовал владелец «Спартака» и на уход Быстрова: «Та команда была достойна чемпионства, но ушёл Быстров и что-то сломалось. Мы потеряли шесть очков в абсолютно выигрышных встречах. Было очень обидно. Казалось бы, вот оно, чемпионство, но…».