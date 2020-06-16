Станцевал и с места пробил носком. История великого гола Роналдиньо «Челси»

За свою клубную карьеру Роналдиньо забил около 200 мячей. Среди них было немало красивых голов, но, пожалуй, самым запоминающимся стал гениальный удар бразильца на «Стэмфорд Бридж» в матче против «Челси». В тот лигеочемпионский вечер полузащитник сотворил настоящий шедевр и потряс мир. Рассказываем, как это было.

Роналдиньо считает свой гол простым. Но у Чеха не было шансов отбить его удар

В начале марта 2005 года «Барселона» пожаловала в Лондон в статусе фаворита своей пары 1/8 финала ЛЧ. В первом матче каталонцы на своём поле уверенно переиграли «Челси» (2:1). Более того, в той встрече один из лидеров команды Жозе Моуринью Дидье Дрогба нарвался на красную карточку и поэтому игру в Лондоне пропускал. Так что шансов на четвертьфинал у «Барсы» было значительно больше.

Тем не менее уже к 20-й минуте лондонцы с импровизированной линией нападения отгрузили гостям аж три мяча. Отличились Гудьйонсен, Лэмпард и Дафф.

Когда каталонцы пропустили третий мяч, казалось, что команда Франка Райкарда откровенно «поплыла». Но вскоре на первый план вышел Роналдиньо. На 27-й минуте он отквитал один мяч с пенальти, а чуть позже забил великий чудо-гол, который мог помочь «Барселоне» спастись.

На 39-й минуте бразилец получил пас от Иньесты в метре от штрафной. Перед ним стоял Карвалью, которому на помощь спешил Терри, а сзади Рона настигал Лэмпард. Впрочем, обилие соперников Волшебника вовсе не смутило. Стоя на месте, полузащитник покачал корпусом и голеностопом, а затем носком послал мяч точно в левый угол ворот. Голкипер хозяев Петр Чех даже не застал момент удара, поэтому за мячом наблюдал как заворожённый.

Права на видео принадлежат УЕФА. Посмотреть видео можно на официальном канале УЕФА в YouTube.

«Я толком не разглядел, как он забил второй гол. Я увидел мяч лишь тогда, когда он поравнялся со мной. У меня не было шансов отбить такой удар. Роналдиньо продемонстрировал, почему его считают одним из лучших игроков мира», — вспоминал Петр Чех.

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На мгновение «Стэмфорд Бридж» затих. Но секунду спустя молчание сменилось оглушительным ликованием испанских болельщиков, которых Роналдиньо призывал быть ещё громче, прикладывая руки к ушам во время празднования гола.

«Ой-ой-ой. Можно уйти со стадиона на некоторое время. Вы видели когда-нибудь что-нибудь подобное? Это за пределами комментария. Это за пределами понимания. Словно рукой бросил этот мяч в ворота Роналдиньо. Да, когда такие гении в команде играют, можно хоть 0:5 проигрывать и рассчитывать на конечный успех», — кричал комментатор встречи Георгий Черданцев.

«Это было так, как будто кто-то нажал на паузу, и на три секунды все игроки на поле замерли. Двигался только я», — говорил о своём голе Роналдиньо.

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Позже он чуть подробнее описал шедевр.

«Я хорошо помню тот гол. Многие меня спрашивают о нём. В футболе очень сложно делать простые вещи. Но когда кто-то делает что-то простое эффективным, оно становится уникальным. Это был действительно простой гол: лёгкое покачивание корпуса и тычок носком, который вошёл в историю. Этот приём используют многие, кто, как и я, вырос на мини-футболе», — утверждал бразилец.

Гудьйонсен был в ярости после гола Роналдиньо. Исландец даже хотел ударить бразильца

Не сложно догадаться, что творилось на душе у футболистов «Челси», когда из-за Роналдиньо от них начала ускользать победа. Форвард Эйдур Гудьйонсен даже хотел ударить бразильца.

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«Захотелось врезать ему! Ну а как, я же играл за «Челси»! На самом деле, только такой гений, как Рон, мог вообще осмелиться на такой удар с носка. А он не просто попробовал, но и исполнил», — вспоминал футболист после окончания карьеры.

К счастью, на «Стэмфорд Бридж» исландец не стал распускать руки. В концовке встречи Терри откликнулся на подачу Даффа с углового и головой забил победный мяч в противостоянии – по сумме двух матчей счёт стал 5:4. Так что Гудьйонсен сменил гнев на милость.

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, но зато вскоре выиграла Примеру и Суперкубок Испании. А в конце ноября Роналдиньо стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании Волшебник набрал 255 очков, опередив своего главного конкурента Фрэнка Лэмпарда на 107 баллов. Считается, что именно тот потрясающий мяч бразильца на «Стэмфорд Бридж» серьёзно повлиял на результаты голосования.

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Неудивительно, что с тех пор в официальном матче на высоком уровне гол Роналдиньо до сих пор никто так и не повторил.

В 2015 году похожий гол забивал 11-летний воспитанник академии «Барселоны». В игре против сверстников из «Кубельеса» Тони Каравака так же «станцевал» перед защитниками, а затем отправил мяч в ворота.

Среди профессиональных игроков голом, похожим на шедевр Роналдиньо, может похвастаться разве что Деле Алли. Однако англичанин забил такой мяч без сопротивления на тренировке. Да и то лишь с третьей попытки.

ВИДЕО

В 2012 году Bleacher Report составил рейтинг величайших голов в истории Лиги чемпионов. Мяч Роналдиньо, который он забил ударом с носка в ворота «Челси», занял четвертое место в списке.