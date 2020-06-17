«Бавария» — чемпион! Концовка чемпионата стала для мюнхенцев лёгкой прогулкой

После перерыва «Бавария» вернулась невероятно заряженной и хладнокровной. Команда Ханса-Дитера Флика одержала победу во всех 6 матчах Бундеслиги, включая игру со своим главным соперником «Боруссией» Дортмунд, и оторвалась от дортмундцев на 7 очков. Так что уже в 32-м туре чемпионата получила шанс завоевать заветную серебряную салатницу.
Очередным соперником мюнхенцев стал «Вердер», который в нынешнем сезоне борется за выживание и оставляет о себе жалкое впечатление. Поэтому выезд в Бремен не только обещал быть несложным, но и сулил золотые медали.
Впрочем, так просто дарить чемпионство «Баварии» аутсайдер точно не собирался. Несмотря на то, что мюнхенцы забрали мяч под свой контроль и начали регулярно терроризировать ворота Иржи Павленки, хозяева довольно дисциплинированно смотрелись в обороне и даже изредка совершали контрвыпады.
Тем не менее за несколько минут до перерыва гости всё-таки сумели найти слабое место в защите соперника. Подобрав отскок, Боатенг заметил блестящее открывание Левандовски и отдал ему верховую передачу. Защитники бременцев не успели сделать искусственный офсайд, поэтому форвард беспрепятственно и по правилам получил мяч, а затем переправил его в ворота. Павленка был бессилен.
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
Во втором тайме «Бавария» на правах лидера успокоила игру и слегка перестаралась. В конце матча мюнхенцам стало настолько скучно, что они начали сами себе придумывать трудности. На 79-й минуте Альфонсо Дэвис завалил Вельковича на правом фланге вдали от штрафной и заработал необязательную вторую жёлтую карточку.
Оставшись в меньшинстве, «Бавария» подарила хозяевам надежду, которая едва не помогла им сравнять счёт. Организовав финальный штурм, «Вердер» вывел на ударную позицию Осако. После подачи с правого фланга японский форвард пробил головой в угол ворот, но Нойер в блестящем прыжке сумел парировать удар и вырвал победу для своей команды.
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
Финальный свисток и восьмое чемпионство подряд игроки «Баварии» встречали с поднятыми вверх руками. Однако чрезмерно бурной радости на «Везерштадионе» явно никто не испытывал. На стадионе не было болельщиков, да и трофей команде Флика никто не вручил. Серебряную салатницу мюнхенцы получат только после окончания матча 34-го тура – в Вольфсбурге.
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