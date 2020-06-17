10 игроков, загубивших свою карьеру в ЦСКА

«Чемпионат» продолжает цикл статей, посвящённых футболистам, которые разрушили свою карьеру в российских топ-клубах. Ранее мы вспоминали игроков, растерявших лучшие качества в “Спартаке” и «Зените». На очереди ЦСКА.

Александр Беркетов, 2001 — 2003

Статистика: 22 игры.

Титулы: обладатель Кубка России: 2001/02; чемпион России: 2003.

Александр Беркетов и Олег Корнаухов Фото: из личного архива Олега Корнаухова

Беркетов был заметной фигурой в российском футболе. Лучшие годы полузащитник провёл в волгоградском «Роторе» в конце 90-х. Состав «армейцев» Александр пополнил летом 2001 года. Защитника приглашал лично Павел Садырин, возлагавший на футболиста большие надежды. При Садырине Беркетов регулярно выходил на поле. После того, как Павла Фёдоровича не стало, и ЦСКА возглавил Валерий Газзаев, Беркетов оказался на скамейке.

Затем было сенсационное поражение от «Вардара» в Лиге чемпионов. По словам Беркетова, крайним почему-то сделали его, хотя он и не принимал участия в игре. Защитника отправили в дубль без объяснения причин: «Самое интересное, что играть мне не давали, но и не отпускали никуда. Я говорил: «Если не устраиваю – дайте уйти». – «Нет, ты наш и будешь здесь. Дадим тебе шанс». Но так и не дали. Почему, в чём причина – до сих пор не знаю», — жаловался футболист «Чемпионату». В золотом сезоне-2003 Беркетов не сыграл ни матча. Но золотую медаль получил — постарался Гинер: «Когда медали распределяли, Гинер сказал: «Дать Беркетову», — вспоминал футболист. — Всегда хорошо ко мне относился».

Перспектива сидеть в дубле не устраивала защитника, и в 28 лет Александр решил завершить карьеру. По прошествии времени он признался, что поспешил тогда и спокойно мог поиграть ещё лет пять.

Криминал, тренировки подшофе и одна зарплата за год. Правда о футболе 90-х — от Беркетова Стал с ЦСКА чемпионом, не сыграв за сезон ни матча.

Алан Кусов, 2003

Статистика: 14 матчей, 2 результативные передачи.

Титулы: чемпион России: 2003.

Алан Кусов стоит за спинами Евгения Гинера и Валерия Газзаева Фото: из личного архива Винеамина Мандрыкина

Кусова называли одним из самых одарённых футболистов России по своему возрасту. В 2002 году полузащитник «Алании» был в шаге от перехода в «Спартак», даже медобследование успел пройти. Всё изменилось после звонка Валерия Газзаева. Главный тренер ЦСКА и Евгений Гинер пообщались с футболистом, и вскоре Кусов подписал контракт с «армейцами». Газзаев доверял Кусову, выпуская того в основном составе, а потом и вовсе пригласил в сборную. Перед футболистом открывались прекрасные перспективы. Погубила лудомания. Футболист подсел на игровые автоматы. Кусов спускал все деньги и потерял место в стартовом составе. Как итог — оказался не нужен ЦСКА.

Далее было возвращение в родную «Аланию» и скитание по низшим лигам. В одном из интервью Кусов признавался, что суммарно проиграл около 800 тысяч долларов. Вениамин Мандрыкин рассказывал коллегам из “СЭ”, как вытаскивал Кусова по утрам из казино, а Алан высыпался по пути на базу. Мало того, Кусов задолжал большую сумму денег не только бывшему голкиперу «армейцев».

« Он пол-России должен! — Говорит Мандрыкин. — Люди жалели его, помогали. Но Кусов и их кидал. А теперь – бомж. От которого, говорят, даже мать отказалась! У нее за долги сына квартиру отобрали».

Кстати, Кусов не приехал на награждение в 2003 году и золотую медаль так и не получил. Зато получил премию, которую проиграл на следующий же день.

Даниэль Карвальо, 2004 — 2010

Статистика: 141 матч, 26 голов, 45 результативных передач.

Титулы: чемпион России (2005, 2006 ); обладатель Кубка (2004/05, 2005/06,

2007/08, 2008/09 ); обладатель Суперкубка России (2004, 2006, 2009);

обладатель Кубка УЕФА: 2004/05.

Даниэль Карвальо празднует гол вместе с Вагнером Лавом Фото: «Чемпионат»

Даниэль Карвальо приехал в ЦСКА в 2004 году и стал первым бразильцем в эпоху Евгения Гинера. За Карвальо охотились сразу несколько грандов, но в пользу ЦСКА сыграл тот факт, что главным тренером красно-синих был португалец Артур Жорже, говоривший с игроком на одном языке. Вот только проработал с ним Даниэл всего полгода, а затем в ЦСКА вернулся Валерий Газзаев. Поначалу бразильца мучали травмы, но после отъезда Ярошика, Карвальо начал показывать достойный футбол. Атака ЦСКА заиграла новыми красками. В 2005 году Карвальо был признан лучшим футболистом в России, а армейцы стали победителями чемпионата, Кубка России и Кубка УЕФА. Кстати, в финале еврокубка Даниэл отдал все три голевые передачи “армейцев”. В следующем сезоне ЦСКА снова прошёлся катком по соперникам и завоевал все возможные титулы в стране. Карвальо был хорош первые полгода, а его пушечный гол в ворота «Арсенала» многие до сих пор вспоминают с

ностальгией.

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, выигравшие в 2005 году Кубок УЕФА Прошло уже 15 лет со дня победы над «Спортингом».

Проблемы бразильца начались в 2007 году, когда Карвальо перестал следить за собственным весом. Газзаев сурово штрафовал бразильца за лишние килограммы. Кстати, из-за Карвальо капитанской повязки лишился Сергей Игнашевич. Зная о проблеме полузащитника, Валерий Георгиевич ввёл ежедневное взвешивание по утрам. В один из дней Игнашевич забрал весы с собой в номер и заперся там. Разъяренный выходкой защитника, Газзаев назначил нового капитана. Карвальо пытался оправдать лишний вес стероидами, которые якобы колол ему доктор клуба. На самом деле футболист злоупотреблял бургерами и газировкой. Карвальо перестал играть и в 2010 году покинул Россию, причём лично заплатил полмиллиона долларов за досрочный разрыв контракта.

Даниэл Карвальо стоит особняком в нашем списке: в ЦСКА сделал отличную

карьеру, в ЦСКА же её и погубил.

Давид Янчик, 2007 — 2014

Статистика: 22 матча, 3 гола.

Титулы: обладатель Кубка России: 2007/08.

Давид Янчик в матче Лиги чемпионов с ПСВ Фото: РИА Новости

Один из самых талантливых польских игроков стал игрокам ЦСКА в 2007 году. Перешёл форвард к «армейцам» за рекордные для Польши 4,2 млн евро. Проиграв конкуренцию в клубе Вагнеру и Жо, Янчик стал искать утешение в алкоголе. Зарплату спускал в баре и на дискотеках. За два сезона он провёл всего 14 матчей в футболке ЦСКА. Но даже за столь короткий период успел запомниться болельщикам красно-синих: в 2007 году Янчик сравнял счёт на последних минутах в матче против «Спартака». Это был первый и последний гол польского форварда в чемпионате России.

«В ЦСКА Янчик ежедневно, за исключением предыгровых дней, выпивал по 0,7 литра алкоголя. Это его стандартная доза», – рассказывал бывший работник Польского футбольного союза Ян Кобылецкий. – Началось это в Москве и с тех пор продолжается. Любимый напиток – водка со всякими вкусами: ванильная или мандариновая”.

В 2009 году Янчика отправили в аренду в бельгийский «Локерен». Затем Давид играл за «Жерминаль Беерсхот», «Корону» и украинскую «Александрию». Пагубные привычки никуда не делись. В 2014 году контракт с ЦСКА закончился. В профессиональный футбол Давид ужё не вернулся. Поляк играл за любительские команды и безбожно пил. Как несложно догадаться, с финансами у Янчика всё очень печально. В феврале бывший нападающий «армейцев» продал бронзовую медаль чемпионата России сезона-2007 польскому ломбарду. Видимо, вскоре на продажу будет выставлена и медаль за победу в Кубке России-2007/08.

На польском сайте продали бронзовую медаль РПЛ-2007. У Давида Янчика — большие проблемы Грустная история талантливого нападающего.

Рамон, 2007 — 2012

Статистика: 35 матчей, 2 гола, 2 результативные передачи.

Титулы: обладатель Суперкубка России (2007, 2009).

Рамон в окружении футболистов «Луча-Энергии» Фото: «Чемпионат»

К 19 годам Рамон успел выиграть несколько титулов с юношеской сборной Бразилии. В ЦСКА его видели преемником Даниэла Карвальо. Трансфер состоялся зимой 2007 года, «армейцы» заплатили «Коринтиансу» 5,65 млн евро. Начал Рамон неплохо: забил «Спартаку» в Кубке Первого канала, затем поразил ворота «Локомотива» в чемпионате. Но уже к концу сезона бразилец сдулся. Затем будут травмы, проблемы с лишним весом и алкоголем и аренда в «Крылья Советов». За самарскую команду Рамон провёл на поле лишь одну минуту. После этого полузащитник вернулся на родину и сыграл по сезону сначала за «Фламенго», а потом за «Байа». В 2012 году Рамон свободным агентом покинул «армейский клуб». С тех пор бразилец сменил 11 команд.

«Думаю, Рамон закончил с футболом. Его приоритеты оказались иными, — комментировал ситуацию Евгений Гинер. — Талантливый футболист. Но многие такие талантливые заканчивают у пивного ларька и рассказывают, где и как они играли. Он выбрал такой путь, это его право».

Марк Гонсалес, 2009 — 2014

Статистика: 69 матчей, 10 голов, 13 результативных передач.

Титулы: чемпион России (2012/13, 2013/14); обладатель Кубка России

(2010/11, 2012/13 ); обладатель Суперкубка России: 2013.

Марк Гонсалес познаёт сладкий вкус победы из кубка Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

В ЦСКА долго раздумывали, стоит ли подписывать травматичного чилийского игрока. Рискнули. Как потом признался скаут армейцев Сергей Шестаков, в клубе пришли к выводу, что травмы футболиста — игровые, не связанные с физиологией.

Марк изначально брался на место Юрия Жиркова. В первой же игре Гонсалес отдал результативную передачу, а через пару недель получил травму и выбыл на месяц. Травмы будут преследовать полузащитника до конца «армейской» карьеры. Если верить статистике коллег с Transfermarkt.ru, за пять лет в команде Гонсалес 595 дней пробыл в лазарете. Среди болельщиков чилиец получил прозвище “Хрустальный Марк”.

10 самых «хрустальных» футболистов РФПЛ Цауня так и не смог справиться со своими травмами и расторг контракт с ЦСКА. Вспоминаем самых «хрустальных» футболистов РФПЛ последних лет.

Безусловно, были и положительные моменты в российском этапе карьеры футболиста. Шикарный гол «Севилье» до сих пор стоит перед глазами болельщиков «армейцев». Как говорил классик: «Влип Палоп по самый лоб».

Здоровый Гонсалес — почти идеальный футболист. Полузащитник охотно шёл в обводку, отлично видел поле и бил с левой. Настоящий работяга. К сожалению, бесконечные травмы загубили карьеру чилийцу. Зимой 2014 года ЦСКА и Гонсалес разорвали контракт по обоюдному согласию.

Аарон Оланаре, 2016. 2017 — 2018

Статистика: 28 матчей, 4 гола.

Титулы: чемпион России: 2015/16.

Аарон Оланаре уходит от Игоря Денисова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Зимой 2016 года ЦСКА арендовал у «Гуанчжоу» габаритного нигерийского нападающего Аарона Оланаре. Карьера в России у него складывалась довольно неплохо, нападающий постепенно привыкал к партнёрам и даже забивал. Роковой для нигерийца стала встреча против «Зенита» в финале Кубка России. По ходу первого тайма Оланаре получил ушиб, затем забил гол и исполнил эффектный кульбит. До конца неизвестно, усугубил ли нигерийский нападающий травму во время празднования, но спустя пару минут игру продолжить не смог.

« Повторяю еще раз: я никогда не получал травм из-за сальто, — говорил Оланаре в интервью коллегам. — В той игре с «Зенитом» я травмировался ещё до того, как забить гол: Витсель ударил меня по ногам сзади. Я почувствовал боль в колене и попросил врачей наложить тейп на колено. Забив гол и отпраздновав его, я не ушел с поля. В следующем эпизоде, когда я боролся за мяч с кем-то из зенитовцев, то же колено снова вывернулось — вот тогда и получил травму”.

Обследование выявило у форварда повреждение передней и боковой связок правого коленного сустава. ЦСКА не стал рисковать и с покупкой футболиста решил повременить. Нигериец вернулся в «Гуанчжоу». В январе 2017 года Оланаре в качестве свободного агента всё же стал «армейцем». Но это был уже не тот Аарон Оланаре. Нападающий выходил преимущественно со скамейки запасных, а в мае и вовсе получил травму. Осенью в матче с «Янг Бойз» с Оланаре произошёл нестандартный случай: Гончаренко выпустил нападающего по ходу второго тайма, но заменил в конце игры. Спустя время Оланаре признавался, что это был худший момент в карьере.

«На тренировках ты видишь определенные вещи: характер игрока, желание помочь команде, тактическую дисциплину, — возмущался Гончаренко в интервью «Чемпионату». — Если футболист не соответствует этим параметрам, его надо убирать, вне зависимости от фамилии. Когда нападающий забивает, на многие вещи можно закрыть глаза. Оланаре не только не приносил пользу голами, но и мало старался на тренировках. Нам стало не по пути. Если он изменится, будем работать дальше. Нет – ему нужно будет искать другую команду».

Зимой 2018 года Оланаре отдали в аренду в пермский «Амкар», а в августе стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Любош Калоуда, 2008 — 2012

Статистика: 8 матчей.

Титулы: обладатель Кубка России: 2008/09.

Любош Калоуда (справа) получает медаль от Сергея Прядкина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Возможно, один из самых неудачных трансферов в истории ЦСКА. Калоуда перешёл к армейцам зимой 2008 года за 5,18 млн евро. Любош считался одним из самых талантливых футболистов Чехии, был лидером молодёжной сборной на тот момент. В о чередь за нападающим выстроились «Ювентус», «Челси» и «Ньюкасл», но чех выбрал Россию и подписал контракт с «армейцами». Но поскольку новичок был чересчур молод, вызов в первую команду ему ещё следовало заслужить.

« Проблема была в том, что я играл в основе «Брно» и вызывался в сборную Чехии, а в Москве должен был бороться за место в молодёжной команде, — сетовал Калоуда коллегам. — Психологически чувствовал себя очень тяжело. Думал: «Каждый в Москве знает, кто я такой!» Но при первой встрече Валерий Газзаев даже не спросил, на какой позиции мне комфортно играть. «Меня купили за дикую сумму, – думал я. – Почему главный тренер ничего обо мне не знает?»

Любош учил русский язык. Он был уверен, что незнание языка мешает ему выступать за основу. Калоуда вспоминал, что Газзаев и Бабаев посещали каждую игру молодёжного состава, а Валерий Георгиевич подходил после игры и хвалил: «Молодец!»

«Помню, выезд во Владивосток – настоящий ад! Летел 8 часов, чтобы тренер выпустил меня за минуту до конца игры. Как я могу таким образом набрать опыт?! » — недоумевал чех.

А когда Калоуда получил шанс показать себя в Кубке — получил травму. Через год игрок отправился в аренду в «Спарту», а потом выступал за «Волгарь» и «Александрию».

Сергей Чепчугов, 2010 — 2017

Статистика: 28 матчей, 33 пропущенных мяча.

Титулы: чемпион России (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 ); обладатель

Кубка России (2010/2011, 2012/2013 ); обладатель Суперкубка России ( 2013,

2014 ).

Сергей Чепчугов — вечный сменщик Игоря Акинфеева Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Чепчугов являлся бессменным дублёром Игоря Акинфеева в ЦСКА на протяжении семи лет. За этот период Сергей провёл всего 28 матчей, зато два из них — против «Реала» в ЛЧ. После встречи в «Лужниках» Чепчугову досталась майка Икера Касильяса. Причём добыл её для голкипера массажист.

«Ну, я стеснялся, реально стеснялся, — признавался Сергей. — Подходить к самому Касильясу, ещё и просить что-то… А вот Насибову ничего не страшно. Он, собственно, достал мне майку».

Чепчугов рассказывал, что знал куда идёт и роль второго голкипера его вполне устраивала.

«Акинфеева вытеснить невозможно, — признавался Чепчугов в интервью «Чемпионату». — Игорь — легенда ЦСКА, вратарь топ-уровня. Он был, есть и будет номером один. Правильно сказал Овчинников: «Акинфеев — икона ЦСКА».

А вот что рассказал “Чемпионату” бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов: «Чепчугов был доволен, что не выходит? Такого, чтобы доволен, конечно, не было. Но и сильно Серёга не переживал, это правда. Не играет и не играет. Потренировался — и хорошо. Такой вот человек по натуре. Пофигист. Очень спокойный. Роль второго вратаря как раз для него. У каждого свой характер. Если у Акинфеева или Габулова сразу были видны амбиции, лидерство, спортивная злость, то Серёга всегда на своей волне”.

В мае 2017 года контракт Чепчугова с ЦСКА истёк и Сергей покинул команду.

Александр Цауня, 2011 — 2016

Статистика: 83 матча, 6 голов, 8 результативных передач.

Титулы: чемпион России ( 2012/13, 2013/14, 2015/16 ); обладатель Кубка

России (2010/11, 2012/13 ).

Александр Цауня Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Цауня из числа тех футболистов, чью карьеру загубили травмы. Латвийский полузащитник пришёл в ЦСКА в 2011 году в статусе одного из самых талантливых исполнителей Прибалтики. Он ездил на стажировку в “Челси”, проходил просмотр в “Фулхэме”, играл в “Уотфорде”. Словом, карьера шла по восходящей. Ничего не предвещало беды: до перехода в «армейский» клуб у Цауни не было ни одной серьёзной травмы. Но уже спустя месяц полузащитник выбыл на две недели. Первые два сезона Цауня довольно часто выходил на поле, кошмарная часть карьеры началась в сезоне-2013/2014. — травма на травме. Только футболист восстанавливался, как снова получал повреждение.

«Обидно было до слёз, — рассказывал Цауня в интервью «Чемпионату». — Представьте, выходишь после паузы на поле, настраиваешься на позитив: «Только вперёд». А потом – бам! – снова боль. И одна мысль в голове: «Как?! За что всё это мне?»

На футбольном поле Цауня показывал бойцовский характер. Полузащитник доигрывал каждый эпизод до конца и никогда не убирал ноги. Не будем забывать про сумасшедший удар футболиста. Кажется, при Слуцком Цауня стал универсальным солдатом, побывав почти на всех позициях, кроме вратарской. Но как только футболист выдавал хороший отрезок — снова получал повреждение.

«Последние полтора-два года было тяжело морально, — говорил Цауня. — Пятую плюсневую кость на правой ноге четыре раза оперировал! Первый раз сам ошибся – вышел раньше времени, рискнул. Оказалось, ничего не заросло. Два матча сыграл – и поехал в Германию на повторную операцию. Сделали. Восстановился, начал работать. Думал: «Ну вот, наконец наберу форму и буду играть – за клуб, сборную». И тут – на тебе, на ровном месте воспаление кости. Пришлось снова лететь в Германию – выкручивать её. Потом ещё одна операция, и опять на том же месте…»

«Двое держали за ноги, пока третий шуруп выкручивал из кости...» Как не сломаться под лавиной травм? Рассказ одного из самых невезучих игроков в истории РФПЛ – бывшего «армейца» Александра Цауни.

«Армейский» клуб Александр Цаня покинул в январе 2017 года и вернулся в родной чемпионат Латвии, где и завершил карьеру.