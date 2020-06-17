6 игроков, чьи карьеры загубила одна ошибка

Футболисты непросто переживают поражения и неудачи своей команды. Но ещё тяжелее они переносят собственные ошибки. Для некоторых досадные «ляпы» становятся роковыми и затем преследуют их всю жизнь.

Вспоминаем игроков, которые психологически «сломались» после одной ошибки и распрощались с успешной карьерой.

СССР – Румыния – 0:2 (1990)

Ринат Дасаев Фото: РИА Новости

На сбор национальной команды в Новогорске перед ЧМ-1990 Ринат Дасаев приехал растренированным – из-за «политических мотивов» он пропустил товарищескую игру в Израиле и ещё несколько заграничных контрольных матчей. А в Москве голкипер толком не тренировался. Тем не менее Валерий Лобановский беззаветно доверял вратарю, так что поставил его в основу на первый матч мундиаля — с Румынией. К сожалению, доверия тренера вратарь не оправдал, совершив главную ошибку в своей карьере. В первом тайме после удара форварда Мариуса Лэкэтуша в ближний угол Дасаев завалился на газон и пропустил мяч. Такого от голкипера СССР не ожидал никто. Оставшиеся игры ЧМ Дасаев провёл на скамейке, а тот матч в итоге стал для него последним в национальной команде. Администратор сборной СССР Сергей Хусаинов вспоминал, что после Румынии Дасаев был уже другим человеком – у вратаря появилась грусть в глазах. За «Севилью» Дасаев тоже больше так и не сыграл. Вернувшись в Испанию, он стал залечивать травмы. Тем временем клуб взял у «Барселоны» 23-летнего Хуана Карлоса Унсуэ, и тот сразу закрепился в основном составе. Оставшись без игровой практики, Дасаев решил завершить карьеру.

От него такой ошибки никто не ждал. Как закатилась карьера великого вратаря Дасаева Перед ЧМ-90 Дасаев не поехал в Израиль по «мусульманским делам», а потом его записали в бомжи и самоубийцы.

Россия – Украина – 1:1 (1999)

Александр Филимонов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В отборе к Евро-2000 сборная России совершила чудо. После трёх подряд поражений наша команда выдала потрясающую серию из 6 побед, обыграв даже Францию на «Стад де Франс». Оставалось только одержать победу над Украиной в Москве, чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы. Тем обиднее, что заветные три очка ускользнули от россиян уже в концовке этого матча – после подачи Шевченко со штрафного Александр Филимонов в нелепом падении забросил мяч в свои ворота. Это была настоящая трагедия. После голкипер неоднократно утверждал, что такой досадный «ляп» не сломал его морально, и к всеобщей критике он относится философски. Однако карьера Филимонов начала рушиться. Вскоре он потерял место в основе «Спартака», перебрался в «Динамо» Киев, где тоже засиживался на скамейке. Вернувшись в Россию, Филимонов играл только за аутсайдеров и «середняков». Александр испытывал свои силы даже в пляжном футболе, но приглашения в большой клуб вратарь так и не дождался.

«Филимонова оскорбляли отборным матом дети 10-12 лет. Я-то таких слов не знаю» Автор знаменитой фразы «Боже мой!» вспоминает матч Россия – Украина 20 лет спустя.

«Зенит» — «Локомотив» — 2:1 (2008)

Иван Левенец (лежит на газоне) после гола Андрея Аршавина Фото: «Чемпионат»

Голкипер Иван Левенец начудил в своём дебютном матче за «Локомотив» — в Суперкубке против «Зенита». После завершения атаки питерцев он забыл, что Аршавин остался позади и положил мяч на газон. Форвард неожиданно выскочил из-за спины вратаря и отправил мяч в ворота. Победным тот гол не стал, но на результат встречи серьёзно повлиял – «Локо» уступил 1:2. После Иван провёл всего 12 игр за «железнодорожников» и уже в 29 лет закончил с профессиональным футболом. Считается, что гол Аршавина психологически сломал вратаря. Однако сам Левенец эту версию всегда отрицал и уверял, что его карьеру сгубила травма.

«Народ на трибунах хохотать стал». Гол, по которому мы навсегда запомнили вратаря Левенца Вскоре после мяча, забитого Аршавиным, он закончил с профессиональным футболом.

Уругвай – Гана – 1:1, пен. 4:2 (2010)

Асамоа Гьян Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Асамоа Гьян мог помочь своей сборной добиться исторического достижения на ЧМ в ЮАР. Если бы ганец забил Уругваю пенальти в дополнительное время после того, как Суарес выбил мяч рукой с ленточки, то команда из Африки впервые бы вышла в полуфинал мундиаля. Но Гьян угодил в перекладину, а матч закончился серией пенальти, которую выиграл Уругвай. После чемпионата мира Асамоа провёл неплохой сезон в «Сандерленде», а затем неожиданно уехал на заработки в ОАЭ. Тогда ганцем двигало не только желание заработать, но и боязнь ответственности. Промах в матче с Уругваем нанёс серьёзный удар по нападающему, так что во избежание дальнейших потрясений он решил оставаться в зоне комфорта и впредь выступал только там, где мало требуют и хорошо платят – в ОАЭ, Китае и Турции. Когда Гьян уже не мог соответствовать уровню турецкого чемпионата, он уехал играть за индийский «Норт-Ист Юнайтед», но там продержался лишь полгода. Недавно оставшийся без клуба Гьян вспоминал свой промах на чемпионате мира. Ганец утверждал, что незабитый пенальти будет преследовать его всю жизнь. Он до сих пор хочет искупить свою вину за тот промах – причём не только в футболе, и надеется, что в случае неудачи, это за него сделают дети.

«Реал» — «Ливерпуль» — 3:1 (2018)

Лорис Кариус Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кариус – уникальный футболист. В отличие от остальных героев нашего текста за один матч он совершил не одну, а сразу две фатальных ошибки. Причём, когда! Лорис умудрился напортачить в финале Лиги чемпионов. Сначала он выложил мяч на ногу Бенземе, а затем после несильного дальнего удара Бэйла пропустил мяч между рук. Финал был безнадёжно проигран, а английские болельщики в гневе даже желали голкиперу смерти. От греха подальше «Ливерпуль» сослал опального вратаря на два года в аренду в турецкий «Бешикташ», в котором Кариус также регулярно допускал нелепые «ляпы». Нынешней весной вратарь вернулся в Англию в надежде вновь заиграть в «Ливерпуле». Но, кажется, ещё один шанс ему уже никто не предоставит – позиция голкипера уже давно закрыта блестящим Алисоном.

Кариус опозорился. Опять В Турции у него один ляп за другим!

Россия – Хорватия – 2:2, пен. 3-4 (2018)

Роковой промах Фёдора Смолова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К чемпионату мира Смолов подходил в качестве лучшего российского бомбардира, поэтому болельщики возлагали большие надежды на форварда на предстоящем мундиале. Однако Фёдор не только их не оправдал, но и оказался объектом травли. Апогеем его неудачной игры на ЧМ-2018 стала та злосчастная незабитая паненка в серии пенальти с Хорватией. После игры Фёдор не извинился перед фанатами, а выдал мотивационную цитату Майкла Джордана, за которую его стали ещё больше ненавидеть. Нападающий признавался, что сильно переживал и хотел в тот момент спрятаться от всех, чтобы лишний раз не слышать о своей ошибке. После мундиаля его подписал «Локомотив», но в московском клубе былую результативность нападающий уже не демонстрировал.

Где начнут новый сезон Смолов, Кокорин и Азмун. Свежие подробности Уже летом в РПЛ может случиться сразу несколько громких трансферов на выход.

Бонус:

«Спартак» — ЦСКА – 2:3 (2009)

Валерий Карпин утешает Сослана Джанаева (в жёлтом свитере) Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

К счастью, в футболе случались и истории, когда после роковой ошибки у футболиста получалось реанимировать карьеру. Об одной из них мы расскажем в качестве бонуса. В московском дерби вратарь Сослан Джанаев совершил главный «ляп» в своей карьере, который поставил крест на его будущем в «Спартаке». На 89-й минуте Нецид издали пробил прямо по центру ворот, однако голкипер умудрился пропустить мяч между рук – так ЦСКА вырвал победу. За красно-белых Джанаев провёл ещё 13 матчей, пока Валерий Карпин не усадил его в запас. Вратаря дважды отдавали в аренду – в «Терек» и «Аланию», а затем и вовсе расторгли с ним контракт. Казалось, что на этом карьера Сослана на высоком уровне завершилась, но вскоре Джанаева подписал «Ростов», в котором голкипер сходу стал лидером. Вратарь помог клубу взять серебряные медали РПЛ и впервые получил вызов в сборную России. После ухода из «Ростова» Джанаев снова оказался в тени, но затем опять начал феерить – уже в «Сочи».