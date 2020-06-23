10 нелепых причин, по которым срывались трансферы футболистов

Всё больше футбольных чемпионатов разных стран возвращаются в свои обычные, пусть и слегка видоизменённые, русла. А это значит, что не за горами и открытие так многими любимых трансферных окон. Нас ждут новые саги о переходах, множество слухов об интересах и, как обычно, какое-то количество несостоявшихся сделок. Таковыми они могут стать по вполне обыденным причинам – проваленное медицинское обследование из-за хронической травмы или текущего повреждения, огромный процент для посредников или резко повысившиеся аппетиты продающей стороны или самого игрока. В нашем материале мы попытались собрать более нестандартные мотивы, по которым клубы не стали покупать столь нужного им исполнителя. Вас ждут въедливые скауты, которые обращали внимание на незначительные на первый взгляд факторы, роковые случайности, а также крутейшие истории из Англии.

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Заболевание, передающееся половым путём

Футболист: Фрэнк Уортингтон

Несостоявшийся трансфер: из «Хаддерсфилда» в «Ливерпуль»

Фрэнк Уортингтон Фото: Kevin Fitzpatrick/Getty Images

Фрэнк Уортингтон обладал значительным игровым потенциалом и должен был стать одним из лучших игроков поколения. Также на родине он прослыл плэйбоем, а обстоятельства, способствовавшие получению такого звания, и сгубили его карьеру. И тому есть весьма забавное подтверждение. В 1972-м сам Билл Шенкли хотел подписать забивного нападающего «Хаддерсфилда» в свой «Ливерпуль». Сумма выкупа была согласована с «терьерами», футболист принял предложенные «красными» условия и прибыл на медицинский осмотр. С его прохождение-то и возникли сложности, официально у Фрэнка было обнаружено повышенное артериальное давление. Тем не менее, история гласит, что настоящей причиной, по-видимому, была инфекция, передающаяся половым путём. Шенкли попросил парня отдохнуть, вернуться через недельку и попробовать сдать тесты ещё раз. Как утверждала позже ежедневная газета The Huddersfield Daily Examiner, после повторной проверки давление Уортингтона стало ещё выше.

Дело в том, что футболист-плэйбой, не желая терять времени даром, отправился отдыхать на Майорку. Там он кутил на протяжении всего своего пребывания и был замечен в связях с двумя шведскими блондинками, Мисс Великобританией, молодой бельгийской леди и случайной знакомой из испанского аэропорта. После этого он снова появился в «Ливерпуле». Ошеломлённый результатами Билл Шенкли отменил сделку и послал маме Фрэнка цветы. В сезоне 1972/73 «красные» стали чемпионами, а «Лестер Сити», в который перебрался Уортингтон, оказался на 16 месте. Вот что значит – [упустить] свой шанс.

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Ковбойские сапоги

Футболист: Гари МакАллистер

Несостоявшийся трансфер: из «Лестера» в «Ноттингем Форест»



Такая история могла случиться только в старой доброй Англии. Её героями стали: Брайан Клаф, легенда британского тренерского цеха и клуба «Ноттингем Форест», Гари МакАллистер, 26-летний шотландский полузащитник, и заочно Джон Уэйн, знаменитейший голливудский актёр. 1990-й год был очень важным в карьере МакАллистера – после пяти сезонов в «Лестер Сити» он наконец должен был присоединиться к более статусному коллективу и на постоянной основе начал вызываться в сборную. «Ноттингем Форест» достиг договорённости о его трансфере за 1,15 млн. фунтов, и Гари отправился на согласование контракта с «лесниками», надев ковбойские сапоги. Как только Клаф увидел на ногах потенциального новичка эту обувь, то всё сразу же пошло наперекосяк. Мэтр выпалил: «Кто, думаете вы такой, молодой человек? Чёртов Джон Уэйн?». Уэйна называли «королём вестерна», он был одним из самых востребованных актёров в истории Голливуда, был трижды женат, сделал семерых детей и вёл соответствующий своему статусу образ жизни. Во время встречи Клаф продолжил задавать вопросы о личной жизни Гари, игрок позже описал общение как «довольно странное». Из предыдущего примера весьма понятна такая настороженность.



«Форест» отказался от сделки, и шотландец перебрался в «Лидс», где сформировал непроходимую связку в центре поля с Гордоном Страханом, Дэвидом Бэтти и Гари Спидом. Сезон 1990/91 «павлины» закончили на четвёртом месте в Первом Дивизионе, а на следующий год и вовсе стали чемпионами Англии. Ещё он запомнился по успешному периоду в «Ливерпуле», с которым в 2001-м взял 5 кубков. МакАллистер всю карьеру отличался высоким уровнем профессионализма и закончил её только в 39 лет, так что в конкретном случае легендарный Брайан Клаф допустил осечку. А для самого игрока те сапоги стали поистине судьбоносными.

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Проблемы с зубами

Футболист: Али Сиссоко

Несостоявшийся трансфер: из «Порту» в «Милан»

Али Сиссоко и его проблемные зубы Фото: AMA/Getty Images

В 2009-м на левого защитника «Порту» Али Сиссоко был небывалый спрос во всех топ-5 европейских чемпионатах. Приобретя в январе игрока за мизерные 300 тыс. евро, через полгода «драконы» уже получали предложения о переходе, превышающие 10 миллионов. Одним из тех, кто обратился к португальцам, был «Милан». Сумма трансфера оценивалась в 15 млн. евро, сам француз должен был подписать 5-летний контракт со вкусным по тем временам окладом в 1 млн. в год. Оставалось продемонстрировать своё здоровье итальянским медикам. Всё было отлично, пока осматривающие Сиссоко специалисты не заглянули ему в рот. Дантист, выдавший заключение, даже рекомендовал «россонери» воздержаться от подписания. Адриано Галлиани, одному из главных лиц клуба, пришлось выступить с заявлением, которое гласило, что проблемы с зубами у игрока могут дать осложнения на внутренние органы, и «Милан» вынужден отказаться от сделки. «Порту» горевать не стал и легко нашёл нового покупателя, отправив футболиста на родину в «Лион» за 16,2 млн. евро. Бесподобный португальский бизнес.

Позже ситуацию прокомментировал Ренцо Мандоцци, известный врач с 27-летней карьерой в спорте. По его мнению, у Али была обнаружена либо гранулема (воспаление соединительной ткани, которое действительно может привести к сердечным осложнениям), либо проблемы с прикусом. Опытный Мандоцци сообщил, что впервые слышал о том, что зубные проблемы помешали кому-то перейти в другой клуб, гранулема и дефекты прикуса спокойно лечатся и не могут помешать игре в футбол. Возможно, что представители «Милана» пытались снизить цену трансфера или просто предпочли перестраховаться.

Проваленный экзамен по математике

Футболист: Тибо Куртуа

Несостоявшийся трансфер: из «Генка» в «Хоффенхайм»



Недавно Луц Пфанненштиль, нынешний спортивный директор дюссельдорфской «Фортуны», поведал бельгийской газете HLN о занимательной ситуации из своего прошлого. С 2010 по 2018 бывший голкипер трудился в «Хоффенхайме» на должности главы международного скаутинга. В начале своей работы в «деревне» Луц с коллегами наблюдал за двумя молодыми и подающими надежды вратарями «Генка» – Тибо Куртуа и Коэном Кастельсом. Немцы были очень близки к подписанию именно Тибо, но Куртуа завалил экзамен по математике при получении среднего образования, и сделка была отменена. 1 августа 2011-го в Германию за 1,2 млн. евро в итоге отправился Кастельс.

А всего за пару дней до этого перехода Куртуа был приобретён лондонским «Челси» почти за 9 млн. Правда, сначала он на три сезона отправился в аренду в «Атлетико», где сменил ушедшего в «МЮ» Де Хеа. Зато после возвращения из Испании вытеснил из основы легенду «синих» Петра Чеха, а затем стал причиной ухода из «Реала» Кейлора Наваса. Остаётся надеяться, что Тибо Куртуа в состоянии сейчас пересчитать все свои 12 трофеев и 79 матчей за сборную Бельгии. А вот Коэну Кастельсу решение аналогичной задачи не составит труда – 1 Суперкубок Германии и 0 международных встреч в составе главной команды страны.

Умышленная грубость на чемпионате мира

Футболист: Фелипе Мело

Несостоявшийся трансфер: из «Ювентуса» в «Реал»

Через мгновения Фелипе Мело получит красную карточку после фола на Арьене Роббене Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

На чемпионат мира-2010 центральный полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело отправился в качестве игрока «Ювентуса». Свой турнирный путь на африканской земле футболисты Селесао завершили уже на стадии ¼ финала, где уступили Нидерландам – 1:2. Проигранный матч подпортила ещё и красная карточка, которую схлопотал на 74-й минуте Мело. Известный своим жестким, а часто и грубым, стилем игры бразилец не смог чисто отобрать мяч у Арьена Роббена, а затем умышленно наступил тому шипами на ногу. Безоговорочное удаление.



Буквально на днях сам бразилец поведал испанскому порталу as.com, что у этого неспортивного эпизода были и другие последствия. По словам Фелипе Мело, на тот момент уже был согласован его переход из «Ювентуса» в «Реал», но руководству «сливочных» настолько не понравился неприглядный эпизод с Роббеном, что трансфер был аннулирован. Видимо, ещё один схожий по темпераменту с Пепе и Серхио Рамосом футболист стал бы перебором. Вторую «банду психов» в Мадриде решили не создавать. Но сам Мело нисколько не расстроился, отправившись 22 июля 2011-го в «Галатасарай». За четыре полных сезона в Турции бразилец оформил 8 трофеев и несказанно этому рад.

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Извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль

Футболист: Роберт Левандовски

Несостоявшийся трансфер: из «Леха» в «Блэкберн Роверс»

Роберт Левандовски не переехал в Англию из-за извержения вулкана Фото: Ludmila Mitrega/Getty Images

В 2018-м в британской прессе то и дело появлялась информация, что в приобретении форварда «Баварии» Роберта Левандовского заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В «МЮ» поляк мог перебраться и раньше – в 2012-м, по сообщениям The Guardian, Левандовскому звонил сам Сэр Алекс Фергюсон и приглашал в команду. Но дортмундская «Боруссия», за которую бомбардир тогда выступал, наотрез отказалась отпускать игрока. Но самый реальный шанс оказаться в АПЛ был у 22-летнего Роберта в 2010-м. На забивного нападающего «Леха» из Познани серьёзно претендовал «Блэкберн», а тренер «бродяг» Сэм Эллардайс лично летал в Польшу на встречу с Левандовски. «Лех» просил 3-4 млн. евро, на приобретении серьёзно настаивал скаутский отдел, а Большой Сэм был очень доволен знакомством. Роберт также остался впечатлён общением и готов был прилететь в Блэкберн со своим агентом на переговоры. А заодно хотел посмотреть город и тренировочную базу.



Но добраться до Туманного Альбиона пара так и не смогла – в середине апреля началось второе извержение исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль. 15 числа из-за большого выброса пепла было полностью остановлено авиасообщение со многими европейскими странами, в том числе и с Великобританией. Запланированный вояж пришлось отменить. А вскоре подоспел интерес от «Боруссии», туда Роберт и отправился в летнее трансферное окно 2010-го за 4,75 млн. евро. С тех пор эта история не даёт покоя Эллардайсу, уволенному из «Блэкберна» 13 декабря того же года, ведь уже тогда специалист видел огромный потенциал поляка и серьёзно рассчитывал на его способности.

Непропорционально большая голова

Футболист: Иско

Несостоявшийся трансфер: из «Малаги» в «МЮ»



В 2012 году Иско был признан «Лучшим молодым игроком Европы» и «Открытием года» в испанском футболе, но селекционный отдел «Манчестер Юнайтед» не интересовали ни личные награды талантливого парня, ни его прекрасные выступления в Примере и ЛЧ в составе «Малаги». Как позже сообщал ESPN – старший скаут «Красных дьяволов», лично просмотрев несколько матчей с участием Иско, вынес заключение, что игрок не подходит английскому клубу. Причиной такого решения стали нехватка скорости и слишком большая голова для парня ростом 176 см.



Мадридский «Реал» же ничего не смутило, и 1 июля 2013-го Франсиско Суарес официально стал футболистом «сливочных». Свою голову он использовал с крайней пользой для столичного гранда и выиграл в его составе все возможные клубные трофеи. А в Суперкубке УЕФА-2017 Иско лично продемонстрировал «МЮ», от чего те отказались, став лучшим игроком матча и забив второй мяч «Реала».

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Проблемный цвет кожи новичка

Футболист: Андре Онана

Несостоявшийся трансфер: из «Аякса» в клуб Серии А

Андре Онана Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Камерунский голкипер Андре Онана воспитывался в Академии Самуэдя Это'о и «Барселоне», а сейчас уже четыре сезона подряд является номером один в «Аяксе». 24-летний Онана хочет покинуть Амсдердам в ближайшее трансферное окно, чтобы продолжить свой дальнейший прогресс и показать всем, что чернокожий вратарь может успешно играть в топ-клубе. Британская пресса приписывает интерес к парню со стороны «Челси» и «Тоттенхэма». Но уехать из Нидерландов он мог гораздо раньше – после успешного выступления «аяксидов» в Лиге Европы 2016/17 (уступили в финале «МЮ» – 0:2) его переход в неназванный клуб Серии А находился уже на стадии согласования.



Почему такая таинственность? Потому что причина срыва перехода – весьма мерзкая, и сам игрок не стал раскрывать название команды. В самом конце 2019-го Онана в одном из интервью рассказал, что продуктивные переговоры были свёрнуты после того, как представитель второй стороны получил новые указания сверху. Генеральный директор «Клуба» посчитал, что темнокожий голкипер создаст проблемы из-за наличия у их фанатов, так называемых, правых взглядов.

Наследственная склонность к полноте

Футболист: Маттейс Де Лигт

Несостоявшийся трансфер: из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»

Маттейс Де Лигт Фото: Michael Steele/Getty Images

В последнем законченном розыгрыше Лиги Чемпионов «Аякс» запомнился своим фееричным выступлением абсолютно всем, и его перспективные игроки были нарасхват. 1 июля 2019-го полузащитник Френки Де Йонг отправился покорять Ла Лигу вместе с «Барселоной», и на очереди был молодой и мощный защитник Маттейс Де Лигт. Юношу лично очень хотел приобрести Жозе Моуриньо и видел в нём приоритетную цель для решения проблемы с центром обороны. Но отчёт голландского скаута Марселя Бута, которого привёл ещё Луи ван Гал, заставил руководство «МЮ» наложить вето на переход.



Бут представил информацию о том, что дорогостоящее приобретение является очень рискованным из-за потенциальных проблем Де Лигта с избыточной массой. Мотивация была следующая – у его отца Франка были проблемы с лишним весом и очень вероятно, что будут и сына. Ненужные килограммы якобы грозили в будущем потерей темпа, выносливости и повышенным травматизмом. При росте в 189 см. вес Маттейса колеблется в районе 90 кг. Выбор в итоге был сделан в пользу Гарри Магуайра, который за 80 млн. фунтов пришёл из «Лестера», попутно став самым дорогим защитником в истории. Сейчас англичанин является капитаном «МЮ» и отпахал уже 42 встречи. Де Лигт же за чуть менее скромные деньги отбыл в «Ювентус», где поначалу действительно выглядел неповоротливо и медлительно. Но молодой игрок постепенно адаптируется к требованиям новой лиги и скопил на данный момент 30 матчей во всех соревнованиях. Кто из двух клубов оказался прав, покажет только время.

Клуб перепутал футболистов-однофамильцев

Футболист: Ламин Яллоу

Несостоявшийся трансфер: из «Салернитаны» в «Менеменспор»



Турецкий клуб второго дивизиона «Менеменспор» в летнее трансферное окно 2019-го искал усиление в линию атаки. В Италии скауты присмотрели африканского нападающего Ламину Яллоу, который долгое время принадлежал «Кьево». Игрок национальной сборной Гамбии успел дебютировать в составе «летающих ослов» в Серии А, но большую часть карьеры находился в различных коллективах второго по значимости эшелона. Представители футболиста и турецкой команды на удивление быстро договорились о встрече и в кротчайшие сроки согласовали условия личного контракта. Было также сделано фото с традиционным рукопожатием, на котором новый исполнитель красовался в жёлто-синей полосатой форме. Однако в течение следующих 24 часов было объявлено, что Яллоу провалил медицинский осмотр, и сделка не состоится.



Ничего необычного, если бы не одно «но». «Менеменспор» подписал соглашение не с тем Яллоу. Вместо Ламина турки пригласили другого гамбийца – Алфу Яллоу, который находился в статусе свободного агента и ранее выступал в четвёртом дивизионе Португалии за «Алкошетенсу». В итоге мечта Алфа выступать в сильном клубе была разрушена, Ламин остался в «Салернитане», а «Менемеспор» – без необходимого нападающего.