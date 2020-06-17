В «Ростове» эпидемия – уже 6 заболевших. Что теперь будет с РПЛ?

«Ростов» захлестнула эпидемия коронавируса. 17 июня стало известно, что последние тесты, проведённые в команде, обнаружили шесть случаев заражения.

Кто заразился

Пока точно неизвестно. Однако комментатор Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что инфекцию подозревают у Романа Ерёменко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова.

Что говорят в «Ростове»

На официальном сайте ростовского клуба уже опубликовали заявление о сложившейся ситуации.



«Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.



Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Поэтому клуб незамедлительно поставил в известность руководство профильные ведомства, РФС и РПЛ, а также принял все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором», — говорится в сообщении.

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Президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц заявил, что вся команда уходит на двухнедельный карантин.



«Ростов был и остаётся приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор.



Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле. Мы желаем здоровья заболевшим футболистам, верим в их скорейшее выздоровление, надеемся на поддержку и понимание наших болельщиков. До встречи на стадионе. Берегите себя!», — отметил Арутюнянц.

Что будет дальше

Как стало известно «Чемпионату», матч «Сочи» — «Ростов» 19 июня точно не состоится. Пока решение о судьбе встречи ещё не принято. Но если подходящий день для переноса матча так и не определят, то «Ростову» могут засчитать техническое поражение.

Более того, из-за двухнедельного карантина «Ростов», кроме игры с «Сочи», пропустит ещё два матча чемпионата России – с «Арсеналом» (27 июня) и «Краснодаром» (1 июля). Это ещё два возможных технических поражения, если даты для переноса не найдут. А при нынешнем плотном графике сделать это довольно непросто.



Несмотря на карантин в «Ростове», рестарт РПЛ состоится. Премьер-лига точно будет доиграна.



Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин давал чёткий ответ на вопрос: «Что будет, если заразится команда?».



«Нужно набрать 16 полевых игроков плюс два вратаря. Никакой остановки не будет, переносить некуда. Засчитывается поражение. Чтобы этого не происходило, мы открыли сквозную заявку для молодых, берите сколько надо дубля, из молодежного состава. IFAB дал возможность делать пять замен. Также вместе с РФС мы добились того, что команды не будут уходить на самоизоляцию, а будут тестирования», — говорил Прядкин.

Похоже, чтобы избежать «технарей» в трёх ближайших матчах, «Ростову» придётся играть молодёжкой.

UPD. Спортивный юрист Михаил Прокопец поделился мнением о сложившейся ситуации.



«Регламент доигровки РПЛ и РФС приняли на прошлой неделе. Согласно нему, если игрок заболевает, то он удаляется на 14-дневный карантин вместе с контактной группой. «Ростов», насколько я понимаю, поступил строго в соответствии с этим регламентом.



Что касается технического поражения, то, опять же, исходя из регламента РПЛ, поражение засчитывается команде за неявку на матч, но в случае отсутствия форс-мажора. ФИФА признаёт коронавирус форс-мажором. Техническое поражение «Ростову» в трёх матчах будет незаконным и аморальным. Игроки же не сами в метро спустились в час пик. Заболеть во время пандемии абсолютно нормально. Может, все восемь миллионов людей на планете обвиним в том, что они не смогли защититься от вируса? И всех теперь уволить? Если я заболею, меня уволить сразу должны? Так почему «Ростову» нужно техническое засчитать?



Думаю, у РФС и РПЛ есть план на такой случай. Они не могли не предусмотреть. Техническое поражение не вариант – «Ростов» регламент полностью соблюдал. Нужно найти время для переноса этих матчей – можно передвинуть старт следующего сезона, договорившись с УЕФА и ФИФА. Тем более есть кубковые даты, другие резервные дни, да и УЕФА войдёт в положение. Нужно сделать всё, чтобы доиграть матчи. Мой прогноз – технических поражений «Ростов» избежит, это крайняя мера. Люди же не специально не приедут на игру, так что ситуация требует гибкости», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.