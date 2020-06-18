А ведь бразилец оказался на поле случайно — из-за травмы партнёра.

Кошмарный матч Давида Луиса против «Сити»: привёз гол, привёз пенальти и был удалён. Видео

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал», второй по счёту после возобновления АПЛ, стал настоящим кошмаром для защитника гостей Давида Луиса.

«Манчестер Сити» - «Арсенал»

Он вышел на поле на 24-й минуте, сменив получившего травму Пабло Мари. Счёт был 0:0. Но «Сити» давил. Четыре явных голевых момента хозяева поля не реализовали в первом тайме, и казалось, «Арсенал» сумеет дотянуть до перерыва.

Но на 2-й компенсированной минуте Кевин Де Брёйне исполнил передачу с правого фланга в чужую штрафную, где рикошетом от Луиса мяч отлетел на угол вратарской, откуда Стерлинг ударом в дальний угол ворот шансов Лено не оставил. Таким образом, бразилец поучаствовал в первом голе после возобновления АПЛ. Историческом в некотором смысле.

Только начался второй тайм, как Луис заработал прямую красную карточку. Вот за это.

Фол очевидный и вопросов не вызывает. Но удаление ли это? Наверное, пенальти и жёлтой карточки было бы достаточно. Но судья решил иначе.

Де Брёйне реализовал пенальти и снял все вопросы в этом матче.

После этого «Арсенал» фактически не провёл ни одной атаки, а «Сити» довёл дело до разгрома. Агуэро вышел один на один по месту левого форварда, но отправил мяч в штангу — на добивание первым успел Фоден и был уже точен.

Давид Луис запомнит этот день надолго.