В АПЛ вообще готовились к возвращению футбола? Подводят все: игроки, судьи и техника

Главное впечатление: кажется, никто в АПЛ до утра среды даже не подозревал о возвращении футбола. Не готовы оказались все. Включая технику.

Первый долгожданный матч после трёхмесячной паузы закончился со счётом 0:0. Но только это неправда, потому что гол был забит. Причём, по правилам. Норвуд с дальнего штрафного закрутил мяч в ворота, а Нюланд сыграл неуверенно и поймал мяч уже за линией ворот. Но поймал – и прижал к штанге. Автоматическая система HawkEye («Соколиный глаз»), которая оповещает арбитров, как только мяч пересекает линию ворот, не сработала.

Через пару часов официальные представители системы определения гола (кстати, она называется «Соколиный глаз») прокомментировали эпизод для BBC. Они извинились и признали глюк системы. Никакого невероятного искажения перспективы или неправильного угла съёмок: гол действительно был. Всё это происходило на глазах линейного и главного судьи. Но они доверились технике, а не своим глазам. Зря: в перерыве у арбитра Оливера всё-таки завибрировало уведомление о взятии ворот, только было уже поздно.



Этот гол дико важен, учитывая турнирную таблицу. «Шеффилд» — сенсация сезона и реально претендует на место в Лиге чемпионов. В конкурентах – «МЮ», «Тоттенхэм», «Челси», так что ценность каждого очка стремится к абсолюту. И – минус два очка в игре с аутсайдером. Впереди у «Шеффилда» игры с прямыми конкурентами за четвёртое место, так что эти ошибочно отобранные очки вполне могут сыграть решающую роль в итоговом распределении мест. Это провал.

Чего ждать от завершения сезона в АПЛ? Главные интриги турнира Даже у «Арсенала» (девятое место!) ещё есть шансы на Лигу чемпионов.

Второй матч был с приставкой топ. «Ман Сити» против «Арсенала» — это всегда интересно, а сейчас особенно: Артета – ученик Гвардиолы, который не провёл и 20 матчей во взрослой карьере и впервые столкнулся со своим учителем. Но игроки «Арсенала» были не готовы. Не готовы физически – иначе нельзя объяснить сразу две мышечные травмы в первом тайме. На шестой минуте Джаку пришлось унести на носилках после жёсткого столкновения с Гендузи. А через 15 минут попросил замену Мари. Так в игру вошёл Давид Луис. И как станет известно чуть позже, для «Арсенала» было бы лучше не делать замену, а просто остаться вдесятером.



Луис оказался не готов так, как другие игроки, судьи и техника, вместе взятые. Сначала он организовал гол. Пас де Брёйне выводил Стерлинга один на один, но для этого мячу надо было пройти сквозь Луиса. Легко: Давид деревянно махнул по мячу бедром, тот отлетел идеально на ход Стерлингу.

Абсурдная ошибка, но следующая была ещё хуже. Он не прочитал движения Мареза и проиграл рывок, хотя изначально был в правильной позиции. Пришлось догонять, а догонял Луис в основном руками. Фол абсолютно очевидный – пенальти. Правда, очевидность фола не делает его грубым, а Марез всё-таки не выходил один на один по центру ворот. Поэтому удаление выглядит странно. Но VAR не вмешалась. Тоже странно. Может, это чтобы помочь «Арсеналу»?

Участие Луиса в игре в цифрах: 25 минут, 24 паса, результативная ошибка, фол на пенальти и удаление. В принципе, эти 25 минут сделали игру. Кстати, у «Сити» новый пенальтист. Де Брёйне удар реализовал и это, в принципе, сенсация, учитывая, что последние четыре пенальти команда не забила.

В оставшееся до конца матча время «Сити» довёл владение мячом до 80%, а точность паса до 96%. А потом лишился молодого Гарсии: Эдерсон вылетел из ворот и чудовищно врезался в партнёра по команде. Ему оказывали помощь больше 10 минут, потом увезли сразу в больницу. Ещё забил Фоден: оказался первым на мяче после того, как Лено перевёл удар Агуэро в штангу.

Хотя удаление Луиса вместе с пенальти и закончило игру, вряд ли оно изменило результат. «Арсенал» вышел играть смело, а замена Джаки на Себальоса только подтвердила желание Артеты играть от себя. Так вот: на это не было ни шанса. Чтобы контролировать мяч с «Сити» нужен постоянный прессинг, на который у «Арсенала» просто не было физики. Игра выглядела равной 20 минут, дальше началась планомерная осада ворот гостей, причём, и до гола у «Сити» были хорошие моменты (например, удар Мареза с трёх метров). Пожалуй, смелость Артеты выглядела наивно.



Матч стоил командам трёх травм, ещё один игрок выбыл из-за дисквалификации, а темп был ниже, чем в игре «Баварии» с «Боруссией». Всё, что могло пойти не так, пошло не так. «С возвращением, АПЛ!» — так грустно подытожил свой текст корреспондент The Guardian Пол Дойл. К его эмоциям можно только присоединиться.



Единственное, что прошло гладко – акция по борьбе с расизмом. Все игроки и судьи встали на одно колено, у всех на форме было без ошибок написано Black Lives Matter, те же слова Гвардиола произнёс перед матчем на огромном экране. Никто ничего не перепутал. Ну и хорошо.

Фото: Peter Powell/Pool via Getty Images

Вот так вернулся английский футбол. Эмоционально и событийно. Случилось много всего. Но всё-таки, кажется, что он мог бы вернуться и получше. Чуть более качественно.



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