10 футболистов, раскрывшихся после ухода из «Барселоны»

Недавно мы вспоминали футболистов, чью карьеру испортил переход в «Барселону». Сегодня – топ-10 игроков, которые вовремя покинули «Камп Ноу» и раскрылись в другом клубе.

10 игроков, загубивших свою карьеру в «Барселоне» Двое из них ещё могут всё исправить.

Симау Саброза Фото: Clive Brunskill / Getty Images

70 матчей, 4 гола, 8 ассистов

В конце 1990-х годов португалец считался неимоверным талантом. Уже в 17 лет он дебютировал за «Спортинг», а через два года получил вызов в национальную сборную. В сезоне-1998/99 Симау забил 10 голов в чемпионате Португалии и привлёк к себе внимание ведущих клубов Европы. Трансфер Симау обошёлся «Барселоне» в 3 млн евро.

Первый сезон португальца в Каталонии получился неудачным: 32 матча, 1 гол, 2 ассиста. Симау чаще всего выходил на замену, либо не играл вовсе. 20-летний вингер никак не мог раскрепоститься: «С одной стороны Фигу, с другой – Ривалдо, Гвардиола. Я боялся даже заговорить с ними!».



Симау рвался обратно в «Спортинг», но вернуться в родной клуб не получилось. В итоге Саброза перешёл в «Бенфику», которая считалась злейшим врагом «Спортинга», где стал лидером, а позже и капитаном команды. В 2007 году Саброза вновь оказался в Испании, на этот раз – в «Атлетико», где провёл четыре неплохих сезона. За Португалию он сыграл 85 матчей (11-й показатель в истории сборной). Карьера Симау однозначно пошла в гору после ухода из «Барсы».

Микель Артета Фото: Julian Finney/Getty Images

0 матчей

Артета – воспитанник «Барселоны», но пробиться в основу он не смог и выступал лишь за «Барселону-Б». Там вместе с ним, кстати, играл ещё один футболист из нашего списка (Пепе Рейна). Сначала Микель отправился в «ПСЖ» на правах аренды: за полтора года в Париже испанец провёл 53 матча, забил 5 мячей и сделал 4 ассиста. «ПСЖ» не смог договориться с «Барсой» по сумме выкупа, и Артета перешёл в «Рейнджерс» за 8 млн евро.



После двух лет в Шотландии Артета вернулся на родину (в «Реал Сосьедад»), но почти сразу переехал обратно в Британию. С 2005 по 2011 годы Микель выступал за «Эвертон», а затем перешёл в «Арсенал». И пусть Артета не выиграл море трофеев, его любили болельщики обеих команд. Англия признала его талант. Футбольный интеллект Артеты нашёл применение и по окончании карьеры – теперь он работает тренером.

Пепе Рейна Фото: Phil Cole / Getty Images

49 матчей, 59 пропущенных мячей, 18 матчей «на ноль»

Рейна, в отличие от Артеты, дебютировал за первую команду «Барселоны». 17-летний Пепе провёл 33 матча в сезоне-2000/2001, пропустив в них 43 мяча. Через год в команду пришёл Роберто Бонано, и Рейна переместился в запас. К тому же, в «Барсе» больше рассчитывали на Виктора Вальдеса, поэтому Пепе пришлось уйти в «Вильярреал».



На «Эль Мадригале» Рейна не задержался надолго. В 2005 году он пополнил состав «Ливерпуля», с которым впоследствии выиграл Лигу чемпионов. Также Рейна получил вызов в сборную Испании, где, правда, оставался в тени Касильяса. Тем не менее, Пепе – чемпион Европы (дважды) и чемпион мира. Рейна, кстати, мог вернуться в «Барселону» в 2013 году, но трансфер сорвался из-за Вальдеса, решившего остаться в команде ещё на один сезон.

Рикарду Куарежма против Джузеппе Панкаро Фото: Doug Pensinger/Getty Images

28 матчей, 1 гол, 2 ассиста

Куарежму, как и Симау, воспитал «Спортинг». И судьбы у них очень похожи: оба оказались в «Барселоне», не смогли себя проявить и вернулись на родину. Главной причиной ухода Рикарду стал конфликт с Франком Райкардом. Голландский специалист требовал от Куарежмы чёткой, дисциплинированной игры, что не нравилось португальцу: «В «Спортинге» мне давали свободную роль. Когда я перешёл в «Барселону», мне обещали, что я буду играть так же».

Рикарду пропускал тренировки, всячески давая понять, что оставаться в «Барселоне» он не намерен. Через год Куарежму продали в «Порту». Там-то он и провёл свои лучшие годы: 216 матчей, 49 голов, 57 результативных передач. Пожалуй, его карьера могла сложиться ещё лучше, не случись трансфера в «Интер».

Златан Ибрагимович Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

46 матчей, 22 гола, 13 ассистов

Статистике Златана в «Барселоне» позавидовал бы любой форвард, но вот его цифры в составе «Интера» в сезоне-2008/2009: 47 матчей, 29 голов, 11 ассистов. Ибрагимович просто не смог адаптироваться к требованиям Гвардиолы и «тики-таки», которую Пеп ставил «Барселоне».



Иногда Златан оставался в запасе, что ему совершенно не нравилось. После одного из таких матчей (против «Вильярреала», победа 4:1) Ибрагимович слетел с катушек. «Я вошёл в раздевалку и, увидев Пепа, крикнул ему: «Ты не мужик! У тебя коленки трясутся перед Моуринью. Иди ты к чёрту!», – вспоминал Ибрагимович в своей автобиографии. – Может быть, я сказал ещё что-то более оскорбительное, но тогда я был вне себя от ярости».



Через некоторое время Златан извинился перед Гвардиолой, но было уже поздно – «Барселона» купила Давида Вилью. Шведский форвард ушёл в «Милан», где провёл два отличных сезона, после чего оказался в «ПСЖ». В Париже Ибрагимович выиграл множество титулов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба (156 голов). Позднее его рекорд побил Эдинсон Кавани (200), но уругвайцу для этого понадобилось больше матчей – 180 и 301 соответственно.

Яя Туре Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

118 матчей, 6 голов, 8 ассистов

Ивуариец сразу стал основным игроком «Барселоны». В первом сезоне Туре провёл 38 матчей, из них 37 в стартовом составе. Однако со временем Яя играл всё реже и реже. Причина проста – в «Барсе» наигрывали своего воспитанника Бускетса на позиции опорника.



Ещё одной проблемой, с которой столкнулся Туре в «Барселоне», стали его взаимоотношения с Гвардиолой: «Что бы я ни спросил, он всегда отвечал мне с пренебрежением. Пеп игнорировал меня до тех пор, пока не пришло предложение от «Манчестер Сити». К тому времени мы не общались с ним уже около года. Я не хотел уходить из «Барсы», но Гвардиола в меня не верил».



В «Манчестер Сити» ивуариец раскрылся с новой стороны. Играя ближе к атаке, Яя приносил больше пользы, чем в опорной зоне. Сезон-2013/14 стал для Туре лучшим в карьере: 49 матчей, 24 гола, 12 ассистов. Трижды в составе «горожан» Яя выигрывал чемпионство, долгое время носил капитанскую повязку. Четыре раза Туре признавался лучшим игроком Африки, а в 2015 году выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара.

Алексис Санчес Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

141 матч, 47 голов, 35 ассистов

Чилиец примкнул к «Барселоны» после отличного сезона в «Удинезе» (33 матча, 12 голов, 11 ассистов). Первый год Санчеса в каталонском клубе испортили травмы, из-за которых он пропустил 14 игр. Да, Алексис регулярно забивал и раздавал голевые передачи, но твёрдым игроком основы в «Барсе» он так и не стал. Лучший показатель Санчеса в «Барселоне» – 54 матча, 21 гол, 16 результативных передач (сезон-2013/14).



В «Арсенале» чилиец заиграл на новом уровне, более стабильно. Сезон-2016/17 сложился для него просто фантастически: 51 матч, 30 голов, 18 результативных передач. Санчес был лидером «канониров», и, может быть, оставался бы таковым, если бы не переход в «МЮ».

10 игроков, загубивших свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» Один из них даже оказался в РПЛ.

Адама Траоре Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

4 матча, 1 гол

Траоре прошёл все ступени каталонского клуба, от детских команд до самой главной. Закрепиться в первой команде было крайне тяжело: помимо Траоре, в заявке «Барсы» было сразу пять игроков, способных сыграть справа в атаке (Месси, Санчес, Педро, Деулофеу, Тельо).



Летом 2015 года Траоре перешёл в «Астон Виллу», а чуть позже стал игроком «Мидлсбро». По-настоящему заиграл Адама лишь в этом сезоне, выступая за «Вулверхэмптон»: 43 матча, 6 голов, 10 ассистов. Недавно Траоре получил вызов в сборную Испании, интерес к нему проявляют топ-клубы АПЛ – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Вроде бы не прочь вернуть игрока и «Барселона».

Тьяго Алькантара Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

100 матчей, 11 голов, 20 ассистов

Тьяго не повезло оказаться в «Барселоне», когда в команде блистали Хави и Иньеста. Чаще всего Алькантара выходил на замену, либо подменял кого-то из ветеранов, а затем снова возвращался на скамейку запасных.



Вместе с Гвардиолой хавбек перебрался в «Баварию». Первые сезоны Тьяго страдал от травм, но со временем стал ключевым игроком клуба. Пик карьеры испанца – сезон-2018/19 (43 матча, 3 гола, 8 ассистов). Трансферная стоимость Алькантары тогда подскочила до 70 млн евро. Гвардиола хотел забрать Тьяго к себе в «Манчестер Сити», но «Бавария» не отпустила игрока.

Лука Динь Фото: Octavio Passos/Getty Images

46 матчей, 2 гола, 3 ассиста

Француз в «Барселоне» оказался на вторых ролях. Слева в защите уже который год играет Жорди Альба, и вытеснить его из основы Динь не смог. Лука 57 раз оставался в запасе, а из 46 матчей всего 35 пришлись на стартовый состав.



В конце концов Динь выдвинул ультиматум руководству: либо больше игрового времени, либо трансфер в другой клуб. «Барселона» выбрала второй вариант, и летом 2018 года Люка уехал в «Эвертон». В прошлом сезоне Динь провёл 37 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач – отличный показатель для крайнего защитника. В этом году цифры чуть скромнее (30 матчей, 1 гол, 6 ассистов).



«Я думаю, что уход из «Барселоны» пошёл на пользу моей карьере, – заявил Динь. – Когда я приехал в «Эвертон», хотел больше играть и наслаждаться футболом». Теперь и в сборную Франции Люка вызывается значительно чаще.