«Дали паспорт, а он испугался». Почему спартаковец Тчуйсе отказался от сборной России

Спорт вне политики? Об этом давно стоит забыть. Кровавые события в Америке эхом откликаются по всему миру. Расовая нетерпимость снова в центре внимания.



Есть мнение, что именно она 20 лет назад помешала защитнику «Спартака» Жерри-Кристиану Тчуйсе – натурализованному камерунцу – стать первым темнокожим футболистом в истории сборной России.

«Жили в общежитии, ели черный хлеб и растворимый суп»

Его путь к вершинам российского футбола донельзя удивителен. В 1997 году 22-летний Тчуйсе впервые приехал в Россию, чтобы играть… в турнире коллективов физкультуры. В компании с другими камерунцами Жерри-Кристиан жил в городке с живописным названием Горячий Ключ (город краевого подчинения в Краснодарском крае с населением 40 тысяч человек) и выступал за местный «Нефтяник». Позже он будет вспоминать: «Я вообще не знал, куда ехал. Туда отправилось много камерунских футболистов, но нас обманули. Сказали, что команда нас очень ждет. Оказалось, никто не ждет. Мы жили в общежитии, ели черный хлеб и растворимый суп».



Судьба улыбнулась Тчуйсе, когда в товарищеском матче против новороссийского «Черноморца» уверенная игра защитника понравилась главному тренеру «моряков» Олегу Долматову. Тот пригласил африканца на просмотр и оставил в команде.



За два сезона Тчуйсе, к тому времени выучивший русский язык, так здорово проявил себя в «Черноморце», что летом 2000-го (новороссийцы тогда шли в лидерах чемпионата) предложение о его покупке сделали сразу и «Спартак», и «Локомотив».

Жерри-Кристиан Тчуйсе Фото: РИА Новости

Тчуйсе выбрал «Спартак», которой заплатил за африканца 800 тысяч долларов – на тот момент это была самая дорогая покупка в истории красно-белых.



Спустя годы камерунец признается – сбылась его мечта: «Все игроки в России мечтают играть в «Спартаке». Даже если выходить на поле только на 10 минут. Это суперклуб. Я до сих пор не могу понять, как я туда попал».



Со «Спартаком», где Тчуйсе займет правую бровку, он выиграет два чемпионата страны (последние для красно-белых на будущие 16 лет), и сыграет в Лиге чемпионов.

Жерри-Кристиан Тчуйсе в матче Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера» Фото: Mike Egerton/Getty Images

Олег Романцев настолько доверял Чуне, как прозвали его болельщики, что в 2000 году захотел увидеть защитника в составе сборной России, которую тогда тренировал наряду со «Спартаком».

«Отдай мяч, что его схватил?» Последняя ЛЧ Олега Романцева: грустные и смешные истории Даже в самой кошмарной Лиге чемпионов в истории «Спартака» (6 поражений с общим счётом 1:18) можно отыскать что-то весёлое.

«Однажды на улице Москвы меня остановил человек: «Когда ты уже начнешь играть за нашу сборную?»

По воспоминаниям Тчуйсе первое предложение о получении российского паспорта ему было сделано еще при обсуждении перехода в «Спартак»: «Технический директор клуба Александр Шикунов предложил мне принять российское гражданство, сказав, что Романцев рассчитывает на меня в сборной России. Поначалу я не воспринял это всерьез. Думал, шутка. Но потом понял, что это был не розыгрыш, и ответил согласием. Я уже потерял надежду, что меня позовут в сборную Камеруна. А играть на высоком уровне мне хотелось».



В интервью 2010 года Тчуйсе вспомнит свой разговор с Романцевым на эту тему: «Подошел Романцев и сказал, что есть такая возможность… Конечно, это было необычно. Я не мог ничего сказать, потому что не ожидал. Что ответить: «да» или «нет»? Думал: «Господи, что за судьба у меня». Но в итоге согласился. И мне сделали паспорт».



Позже Тчуйсе еще добавит деталей в свой волнительный рассказ: «Признаюсь, я долго колебался. Решающими оказались мнения жены и отца: оба в один голос заявили, что от предложений, подобных тому, которое сделало руководство «Спартака», нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах».



А вот версия событий от президента РФС Вячеслава Колоскова, высказанная в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Инициатива шла от Романцева, а Михаил Гершкович был ближайшим помощником Олега Ивановича и менеджером сборной. Он пришел ко мне и сказал, что этот парень может усилить футбол национальной команды. А сборной мы никогда и ни в чем не отказывали».



Инициативу о получении Тчуйсе российского гражданство помимо Колоскова и тренерского штаба сборной поддержал Шамиль Тарпищев — тогдашний советник мэра Москвы по спорту.



В то время и Камерун разглядел в Тчуйсе достойного игрока, выразив заинтересованность в его приглашении. Но спартаковец, обидевшись на местную федерацию футбола («Они вызывали даже футболистов, игравших в Южной Америке. А вот мной в России никто не интересовался!»), отказался приезжать в расположение родной сборной.

Жерри-Кристиан Тчуйсе Фото: Mike Egerton/Getty Images

Многие болельщики в России с воодушевлением ждали его дебюта, насмотревшись на подвиги в составе сборной Польши Эммануэля Олисадебе (в первом матче квалификации ЧМ-2002 благодаря двум голам натурализованного нигерийца и заработанному им же пенальти поляки обыграли в Киеве украинцев – 3:1). Виктор Гусев свою программу на «Первом канале» начал облаченным в майку сборной России с фамилией Тчуйсе на спине.



Сам защитник «Спартака» рассказывал такую историю: «Однажды на улице Москвы меня остановил человек и спросил: «Когда ты уже начнешь играть за нашу сборную?».



В августе 2000-го Тчуйсе даже успел потренироваться вместе с командой — на базе в подмосковном Бору перед товарищеским матчем с Израилем. Камерунец вспоминал, как его приняли старожилы сборной: «Ребята отнеслись ко мне очень доброжелательно, помогли быстро освоиться. К примеру, когда я сидел один в своем номере, заглянул Аленичев. «Ты чего здесь один сидишь? — сказал он. — Пойдем к нам, вместе будет веселее». Хорошо пообщались и с Мостовым. Он прекрасно знает родной для меня французский язык».

Защитники падали, когда он их обводил. Нереально крутой гол Мостового из СССР! (видео) Шедевру Мостового в ворота харьковского «Металлиста» — 30 лет.

Но играть за Россию африканец тогда еще не мог – его паспорт с двухглавым орлом будет готов только в ноябре. Официальная информация поставит в этом вопросе лаконичную точку: «Указом Президента РФ № 1777 защитник «Спартака» камерунец Жерри-Кристиан Тчуйсе получил российское гражданство».



В феврале 2001-го Тчуйсе снова вызовут в сборную, которой предстояло играть в Греции. В интервью он заявит, что готов к дебюту: «Счастлив, что Романцев пригласил меня. Это — большой аванс и доверие, которые я постараюсь оправдать. Не так давно мне звонили из Камеруна с просьбой прибыть в их сборную, но они поздно спохватились — еще в середине прошлого года я принял твердое решение выступать за Россию. Летом меня уже приглашали на сбор, но тогда у меня еще не было российского паспорта. В конце года все формальности были улажены, и теперь своей игрой мне нужно доказывать, что я достоин приглашения в национальную команду».



Но выйти на поле у него снова не получится – Тчуйсе даже не приедет на сбор, сославшись на травму. А через несколько месяцев выяснится, что, несмотря на свое «твердое решение», он все-таки согласился выступать за Камерун.

«Кто-то на самом верху решил — темнокожий футболист играть за Россию не будет»

Почему он так и не сыграл за сборную России – до сих пор остается загадкой.



Версия номер один – таково было решение властей. Паспорт получить можно, играть — нет.



В 2010-м ее частично подтвердил сам Тчуйсе, который до сих пор старается избегать воспоминаний о тех событиях: «Примерно так: кто-то на самом верху решил — темнокожий футболист играть за Россию не будет. Жаль, что у меня не получилось. Люди столько сделали, чтобы я получил этот паспорт. Мне даже стыдно было».



Версия номера два – расизм и угрозы жизни. Тчуйсе попросту испугался. В том числе ему угрожали из Камеруна – местная мафия.



Колосков: «Я не интересовался, почему Тчуйсе так и не сыграл ни одного матча за сборную. Не лез в работу тренерского штаба. Угрозы футболисту? Чушь полнейшая. Никто ему не угрожал. Кому он нужен?».



Версия номер три – метания самого игрока. Этой версии в частности придерживался Романцев, считая, что африканец до конца так и не смог определиться, нужна ли ему сборная России: «Тчуйсе – человек себе на уме. В принципе в этом нет ничего плохого, но у него все время были некоторые сомнения в отношении своего решения выступать за нашу сборную. А с таким настроением вряд ли следует играть в главной команде страны».



Версия номер четыре — Камерун элементарно перекупил игрока, заплатив ему за отказ от сборной России.



В составе «неукротимых львов» Тчуйсе дебютировал в мае 2001 года в гостевом отборочном поединке ЧМ-2002 против Анголы (вышел в основе, отыграл все 90 минут). За Камерун он проведет только три матча.

Жерри-Кристиан Тчуйсе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В большом интервью, которое Тчуйсе в 2018 году дал изданию francetvinfo.fr, его, в том числе, спросили о сборной России: «Президент Владимир Путин подписал указ, и я получил российское гражданство. Появилась уникальная возможность сыграть со звездами — Карпиным, Мостовым. Но потом… Этого не произошло. Мне не очень хочется говорить об этом подробно, но было сложно представить, чтобы в тот момент за сборную России выступал человек с моим цветом кожи. Мне очень хотелось играть за эту команду, но обстоятельства не позволили».



Тчуйсе привел и конкретный пример проявления расизма в России, с которым он столкнулся: «Я приехал туда в 1997 году. Люди еще только выходили из коммунизма, и многие, очевидно, никогда не видели черного человека. Тогда я избегал долгих прогулок по улице. Однажды шел со своей девушкой, два парня подошли и начали угрожать нам. Я заговорил с ними по-русски, и другие люди узнали меня. Не знаю, что случилось бы, если бы я не был футболистом».

Как и где жили футболисты в СССР. В чём ходили, как отдыхали, на чём спали Много редких фотографий известных игроков и тренеров.

«Он, бедный, метался. Сам с собой не мог договориться»

«Чемпионат» поинтересовался у людей, работавших с камерунцем в «Спартаке» — к какой версии они склоняются? Почему Тчуйсе не заиграл за сборную России?



Александр Хаджи, администратор «Спартака» в 1980-2008 гг.:

— Странная история, конечно. Дали паспорт, стал гражданином России, и, вроде, был нужен, но…



Насколько я знаю, он рассказал руководству «Спартака» историю, что к нему в Москве подошли на улице и пригрозили: «Будешь играть за Россию – убьем». И вот после этого он отказался.



Было это на самом деле или Тчуйсе все выдумал – никто не знает. Он же не говорил ничего конкретного – кто, где. Как проверишь? Может, действительно напугался.



Но мы потом с болельщиками «Спартака» общались, ребята утверждали, что такого быть не могло: «Среди нас таких нет».



Черт его знает, кто ему мог помешать. Какие силы. Так-то он парень был нормальный — спокойный, тихий, уравновешенный.



— Сборной бы помог?

— Игрок он был неплохой. Не то чтобы звезда, но все же. Романцев его научил. В отборе хороший, чистенький, не грубиян, скорость для защитника неплохая, в игре разбирался…



— Романцев говорил о его метаниях.

— Значит, и такая версия существует. Может, боялся, что в нашей сборной не заиграет.



— Говорили, что Камерун Тчуйсе денег предложил.

— Почему нет? Но тогда, думаю, он и здесь бы торговаться начал. Мол, дайте больше. А этого не было.



— Сверху могли спустить установку — «темнокожего в состав не пускать»?

— Вот в это я не верю. Это уже были путинские времена. Кому он там был нужен?



Максим Калиниченко, полузащитник «Спартака» в 2000-2008 гг.:

— Что там было в голове у Чуни – фиг его знает. Мне кажется, его просто вызвали в сборную Камеруна, и он не смог отказать. Все-таки – предложение из дома. Он много лет был там как отрезанный ломоть, за футболиста никто не держал, чудак играл в Краснодарском крае за какие-то университеты, а тут в сборную пригласили!



Может быть, семья повлияла. В конце концов каждый сам волен выбирать свой путь. Мы в «Спартаке» эту тему не обсуждали.



Угрозы? Со стороны кого? Расистов? Так он сколько лет до этого в России прожил! И нормально все было. С теми же скинами – мягко говоря, не самыми толерантными гражданами. А их тогда хватало. Предположу, в истории со сборной России что-то такое могло произойти, но не думаю, что именно это повлияло на окончательное решение Тчуйсе. Больше чем уверен – он просто выбрал Камерун.



Каким запомнился? С ним никогда не было проблем. И футболист хороший, и человек. Добрый, простой, без подлости. По-русски хорошо говорил. Как и у каждого из нас – свои тараканы в голове. Знаю, у него в московской квартире человек сто жило – родственники, знакомые…

Жерри-Кристиан Тчуйсе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Андрей Червиченко, президент «Спартака» в 2001-2004 гг.:

— Чуня? Он все сказкам верил, что может за сборную Камеруна играть. Вот, бедный, и метался. На мой взгляд, дело тут исключительно в издержках происхождения. Человек сам с собой не мог договориться.



— Романцев дал ему характеристику: «Тчуйсе – человек себе на уме».

— Точно. Два слова скажет – и молчит. Только глазами глымкает, смотрит.



— Угрозы получал?

— Здесь нет, а из Камеруна, вроде, звонили, грозили. Ему и семье. Он потом приходил – жаловался. Но было ли это правдой – иди, проверь. То ли специально сочинял, то ли на самом деле угрожали.



— Могли ему в Камеруне денег заплатить?

— Могли. Все, что угодно могло быть. Но лично мое мнение – в сборной России он не заиграл исключительно из-за себя. Никто ему никаких препятствий не чинил, Романцев его любил, в команде к нему на удивление хорошо относились. Из всех темнокожих, которые были при мне в «Спартаке», к нему относились душевней и лучше всего. Жаловаться ему точно не на что. Если он что-то сейчас рассказывает – это все сказки африканского леса.



— Сам Тчуйсе списывал все на расизм и людей во власти, которые не захотели видеть в сборной России темнокожего футболиста.

— На мой взгляд, нет таких темнокожих, которые все свои проблемы не списывают на расизм. Посмотрите на Америку. Абсолютно своеобразный сегмент человечества. Большинство мыслей не поддаются логическому объяснению.



— О своем уходе из «Спартака» по окончании сезона-2002 Тчуйсе тоже недавно высказался: «Я бы хотел остаться, но мой контракт не был пересмотрен. Не договорились».

— Это было почти 20 лет назад – всех нюансов я уже не вспомню. Могу сказать одно – ни один нормальный тренер, ни один нормальный президент, не отпустит хорошего игрока. Всегда договорятся, продлят контракт. Если, конечно, нет каких-то неадекватных запросов.



По-моему, Чуня к тому времени уже сдал. Может быть, голова была забита другим. Ему же из Камеруна постоянно звонили, говорили, что вот-вот во Францию продадут. Тоже метался — не понимал, куда хочет. Получалось – ногами на поле, а головой непонятно где. Насколько я помню — мы предложили ему остаться на какую-то вменяемую зарплату, которой он тогда соответствовал. Но Тчуйсе захотел большего и отказался.

«Русофобский бред». Червиченко ответил бывшему футболисту «Спартака» Кинку

Сейчас Тчуйсе живет в Париже, тренирует местную молодежную команду, но хочет работать на «Спартак»

Из «Спартака» Тчуйсе уйдет, отыграв за красно-белых 2,5 года (63 матча). Перейти в «Ланс» у него не получится, и все, что останется — вернуться на сезон в «Черноморец». Потом в его карьере будут «Москва» и клубы первого дивизиона — «Терек» и подольский «Витязь».

Жерри-Кристиан Тчуйсе в футболке «Москвы» (против Дмитрия Комбарова) Фото: Dima Korotayev/Getty Images

По окончании карьеры в 2008 году 33-летний Тчуйсе решит уехать во Францию. Свой выбор он объяснит так: «Мои дети не очень привыкали к российской погоде. И в русских школах им было бы тяжело. Если бы я был только с женой, мы смогли бы жить в России. Но поскольку у нас много детей, решили уехать во Францию».



Кстати, своего старшего сына он назвал Иван-Юрий.



Тчуйсе долгое время проживал с семьей в Ле-Мане — играл за ветеранов и тренировал команду в городской академии. Но недавно переехал в Париж и теперь работает с одной из столичных «молодежек».



В интервью «Спорт-Экспрессу», вышедшем пару месяцев назад, 45-летний Тчуйсе уточнил — он по-прежнему гражданин России: «У меня сейчас только российский паспорт – французского нет. Я русский и очень люблю Россию. Готов работать в Париже на «Спартак». Знаю много местных футболистов. Могу предлагать их «Спартаку».



Обсуждения темы своего неудавшегося романа со сборной России он все также сторонится: «20 лет назад все было по-другому. В то время ситуация была сложной. Угрозы? Без комментариев. Не жалею ли я, что так и не получилось сыграть за Россию? Не хочу говорить об этом».



В итоге то, что не получилось у Тчуйсе, сделает Ари – бразилец из «Краснодара» станет первым темнокожим футболистом в составе нашей сборной. Но только в 2018 году.