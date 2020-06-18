10 иностранных тренеров, которые провалились в РПЛ

Дик Адвокат, Андре Виллаш-Боаш, Лучано Спаллетти, Массимо Каррера — все эти специалисты оставили заметный след в истории чемпионата России. Но и громких провалов у тренеров-легионеров в РПЛ бывало немало. Мы составили десятку самых резонансных из них.
Борис Буняк («Уралан» Элиста, 2000)
Борис Буняк
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Летом 2000 года Борис Буняк возглавил клуб из Калмыкии, став первым иностранным тренером в России из так называемого дальнего зарубежья. Сербский специалист принял команду после 14 туров, в разгар сезона, и… провалился. За 16 туров чемпионата Буняк не одержал ни одной победы и набрал всего два очка. За этот отрезок «Уралан» забил шесть голов, а пропустил 42. Попутно клуб вылетел из Кубка России. С сербским наставником клуб из Калмыкии установил антирекорд чемпионата — самое крупное поражение в истории (0:9 от «Локомотива»).
Существует легенда, якобы президент клуба спутал Бориса Буняка с известным украинским тренером Леонидом Буряком. Кто знает, может, оно и в действительности так и было.
Иво Вортманн («Динамо», 2005)
Иво Вортманн
Фото: fc-dynamo.ru
В 2005 году в «Динамо» собралась внушительная диаспора из португальских футболистов, поэтому и тренера руководство бело-голубых нашло подходящего – бразильца. Для Иво российский клуб стал 25-м в тренерской карьере. Вортманн возглавил столичный клуб после 16-го тура. За 13 матчей чемпионата ему удалось одержать лишь три победы и один раз сыграть вничью. Помимо неудовлетворительных результатов Вортманн запомнился ещё тем, что в матче с «Москвой» выпустил на поле сразу 11 легионеров. Сезон-2005 «Динамо» завершило на восьмом месте, а Иво был уволен и продолжил путешествие по клубам. Его последним местом работы был китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» в 2016 году.
Зоран Вулич («Луч-Энергия», 2008)
Зоран Вулич
Фото: РИА Новости
В 2007 году «Луч» с огромным трудом удержался в РПЛ и в межсезонье призвал на помощь тренера из Хорватии. С Вуличем лучше не стало. За 24 матча дальневосточный клуб победил всего трижды, набрав 19 очков. После разгромного поражения от «Зенита» (1:8) Вулич подал в отставку, в третий раз за сезон, несмотря на доверие со стороны руководства. Позже тренер заявил, что ему было тяжело в России из-за долгих перелётов. Последним клубом хорватского специалиста был «Хайдук» в 2018 году.
Микаэль Лаудруп («Спартак», 2008-2009)
Валерий Карпин и Микаэль Лаудруп
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Знаменитый датчанин возглавил «Спартак» после 21 тура сезона-2008. Из девяти оставшихся матчей красно-белые выиграли только треть. Во многом благодаря победе над ЦСКА (1:0), Лаудрупу дали ещё один шанс. Этим матчем красно-белые прервали семилетнюю безвыигрышную серию в играх с «армейцами». Сезон-2009 начался для «Спартака» плохо: четыре очка в четырёх стартовых играх чемпионата и вылет из Кубка России. После кубкового поражения от «Динамо» Лаудруп был отправлен в отставку. Микаэль вернулся в Испанию, но уже через два года возглавил «Суонси», с которым выиграл Кубок Футбольной лиги, обыграв в финале «Брэдфорд Сити» (5:0).
Юрген Рёбер («Сатурн», 2008-2009)
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Рёбер приехал в «Сатурн» после этапа в дортмундской «Боруссии». Сезон-2008 подмосковная команда завершила на 11-м месте, хотя до этого было почётное пятое. Юрген ничего нового в игру «Сатурна» не привнёс, потерпев восемь поражений при таком же количестве ничьих и всего четырёх победах. После разгрома от «Спартака» (0:4) немец был уволен. В турецком «Анкараспоре» Рёбер тоже надолго не задержался и переквалифицировался в спортивного директора.
Хуанде Рамос (ЦСКА, 2009)
Сергей Игнашевич и Хуанде Рамос
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Прежде чем открыть для себя Россию Рамос практиковал в таких больших клубах, как «Севилья», «Тоттенхэм», «Реал» Мадрид. Московская гастроль именитого испанца продлилась всего полтора месяца. Руководство красно-синих не смогло удовлетворить запросы Хуанде по трансферам, и стороны приняли решение расстаться. Из девяти матчей под руководством Рамоса ЦСКА выиграл четыре (три – крупно). Из России Хуанде перебрался в соседнюю Украину, где стал серебряным призёром с «Днепром». С 2016 года испанец находится без работы.
Руд Гуллит («Терек», 2011)
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Появление Гуллита в нашем чемпионате многие сочли странным: к тому времени голландец уже три года находился в «свободном плавании». Его последним местом работы был «Лос-Анджелес Гэлакси» (2007-08). Опасения скептиков оказались обоснованными: карьера Гуллита в России оказалась недолгой и неудачной: уже после 13 тура сезона-2011 обладатель «Золотого мяча» был уволен из-за неудовлетворительных результатов. За 13 матчей с Гуллитом «Терек» набрал лишь 12 очков, одержав три победы. Грозненский клуб выступил с громким заявлением относительно отставки иностранного тренера: «Гуллит вместо того, чтобы работать, засучив рукава, думает о барах и дискотеках». После России Руд нигде главным тренером так и не устроился. С мая 2017 года голландец трудится в штабе Рональда Кумана в сборной Нидерландов.
Унаи Эмери («Спартак», 2012)
Евгений Макеев и Унаи Эмери
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Эмери возглавил «Спартак» перед сезоном-2012/13 и многообещающе стартовал в РПЛ — три победы, включая разгром «Динамо» (4:0). Потом, правда, уже сам «Спартак» был сильно бит в Санкт-Петербурге (0:5), после чего красно-белые стали чередовать серии побед и поражений. Терпение руководства клуба лопнуло после домашнего поражения от «Динамо» (1:5). Эмери в тот же вечер был отправлен в отставку, а главным тренером стал Валерий Карпин. Как ни странно, этот провал пошёл на пользу Эмери. Покинув Россию, он собрал солидную трофейную коллекцию — 10 различных кубков! Унаи трижды покорял Лигу Европы и выиграл все возможные национальные Франции с «ПСЖ».
Мирча Луческу («Зенит», 2016-2017)
Мирча Луческу (с кубком)
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Луческу приглашался в «Зенит» для того, чтобы вернуть сине-бело-голубым чемпионство. За 12 лет в донецком «Шахтёре» Мирча восемь раз выигрывал чемпионат Украины и однажды — Кубок УЕФА. В России румынский тренер начал с победы в Суперкубке и 12-матчевой беспроигрышной серии в РПЛ. Неудача «Зенит» постигла в Кубке России (разгром от «Анжи» — 0:4), а затем последовало поражение в чемпионате от «Терека». Эти матчи выбили петербуржцев из колеи и вторую части сезона сине-бело-голубые провели нестабильно. Руководство «Зенита» осталось недовольно результатами команды и расторгло контракт с Луческу, назвав его приход в клуб большой ошибкой. С августа 2017 года по февраль 2019-го румынский тренер возглавлял сборную Турции. Сейчас Луческу без команды.
Роберто Манчини («Зенит», 2017-2018)
Далер Кузяев и Роберто Манчини
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
После Луческу поднимать санкт-петербуржский клуб на вершину взялся Манчини. Однако приход итальянского Мистера не только не улучшил результаты команды, но и ухудшил. Хотя начало российского этапа у Манчини вышло точно таким же, как у Луческу — 12 игр без поражений.
Вторая половина сезона выдалась для «Зенита» тяжёлой: только шесть побед в 15 матчах. Итог — пятое место. Впервые за 10 лет «Зенит» оказался вне тройки призёров, поэтому очередная отставка никого не удивила. После ухода из «Зенита» Манчини возглавил сборную Италии, где и трудится до сих пор. С земляками у него получается лучше.
- 18 июня 2020
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