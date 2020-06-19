У «Спартака» новый левый защитник, в которого очень верит Тедеско. Кто такой Илья Голосов

В понедельник вышло большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, которое он дал группе журналистов ведущих российских спортивных изданий, — подробный и интересный рассказ о текущих делах команды, причинах кадровых решений и ближайших планах.
Среди прочего Тедеско затронул тему левого фланга обороны, но он не стал жаловаться на отсутствие опытного сменщика Айртону в этой зоне, а, наоборот, лучезарно наговорил комплиментов 18-летнему Илье Голосову, которого экстренно привлекли к главной команде после ухода Мельгарехо.
— Сейчас с нами тренируется Голосов, — сказал Тедеско. – Очень талантливый и быстрый парень. Пусть он молод, но мы верим в работу «Спартака-2» и нашей академии. Почему бы не дать Голосову шанс? Потенциал для того, чтобы закрепиться в основе, у него есть. И свой шанс он сейчас использует. Прежде чем кого-то покупать на позицию левого защитника, мы попробуем его.
Особое внимание на последнюю фразу: «Спартак», по словам Тедеско, НЕ СОБИРАЕТСЯ покупать нового левого защитника, пока не изучит на практике уровень 18-летнего Голосова. Понятно, что клуб в любом случае не смог бы заявить новичка на концовку чемпионата, но уже сегодня можно было вести конкретные переговоры с потенциальными кандидатами. А «Спартак» пока выжидает.
Смелое заявление от главного тренера, которое заставляет более пристально взглянуть на Голосова, рассказать о нём и попытаться оценить перспективы. А заодно ответить на вопросы, встречающиеся в социальных сетях.
В материале использованы данные Wyscout.
Откуда взялся Голосов?
Тедеско заявил, что верит в работу спартаковской академии, но Голосов, как ни странно, не является её воспитанником. Он вырос в Ростове-на-Дону, получал образование в структуре «Ростова», в 2017-м (когда ему было 16) получил предложение от «Локомотива» и переехал в Москву. Из академии «железнодорожников» Илья выпустился в прошлом году, но даже не успел поиграть за дубль – в начале сезона-2019/2020 его пригласил «Спартак».
Илья Голосов
Фото: spartak.com
У красно-белых, в свою очередь, имелся дефицит левоногих защитников в структуре клуба – те, кто заканчивали академию, не устраивали руководителей и тренеров, плюс добавилась команда U-17, участвующая в Юношеской футбольной лиге, — и «Спартаку» потребовались новые футболисты. Одним из них стал как раз Голосов.
Парадокс в том, что в детско-юношеском футболе Голосов использовался преимущественно повыше: в опорной зоне или на левом фланге полузащиты. Но в «Спартаке» на него изначально смотрели исключительно как на левого защитника. Если в «Локомотиве» Илья не попадал в основной состав молодёжной команды, то в новом клубе он начал играть сразу же после перехода – провёл до зимней паузы 9 матчей из 11. Два пропустил из-за травмы.
Роман Пилипчук, возглавивший «Спартак-2» зимой, перевёл Голосова из «молодёжки» во вторую команду. Илья уже успел дебютировать в ФНЛ – правда, вышел лишь в одной игре с «Текстильщиком (1:1), сыграл на позиции левого полузащитника (в обороне расположился Тигиев) и свои 45 минут провёл скромно.
Какие у него сильные качества?
Начать нужно с того, что у Голосова очень нетипичное для флангового защитника телосложение: рост 186, вес 73. Из коллег по амплуа по всей РПЛ со схожей антропометрией можно сходу вспомнить разве что Марио Фернандеса (189, 77). Высокий игрок в этой зоне – это интересно, поскольку, во-первых, он может стать опцией для игры вверху, во-вторых, имеет шансы лучше снимать подачи с дальней штанги (частая проблема фланговых защитников). Но пока Голосов своими габаритами толком не пользуется: вверху играет с переменным успехом (37% выигранных дуэлей), за диагонали не цепляется («Спартак-М» их не практиковал, но в будущем в главной команде – кто знает?), головой после подач со стандартов не бьёт.
Зато очень нравится, как Голосов ведёт единоборства и как вообще спокойно и уверенно действует в позиционной обороне. Даже ошибается он, нисколько не паникуя. У него хороший тайминг в борьбе, он понимает, когда нужно атаковать соперника в момент приёма мяча, а когда стоит плассироваться и выжидать. Длинные ноги и сильное тело помогают чисто вступать в отбор, в статике он выигрывает почти всё (66,7% выигранных дуэлей в обороне из 10,17 попыток в среднем за 90 минут, ), к профессиональному футболу Илья должен быть адаптирован. Сложности могут возникать против быстрых и техничных соперников: Илья может не успевать развернуться и набрать скорость, поэтому начинает играть в тело, пытаться затормозить им соперника – и не всегда делает это удачно.
Ещё Голосов на удивление спокойно выходит из обороны посредством передач: он умеет быстро принимать решение (видимо, навыки, полученные на позиции опорника, там заставляют до приёма мяча крутить головой), отдаёт очень симпатичные передачи вперёд – как короткие, так и средние. Общая точность передач на позиции левого защитника у него – 82%, это солидные цифры. Также у Голосова в среднем 8 передач за 90 минут в финальную треть (70,5% точных).
Дополнительная опция: плотный дальний удар. Им, однако, Илья пользуется редко. Но есть подозрение, что в своей карьере он забьёт несколько красивых голов из-за штрафной.
Какие недостатки?
Тедеско назвал Голосова «быстрым парнем» — это правда, но с небольшими оговорками. Илья хорошо бежит на дистанции, на широком шаге, когда уже разгоняется. А взрыв для флангового игрока у него точно не уникальный (возможно, поэтому использовался в юношестве в центральной зоне), набирает скорость он не очень быстро.
Вдобавок Голосов пока средне выглядит в атаке: не хватает объёма включений, количество передач в штрафную скромное (0,99 за игру с 50% точности), 0,37 передачи под удар за 90 минут. Но, вероятно, в схеме с тремя центральными защитниками Голосову будет комфортнее, поскольку он получит подстраховку, сможет располагаться повыше в момент начала атаки и чаще будет оказываться с мячом в финальной трети. Левая нога у него неплохая.
Фото: spartak.com
Почему именно Голосов, а не Воропаев или Тигиев?
Прежде всего хочется ещё раз заметить: отказ от Мельгарехо на данном отрезке чемпионата – странный шаг руководства. Если у «Спартака» была возможность оставить парагвайца на два месяца, то стоило бы ей воспользоваться. Команда осталась с юным резервистом на левом фланге обороны, и неизвестно, как Голосов поведёт себя в РПЛ – не начнёт ли его болтать, как того же Рассказова, который по атакующим качествам даже ярче.
Спартаковские болельщики в социальных сетях удивлялись, почему Тедеско призвал в главную команду именно никому не известного и не сыгравшего толком даже за «Спартак-2» Голосова, а не, к примеру, Воропаева, который получает лестные оценки среди специалистов, следящих за ФНЛ. Бывший главный тренер второй команды красно-белых Виктор Булатов вообще считал мобильного и работоспособного Воропаева лучшим футболистом команды. И у него, в отличие от Голосова, в 20-летнем возрасте уже 61 матч в ФНЛ. То есть с точки зрения опыта Артём точно готов на сегодня лучше.
Но у Воропаева непрофильная для позиции левого защитника правая нога – а в системе Тедеско, видимо, нужен именно левоногий защитник. Плюс по умению вести единоборства и антропометрии Голосов едва ли уступает Воропаеву. Поэтому на первый взгляд у Ильи больше перспектив на левом фланге в будущем. Что касается Тигиева, то это уже пройденная история: человек показал себя ненадёжным, отрезками вёл себя слишком непрофессионально.
Тедеско искренне верит в Голосова и остальную молодёжь, хотя на душе ему наверняка некомфортно. Вступать в важнейшую и насыщенную часть чемпионата с таким молодым составом – страшно. Но выбора уже нет. «Спартак» не выглядит фаворитом в борьбе за еврокубковую строчку, зато по итогам сезона он может обрести окрепших, более уверенных в себе и стабильных молодых игроков.
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