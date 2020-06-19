У «Спартака» новый левый защитник, в которого очень верит Тедеско. Кто такой Илья Голосов

В понедельник вышло большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, которое он дал группе журналистов ведущих российских спортивных изданий, — подробный и интересный рассказ о текущих делах команды, причинах кадровых решений и ближайших планах.

«Не планируем возвращать Гулиева». Тедеско — о последних событиях в «Спартаке» Главный тренер красно-белых – об уходе Шюррле и Мельгарехо, выздоровлении Бакаева, разгроме от «Динамо» и новых лицах в команде.

Среди прочего Тедеско затронул тему левого фланга обороны, но он не стал жаловаться на отсутствие опытного сменщика Айртону в этой зоне, а, наоборот, лучезарно наговорил комплиментов 18-летнему Илье Голосову, которого экстренно привлекли к главной команде после ухода Мельгарехо.



— Сейчас с нами тренируется Голосов, — сказал Тедеско. – Очень талантливый и быстрый парень. Пусть он молод, но мы верим в работу «Спартака-2» и нашей академии. Почему бы не дать Голосову шанс? Потенциал для того, чтобы закрепиться в основе, у него есть. И свой шанс он сейчас использует. Прежде чем кого-то покупать на позицию левого защитника, мы попробуем его.

Особое внимание на последнюю фразу: «Спартак», по словам Тедеско, НЕ СОБИРАЕТСЯ покупать нового левого защитника, пока не изучит на практике уровень 18-летнего Голосова. Понятно, что клуб в любом случае не смог бы заявить новичка на концовку чемпионата, но уже сегодня можно было вести конкретные переговоры с потенциальными кандидатами. А «Спартак» пока выжидает.



Смелое заявление от главного тренера, которое заставляет более пристально взглянуть на Голосова, рассказать о нём и попытаться оценить перспективы. А заодно ответить на вопросы, встречающиеся в социальных сетях.



В материале использованы данные Wyscout.

Откуда взялся Голосов?

Тедеско заявил, что верит в работу спартаковской академии, но Голосов, как ни странно, не является её воспитанником. Он вырос в Ростове-на-Дону, получал образование в структуре «Ростова», в 2017-м (когда ему было 16) получил предложение от «Локомотива» и переехал в Москву. Из академии «железнодорожников» Илья выпустился в прошлом году, но даже не успел поиграть за дубль – в начале сезона-2019/2020 его пригласил «Спартак».

Илья Голосов Фото: spartak.com

У красно-белых, в свою очередь, имелся дефицит левоногих защитников в структуре клуба – те, кто заканчивали академию, не устраивали руководителей и тренеров, плюс добавилась команда U-17, участвующая в Юношеской футбольной лиге, — и «Спартаку» потребовались новые футболисты. Одним из них стал как раз Голосов.



Парадокс в том, что в детско-юношеском футболе Голосов использовался преимущественно повыше: в опорной зоне или на левом фланге полузащиты. Но в «Спартаке» на него изначально смотрели исключительно как на левого защитника. Если в «Локомотиве» Илья не попадал в основной состав молодёжной команды, то в новом клубе он начал играть сразу же после перехода – провёл до зимней паузы 9 матчей из 11. Два пропустил из-за травмы.



Роман Пилипчук, возглавивший «Спартак-2» зимой, перевёл Голосова из «молодёжки» во вторую команду. Илья уже успел дебютировать в ФНЛ – правда, вышел лишь в одной игре с «Текстильщиком (1:1), сыграл на позиции левого полузащитника (в обороне расположился Тигиев) и свои 45 минут провёл скромно.

Какие у него сильные качества?

Начать нужно с того, что у Голосова очень нетипичное для флангового защитника телосложение: рост 186, вес 73. Из коллег по амплуа по всей РПЛ со схожей антропометрией можно сходу вспомнить разве что Марио Фернандеса (189, 77). Высокий игрок в этой зоне – это интересно, поскольку, во-первых, он может стать опцией для игры вверху, во-вторых, имеет шансы лучше снимать подачи с дальней штанги (частая проблема фланговых защитников). Но пока Голосов своими габаритами толком не пользуется: вверху играет с переменным успехом (37% выигранных дуэлей), за диагонали не цепляется («Спартак-М» их не практиковал, но в будущем в главной команде – кто знает?), головой после подач со стандартов не бьёт.

Зато очень нравится, как Голосов ведёт единоборства и как вообще спокойно и уверенно действует в позиционной обороне. Даже ошибается он, нисколько не паникуя. У него хороший тайминг в борьбе, он понимает, когда нужно атаковать соперника в момент приёма мяча, а когда стоит плассироваться и выжидать. Длинные ноги и сильное тело помогают чисто вступать в отбор, в статике он выигрывает почти всё (66,7% выигранных дуэлей в обороне из 10,17 попыток в среднем за 90 минут, ), к профессиональному футболу Илья должен быть адаптирован. Сложности могут возникать против быстрых и техничных соперников: Илья может не успевать развернуться и набрать скорость, поэтому начинает играть в тело, пытаться затормозить им соперника – и не всегда делает это удачно.



Ещё Голосов на удивление спокойно выходит из обороны посредством передач: он умеет быстро принимать решение (видимо, навыки, полученные на позиции опорника, там заставляют до приёма мяча крутить головой), отдаёт очень симпатичные передачи вперёд – как короткие, так и средние. Общая точность передач на позиции левого защитника у него – 82%, это солидные цифры. Также у Голосова в среднем 8 передач за 90 минут в финальную треть (70,5% точных).



Дополнительная опция: плотный дальний удар. Им, однако, Илья пользуется редко. Но есть подозрение, что в своей карьере он забьёт несколько красивых голов из-за штрафной.

Какие недостатки?

Тедеско назвал Голосова «быстрым парнем» — это правда, но с небольшими оговорками. Илья хорошо бежит на дистанции, на широком шаге, когда уже разгоняется. А взрыв для флангового игрока у него точно не уникальный (возможно, поэтому использовался в юношестве в центральной зоне), набирает скорость он не очень быстро.



Вдобавок Голосов пока средне выглядит в атаке: не хватает объёма включений, количество передач в штрафную скромное (0,99 за игру с 50% точности), 0,37 передачи под удар за 90 минут. Но, вероятно, в схеме с тремя центральными защитниками Голосову будет комфортнее, поскольку он получит подстраховку, сможет располагаться повыше в момент начала атаки и чаще будет оказываться с мячом в финальной трети. Левая нога у него неплохая.

Фото: spartak.com

Почему именно Голосов, а не Воропаев или Тигиев?

Прежде всего хочется ещё раз заметить: отказ от Мельгарехо на данном отрезке чемпионата – странный шаг руководства. Если у «Спартака» была возможность оставить парагвайца на два месяца, то стоило бы ей воспользоваться. Команда осталась с юным резервистом на левом фланге обороны, и неизвестно, как Голосов поведёт себя в РПЛ – не начнёт ли его болтать, как того же Рассказова, который по атакующим качествам даже ярче.

Кадровое решение, которое может дорого обойтись «Спартаку» летом. Об уходе Мельгарехо Почему одно незначимое на первый взгляд событие на самом деле может оказаться очень важным.

Спартаковские болельщики в социальных сетях удивлялись, почему Тедеско призвал в главную команду именно никому не известного и не сыгравшего толком даже за «Спартак-2» Голосова, а не, к примеру, Воропаева, который получает лестные оценки среди специалистов, следящих за ФНЛ. Бывший главный тренер второй команды красно-белых Виктор Булатов вообще считал мобильного и работоспособного Воропаева лучшим футболистом команды. И у него, в отличие от Голосова, в 20-летнем возрасте уже 61 матч в ФНЛ. То есть с точки зрения опыта Артём точно готов на сегодня лучше.



Но у Воропаева непрофильная для позиции левого защитника правая нога – а в системе Тедеско, видимо, нужен именно левоногий защитник. Плюс по умению вести единоборства и антропометрии Голосов едва ли уступает Воропаеву. Поэтому на первый взгляд у Ильи больше перспектив на левом фланге в будущем. Что касается Тигиева, то это уже пройденная история: человек показал себя ненадёжным, отрезками вёл себя слишком непрофессионально.



Тедеско искренне верит в Голосова и остальную молодёжь, хотя на душе ему наверняка некомфортно. Вступать в важнейшую и насыщенную часть чемпионата с таким молодым составом – страшно. Но выбора уже нет. «Спартак» не выглядит фаворитом в борьбе за еврокубковую строчку, зато по итогам сезона он может обрести окрепших, более уверенных в себе и стабильных молодых игроков.