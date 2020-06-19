Смысл «Реала» — в индивидуализме. Матч с «Валенсией» это доказывает

В матче с «Эйбаром» уже был виден новый посткарантинный «Реал». Он играет в футбол, который удобен Азару и Бензема. Не просто владеет мячом, но и пытается дойти до штрафной через создание численного преимущества в центральной трети. Минимум дальних ударов, зато приличное количество подходов к воротам: если доходит до удара, получается опасно.

За первый тайм с «Эйбаром» «Реал» насоздавал моментов почти на 1,5 xG – не дико много, но очень прилично. Другое дело, что во втором тайме «Реал» совершенно перестал играть на атаку и просто отдыхал, контролируя мяч. И ещё один момент, мешающий оценить эффективность нового стиля – сам «Эйбар». Команда, которая играет смело против любых соперников. Часто с катастрофическими последствиями (0:3, 0:5 с «Барселоной», 0:4 с «Реалом» в предыдущих матчах нынешнего сезона).

«Реал» будет играть матчи чемпионата на 6-тысячном стадиончике. Что происходит? Пока только до конца сезона.

Почему с «Валенсией» было трудно играть

«Валенсия», даже такая спорная, со скандалом лишившаяся тренера – гораздо более сложный соперник. Альберт Селадес, пусть и пришёл в команду, сплотившуюся и недовольную отставкой Марселино, по крайней мере, не стал устраивать революций. «Валенсия» играет в том же стиле: отличный низкий блок, а редкие вспышки прессинга нужны только для того, чтобы сбить сбивают ритм атак соперника и дать передышку, собственные контратаки через фланги.



В первые минут 10 даже такую оборонительную команду «Реалу» накручивал. Зидан насытил состав полузащитниками, Вальверде вышел номинально на позиции правого вингера, но в атаках «Реал» явно выстраивался в 4-1-4-1. Модрич открывался не ниже, чем Вальверде, а Азар постоянно стягивался в полузащиту. Бензема получал мяч на позиции кого угодно, только не центрфорварда. За 10 минут он 11 раз вступил в игру – больше тех же Модрича и Азара. Статистика пасов в атакующую треть на этом стартовом отрезке – 38:2.

Зинедин Зидан и Карим Бензема Фото: Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press Sports via Getty Images

Территориальное доминирование сопровождалось той же проблемой, что и в первом тайме с «Эайбаром»: низкой конвертацией в голевые моменты. Был хороший момент у Крооса, который идеально повторил эпизод из предыдущего матча: снова Бензема стянул защитников на левом углу штрафной и откинул Кроосу во второй темп атаки. А лучший момент хозяева создали, когда Азара вышел почти один на один. Потом стало скучно.



«Валенсия» перестроилась: Солер и Торрес играли узко, поэтому Карвахаль и Менди получили больше свободы, зато продвигать мяч через центр стало практически невозможно.



В ход пошли дальние удары. Одновременно с более атакующими позициями крайних защитников «Реал» раскрылся и получил две мощные контратаки. Каземиро – мастер подстраховки, но даже он не справляется, когда и Менди, и Карвахаль вместе с Кроосом и Модричем оказываются далеко за линией мяча. «Валенсия» забила случайный гол после серии отскоков – его справедливо отменили из-за офсайда – и классную вертикальную контратаку, как при Марселино, которая закончилась штангой.

"Реал" - "Валенсия"

Как «Реал» всё изменил

При настолько плотной обороне огромную ценность приобрела игра один в один на флангах – только там у игроков «Реала» была относительная свобода. Удивляло, что Азар почти не уходил на край. Менди и Карвахаль не пользовались такими ситуациями. Но во втором тайме всё изменилось.

Даниэль Парехо против Луки Модрича Фото: Denis Doyle/Getty Images

После перерыва «Реал» лучше растягивал оборону. Во-первых, у Менди и Карвахаля стало больше попыток пройти соперника. Во-вторых, Бензема, а потом и Асенсио помогали, смещаясь на фланги. Васс и Гайя сразу попали в трудное положение, а Торрес и Солер разрывались между необходимостью сохранять плотность в центре и помогать партнёрам на фланге. Из-за усилившегося давления «Валенсия» села ещё глубже и забыла про контратаки. «Реал» получил возможность раскрываться без риска.



Здорово, что героями первого гола стали Модрич, Азар и Бензема. Именнно они – проводники нового стиля «Реала». И каждый идеально справился со своей ролью. Азар протащил мяч, отдал и открылся, Модрич вертикальным пасом отрезал четверёх соперников (из пяти между ним и воротами), Бензема спокойно реализовал выход один на один. Очень классный гол, но нужно отметить важную деталь: он случился после редкой попытки «Валенсии» зацепиться за мяч на чужой половине поля. Гамейро мяч потерял, «Реал» провёл атакую на скорости, чего раньше не было. С одной стороны, атака была три в пять, с другой – игроки «Валенсии» бежали лицом к собственным воротам и не соблюдали правильное расстояние. То есть нельзя сказать, что гол «Реала» родился из позиционных атак, которым команда уделяет столько внимания.

После первого гола «Реал» заиграл лучше. Характерно, что при счёте 0:1 Селадес убрал с поля Парехо и выпустил вместо него более оборонительного Коклена. «Валенсия» рассчитывала забить разве что со стандарта и отбиваться всё остальное время. Не вышло, хотя второй гол «Реал» забил даже без опасного момента – просто за счёт превосходства в классе. Менди простым пробросом ушёл от Васса и сильно прострелил в штрафную. У «Валенсии» были подобные моменты в первом тайме, но Родриго и Гомесу нужно было сначала обработать мяч, потом развернуться, а потом уже неважно. Вместо всего этого Асенсио положил корпус и в касание уложил мяч в дальний угол. Он вышел на поле полминуты назад и забил первым касанием. А до этого не играл 11 месяцев.

Марко Асенсио Фото: Denis Doyle/Getty Images

Третий гол лучше всего передаёт парадоксальность «Реала». Команда пытается комбинировать и продвигать мяч через короткий пас, но на самом деле этот «Реал» — про тожество индивидуализма. Третий гол великолепен, а главное – на каждом этапе игрок в белой форме делал то, что не сумел бы сделать ни один из игроков «Валенсии». Сначала Каземиро отобрал мяч в таком подкате, который не смог бы повторить Кондогбиа. Потом Кроос вырезал фанастически удобную диагональ на Асенсио (таких диагоналей очень не хватило вышедшему на замену Черышеву). А под конец Бензема превратил не самую удобную скидку Асенсио в шедевр. Вот это – торжество индивидуализма. Каждый игрок выполнил свою узкую роль и каждый сделал это на потрясающе высоком уровне.

Индивидуализм как лучшее качество футболиста

Максимально убедительный разгром. Максимально впечатляющие замены Зидана. Выдающийся третий гол и отличные первые два. Всё очень хорошо. Кроме одного маленького нюанса. За час тотального доминирования и позиционных атак забить так и не удалось. Для гола понадобилось, чтобы «Валенсия» исполнила «Эйбар» и полезла вперёд большими силами, а потом потеряла мяч и не успела расставиться.

Это значит, что с более тактически дисциплинированной командой не исключён и вариант с итоговыми нулями на табло. «Реал» даже с Азаром ещё недостаточно хорошо взламывает качественный низкий блок. Это проблема, которую стоит упомянуть даже после настолько эффектной игры, она может сыграть роль в рамках одного или двух матчей. Но заканчивать текст нужно на другом.



«Реал» в первую эпоху Зидана необязательно играл в футбол лучше всех. И даже необязательно играл лучше своего соперника в матче. Но серийно выигрывал за счёт умения распорядиться одним-двумя эпизодами. В мастерстве управления эпизодами это однозначно была лучшая команда в Европе, и Зидан только усугублял это качество точечными решениями по ходу матчей и сильными заменами. Сейчас нет Роналду, в запасе Бэйл, а стиль игры совершенно другой, без дикого количества навесов в расчёте на выигранный верх. Но ключевое умение команды никуда не делось. «Реал» по-прежнему великолепно решает в эпизодах, и чем сложнее эпизод – тем лучше. Кстати, в этом смысле Асенсио – идеальный символ команды. Он не играл год. Вышел, пара касаний – гол плюс пас. Это не про продвижение мяча и тактику. Это про результат.

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