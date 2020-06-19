Будет ли «Сочи» стыдно после матча — вот в чём главный вопрос тура?

«Сейчас «Зенит» будет как «Бавария»: выиграет все оставшиеся матчи». Прогноз на тур РПЛ

Ну что — дождались! РПЛ возвращается. И вместе с чемпионатом России возобновляется наш турнир прогнозов. Тут всё достаточно интересно.

Это Родина моя, всех люблю на свете я! А у вас какие мысли по поводу возвращения РПЛ? Спасибо, что живая. 95 дней, которые изменили всё.

Но давайте вернёмся в докарантинные времена и подведём итоги 22-го тура.

Наш читатель из Москвы Валерий Дёмин набрал всего лишь одно очко, он предсказал исходы встречи «Зенит» – «Урал».

Увы, наша таблица худших результатов снова обновилась.

Худшие результаты



Валерий Дёмин (Москва) — 1 (22-й тур)

Александр Мостовой — 1 (19-й тур)

Дмитрий Радченко — 1 (16-й тур)

Алексей Хасанов (Москва) — 2 (14-й тур)

Анатолий Алиев (Казань) — 3 (21-й тур)

Андрей Пархоменко (Ростов-на-Дону) — 3 (18-й тур)

Анна Кольцова (Казань) — 3 (4-й тур)

Олег Лысенко — 4 (21-й тур)

Богдан Горбунов — 4 (18-й тур)

Александр Титеев — 4 (19-й тур)

Александр Лавров (Сочи) — 4 (10-й тур)

Олег Нефёдов (Санкт-Петербург) — 4 (1-й тур)

Игорь Колыванов угадал разницу в матче ЦСКА – «Уфа», плюс исходы игр «Зенит» – «Урал» и «Тамбов» – «Крылья Советов». Итого — 5 очков.



Обозреватель «Чемпионата» Антон Третяк предсказал разницу в играх «Ахмат» – «Динамо» и ЦСКА – «Уфа», а также исходы матчей «Зенит» – «Урал», «Ростов» – «Локомотив» и«Тамбов» – «Крылья Советов». Это 9 очков.

Таблица после 22-го тура



Читатели — 192

Специалисты — 185

Журналисты — 179

Разрывы, как видите, небольшие. Так что в нашем турнире, в отличие от РПЛ, чемпионская гонка только начинается.

На всякий случай, напомним и лучшие результаты. Для стимула.

Лучшие результаты



Карен Варданян (Санкт-Петербург) — 24 (9-й тур)

Олег Веретенников — 18 (4-й тур)

Иван Мальцев (Москва) — 16 (2-й тур)

Михаил Гончаров — 16 (3-й тур)

Сергей Черных (Москва) — 15 (7-й тур)

Ярослав Мельников (Москва) — 15 (17-й тур)

Прогноз специалистов

Максим Деменко, известный в прошлом футболист:

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 1:0

Два клуба, которые борются за выживание. Матч будет очень важным для обеих команд. Думаю, что «Крылья Советов» выиграют с минимальным счётом. Игра будет очень тяжёлая, поэтому возможен случай везения. Единственное преимущество, что «Крылья Советов» играют дома, без болельщиков, конечно, но в любом случае домашние стены помогают.



«Сочи» — «Ростов» — 2:0

Прекрасно понимаю, что это будет совсем другой футбол. Какие бы ребята там не были старательными, им будет очень тяжело. Хотя зачастую бывает так, что факт мотивации сыграет большую роль для мальчишек 2003 года. Ведь не вся команда этого возраста, а только четыре-пять игроков.

Первый матч РПЛ после пандемии. Дождались! LIVE Все матчи 23-го тура — в одной трансляции.

«Урал» — «Рубин» — 1:1

Здесь даже тяжело предсказать, потому что Леонид Слуцкий пришёл в «Рубин» очень мотивированным. Ну и «Урал» Парфёнова – это команда боевая, все это прекрасно понимают.



«Арсенал» — «Спартак» — 0:1

Тяжело сказать, в каком сейчас состоянии находятся и «Спартак», и «Арсенал». Мы вообще не можем сейчас ничего предсказать, но всё-таки поставлю на минимальную победу «Спартака», хотя игра для них будет очень тяжёлой. У «Арсенала» очень хорошая команда, они бьются за еврокубковую зону.

У «Спартака» новый левый защитник, в которого очень верит Тедеско. Кто такой Илья Голосов Болельщики удивлены, что немецкий тренер выбрал именно его.

ЦСКА — «Зенит» — 2:2

Боевая игра. Может выиграть любая команда, несмотря на то, что многие говорят про проблемы в составе ЦСКА. Мы видели матчи между этими клубами на протяжении четырёх-пяти лет — минимальные или ничейные результаты.



«Уфа» — «Тамбов» — 1:2

Встречаются две одинаковые команды. Я всегда приверженец того, что играть дома легче. Но здесь поставлю на «Тамбов».



«Локомотив» — «Оренбург» — 0:1

«Оренбург» выиграет с минимальным счётом. Хочу даже посмотреть, что будет с «Локомотивом» в течение трёх-четырёх туров после ухода Сёмина. Если бы Юрий Павлович был тренером, то сказал бы, что «железнодорожники» победят



«Краснодар» — «Динамо» — 2:1

Поставлю на «Краснодар». Они бьются за Лигу чемпионов. Но у обеих команд есть потери. Если «Динамо» выиграет, то будет претендовать на медаль, потому что до третьего места всего три очка. Но думаю, что победит «Краснодар».

10 иностранных тренеров, которые провалились в РПЛ Многие из них добились больших побед в Европе.

Прогноз читателей

Константин Назаров (Ростов-на-Дону):

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 1:1

Понятно, что сейчас не будет работать статистика никакая и мы по сути играем в угадайку. Давайте здесь поставим на ничью.

«Сочи» — «Ростов» — 3:0

Надеюсь, у сочинцев хватит совести остановиться на том же количестве мячей, которое им бы принесла техническая победа.

Проклятый Дом футбола. Covid-19 у «Ростова» — как новая «черномырдинка» И чисто технически: «если чешутся руки из-за «Сочи» — чешите в другом месте.

«Урал» — «Рубин» — 1:0

И здесь чисто интуитивно, на команду, которая, как мне кажется, посильнее.

«Арсенал» — «Спартак» — 1:2

Опыт европейских чемпионатов показывает, что в той ситуации, в которой сейчас все клубы, на первый план выходит исполнительское мастерство футболистов. То есть, футбольный менеджер в идеальном варианте. Побеждает тот, у кого выше сумма скиллов.

ЦСКА — «Зенит» — 0:2

Здесь тоже самое. «Зенит» просто сильнее всех сейчас. При полных трибунах, на настрое, на злости, «армейцы» могли бы и отобрать очки у Питера, но не сейчас. Сейчас «Зенит» будет как «Бавария», выиграет все оставшиеся матчи и досрочно станет чемпионом.

«Уфа» — «Тамбов» — 2:0

«Уфа» высоко в таблице, Вадим Евсеев хороший мотиватор, так что здесь, думаю, хозяева победят.

«Локомотив» — «Оренбург» — 1:0

Никто не верит в Николича, насколько я понимаю, но эмоции это одно, а реальная жизнь — совсем другое. «Локо» победит.

«Краснодар» — «Динамо» — 2:1

«Краснодар», думаю, выиграет на классе. Класс — это сейчас самое главное.

Кого пустят на стадионы РПЛ, покажут ли игры бесплатно и что будет с «Ростовом»? Подробный гид «Чемпионата» перед завтрашним возобновлением сезона.

Прогноз журналистов

Михаил Гончаров, обозреватель «Чемпионата»:

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 1:0

В битве главных аутсайдеров нет явного фаворита, но «Крылья» котирую всё же чуть выше: Божович лучше Шалимова умеет справляться со стрессовыми ситуациями, плюс за самарцев фактор домашнего поля.

«Сочи» — «Ростов» — 5:0

Главный прогноз: футбольному клубу «Сочи» после игры будет стыдно. Мальчишек из «Ростова» они, конечно же, обыграют – и если захотят, то крупно, но болеть против них будет большая часть страны.



«Урал» — «Рубин» — 2:2

«Урал» пытается играть в атакующем стиле, поэтому раскрывается и очень много пропускает (команда находится на первом месте по пропущенным). «Рубин» при Слуцком тоже старается играть во владение, но проблем у казанцев много, в том числе с балансом. Ожидаю слегка дворового футбола с обилием голов в обе стороны.

Как попасть на матч РПЛ и что ждёт владельцев абонементов. Объясняем Жеребьевки, обмены билетов, приоритеты – изучили, чего ждать желающим попасть на стадион.

«Арсенал» — «Спартак» — 2:0

«Спартак» будет точно так же болтать из стороны в сторону, как осенью и весной – предпосылок для резкого улучшения ситуации немного. Против «Арсенала» в Туле красно-белым традиционно тяжело. Плюс Игорь Черевченко сильно мотивирован новостями о своей возможной отставке, ему нужно доказывать.

ЦСКА – «Зенит» — 1:3

ЦСКА молод и горяч, «Зенит» стабилен и прагматичен. Сине-бело-голубые имеют лучшую оборону в чемпионате, а кадровые потери, которые мешали им в марте, позади.



«Уфа» — «Тамбов» — 1:0

Футбол заключается не в забивании голов, поэтому «Уфа» выиграет, но не очень крупно.



«Локомотив» — «Оренбург» — 3:0

Марко Николичу придётся несладко, но на дистанции, а не в этом матче. Против «Оренбурга» всё должно сложиться удачно: эмоции и мастерство футболистов перевесят остальные проблемы. Да и у соперника всё слишком плохо.



«Краснодар» — «Динамо» — 0:2

«Динамо» по структуре игры котирую выше, чем весенний «Краснодар». У команды Кирилла Новикова очень крепкий состав и симпатичный рисунок. «Быков» же трясёт. Победа бело-голубых не станет сенсацией.