«Семак был последним, кого ЦСКА призвал в армию». Неизвестные истории о тренере «Зенита»

Это сегодня ему приписывают образ баловня судьбы. И «Семак – легенда ЦСКА» звучит, как аксиома. Но кто-то помнит-знает, через что ему пришлось пройти, чтобы эти громкие слова стали реальностью?



Первые годы юного полузащитника в Москве – череда сложнейших решений, когда большая карьера Сергея Семака могла завершиться, даже не начавшись. В 16 лет он рискнул, несмотря на запрет родителей, приехать в Москву из Луганска; первое время играл за дубль «Асмарала» и его фарм-клуб в Петрозаводске; был близок к отчислению… Сдайся тогда, и не было бы ни хет-трика в ворота «ПСЖ» в Лиге чемпионов, ни пяти золотых медалей чемпионата России, выигранных в составах трех разных клубов, ни капитанства на Евро-2008, ни «Эй, Семак, давай забей!». Только преодолевая себя и обстоятельства, он смог стать тем Семаком, которого мы знаем сейчас.

Как выглядели нынешние главные тренеры РПЛ в молодости Некоторым пришлось завершить карьеру футболиста очень рано.

«Бесков его сначала не видел в составе: «Что ты мне предлагаешь? Метр с кепкой!»

Алексей Скородед (ныне – агент) в 1992 году работал в тренерском штабе «Асмарала», который тогда возглавлял великий Константин Бесков.



— Я первым поехал смотреть Семака – это было в самом начале 1992 года. Константину Ивановичу кто-то сообщил – кажется, из знакомых судей – о талантливых ребятах в луганском училище олимпийского резерва. Мы там просматривали Семака и еще одного футболиста чуть постарше – фамилию сейчас не вспомню, его потом ЦСКА перехватил.



— И каким было первое впечатление от Семака?

— Талантливый мальчишка с хорошими задатками и перспективой. Но когда я ездил в Луганск – забирать его было еще рано. Взяли на заметку и хотели пригласить на следующий год. Но селекционер «Асмарала» Алексей Цыганюк, который поехал туда после меня, решил по-своему, и уже в 92-м привез Сергея в Москву.

— Цыганюк вспоминал: «Он был очень щуплый, но мне понравилась его работоспособность и работа головой». А вам?

— С головой у Сергея всё было в порядке. Мобильный и хорошо думающий игрок с видением поля. Универсал. Да, щуплый – но цепкий и неуступчивый в борьбе. По-хорошему злой.



— В 92-м он начал играть за «Пресню» – вторую команду «Асмарала».

— В 16 лет – конечно! Сырым был — до основы ещё не дорос. На тот момент уступал более зрелым игрокам. Плюс адаптация – оторвали от семьи, огромная Москва после периферийного Луганска…



— Говорят, Бесков даже хотел его отчислить. Светлана Бекоева — жена иракского бизнесмена Хуссама Аль-Халиди, создавшего «Асмарал», в интервью «Спорт-Экспрессу» вспоминала: «Сидели в кабинете. Я говорю: «Константин Иванович, у меня личная просьба. Прошу как женщина, как мама, как наседка – уважьте, пожалуйста. Оставьте мальчика в команде. Посмотрите еще раз, дайте шанс». Он согласился».

— Насколько я помню, это вопрос поднимался из-за того, что Семак был иногородним. А Аль-Халиди со второго круга чемпионата-1992 понемногу начал сокращать финансирование. Не хотел больше снимать иногородним квартиры в Москве – платить за аренду, питание.



— Но, вроде бы, Семак и по игровым качествам Бескову сначала не приглянулся. В том числе поэтому выступал за «Пресню», а потом за «Карелию» из Петрозаводска – фарм-клуб «Асмарала». Бесков говорил Цыганюку, когда тот советовал обратить внимание на новичка: «Что ты мне предлагаешь? Метр с кепкой!». Было такое?

— Надо знать Константина Ивановича. Он мог быть резким в высказываниях. Но потом Сергей адаптировался, и о нем было уже совсем другое мнение.

«Зачем этот старик? У него всё в прошлом». Последний триумф великого Бескова Бутылка водки на троих, прессинг жены, конфликты с игроками. Неизвестный Бесков, который 25 лет назад выиграл для «Динамо» последний трофей.

— Дебютировать при Бескове Семак не успел. В 93-м году «Асмарал» тренировал уже Худиев.

— Да, мы ушли в конце 92-го. После рекордного 7-го места. Константин Иванович хотел остаться, но у них с Аль-Халиди возникли разногласия. Прежде всего — по новичкам. Андрей Гусин с нами в Москве две недели тренировался – произвел сумасшедшее впечатление. Но не срослось — ни по одному игроку из списка Аль-Халиди добро не дал. Он был своеобразным товарищем. А история с борьбой за места в середине таблицы Бескову была не интересна.



— В том же интервью Бекоевой говорится о том, что Семак мог играть за «Асмарал» еще с украинским паспортом. Это к вопросу о том, как ЦСКА удалось его в 1994-м в российскую армию призвать.

— Вот этого я вам точно сказать не могу. Знаю только, что за «Асмарал» он отыграл, по сути, всего полгода, и, кажется, за 300 тысяч долларов его продали в ЦСКА.

Сергей Семак, Сергей Филиппенков и Евгений Варламов Фото: Из личного архива Евгения Варламова

«Пока все играли в карты, Семак усаживался с книжкой в руках»

Деньги за Семака «армейцы» заплатят «Асмаралу» позже. А «служить» его призовут в 94-м. Бекоева рассказывала: «Сказали, что призывают, и забрали, как это практиковалось в ЦСКА. Вы не представляете, что тогда творилось! Однажды проснулись, а Семак уже не здесь, а там. Аль-Халиди кинулся с ним самим разговаривать, с руководством ЦСКА. А те ничего не боялись и не стеснялись. С «Динамо» связываться не стали бы, а с «Асмаралом» не страшно. Тот уже вниз шел. Хуссам тогда пришел в ярость: «Заберу Семака назад и будет у меня играть во второй лиге. Если захочет играть. Никуда не денется, это наш футболист». Как-то договорились. Типа «полюбовно».



— Да, СССР уже не было, но практика призыва еще оставалась, — вспоминает Дмитрий Хохлов, выступавший вместе с Семаком за «армейцев» с 1994-го по 1996 год. – Я, например, поступил в институт и призвался в армию – стал за ЦСКА играть. То, что вокруг Семака такая история развернулась… Понимали, видимо – за кого бьются (смеется).



— Могло быть такое — Семака забрали в российскую армию, хотя он был гражданином Украины?

— Точно не ко мне вопрос – я ничего об этом не слышал.



— Вы ведь с ним еще до его перехода в ЦСКА были знакомы?

— Да, познакомились в юношеской сборной.



— Первые впечатления?

— Всегда был очень спокойным и рассудительным. Хорошо поставленная речь – без нецензурных выражений. По-моему, каким он был – таким и остался.



— Тоже жил в знаменитом общежитии на Песчанке?

— Нет, сразу на базе в Архангельском. На Песчанке в основном жили дублеры. А Серега уже через несколько месяцев заиграл в основе ЦСКА. Так что в нашем пансионате я его не помню.



— Вы рассказывали — пока все играли в карты, Семак усаживался с книжкой в руках.

— Было такое — почитать он любил. Хотя других спроси, что выберете – 95 процентов предпочли бы карты.

— Считается, что талантом он обладал меньшим, чем вы с Радимовым, но за счет кропотливой работы смог вытащить себя на топ-уровень.

— Да, Серега — это человек, который сделал себя сам. Никогда не выделялся какой-то супертехникой или дриблингом. Но работоспособность и самоотдача всегда были запредельными. В этом вопросе он многим мог дать фору. Запомнилось, что никогда не жаловался, не ныл. На тренировках, в играх… Всегда бьется, куется. Даже если кто-то в него влетал, молча вставал и бежал дальше.



— За это его в 19 лет капитаном ЦСКА выбрали?

— В том числе.



— Уже тогда Сергеем Богдановичем называли?

— Нет, Богданыча еще не было. Сэм, Серега.

19-летний капитан Сергей Семак Фото: Barrington Coombs/ Getty Images

— Он в середине 90-х мог в Европу уехать – интересовались «Фейеноорд», «Овьедо». Почему остался?

— Знаю, что варианты были. А почему не уехал – не в курсе. Это у него надо спрашивать.



— И в «Торпедо» вместе с вами не перешел.

— Мы обсуждали, советовались. Серега решил остаться в ЦСКА. Не помню точно, но у него, может быть, срок службы еще не закончился.

«В интернате ЦСКА, бывало, проснёшься среди ночи, а на тебе три таракана сидят…» Мы и раньше догадывались, что Дмитрий Хохлов – превосходный рассказчик, а теперь в этом удостоверились. Убедитесь и вы.

«Семак был последним, кого ЦСКА призвал в армию»

Ряды ЦСКА призывник Семак пополнил, когда команду тренировал Александр Тарханов.



— Впервые Семака в «Асмарале» увидели?

— Да. И сразу дал задание тем, кто у нас отвечал за селекцию, чтобы занялись его переходом.



— Бесков хотел его из «Асмарала» отчислить. Верите в это?

— Нет. Метр с кепкой? Так я тоже был невысоким игроком – 168 сантиметров. И вес — 64 килограмма. Но злой! (смеется).



Не думаю, что Бесков не разглядел в Семаке игрока. Сумасшедший потенциал был виден сразу. А на внешние данные Константин Иванович никогда внимания не обращал – худой, маленький… Его другое заботило – как футболист думает, как с мячом работает. Что, Федя Черенков гигантом был?



— Переход Семака в ЦСКА в 1994-м – детективная история. У него ведь был действующий контракт с «Асмаралом». Но с президентом клуба Аль-Халиди вы не договорились. И в итоге просто призвали игрока в армию.

— Аль-Халиди запросил неподъемные деньги – порядка 500 тысяч долларов. По тем временам – большая сумма. У ЦСКА ее не было. И тогда мы решили поступить таким образом. Если не ошибаюсь – Семак был последним, к кому ЦСКА применил этот метод. Все остальные в команде были уже гражданскими людьми.



— У него, что, и присяга была – форма, автомат?

— Нет, такого тогда уже не было. Просто стал за нас играть, как рядовой российской армии.

— «Асмарал» обиделся?

— Конечно. Хотя после окончания службы Семак должен был туда вернуться.

— Это правда, что всесильный ЦСКА смог забрать в свои ряды гражданина Украины?

— Вот этого я не знаю, ответить не могу. Документами другие люди занимались.



— Украинские сборные его не пытались заиграть? В клуб никакие бумаги не приходили?

— Такого не было.



— Воспоминание жены Аль-Халиди Светланы Бекоевой: «Привезли из Луганска Семака – маленького, худенького, с острыми коленками. На меня он произвел хорошее впечатление – воспитанный мальчик, отличник, все время смущался». Ваше первое впечатление от личного общения?

— По человеческим качествам супер – это я сразу отметил. Узнал, что он школу закончил с золотой медалью. Умный, грамотный, интеллигентный парень. И на футбольном поле был таким же.



— Матом не ругался?

— Ни разу не слышал от него бранных слов. Он и голос-то никогда особо не повышал, не кричал.



— Семак родом из села Сычанское Луганской области. Деревенская закалка помогала в жизни?

— Так мы все — провинциалы (смеется). Деревенские ребята всегда были пробивными. А Семак к тому же из большой семьи, не понаслышке знает, что такое тяжелый труд. Конечно, это ему помогало – преодолевать препятствия, не ныть, не сдаваться.



— Он не сразу заиграл в ЦСКА – в основе появился только в октябре. У вас к нему претензии были?

— Адаптировался. К работе с мячом возникали вопросы, чуть-чуть «школы» не хватало. Но он брал работоспособностью. Играл самоотверженно – мяч потеряет, тут же отберет. Не помню, чтобы кому-то в борьбе уступал! Хотя никогда особыми скоростными качествами не отличался, но всегда оказывался в нужное время в нужном месте. Ну и хорошо думал. Я ему говорил: «Сережа, работай, ни на кого внимания не обращай». И он очень быстро раскрылся. Уже через полгода стал лидером.



Умел слушать. Что ему не скажешь — выполнял четко. У меня потом таким же был Ерохин. Я ему в «Урале» тоже много внимания уделял.

Сергей Семак и Олег Корнаухов Фото: Из личного архива Олега Корнаухова

— Семак считается одним из самых универсальных футболистов в истории РПЛ.

— И это правда. В ЦСКА он у меня начинал на правом фланге – слева играл Димка Ульянов. А потом Влад Радимов уехал в Испанию, и я перевел Семака в середину. Он играл там с Самарони и Димкой Хохловым.



— Если надо – мог и в ворота встать?

— Роста бы не хватило (смеется).



Насчет его универсальности мы, помню, разговаривали с Романцевым. Олег Иваныч признался: «Когда я первый раз увидел Семака в ЦСКА, даже представить не мог, что он будет играть диспетчера!». Раньше считалось, что диспетчером нужно родиться. А Сергей работой доказал, что может выходить на этой позиции. И потом в чемпионском «Рубине» был хорошим разыгрывающим.



— В «Спартак» его Романцев не хотел пригласить? По старой дружбе не делал предложений?

— Нет.

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— В ЦСКА Семак уже в 19 лет стал капитаном команды. В 19 лет! Как?!

— Сами игроки выбрали. Хотя у нас в целом команда была молодая, но по характеру Сергей уже тогда выделялся. Все к нему за советом обращались. Такое ощущение было, что он уже лет 10 за ЦСКА играет.



— Хохлов вспоминал, что, пока все резались в карты, Семак книжку читал.



— Могло быть такое – верю.



— То есть с ним, в отличие от других, проблем в быту у вас не было?



— Никаких. Он и женился рано. Я у него на свадьбе гулял.

«Телефонные угрозы раздавались на ломаном английском, но с явным русским акцентом»

— Известно, что осенью 1996 года после матчей Кубка УЕФА против «Фейеноорда» Семак подписал с голландским клубом личный контракт. Есть две версии – почему он в итоге не уехал в Роттердам: клубы не смогли договориться о сумме трансфера, и Александр Тарханов в последний момент не захотел отпускать своего лидера. Чему верить?

— Контракт с «Фейноордом»? Вот честно, этого я не помню. Всеми трансферными вопросами в ЦСКА занимался спортивный директор Владлен Светиков. А помогал ему Костя Сарсания. Я в их дела не лез.



Тут нужно сделать отступление. Голландские газеты осенью 96-го писали, что руководство «Фейеноорда» прекратило переговоры о покупке у ЦСКА 20-летнего полузащитника Семака из-за… угроз со стороны «русской мафии».



Газета Alhemeyn Dahblad: «Переговоры с футболистом о заключении с ним трехлетнего контракта велись с 9 ноября, когда он в составе молодежной сборной России выступал в Люксембурге в матче отборочного турнира чемпионата Европы. От имени «Фейеноорда» в них участвовали имеющий официальный статус агента ФИФА Луи де Фрис и менеджер Ханс Хагелстейн. Однако потом де Фрису позвонили и сказали, что в целях собственной безопасности ему надо прекратить все переговоры о переходе Семака».



Подробности разговора не приводились, но в статье утверждалось, что речь идет именно о «русской мафии», так как «телефонные угрозы раздавались на ломаном английском, но с явным русским акцентом».



«Дело о переходе Семака закрыто, мы восприняли угрозы весьма серьезно», — подвел черту под переговорами президент «Фейеноорда» Йорин ван ден Херик.

Сергей Семак (справа) всё же поиграл в Европе — за французский «ПСЖ» Фото: Getty Images

А вот что писал об этой истории «Спорт-Экспресс», ссылаясь на информацию ИТАР-ТАСС: «По мнению руководства «Фейеноорда», переговоры о покупке Семака вообще проходили странно. Неясно было, кто является владельцем его трансферного листа. Прежде футболист выступал за «Асмарал», но после призыва в армию был взят в ЦСКА. По окончании срока его службы «Асмарал» имел право потребовать своего игрока назад. Однако вице-президент ЦСКА Назар Петросян заявил: «Мы связываем с Семаком свои планы на будущее, и он в сентябре подписал с клубом двухлетний контракт». Кстати, в переговорах с голландцами Семак не упомянул о существовании подобного соглашения, хотя речь шла о необходимости получить разрешение на работу в Нидерландах».



Как бы там ни было уже зимой 97-го Семак вслед за Тархановым, Хохловым и рядом игроков мог перейти из ЦСКА в «Торпедо». Но ни автозаводцы, ни президент московского «Динамо» Николай Толстых, также хотевший видеть Семака в своей команде, не сумели договориться с Аль-Халиди (выходит, трансферный лист полузащитника по-прежнему принадлежал ему), и футболист остался в ЦСКА.

Джейкоб Лекхето и Сергей Семак Фото: РИА Новости

— Да, я хотел забрать его в «Торпедо», — вспоминает Тарханов. – Армия у Сергея закончилось – он должен бы вернуться в «Асмарал». Но Аль-Халиди на меня еще после прошлой истории был обижен – считал, что мы украли у него игрока. Сказал: «Кому угодно продам – только не Тарханову». И Семак подписал контракт с ЦСКА.



— Сам он в «Торпедо» хотел?

— Да, была такая договоренность, и Сергей был согласен. «Торпедо» он был необходим, и мне хотелось продолжить с ним работу. Но все, что ни делается – к лучшему. Зато как здорово за ЦСКА играл! А потом и в Европу уехал.

«Русские показали, как надо играть в футбол». Семак забил три «ПСЖ», а потом перешёл туда Этот матч во Франции сравнили с позором Наполеона. А Семак им перезапустил карьеру: он тогда даже думал заканчивать.

— Самый памятный для вас момент в карьере Семака-футболиста?

— Голевая передача в решающем матче с греками на Евро-2008. Помните? Побежал, когда многие бы плюнули – казалось, что мяч уже уходит. Но он через себя его в штрафную подал. Вот такой настырный был игрок! Всегда боролся до конца.



— Сейчас общаетесь?

— Только когда играем друга против друга. И обнимемся, и поговорим. Правда, уже больше года не виделись.



— Изменился он как человек?

— Все говорят, что нет. По-прежнему не выпячивает себя, ведет скромно. Мне это в нем всегда нравилось.



— В этом сезоне выиграет с «Зенитом» второе золото?

— Считайте — уже выиграл. Запас очков прочный. Может, и золотой дубль сделать – еще и Кубок взять.

Сергей Семак Фото: РИА Новости

— Многие видят в Семаке будущего главного тренера сборной России.

— Тренерская судьба – непредсказуемая. Но зная Сергея с его характером — он способен достичь этой высоты.



— Чего ему пожелаете?

— Удачи. И чтобы всегда был чемпионом.