Разгром, за который стыдно. А парни из «Ростова» — молодцы!

Перед матчем «Сочи» — «Ростов» впору было рыться в Сети в поисках рекордов чемпионата России. Предстоящая игра сулила повышенную результативность одной из команд, и как следствие, обновление рекорда самой крупной победы («Локомотив» — «Уралан» — 9:0, 2000). Всё-таки разница сил на поле была колоссальной – с одной стороны мужики профессионалы, некоторые из которых вызывались в сборную. А с другой – даже не молодёжь, совсем зелёные ребята.



К сожалению, предматчевые опасения подтвердились – на поле хозяева размазали соперников и установили рекорд РПЛ. Однако стыдно было вовсе не за ростовчан.

Кто эти дети, которые сегодня будут играть против «Сочи». Самому младшему из них – 16 лет Никто из этих футболистов «Ростова» ещё не играл в РПЛ.

«Сочи» играл с подростками. Самому старшему футболисту «Ростова» было 19 лет

Днём 19 июня чартерным рейсом в Сочи отправилась команда, составленная из футболистов 2001-2004 годов рождения. Самым старшим в составе ростовчан оказался 19-летний полузащитник Никита Колотиевский, а самым младшим – 16-летний нападающий Максим Ставцев.



Никто из 16 заявленных на игру с «Сочи» ростовских футболистов, ранее не играл в РПЛ. Более того, некоторые из них даже никогда не выступали за молодёжку. На черноморское побережье отправилась сырая и растренированная команда, которая собралась лишь несколько дней назад.



Руководил ростовскими «школьниками» Заур Тедеев – тренер «молодёжки» «Ростова». Валерий Карпин, конечно же, на матч не полетел, оставшись в «тюрьме» на изоляции.

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Против ростовских «школьников» «Сочи» выпустил основу – с Кокориным и Заболотным

Серьёзно помолодевший «Ростов» хозяева щадить не стали. Против подростков «Сочи» выпустил основной состав с Джанаевым – в воротах, Новосельцевым, Мевлей и Миладиновичем – в обороне, Набиуллиным и Заикой – в качестве латералей, Бурмистровым и Маргасовым – в полузащите, а также Кокориным, Заболотным и Мостовым – в нападении. Из лидеров сочинцев отсутствовал разве что Нобоа. Эквадорец не попал даже в заявку.

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«Ростов» вышел на поле стадиона «Фишт» со схемой «4-3-3», которая предполагает акцент на атаку. Но какая, собственно, разница с какой расстановкой играли пацаны из Ростова-на-Дону, если они забили уже на 52 секунде? После заброса в чужую штрафную площадь Данил Хромов зацепился за мяч и покатил его в сторону набегающего Романа Романова. Тот шикарно пробил «щекой» в касание и уложил мяч в ближний угол, подарив интригу в этом безумном матче.

Тем не менее через 5 минут сочинцы всё-таки вспомнили, что они игроки профессионального клуба из РПЛ и сравняли счёт. На левом фланге Мостовой без проблем разобрался с соперником и ударил в ближний угол. Вытащить мяч с ленточки мог защитник Абрамов, но в итоге лишь переправил его в ворота.

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После пропущенного гола амбициозный «Ростов» по-мальчишески легкомысленно побежал в атаку и будто забыл про оборону, за что вскоре и поплатился. Забрав мяч, хозяева нашли огромную дыру в центре защиты ростовчан, куда уже врывался Кокорин. Оказавшись один на один с Денисом Поповым, Александр спокойно переиграл 17-летнего голкипера.



К середине тайма темп матча спал, а об игре «Ростова» стало возможно сделать несколько выводов.



Во-первых, «детсад» Тедеева старался не прижиматься к своим воротам и не стеснялся прессинговать команду Федотова. Порой, очень даже успешно.



Во-вторых, когда ростовчане были всё-таки вынуждены опускаться, у своих ворот они действовали довольно дисциплинировано. Так что атаки хозяев не раз скатывались к хаотичным навесам.



В-третьих, «Ростов» пытался выходить из обороны через короткий пас. При этом гости практически не паниковали – выносов и забросов на авось было минимум.

Кто эти дети, которые сегодня будут играть против «Сочи». Самому младшему из них – 16 лет Никто из этих футболистов «Ростова» ещё не играл в РПЛ.

Вратарь «Ростова» — главный герой матча. 17-летний Попов сделал 15 сейвов

Главным героем встречи стал вратарь гостей Попов. Даже несмотря на то, что до перерыва он пропустил ещё дважды – Кокорин с острого угла послал мяч голкиперу между ног, а Заболотный ударом ножницами угодил под перекладину. И даже несмотря на ещё 6 пропущенных мячей во втором тайме.



Только вдумайтесь, Денис за игру совершил 15 сейвов, установив рекорд РПЛ в нынешнем сезоне. По ходу игры Попов вытаскивал невероятные мячи и даже умудрился взять пенальти после удара Заболотного.

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«Сочи» установил рекорд РПЛ. Хозяева забили «Ростову» 10 голов

После перерыва болельщики наблюдали на стадионе «Фишт» жалкое зрелище. «Сочи» был беспощаден и даже не собирался ослаблять свой натиск на ворота Попова. Хозяева продолжили атаковать с большим энтузиазмом и в результате забили ещё шесть мячей. Дублем отметился Полоз, а также по голу забили Заболотный, Кокорин, Колдунов и даже Новосельцев, который ранее отличался около двух лет назад.



В погоне за статистикой футболисты «Сочи» выбросили из головы мысли об обстоятельствах встречи и не пощадили своих юных соперников. Выиграв со счётом 10:1, они добились рекордной победы в РПЛ. Впрочем, едва ли таким достижением можно гордиться. Наверняка после финального свистка даже некоторым болельщикам «Сочи» было за свою команду стыдно.