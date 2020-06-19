Парень, который тащил в Сочи и взял пенальти от Заболотного. Кто такой Денис Попов

Весь состав «Ростова», который вышел играть против «Сочи» — герои. Но, пожалуй, больше всех в себя влюбил вратарь – Денис Попов. Парадокс, но в матче, в котором его команда проиграла 1:10, Попова можно назвать лучшим игроком «Ростова». Голкипер сделал за матч 15 сейвов – это рекорд РПЛ. Особенно Попов блеснул в первом тайме, в котором отразил пенальти от Заболотного и сделал ещё несколько эффектных сейвов.

Вратаря признали лучшим игроком матча, после игры в прямом эфире он сказал следующие слова: «Я старался, работал – бог меня наградил, и я получил эту статуэтку. Про пропущенные мячи я старался поскорее забыть. Спасибо игрокам «Сочи» за этот матч – надеюсь, мы прибавим. Перед матчем старались веселиться, не паниковать, не нервничать. Перед пенальти я заранее выбрал угол – повезло, угадал. Жаль, что пропустили так много голов, но я доволен – не всеми своими действиями, но игрой доволен», – сказал Попов в эфире канала «Матч Премьер».

Разгром, за который стыдно. А парни из «Ростова» — молодцы! Даже несмотря на 1:10 юнцам из «Ростова» хотелось аплодировать.

Мы поговорили с отцом вратаря – Владимиром — и узнали о Денисе подробнее.



— Сердце из груди выскакивает, переживания огромные, — говорит отец вратаря «Ростова». — Первый матч для сына такой, даже сложно описать эмоции. Всё на пределе.



— Ваш сын поразил всех. Отразил пенальти, сделал несколько классных сейвов.

— Согласен, хорошо проявил себя. Кураж поймал. У него часто такое. Как только кураж ловит, его уже не остановить.



— Когда узнали, что Денис поедет играть?

— Утром в день матча. Он написал маме сообщение, что их команда едет в Сочи вместо основы. Я ему написал сообщение, но он не любит, когда начинаются нравоучения. Лишнего ему писать не стал, он сам настраивается на матчи.

Денис Попов Фото: из личного архива Владимира Попова

— Ожидали, что он так себя проявит?

— Он почти три месяца был без тренировок. Ходил только сам на поле, куда приходил другой знакомый вратарь. Мы даже не надеялись, что команда так себя проявит. Сыграли, как могли. Гол забили на 52-й секунде. У меня даже предчувствие было, что они забьют в первой же атаке, сказал сам себе это перед началом матча. В целом, было понятно, что шансов мало. Ребята три месяца почти друг с другом не тренировались. Сын только неделю назад уехал в Ростов.



— Было предчувствие, что Денис отобьёт пенальти?

— У него с пенальти всегда было хорошо, всегда есть надежда, что возьмёт. И на сборах постоянно бывают моменты, как-то в чемпионате молодежных команд взял пенальти в двух матчах подряд: с «Динамо» и «Тамбовом».



Здесь стоит отметить, что у Дениса есть своя система: он смотрит за разбегом бьющего, обращает внимание на ударную ногу. По этим и другим факторам вратарь понимает, куда пробьёт пенальтист.



— Ещё в детстве ему тренер рассказал секрет, — продолжает отец. – Он постоянно советовал Денису: делай шаг ближе к одному из углов, чтобы смутить бьющего. Не знаю, осталось ли это с сыном до сих пор, но пенальти начали удаваться именно с того момента.

— На «Сочи» обид нет?

— Ну а что тут скажешь? Каждый клуб стремится к победе, а какой ценой она достанется – дело десятое. В «Сочи» так решили. Какие обиды? Можно, конечно, было бы перенести. РФС и РПЛ всё свалили на две команды. Но так случилось, значит, судьба такая. С другой стороны, если бы матча не было, то не было бы и звёздного часа у сына.

«Эта крупная победа навсегда останется как самая позорная». Реакция на матч в Сочи Тот случай, когда болельщики разных клубов почти единодушны. Комментарии на «Чемпионате».

В начале карьеры Денис был нападающим. Отец считает, что у сына нет потолка

— Как началась его карьера?

— В нашем городе – Волжский — принято заниматься футболом, его двоюродный брат ходил. Но поначалу Денис был нападающим, а потом как-то в возрасте 9-10 лет команда поехала на турнир. Там два основных вратаря проявили себя плохо, и тренер решил поставить сына в ворота, потому что на тренировках Денис иногда играл в рамке. В итоге сын здорово себя проявил, благодаря нему команда заняла третье место. Я ещё спросил после турнира: «Что, так вратарём и останешься?». Денис сначала сказал, что нет, а потом как-то пошло, вот и играет теперь.

Денис Попов Фото: из личного архива Владимира Попова

— Слышал, что Денис с 12 лет начал жить в ростовском спортивном интернате.

— Да. В Волжском была команда, мы занимали первые места по области. А потом «благодаря» чиновникам школа развалилась. Денис сказал, что без футбола не может. Мы решили поехать на просмотр в «Ростов», и нас взяли. После чего он там начал жить один. Тяжелого ничего не было, попались хорошие пацаны, тренер всех контролировал.



— Сейчас многие начнут сравнивать Дениса с Акинфеевым. Тот тоже дебютировал с отраженного пенальти.



— Хороший ориентир. Игорь – легенда. Одна игра за сборную чего стоит. У Дениса нет потолка. Он хочет добиться максимально возможного: чем выше, тем лучше. Для меня вся команда, которая играла с «Сочи» — герои. Пацаны – красавцы. Ну а сын — вообще молодчик!