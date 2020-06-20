«Могли бы и поддаться...». Почему ФК «Сочи» никому не нужен (почти)

Наверное, нет уже смысла мусолить всю абсурдность вчерашнего шабаша. Не знаю, станут ли «Сочи» меньше любить.



Вопрос в другом: а разве когда-то любили?

Последние несколько месяцев я сочинец. Как только обожаемая Москва начала медленно погружаться в режим прогулок по расписанию, вжух и временно сменил ПМЖ. Тут, в Красной Поляне, нас таких много, и для местных коронавирус — далёкие провластные враки. Поэтому по факту с самоизоляцией всё быстро пошло не так.



Помните дискуссию в СМИ об открытии пляжей? Фейк. Ничего в общем-то фактически и не закрывалось. Даже на кафешку в разгар эпидемии можно было наткнуться случайно. Единственный сдерживающий фактор — совесть.



Короче, город очень ждал зрелищ, и 19 июня его должны были ему дать. В Сочи (наряду с Самарой) впервые с весны стартовала РПЛ. Со зрителями. И опять показалось, что вот он: очередной момент, когда футбол тут может взорвать. Хотя бы на разрешённые 10 процентов.

Парень, который тащил в Сочи и взял пенальти от Заболотного. Кто такой Денис Попов Поговорили с отцом вратаря «Ростова» – Владимиром. Узнали о карьерном пути его сына.

***

По идее, «Сочи» должен быть частью экосистемы городских развлечений. Где-то между походом на море и казино. Звучит идеально, но нет. Ну по барабану футбол здесь всем, а клуб особо и не пытается работать с аудиторией. И хоть на остановках аккуратно расклеили афиши матчей, баттл за место на упаковке популярного местного хлеба проигран хоккеистам.



И это реально не смешно, потому что главный перфоманс, посвящённый футболу в городе — роскошная тачка Новосельцева, который любит давить по газам на выезде с базы. Так, что все вокруг оборачиваются: «А, футболист!»

Для следующего шага развития тут всё время «не время». То тренер не тот, то коронавирус. Ещё осенью во время последней дико тоскливой игры под руководством Точилина я писал подобный текст.



Сейчас тренер другой, и даже есть новички, а тоска на трибунах не пропала, даже несмотря на десять забитых мячей. Ну не поддаётся пониманию, почему на «Фиште» болельщиков «Ростова» визуально больше. Шумовая поддержка? Её нет.



Увы, даже при абсолютно пустых трибунах и всех непонятках с датой матча пресс-служба «Сочи» не нашла возможности аккредитовать меня на матч в день игры. Ну и ладно, купил билет и оказался соседом родных одного из игроков «Ростова».

«Эта крупная победа навсегда останется как самая позорная». Реакция на матч в Сочи Тот случай, когда болельщики разных клубов почти единодушны. Комментарии на «Чемпионате».

***

18-летнего полузащитника зовут Тамаз Топурия. Он из Сочи, но в детстве переехал в Ростов. Теперь мечтает играть за команду Валерия Георгиевича и доказывает, что достоин контракта. Живёт в одной квартире с родителями и сестрой Дианой. Это она собрала всю родню в Сочи.

«Он до последнего не знал, что полетит играть, — вспоминает Динана. — Сегодня утром позвонил: «Летим!» Я прямо завизжала в тот момент, чуть не заплакала. Срочно стала заниматься билетами». За день собрались, оплатили перелёт и прилетели болеть. Примерно в одно время с футболистами — те приехали за три часа до игры со сбора в Азове.

«Тамаз всегда мечтал получить 17-й номер. Всегда смотрел хоккей, и для него Харламов был чем-то просто невероятным — другой мир! Пеле он тоже всегда пытался подражать, для него это легенда. А недавно он через соцсети «Ростова» бросил вызов Криштиану Роналду!»

Посмотреть видео можно на странице «Ростова» в «Твиттере».

«С шести лет ходили к нему на игры, — подключается тётя, — болели, смотрели, плакали. Помню, когда впервые попал в «молодёжку», у него слёзы на глаза навернулись. Параллельно Тамаз учится в колледже, но мы видим, как важен ему футбол — для него это всё. Мы все были в ожидании его дебюта, но никак не думали, что вот так, как снег на голову: проснулись, а Тамаз в основе!».



Но чем ближе к концу, тем более мрачными становились лица родных. Кажется, после восьмого мяча дядя-кавказец вскочил, собираясь уйти, готовый опрокинуть весь свой гнев на РФС, РПЛ и всех, кто устроил этот цирк. Тамаз ещё и получил повреждение, пошагав на скамейку.



Диана откровенно расстроилась: «Фу, вы посмотрите на них, играют, будто с ровесниками! Тут сплошь 2003-й год! Могли бы и поддаться!»

Разгром, за который стыдно. А парни из «Ростова» — молодцы! Даже несмотря на 1:10 юнцам из «Ростова» хотелось аплодировать.

***

С финальным свистком Тамаз пошёл к трибуне и сфотографировался на телефон, кажется, каждого члена его семьи. Несмотря ни на что, на его лице была счастливая улыбка. Это была его минута славы, и совершенно неважно было, какой там счёт на табло.

Ну а «Сочи» отдалилось от зоны вылета, заплатив репутацией. Хотя, опять же, о какой репутации речь? Кого она вообще волнует, когда есть возможность держать клуб, который по уровню интереса уступает любому мелкому сервису по аренде электросамокатов? Подумаешь: мерзкий поступок. В Москве вон тоже подобный провернули месяц назад — так уже почти все забыли.



С другой стороны, окей, три очка получили. Но будь я на месте настоящего сочинца, проникся бы я симпатией к этой команде? Да нет, конечно. Атмосфера на стадионе нулёвая, философии у команды нет, зато повсеместный и объяснимый хэйт есть. Так и выходит: матчи, после которых можно влюблять в себя новых людей (а это первое публичное мероприятие в большом городе), проходит под негласным клеймом позора, к которому ну совсем не хочется быть причастным.



Просто непонятно, в чём плюшки боления за эту команду? Кокорин, которого неделями уговаривали сыграть хоть десяток матчей? Так он скоро уедет. Даже история с Рами рискует закончиться судом.



Да, к слову об электросамокатах. Так смешно слушать про раздолбаев из Ростова, отпустивших своего игрока навестить родных. Ну вы слышали эти разговоры: «Сами виноваты, регламент какой-то нарушили». У «Сочи»-то все игроки готовы!»

Вот только их собственный игрок ещё пару недель назад спокойно гонял на таком самокате по Адлеру. По толпящейся набережной — ещё и не один. Точно дисциплина спасла? Или пронесло?