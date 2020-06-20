Фанаты «Спартака» перекрыли дорогу, провожая команду. Им грозит уголовное наказание

А в Ростове пиротехникой не провожали — встречали. Фанаты сильно скучали по РПЛ.

Все соскучились по РПЛ. Особенно фанаты. Вот так болельщики «Ростова» встречали своих футболистов, после того как они вернулись из Сочи после поражения 1:10. Очень яркое и трогательное зрелище.

Вот здесь подробности этой истории.

Разгром, за который стыдно. А парни из «Ростова» — молодцы! Даже несмотря на 1:10 юнцам из «Ростова» хотелось аплодировать.

Фанаты «Спартака» также не остались в стороне. Сначала они ярко проводили команду на выезд в Тулу.

С настоящим файер-шоу и всеми полагающимися атрибутами. Красиво. Но это шоу не очень понравилось властям. Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и файер-шоу у стадиона «Открытие Арена», которое произошло вчера, 19 июня. Напомним, так болельщики «Спартака» провожали московский клуб на выездной матч с тульским «Арсеналом».



«Следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию. 19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона «Открытие Арена», неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджёг файеров и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса. В ходе проведённой проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ну а фанаты продолжился поддерживать свою команду и дальше. Вот спартаковцы встречают команду уже в Туле. Выезд болельщиков «Спартака» получится приличным, хотя попасть на матч фанатам гостевой команды нельзя.

В деле и фанаты ЦСКА. Они также решили взбодрить игроков перед матчем с «Зенитом».

Фанаты ЦСКА поддерживают команду Фото: pfc-cska.com

РПЛ возобновляется весело.