Фанаты «Спартака» перекрыли дорогу, провожая команду. Им грозит уголовное наказание

Все соскучились по РПЛ. Особенно фанаты. Вот так болельщики «Ростова» встречали своих футболистов, после того как они вернулись из Сочи после поражения 1:10. Очень яркое и трогательное зрелище.
Вот здесь подробности этой истории.
Фанаты «Спартака» также не остались в стороне. Сначала они ярко проводили команду на выезд в Тулу.
С настоящим файер-шоу и всеми полагающимися атрибутами. Красиво. Но это шоу не очень понравилось властям. Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и файер-шоу у стадиона «Открытие Арена», которое произошло вчера, 19 июня. Напомним, так болельщики «Спартака» провожали московский клуб на выездной матч с тульским «Арсеналом».
«Следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию. 19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона «Открытие Арена», неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджёг файеров и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса. В ходе проведённой проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Ну а фанаты продолжился поддерживать свою команду и дальше. Вот спартаковцы встречают команду уже в Туле. Выезд болельщиков «Спартака» получится приличным, хотя попасть на матч фанатам гостевой команды нельзя.
В деле и фанаты ЦСКА. Они также решили взбодрить игроков перед матчем с «Зенитом».
Фанаты ЦСКА поддерживают команду
Фото: pfc-cska.com
РПЛ возобновляется весело.
- 20 июня 2020
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