ФК «Богатые мужики» — ФК «Бедные дети» — 10:1. Матч как метафора главной проблемы России

За что вы любите футбол? Вопрос, конечно, банальный, но разве кто-то всерьёз об таком задумывается? Люди просто либо смотрят матч, либо нет, и для этого не нужны какие-то рациональные причины. Мы выбираем эмоциями.



Эмоции, которые дарит футбол, трудно с чем-то сравнить. Вспомните легендарные матчи прошлого, которые стали лицом игры. Что приходит первым? Финал Лиги чемпионов, в котором «Бавария» была сильнее, ну явно сильнее, но каким-то чудом пропустила два гола с угловых в добавленное время. Или финал Лиги чемпионов, в котором «Милан» был на голову сильнее, громил «Ливерпуль» по делу, но из-за пятиминутного помрачения потерял всё. Или финал чемпионата мира, в котором лучший игрок Италии Роберто Баджо, который вытащил в этот финал свою сборную, в последний момент просто не попал в ворота и всё испортил. Эмоции, которые дарит футбол – это драма, какие-то личные проекции, внутренняя боль и счастье, но главное – это противоречие. Футбол невероятно противоречив, в этом смысле он как бы отражает жизнь.



Разве мы заглядываем в матч, чтобы сбросить эмоции и забыть о повседневных проблемах? Нет, иначе трудно представить себе, чтобы кто-то продолжал болеть за московское «Динамо», лондонский «Арсенал», за «Милан» — за команды, которые годами приносят только боль тем, кто их любит. Так себе сброс напряжения. А чтобы забыть о повседневных проблемах, лучше смотреть комедии. Но мы продолжаем смотреть матчи и переживать.



Это была необходимая лирическая часть. А теперь заострим тему.



Среди проблем, которые беспокоят россиян, согласно ноябрьскому опросу Левада-центра, лидируют рост цен (59%), бедность (42%), коррупция (41%), несправедливое распределение доходов (29%). Это последнее – очень важно, потому что объясняет всё остальное. Бедность рождает коррупцию (а не наоборот, как принято считать), а несправедливое распределение доходов усугубляет бедность.



Доля 10% самых богатых граждан нашей страны составляет почти половину всего национального дохода. Неравенство не только велико, но и увеличивается. По данным Росстата, с 2015-го по 2018-й год доходы 90% граждан снижались – причём, с разной скоростью. Самые бедные 10% потеряли больше всех – почти 14% дохода. Те, кто выше – от четырёх до семи процентов. Зато доходы 10% самых богатых жителей выросли на 11%. Богатые богатеют, бедные беднеют, всё как в Евангелии от Матфея.



Неравенство в распределении доходов – общемировая проблема, которая остро чувствуется и в США (именно им объясняется такая популярность движения Black Lives Matter), и даже в Китае (чуть слабее), и во многих других больших экономиках. Просто Россия в тренде. В 2018 году советник президента Андрей Белоусов предложил ввести налог на сверхприбыль – хорошая идея, но она не была реализована. И на фоне ухудшения экономики и обесценивания рубля, людей всё больше беспокоит вопрос о несправедливом распределении доходов – это логично. На этом можно перейти к футболу.



Игра «Сочи» — «Ростов» уже совершенно точно вошла в историю. Счёт 10:1 – самый крупный в истории чемпионата России. Ну и по мелочи: Александр Кокорин забил 100-й гол и сделал первый хет-трик с 2014-го года. То есть даже просто по цифрам это уже значимое для нашего футбола событие. Но ведь все говорят не цифрах. Все говорят о другом, и именно это другое делает матч «Сочи» и «Ростова» таким важным.

«Могли бы и поддаться...». Почему ФК «Сочи» никому не нужен (почти) Спойлер: электросамокаты веселее.

Легко ругать «Сочи». Легко болеть за «Ростов». Но все ругают «Сочи» за следование регламенту, который подписал в том числе и «Ростов». Регламент выгоден «Сочи» — но он всегда кому-то выгоден, а кому-то – нет. Все ругают «Сочи» за отсутствие благородства – но разве борющийся за выживание клуб обязан демонстрировать благородство? Понимаю, что это лицемерно выглядит, простите, обещаю в конце всё исправить. А пока продолжу испытывать ваше терпение и скажу кое-что неприятное про «Ростов».

Герои ваших соплей. Разве пацаны из Ростова стояли под пулями? Слишком много нытья и лицемерия.

Сразу шесть заболевших? 40 человек на карантине? Стоп, а почему так много? Что за контакты были, например, с персоналом клуба, если понадобилось изолировать столько людей? Какие меры предосторожности были на тренировках? Речь идёт о профессионалах, которые борются за еврокубки – с соответствующими премиальными и поступлениями в клубный бюджет. Клуб может заработать миллионы долларов. Вроде бы очевидно в такой ситуации перестраховаться. Но нет, для «Ростова» это не очевидно. Это ошибка руководства и взрослых профессиональных футболистов.



И теперь клуб бросает на поле растренированных подростков. Да, есть пункт в регламенте, что в случае двух неявок на матч команду могут снять с турнира. Но ведь эти ребята месяцы не тренировались. Их вообще спрашивали? Президент клуба Арташес Арутюнянц сказал, дословно: «Было непросто принять решение отправить молодых парней на этот матч. Оно принималось в четверг вечером». Стоп. А парни вообще получили медицинское заключение о рисках для будущей карьеры? Когда принималось решение, их предупредили о том, насколько опасно для здоровья сыграть без подготовки полный матч против взрослой команды?



Смотрите, что получается. «Ростов» виноват. А «Сочи» следует букве регламента. Вроде бы всё нормально. Но почему-то на это было неприятно смотреть. Эта ситуация нас всех очень зацепила. Почему?

Что у нас с регламентом

По регламенту РПЛ может переносить матчи чемпионата. Но РПЛ самоустранилась (ситуация ведь трудная), и решение осталось за «Сочи». Естественно, такое решение принимает не главный тренер и не гендиректор. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг — более влиятельный человек, чем губернатор Ростовской области и президент РПЛ. Но его влияние можно было в конкретной ситуации в рамках правил нивелировать – просто РПЛ не стала этого делать. Естественно, что владелец клуба принял решение, выгодное его клубу.



По регламенту РПЛ может и не снимать команду с турнира за неявку – в случае форс-мажорных обстоятельств. Или пандемия коронавируса уже не форс-мажор? Может, технарь 0:3 лучше, чем 1:10 с детьми? Как-то спортивнее? Что это за регламент вообще?



Что за регламент, если в «Ростове» на карантине 40 человек, а лига может самоустраниться? В котором не определены детали выявления контактов между игроками – именно на случай таких заражений? Чтобы избежать массового карантина и обойтись точечным, как в Англии.



Что это за регламент, если игрокам запрещено обниматься, празднуя голы, но за нарушение правила не предусмотрено наказания? Это вообще нормально? Вот правило, взятое с официального аккаунта РФС: «Объятия и другие контакты при праздновании голов запрещены».

А вот, что сказал глава Департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в интервью «Чемпионату» на вопрос о наказаниях для нарушителей. «Никаких рекомендаций не будет? Условно – жёлтая за объятия», — «О, нет-нет. Такого точно не будет. Есть рекомендация, чтобы игроки меньше соприкасались, но от IFAB нет строгих указаний наказывать игроков за празднование голов в нынешних условиях. А мы делаем всё, как предписывает закон игры, так что всё будет, как обычно».

Зарплаты судей в РПЛ, Вилков на матче «Спартака» и новые правила. Интервью с Кашшаи Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи пока не может вернуться в Россию, но в курсе всех дел.

Это как? Вот фото, на котором игроки «Сочи» обнимаются, празднуя гол. Нарушение? Да. Наказание? Неа, не предусмотрено.

Фото: pfcsochi.ru

Вот поэтому всё прошло по правилам. Такие у нас правила.

Что у нас с неравенством

Игроки «Сочи» — те, кто не пригодился «Зениту». По сути, это жирок, который накопил «Зенит» за последние годы. Кстати, хорошая фраза: «Сочи» — жирок «Зенита». Да, хватило на целую команду высшего дивизиона. А ребята из «Ростова» — у них даже контрактов ещё нет. Они любители, подписали контракты в ночь перед игрой. Какие у них заработки? Так что это не просто матч взрослых мужиков с детьми. Это матч богатых взрослых мужиков против бедных детей. ФК «Богатые взрослые мужики» – ФК «Бедные дети» – 10:1». Поэтому и зацепило.



Больше всех рисковали самые незащищённые – подростки «Ростова». Они рисковали здоровьем и будущей карьерой. И в награду за риск получили кошмарное поражение. А больше всех выиграли самые защищённые – дублёры «Зенита», которые уже обеспечены до конца жизни. И в награду они оторвались от зоны вылета, существенно улучшили разницу забитых и пропущенных мячей и побили рекорд РПЛ.



Богатые приобрели, бедные потеряли. И всё по правилам. Вот, чем уникален матч. Он – метафора жизни. Раньше нашему футболу такое не удавалось. И хорошо бы в будущем тоже перестало удаваться. Да, мы любим футбол за созвучность жизни. Но только не худших проявлений жизни. Не тех, которые беспокоят большинство жителей России, согласно соцопросам. И не до такой пугающей степени.

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