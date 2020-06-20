Тедеско отказался от стильного футбола и взял курс на упрощение. И это – хорошее решение

Примерно то же самое в исполнении «Спартака» мы уже видели. Причём достаточно давно, в одном из первых матчей Тедеско в России: в Черкизово, где красно-белые разгромили «Локомотив» со слишком крупным по игре счётом – 3:0. Даже сам немецкий тренер признался после тогда финального свистка, что результат для соперника оказался чересчур суровым, такое в футболе случается, а его команда сыграла вовсе не идеально. Наверняка похожие слова Доменико повторил бы и в Туле, если бы финальный свисток зафиксировал счёт 3:0, державшийся до компенсированного времени. Но два гола Луценко и Лесового подчеркнули «неидеальность» «Спартака» лучше всяких слов.

«Спартак» провёл почти идеальный матч против «Арсенала». Но полностью провалил концовку «Спартак» блестяще реализовал свой план на игру, забил три гола, но расслабился в компенсированное время.

«Спартак» в субботу точно не был восхитителен. Наоборот, поначалу, в первом тайме, смотреть на его старания было сложно, особенно эстетам: команда отказалась от мяча, отдала инициативу сопернику, а «Арсенал» нетипично много времени для себя проводил в позиционных атаках. Красно-белые же о них не помышляли: мяч редко разыгрывался низом через центр, гораздо чаще доставлялся на чужую половину через свободные зоны (поэтому в паре с Соболевым вышел Ларссон, а не Понсе – в расчёте на скоростные качества шведа) или через забросы на Соболева (у Александра 23 единоборства за 66 минут, из которых семь – верховых, он снова выступил красавчиком, несмотря на свою тяжесть).



До 60-й минуты «Спартак» нанёс лишь три удара из пределов штрафной – один после «стандарта», ещё два после быстрых атак (в том числе голевой). Можно назвать всё это чётким планом на игру и подстройкой под соперника, которого вынуждали атаковать без пространства, то есть заниматься нелюбимым делом, но, скорее всего, это подстройка под текущую реальность и план на всю концовку сезона. Примерно все матчи, когда есть возможность, «Спартак» при Тедеско предпочитает играть именно таким образом: как можно строже и массивнее в обороне, как можно быстрее и максимально вертикально в атаке.



«Спартак» окончательно отказался от двух, пожалуй, главных компонентов, которые характеризуют «стильные» команды, задающие тренды в мировом футболе: 1) позиционных атак с красивым «билд-апом» и коротким розыгрышем через центральную зону (их у команды минимум, гораздо эффективнее красно-белые взаимодействуют через фланговые зоны с участием двоек Рассказов – Зобнин и Айртон – Бакаев); 2) высокого прессинга, в том числе при чужом ударе «от ворот», в большинстве случаев команда сразу откатывается в средний блок и только там начинает отнимать мяч. Вряд ли это можно объяснить факторами первого матча после длительной паузы и 30-градусной жары – точно так же «Спартак» играл и весной, после полноценных зимних сборов.



Почему Тедеско не делает ставку на эти «стильные элементы»? Скорее всего, потому, что они самые сложные для постановки и требуют больше всего тренировочных часов, плюс под них нужны соответствующие игроки, а немецкий тренер работает с теми, кто появился в команде до него. Не самый творческий центральный треугольник Крал – Зобнин – Бакаев, скоростной и ограниченный форвард Ларссон – не лучший набор футболистов для безопасного короткого комбинирования.

Тедеско нужна не красота, а результат. Похоже, весь текущий сезон он собирается посвятить кризис-менеджменту, а высокими материями, если они вообще заинтересуют его, займется в дальнейшем, в более благополучные времена.



Всё это прекрасно, но важно понимать, что без поставленной позиционной игры и с таким неагрессивным стилем обороны «Спартак» будет ограничен в матчах с иными сценариями: либо где команду будут прессинговать высоко, мешать отдавать нацеленные передачи на Соболева, а тот не будет цепляться; либо где придётся противостоять низкому блоку. Уже в следующем туре красно-белых ждёт испытание «Уфой» — и там на пространстве скорее всего не побегаешь.



Плюс очень многое при таком характере игры зависит от фактора первого гола. В Туле его забил «Спартак» — Соболев разобрался в своём полумоменте потрясающе (лишь в 10 случаях из 100 статистически забивают из такой позиции, вероятность гола по метрике xG – 0,10), тогда как «Арсенал» свои подходы при ничейном счёте не реализовал. Это был матч, где исход во многом определила реализация – и «Спартак» за счёт уровня исполнителей и благодаря воле случая её выиграл. Кстати, последняя победа перед паузой – в Оренбурге – тоже была добыта не за счёт структуры, а за счёт класса отдельных игроков и собственного исполнения.



Вероятно, такого футбола хватит для достижения результата в текущем сезоне, и «Спартак» попадёт-таки в Европу. Пока ставка Тедеско на надёжность, упрощения и скорость выглядит правильным решением – если бы он начал мудрить и внедрять более сложные коллективные элементы, неопытная молодая и психологически неустойчивая команда могла бы поплыть, всё могло бы сложиться так же грустно, как у Кононова. Но в дальнейшем тренерскому штабу в любом случае придётся внедрять что-то новое.