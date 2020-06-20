«Полиция задержала нас тупо из-за ромбика». Что творилось вокруг матча «Спартака» в Туле

Один из главных матчей дня возобновлённой РПЛ проходил сегодня в Туле – местный «Арсенал» играл со «Спартаком». На этот, как и на все остальные матчи чемпионата (по крайне мере на данный момент) болельщики команды гостей не имели права попасть по новому регламенту лиги. Но было бы наивно предполагать, что никто из фанатов красно-белых не попытается пробраться на стадион. Так оно и случилось.

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Полиция задерживала болельщиков из-за «чужой» атрибутики

Трудности у болельщиков «Спартака» возникли ещё до начала игры – на площади перед единственным входом на территорию арену задержали несколько болельщиков «Спартака». За два часа до матча компания из нескольких человек гуляла перед входом на стадион. Ребята интересовались, как можно попасть на матч. Но попытаться пробраться на игру даже не успели – через пять минут их уже задерживала полиция:



– Приехали на стадион, подошли сотрудники полиции и попросили проехать с ними в отделение, — рассказывали фанаты, – задержали тупо из-за ромбика!

Видео доступно на «Чемпионате».

Но смельчаков, гуляющих у стадиона «на спартаковских цветах» было мало – болельщики шифровались. И искали способы пробраться на игру. Один из них – крыши близлежащих домов. Ещё до матча в соцсетях писали, что матч будет реально увидеть со стройки высотного дома рядом с ареной. Но в органах, видимо, тоже читают фанатские паблики – около стройки дежурил полицейский «пазик».

Но кому-то удалось пробраться на крышу другого дома – пусть и не самого высокого.

Фото: Телеграм-канал «Выезд ради выезда»

Остальные же болельщики «Спартака» искали способы сложнее – дырки в заборах вокруг территории стадиона или недействительные старые аккредитации прессы. Самый лёгкий путь на стадион – купить абонемент на игры «Арсенала» в начале сезона. Только с ними на территорию стадиона и пускали.

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Но даже наличие абонемента – не гарантия попадания на игру. Вот у этого мужчины тоже возникли проблемы из-за ромбика на футболе. После долгих разговоров его всё-таки пустили:

Ну а большинство болельщиков «Спартака», так и не пробравшись на стадион, пошли искать для просмотра другие места в городе.



За 20 минут до начала игры у стадиона было поразительно тихо, но «Арсенал» всё равно получил отличную поддержку



В остальном же перед матчем всё прошлом спокойно – больших очередей на входе не было (как и большого наплыва болельщиков). Без масок и перчаток старались никого не пускать, а перед досмотром – обязательный экспресс-замер температуры:

Но если перед входом на стадион казалось, что жизнь перед матчем кипит, то уже на территории было слишком тихо. Вот главная площадь перед матчем – обычно здесь проходит матч-дей. Но сегодня работал только магазин.



А это знакомое место многим спартаковцам – именно здесь раньше запускали болельщиков гостевых команд. Но за 20 минут до игры – поразительная тишина, слышно только птиц.

Зато на игре о тишине все забыли. Перед рестартом РПЛ многие эксперты говорили о «товарищеской» атмосфере на всех играх РПЛ, но в Туле звуковое сопровождение матча было отличным: местные фанаты принесли на матч барабаны, а центры поддержки, по традиции, расположились и на центральной трибуне, и не боковом-фанатском секторе – прямо на солнцепёке в +28. А Тедеско, смотрящий из-за дисквалификации матч с трибуны, вряд ли мог докричаться до игроков.

«Спартак» провёл почти идеальный матч против «Арсенала». Но полностью провалил концовку «Спартак» блестяще реализовал свой план на игру, забил три гола, но расслабился в компенсированное время.

Поддержку фанатов «Арсенала» было отлично слышно даже по телевизору. Но хозяевам она всё-таки не помогла – «Спартак» победил «Арсенал» со счётом 3:2.