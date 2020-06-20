Малком превращается в Халка. «Зенит» сыграл с ЦСКА по-чемпионски!

Центральный матч 23-го тура РПЛ разочаровал с точки зрения интриги. «Зенит» превзошёл ЦСКА и физически, и тактически, сделав результат за 45 минут. Петербургская команда увеличила отрыв от «Локомотива» и «Краснодара» до 12 очков, а вот «армейцы», потерпев крупное поражение, упустили возможность приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

Вот главные события матча:



— «Зенит» включил в состав всех сильнейших, за исключением выбывшего ещё в прошлом году из-за тяжёлой травмы Эмануэля Мамманы. В основе ЦСКА отсутствовали травмированные полузащитники Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев. Не оказалось в заявке и нападающего Ильи Шкурина.



— «Армейцы» анонсировали встречу с лидером чемпионата забавным роликом про растолстевших футболистов. Кроме того, хозяева показали в своём «твиттере», как прибывшие на матч реальные игроки проходят через дезинфекционный тоннель. Зенитовцы, естественно, тоже прошли через этот тоннель, а на поле вышли на поле в футболках с фотографиями врачей, которые ушли из жизни, борясь с коронавирусом.

— С самого начала игра пошла под диктовку действующего чемпиона и лидера РПЛ. Обратила на себя внимание тактическая схема «Зенита». Сергей Семак в центре построил ромб, на вершине которого находился Малком. Это дало преимущество гостям в центре поля, а бразилец мог чаще встречаться с мячом и разгонять атаки. ЦСКА к этому оказался не готов. Правда, первый гол уже на 2-й минуте зенитовцы соорудили без Малкома. Сперва Игорь Акинфеев спас «армейцев» после выхода Сердара Азмуна один на один, после чего сине-бело-голубые хитро разыграли угловой и Бранислав Иванович продавил юного Вадима Карпова.

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— Во втором голе на 7-й минуте Малком принял уже самое непосредственное участие. Бразилец и открывался грамотно в ходе атаки, а пасовал точно, и сам же стал автором забитого мяча, воспользовавшись срезкой от Виктора Васина. Защитники ЦСКА выглядели в дебюте встречи откровенно растеряно.

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— После четверти часа игры у «Зенита» было уже три гола. Но последний из них отменили из-за небольшого офсайда у Артёма Дзюбы. Только тогда «армейцы», подгоняемые результатом и 10% болельщиков, стали отвечать «ударом на удар». Зенитовцы в свою очередь включили эконом-режим, действовали от обороны. ЦСКА за 45 минут нанёс всего два удара в створ, тогда как «Зенит» пять. Лучший момент у красно-синих имел Фёдор Чалов: и как только форвард не попал по мячу, находясь в трёх метрах от пустых ворот!



— На перерыв соперники ушли при счёте 0:3. Команда Виктора Гончаренко не справлялась с тройкой Малком – Азмун – Дзюба при контратаках «Зенита». Дошло вообще до того, что наименее скоростной из этого трио Дзюба убежал с центра поля. В результате Малком оформил дубль. Бразильцу повезло с отскоком, но почему никого из «армейцев» не оказалось рядом с ним на подборе?

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— В перерыве Гончаренко сделал две напрашивавшихся замены, которые, впрочем, не сильно изменили игру ЦСКА. «Армейцы» били много, но подготовленных ударов было мало: 25 за матч и всего четыре в створ. Куда больше удивила двойная замена от Семака на исходе часа игры. Из легионеров в группе атаки «Зенита» скорее напрашивалась замена Азмуна, а не Малкома (лучший игрок по оценке Whoscored.com – 8,83 балла), да и Далер Кузяев вроде бы не выпадал из игры – оправдал своё появление в основе. Зато Магомед Оздоев висел на жёлтой карточке, которая вообще-то напоминала «оранжевую». Но тренеру, конечно, виднее, кто в каком физическом состоянии на сегодняшний день.



— Для хозяев всё закончилось совсем печально: на 89-й минуте Карпов схватил руками убегавшего к воротам Дзюбу и заработал справедливое удаление. Капитан сборной России, хоть и не забил, провёл хороший матч. В компенсированное судья Сергей Иванов назначил пенальти за игру рукой Игоря Дивеева, избежавшего второго «горчичника», и Себастьян Дриусси ударом с «точки» сделал счёт 4:0.